На Ближнем Востоке началась ливанская часть большой игры

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Безработных россиян несправедливо назвали нахлебниками

Пособия по безработице вряд ли развращают россиян Кирилл Кухмарь/ТАСС
Высказывание башкирской чиновницы о том, что возросшие пособия по безработице стимулируют россиян не искать работу, а сидеть на помощь от государства, вызвало общественный резонанс. Неужели Россия действительно превратилась в страну, где можно не работать, а спокойно жить на пособие от государства?  Подробности...
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
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«Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы

Судьба АПЛ «Курск» остается одной из самых страшных трагедий ВМФ России Reuters
12 августа исполняется 20 лет со дня гибели атомной подводной лодки К-141 «Курск». Это стало одним из самых трагических событий для российского общественного сознания. И хотя боль утраты с тех пор поутихла, а официальное расследование завершено, некоторые вопросы о причинах и механизме катастрофы до сих пор остаются. Какие именно? Подробности...
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Байден выбрал следующего президента Америки

Кажется, что выбор Байдена в пользу чернокожей женщины был предопределен, но все значительно сложнее REUTERS/Lucas Jackson
Кандидатом на пост вице-президента США от Демократической партии станет сенатор от Калифорнии Камала Харрис. И это, к сожалению, не сугубо американское, это мировое по значимости событие. Оно означает, что именно Харрис выбрали на роль «первой женщины – президента США». Причем ее переезд в Белый дом может состояться не через восемь лет и даже не через четыре года, а гораздо раньше. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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На Ближнем Востоке началась ливанская часть большой игры

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Предложение о помощи от Франции и МВФ оказалось совсем небескорыстным протягиванием руки стране, пострадавшей от техногенной катастрофы. Активизировалась и Турция, которая не хочет допустить усиления Парижа вблизи своих границ. В чем заинтересована Россия? Подробности...

Иностранный язык должны учить только те, кому он реально нужен

Сергей Мардан, публицист
Конечно, в стране есть довольно широкая прослойка семей, которые уверены, что знание английского пригодится им хотя бы во время поездки в Анталью. Но для остальных 70%, у которых нет загранпаспортов, даже такой мотив является не вполне очевидным. Подробности...
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Три сюрприза русских авиаторов

Тимур Шерзад, журналист
12 августа – день Военно-воздушных сил России. Праздник более чем уместный – ведь отечественные ВВС одни из сильнейших в мире. Но уверен в этом мир был далеко не всегда. Хотя еще до утверждения СССР в качестве сверхдержавы наши авиаторы преподносили сюрприз за сюрпризом. Подробности...
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Тихановская сбежала из Белоруссии

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Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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    На Ближнем Востоке началась ливанская часть большой игры

    Юрий Мавашев
    востоковед, директор Центра изучения новой Турции
    		13 августа 2020, 09:04

    Регион Восточного Средиземноморья, как минимум, с 2011 года («Арабская весна») не знает мира и покоя. Сотни тысяч погибших, миллионы перемещенных лиц в Сирии, Ираке и Ливии. Теперь как будто бы без войны началось мощнейшее внутреннее противостояние в Ливане, спровоцированное взрывом в порту 4 августа. Там с переменным успехом проходят многотысячные митинги протестующих с захватами министерств, ведомств, банков. Ушло в отставку правительство страны. 

    Проблемы внутри

    Надо сказать, тревожные звонки из Ливана поступали в течение всего текущего года. Из последнего отметим, что ливанские банки с подачи центробанка повысили курс доллара к ливанскому фунту в середине лета, способствуя падению национальной валюты по мере того, как страна погружалась в экономический кризис. С начала прошлогодних антиправительственных протестов ливанский фунт потерял более 75% своей стоимости, и эта девальвация является одним из основных факторов, стимулирующих демонстрации сегодня. Снижение курса означает, что многие ливанцы резко сократили свои сбережения, в то время как безработица и бедность растут на фоне финансового и коронавирусного кризисов.

    Примечательная деталь. Чтобы исправить ситуацию в своей экономике, Ливан объявил в апреле о том, что он просит миллиардные кредиты у Международного валютного фонда (МВФ). Однако переговоры тогда зашли в тупик. В результате в отставку ушел министр финансов Ливана Ален Бифани, который был членом правительственной группы МВФ по переговорам.

    А на этой неделе Главный исполнительный директор Фонда Кристалина Георгиева заявила, что МВФ рассматривает способы оказания поддержки Ливану, но настоятельно рекомендует Бейруту провести радикальные и безотлагательные экономические реформы. Ясно, что последнее нереализуемо вне пересмотра политических процессов в стране.

