Великая Отечественная создала парадокс советского десанта

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Конфликт с Россией убьет экономику Белоруссии

Конкурентноспособсность белорусской продукции зависит от дешевого топлива и газа Михаил Воскресенский/РИА Новости
В отношениях между Россией и Белоруссией внезапно возник политический кризис: Минск обвинил Москву во внешнем вмешательстве. Следом Белоруссия усилила пограничный режим на российской границе. До какого предела Минск планирует обострить ситуацию, пока непонятно. Как взаимосвязаны экономики двух стран и как они пострадают, если обострение приведет к заморозке торговых отношений между Москвой и Минском? Подробности...
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Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
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Россия выигрывает гонку в создании вакцины от COVID-19

Если гонку в создании вакцины от коронавируса Россия выиграла, то ее применение еще следует изучить Минобороны РФ/ТАСС
Россия объявила о завершении клинических испытаний новой вакцины от COVID-19 и готова осенью начать широкую вакцинацию. Причем буквально накануне США утверждали, что Россия не сможет опередить их в создании вакцины. Однако предстоящей осенью придет грипп, от которого россияне прежде не прививались. Сможет ли Минздрав доказать безопасное применение сразу двух типов биологически активных препаратов? Подробности...
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Запад отверг антироссийские намеки Минска

Российские граждане были задержаны в Белоруссии крайне грубыми методами «Телеканал 360»/Youtube
«Последний тиран Европы борется за свое выживание». Именно такими, и даже порой еще более жесткими словами отреагировала западная пресса на крупнейший скандал между Россией и Белоруссией – задержание десятков россиян в Минске. Если Лукашенко рассчитывал на то, что Запад одобрит его давление на Россию, он явно просчитался, и западные СМИ отчетливо дали ему это понять. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Великая Отечественная создала парадокс советского десанта

Тимур Шерзад, журналист
В середине 30-х годов советские десантные войска оторвались от заграничных коллег очень далеко. Казалось - в какую войну ни вступят русские, они обязательно будут массированно применять парашютистов. Но когда грянула ВОВ, массовые парашютные выброски стали исключением на фоне основной «движухи». Почему? Подробности...

Родственная ненависть вышла на новый уровень

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Скоро юристы, специализирующиеся на семейном и наследственном праве, будут ездить в позолоченных «Роллс-Ройсах». Ведь поколение, принявшие непосредственное участие в «большом хапке», неуклонно стареет, наследники множатся, новые жены становятся все моложе и агрессивней. Подробности...
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Пока стоит Москва, существует мир

Владимир Можегов, публицист
Быть хранителем остатков человеческого в стремительно расчеловечивающемся мире – не такова ли наша извечная роль? Быть может, вся история России была лишь подготовкой к этой, ещё ожидающей её миссии? Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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    Тимур Шерзад

    Великая Отечественная создала парадокс советского десанта

    Тимур Шерзад
    журналист
    		2 августа 2020, 10:25

    90 лет назад, 2 августа 1930 года, на советских учениях был высажен первый парашютный десант из дюжины человек. Годы спустя Красная армия уже выбрасывала сотни и тысячи людей за раз. Им на помощь сбрасывалась техника и тяжелое вооружение. Но грянувшая десятилетие спустя Великая Отечественная запомнилась чем угодно, но только не многочисленными массированными парашютными высадками РККА. Почему же так случилось?

    Воздушный сюрприз

    На момент того самого группового прыжка концепция воздушных десантов уже не раз была опробована в реальном бою. Правда, все они были посадочные – самолеты находили ровную площадку, приземлялись и высаживали десант на труднодоступной для обычных войск территории. В СССР этим занимались, например, против среднеазиатских басмачей.

    Но такой способ имел зримый недостаток – его было хорошо использовать там, где много ровных участков, но плохо или невозможно во всех остальных местах. В Советском Союзе первыми воплотили идею именно парашютного десанта – и, не удовлетворившись этим, принялись развивать ее семимильными шагами.

    В сентябре 1934-го, на учениях в Белоруссии, высадили два десанта – один в 129, а другой аж в 600 человек. Через год, уже в Украинской ССР, десантников на маневрах высаживали уже тысячами – почти 1200 парашютистов, и после более 1700 человек посадочным способом на захваченный аэродром. Причем прыжки были затяжными – так десантник меньше времени находился в воздухе, и не так долго представлял собой беззащитную минешь.

