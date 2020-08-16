Европейские санкции против Белоруссии поставят Киев на дыбы

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16 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:40  |  vz.ru
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Забастовка лишит Белоруссию долларов

Промышленности Белоруссии угрожают стачки рабочих Sergei Grits/AP/ТАСС
Союзное с Россией государство Белоруссия охвачено стачками и забастовками, о приостановке работы объявили сотрудники крупнейших предприятий страны. Лукашенко предупредил бастующих – простоем заводов и фабрик воспользуются конкуренты, которые займут место украинских товаров на рынке. Какой ущерб нанесет экономике страны стачка и таит ли она опасность для российских смежных производств? Подробности...
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Лукашенко вспомнил о Союзном государстве

После президентских выборов давление на Лукашенко со стороны Запада усилилось Виктор Толочко/РИА Новости
ЕС согласовал персональные санкции против белорусских чиновников - за фальсификацию выборов и насилие к участникам акций протеста. Обсуждая санкции, в Европе опасались - излишнее давление на Лукашенко толкнет его в объятия Москвы. И действительно, в субботу президент Белоруссии говорил о Союзном государстве. Так смогут ли новые санкции против белорусского руководства повлиять на интеграцию Москвы и Минска? Подробности...
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Как сделать Биробиджан столицей мира

Сейчас Биробиджан выглядит гораздо лучше, чем еще несколько лет назад Города и переезды. Где лучше жить?<br>/Youtube
Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) своими руками убирает помойки на улицах областного центра. Это не единственный пример того, как областная и федеральная власть наводят порядок на территории, которая должна была стать центром советского «еврейского проекта» - в чем лично убедился специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Против Эрдогана собирается большая военная коалиция

Эрдоган и Макрон крайне недовольны друг другом Presidency Press Service/Zuma/Global Look Press
В конфликт Греции и Турции вокруг островов в Эгейском море решила вмешаться еще одна страна - Франция. Причем настолько серьезно, что французский лидер Макрон отправил на помощь грекам реальную военную помощь. Более того, в Европе созревает целая антитурецкая коалиция. Как же произошло, что Эрдоган настроил против себя целую группу влиятельных государств? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Европейские санкции против Белоруссии поставят Киев на дыбы

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если представить, что события в Минске и других городах закончатся введением жестких западных санкций, украинскому МИДу не позавидуешь. Ведь «оплот демократии на задворках Европы» – Украину, вероятно, побудят проявить здоровую европейскую солидарность и присоединится к санкциям, которые могут включать и торговые ограничения. Подробности...

За беспорядками в Белоруссии видны уши польских спецслужб

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Белорусские протесты напоминают мне ситуацию в Ливии. И здесь и там – сильный лидер, находившийся у власти долгие годы, который был неугоден Штатам. Поддавшимся ажиотажу протеста жителям Белоруссии стоит задуматься – что будет с их страной дальше и кому это выгодно? Подробности...
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Главное достижение СССР после спутника и лампочки Ильича

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Накопленные за 20 лет компромиссы с питанием, алкоголем, сидячим образом жизни и прочими излишествами нехорошими начинают активно подавать признаки жизни. И если в 40 это еще могут быть просто поклевки, то в 50 начнется шоу с конями. Подробности...
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Президент Лукашенко: устоит или нет?

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Белорусы пошли по польскому пути

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Тихановская сбежала из Белоруссии

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
  • Да

  • Нет
Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
  • Лукашенко

  • Протестующим
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    Глеб Простаков

    Европейские санкции против Белоруссии поставят Киев на дыбы

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		16 августа 2020, 11:40

    На днях украинский МИД заявил, что воздержится от оценки результатов президентских выборов в Белоруссии. При этом президент Владимир Зеленский до сих пор не поздравил Александра Лукашенко с победой, ограничившись заявлением о недопустимости насилия и необходимости диалога между властью и протестующими.

    Между тем, украинские соцсети, улицы и кухни полнятся вывешенными белорусскими флагами, пожеланиями удачи протестующим и ностальгией по временам Майдана. Другие же желают Лукашенко твердости, белорусским змагарам – побыстрее быть запакованными в автозаки, а зародышевому Майдану погибнуть не родившись.

    Отсутствие позиции – редкое явление в дипломатии, демонстрация слабости и убогости политической мысли зависимой от внешних сил страны. Но все имеет объяснение.

    Для официального Киева поддержать белорусский протест и протестующих – не что иное, как дать лишний повод оппозиционным силам (прежде всего, тем, что стоят сейчас за Петром Порошенко и его политическими сателлитами) для свержения власти Зеленского. Если в Белоруссии поводом стали выборы, то на Украине это могут быть любые движения в сторону мира: принятый совместно с Россией и непризнанными ДНР и ЛНР совместный документ, закон о выборах на неподконтрольных территориях или чего хуже – изменения в Конституции, фиксирующие особый статус Донбасса. И даже – какое-нибудь неудачное заявление президента Украины.