    Следует оговориться, что территории тех государств, где мы наблюдаем нестабильность – Сирия, Ливия и теперь Ливан - интересны не столько энергоресурсами, сколько транзитным потенциалом, который рассматривают в энергетических планах и проектах. Это стало ясно за два года до «Арабской весны», когда в 2009 году были обнаружены нефтегазовые месторождения в Восточном Средиземноморье. Уже через год – в 2010-м - появился так называемый «Энергетический треугольник» – альянс Греции, Кипра и Израиля, созданный для сотрудничества в разведке природного газа на шельфе Средиземного моря. Хотя интерес к региональным процессам проявляют отнюдь не только региональные, но и внерегиональные акторы.

    Давление снаружи

    Французский лидер Эмманюэль Макрон оказался первым зарубежным лидером, посетившим пострадавший Бейрут. Цель его визита заключалась в том, чтобы лично оценить масштабы необходимой финансовой помощи. Но президент Франции, как выяснилось, параллельно с гуманитарными решал и сугубо прикладные для Парижа, политические, вопросы. Обещания о скорейшем проведении международной конференции для помощи Ливану с участием Всемирного банка, ЕС и других институтов шли рука об руку с напоминанием о том, что работать станет возможно только при условии достижений договоренностей по «некоторым болезненным фактам о внутренней ситуации». Благое намерение президента не раздавать деньги «коррупционерам» само собой оставило за Францией последнее слово в отделении «честных» от «порочных».

    «Ливан продолжит тонуть, если в стране не будут проведены реформы», – дал понять президент Франции, которая владела этим мандатом в до 1943 года. Кстати, среди активистов нашлось немало и тех, кто не только горячо приветствовал Макрона, как спасителя выкриками «Vive la France» (фр. «Да здравствует Франция!»), но и пошли значительно дальше, разместив петицию в интернете с требованием вернуть страну под французский мандат. К слову, её уже подписали более 61 тысяч человек.

    Фото: Thomas Devenyi/Hans Lucas/Reuters

    Характерно, что и США не остались в стороне, выразив однозначную  поддержку «мирным» протестующим. При этом можно ли считать штурм и захват митингующими министерств и ведомств проявлением «мирного» протеста, в Вашингтоне пока не уточнили. Зато американская сторона акцентировала внимание мировой общественности на моральной стороне вопроса.

    «Народ Ливана страдал и пережил так много за последнее время, что он заслуживает лидеров, которые будут прислушиваться к нему, с тем, чтобы иметь возможность изменить курс, который отвечал бы общественному запросу, а также критериям открытости и подотчетности», – сообщает нам твиттер посольства США в Бейруте.

    Что касается другого государства, в последнее время отличающегося особой активностью в регионе – Турции, то и она заявила о готовности помочь Ливану, отстроив поврежденный взрывом порт в Бейруте и прилегающие к нему здания. С таким предложением выступил вице-президент республики Фуад Октай, посетивший с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу ливанскую столицу на этой неделе. Кроме того, Турция предложила Ливану использовать турецкий порт в Мерсине до тех пор, пока не будет восстановлен порт в Бейруте. И, хотя турки оказались на порядок аккуратнее, не связывая политические изменения с предоставлением помощи, тем не менее, очевидный интерес Анкары в том, чтобы не допустить усиление Франции у своих границ любой ценой. Не говоря уже о том, что непримиримая вражда Парижа и Анкары на фоне Ливии, разумеется, никуда не делась.

    России проблемы в Ливане нужны меньше всех

    Соответственно, посол России в Ливане Александр Засыпкин далеко не случайно обратил внимание на стремление ряда государств вмешаться во внутренние дела страны. Он подчеркнул, что сейчас все декларируют свою готовность помочь, делают это и на практике. Вместе с тем это происходит с политическим подтекстом.

    «Реальность другая, и важно четко отслеживать обстановку на предмет того, чтобы под прикрытием гуманитарного бедствия не произошло вмешательство во внутренние дела Ливана», – заявил дипломат. Однако пока именно к тому и идёт. Причём Россия в последнюю очередь заинтересована в политической турбулентности в Ливане. И потому, что страна граничит с Сирией, и, поскольку шиитское военизированное движение «Хезболла», имеющее традиционно сильные позиции в республике, обеспечивает прикрытие с этого направления российской группировки. Ведь и они поддерживают сирийское руководство.

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    А в ходе своего визита в Ливан президент Франции обратился к «Хезболле», отметив, что той стоило бы заниматься проблемами простых людей, а не обслуживать иностранные интересы. Иными словами, если какие-то средства и будут поступать от Парижа, то только ценой серьезного ослабления политической роли «Хезболлы» в стране. А возможно, и не только политической.

    Позднее протестующие в Ливане расставили виселицы и устроили символическую казнь картонных фигур. Мало удивляет, что место там нашлось и лидеру «Хезболлы».

    Похоже, на Ближнем Востоке начинается ливанская часть большой игры.


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