    Главной проблемой десантников РККА было отсутствие по-настоящему массового транспортного самолета, которое ограничивало возможности по выброскам людей. Решить эту проблему пытались по-всякому. Обычные бомбардировщики были неудобны – их делали для того, чтобы возить небольшие, но тяжелые бомбы, и в них было тесно.

    Пробовали делать пристегивающиеся к бомбовозам десантные кабины и сбрасываемые на парашютах людские клети. Где-то экспериментировали с автоматически раскрывающимися кассетами на одного-двух человек, которые можно было вешать даже на небольшие бипланы. Но каждый из этих способов имел те или иные недостатки, и в итоге лучшей машиной для отечественных десантников стала копия американского «Дугласа» – самолет Ли-2.

    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

    Не только людей

    Зато эволюционировали в других направлениях. Например, в плане поддержки десантников техникой. Научились сбрасывать контейнеры со снабжением. Некоторые из них позже использовали для эвакуации людей с затертого льдами парохода «Челюскин» – пригодилась возможность цеплять их к даже сравнительно небольшим самолетам.

    На парашютах успешно спускались мотоциклы, автомобили и даже танкетки. Бомбардировщик ТБ-3 поднимал и легкий танк Т-37А, но высаживать на землю его можно было только посадочным способом.

    Танк, правда, можно было смело считать даже не легким, а «легчайшим» – самые распространенные легкие советские танки весили в два-три раза больше. А сам Т-37А прошивался и бронебойными пулями винтовочного калибра. Куда полезнее была артиллерия – на специальных платформах можно было сбрасывать «сорокапятки» и 76-мм орудия для стрельбы с закрытых позиций.

    Разработали и испытали и специальные парашюты для четвероногих друзей – хотя это, скорее, было средство для диверсантов. Разрабатывались даже схемы атак при помощи обученных собак-самоубийц с взрывающимися зарядами, причем собачка должна была даже дернуть шнур взрывателя, найдя по запаху достойную цель вроде цистерны с горючим. Впрочем, чуть позже придумали, как сделать таких собак многоразовыми. При дергании шнура аммуниция падала с четвероногого на землю, и включался таймер. Потом предполагалось, что собака вернется к диверсанту-оператору, и тот навесит на нее новый заряд, отправив искать очередную цель.

    Битва за выживание

    В середине 30-х годов советские десантные войска оторвались от заграничных коллег очень далеко. Казалось - в какую войну ни вступят русские, они обязательно будут массированно применять парашютистов. Но этого не случилось – в локальных конфликтах довоенного времени большая часть наших десантов оказалась посадочной. А, когда грянула ВОВ, массовые парашютные выброски стали исключением на фоне основной «движухи». Почему?

    Точно не из-за отсутствия героизма или подготовки со стороны десантников – как-никак отбор был строгий, и внимание обучению уделялось серьезное. Готовили, как лучших. Дело было в характере самой войны – гигантские фронты от моря до моря, сотни дивизий, миллионы людей.

    Чтобы перебросить в даже уязвимую точку достаточно людей для того, чтобы их количество позволило натворить серьезных дел, и, еще важнее, снабжать всю эту массу, требовалось очень много самолетов. Столько у сравнительно бедной, да еще и попавшей под сокрушительный и неожиданный удар, страны, не было. А если и были, то для них нашелся бы ворох других задач.

    Поэтому на острие величайшей войны в истории оказались не парашютисты, а моторизованные соединения – только они могли двигаться настолько быстро, чтобы успешно создавать крупные котлы, в которых легко перемалывались силы противника. А Великая Отечественная воистину была войной больших котлов.

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    Поэтому получился парадокс – страна, стоявшая у истоков воздушных десантов, и развившая их концепцию до впечатлительных высот, не смогла похвастаться активным применением этих войск, когда речь шла о ее жизни и смерти.

    Но времена менялись, как и задачи. Победив в самой страшной войне всех времен и народов, Советский Союз окреп, у него появилось куда больше ресурсов. Пришла и потребность оперативно реагировать на вызовы практически по всему земному шару. Тут десантники были нужны как никогда – и, когда страна вновь всерьез занялась парашютистами, стартовать пришлось уже далеко не с нуля.


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