    Любое отступление Зеленского от националистической, русофобской линии, заданной его предшественником, грозит главе государства бунтом. И в этом смысле позиции Зеленского, который даже близко не контролирует силовую вертикаль так, как контролирует ее Лукашенко, куда более шаткие, чем у белорусского президента.

    Фото: Стрингер/РИА Новости

    К слову, происходящие в Белоруссии события играют на руку именно украинской оппозиции, пытающейся сорвать Минский процесс и денонсировать обязательства Киева по Минским соглашениям. Новый глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук уже заявил о возможности переноса площадки по урегулированию конфликта из Минска в Швецию. Повод, конечно, надуманный – невозможность провести встречу в белорусской столице. Надуманный, потому что никто такую встречу проводить в ближайшее время и не собирался: Россия дала понять Киеву, что без видимого движения по выполнению политической части Минска такие контакты бессмысленны и бесполезны.

    Призыв же к протестующим прекратить силовые акции протеста, а тем более официальные поздравления Лукашенко от лица Зеленского будут выглядеть предательством «идеалов Майдана». Ведь белорусы, если судить по публикациям западных СМИ, как и украинцы в 2013-2014 годах борются за свободу, против диктатуры и лучшую жизнь в Европе. В общем, украинский МИД оказался на «растяжке», сравнимой с растяжкой Жан-Клода Ван Дамма в его лучшие годы в кино.

    А ведь Белоруссия, будучи союзным государством России, так и не признала вхождение Крыма в состав РФ. Да и см Александр Лукашенко все годы после украинского Майдана демонстрировал лояльность к украинским лидерам, пришедшим к власти в результате госпереворота. Более того, его восприятие трактовки украинских событий куда ближе к официальной позиции Киева, чем Москвы. Тезис о российско-украинской войне в устах Лукашенко звучит столь же непринужденно, как и в словах Петра Порошенко или Владимира Зеленского.

    И, несмотря на все это, слова поддержки Лукашенко из Киева не дождался. Да и ждать было бессмысленно: у колонии нет и не может быть собственной политической позиции. Проснувшийся Евросоюз и США дали понять, что результаты выборов и жесткое подавление протестов осуждают, и даже заговорили о санкциях против Минска. С каждым днем протестов вероятность санкций увеличивается. Тут-то украинский МИД и захлебнулся в противоречиях, выдавив из себя жалкое «позиция отсутствует».

    Есть и более приземленное объяснение кастрированной позиции украинского МИДа. Вспомним, украинское внешнеполитическое ведомство не сдерживали никакие сантименты во время недавнего обострения армяно-азербайджанского конфликта. Киев решительно встал на сторону Азербайджана, несмотря на всю сложность и запутанность многолетнего карабахского конфликта и инцидентов с ним связанных. Почему?

    Здесь все просто. Армения – союзник России. Плюс к тому никакие политические или весомые экономические отношения Киев и Ереван не связывают – разве что поставки армянского коньяка на полки украинских супермаркетов. Другое дело Азербайджан. Последний – ближайший союзник Турции, которая в вопросе Крыма – целиком и полностью на стороне Украины. К тому же, Азербайджан – крупный перспективный поставщик нефти на украинский рынок: работающие в реверсном режиме украинские нефтепроводы периодически принимают азербайджанскую нефть для все еще функционирующих украинских НПЗ.

    А теперь вернемся к Белоруссии, которая, как и Армения – союзник России, в том числе и союзник в военно-политических вопросах. По состоянию на первую половину 2020 года, доля белорусского бензина на украинском рынке – 30-35%, дизтоплива – 30-40%. Значительную часть импорта также занимают поставки из России, которые по мере сил балансируются белорусскими. Другими словами, Украина очень зависима от поставок белорусского топлива, так же как и белорусские НПЗ в значительной мере зависимы от стабильного сбыта топлива на Украину. И это все не говоря о других импортных позициях – минудобрениях, грузовиках, шинах и т.д.

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    Если представить, что события в Минске и других городах закончатся введением жестких западных санкций, украинскому МИДу не позавидуешь. Ведь «оплот демократии на задворках Европы» – Украину, вероятно, побудят проявить здоровую европейскую солидарность и присоединится к санкциям, которые могут включать и торговые ограничения. Более серьезного и эффективного удара по Белоруссии, чем блокада поставок нефтепродуктов в ЕС и на Украину, трудно представить. Как в этом случае будет извиваться Киев и тамошний МИД, даже трудно представить.


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