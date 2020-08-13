На Ближнем Востоке началась ливанская часть большой игры

Регион Восточного Средиземноморья, как минимум, с 2011 года («Арабская весна») не знает мира и покоя. Сотни тысяч погибших, миллионы перемещенных лиц в Сирии, Ираке и Ливии. Теперь как будто бы без войны началось мощнейшее внутреннее противостояние в Ливане, спровоцированное взрывом в порту 4 августа. Там с переменным успехом проходят многотысячные митинги протестующих с захватами министерств, ведомств, банков. Ушло в отставку правительство страны.

Проблемы внутри

Надо сказать, тревожные звонки из Ливана поступали в течение всего текущего года. Из последнего отметим, что ливанские банки с подачи центробанка повысили курс доллара к ливанскому фунту в середине лета, способствуя падению национальной валюты по мере того, как страна погружалась в экономический кризис. С начала прошлогодних антиправительственных протестов ливанский фунт потерял более 75% своей стоимости, и эта девальвация является одним из основных факторов, стимулирующих демонстрации сегодня. Снижение курса означает, что многие ливанцы резко сократили свои сбережения, в то время как безработица и бедность растут на фоне финансового и коронавирусного кризисов.

Примечательная деталь. Чтобы исправить ситуацию в своей экономике, Ливан объявил в апреле о том, что он просит миллиардные кредиты у Международного валютного фонда (МВФ). Однако переговоры тогда зашли в тупик. В результате в отставку ушел министр финансов Ливана Ален Бифани, который был членом правительственной группы МВФ по переговорам.

А на этой неделе Главный исполнительный директор Фонда Кристалина Георгиева заявила, что МВФ рассматривает способы оказания поддержки Ливану, но настоятельно рекомендует Бейруту провести радикальные и безотлагательные экономические реформы. Ясно, что последнее нереализуемо вне пересмотра политических процессов в стране.

Следует оговориться, что территории тех государств, где мы наблюдаем нестабильность – Сирия, Ливия и теперь Ливан - интересны не столько энергоресурсами, сколько транзитным потенциалом, который рассматривают в энергетических планах и проектах. Это стало ясно за два года до «Арабской весны», когда в 2009 году были обнаружены нефтегазовые месторождения в Восточном Средиземноморье. Уже через год – в 2010-м - появился так называемый «Энергетический треугольник» – альянс Греции, Кипра и Израиля, созданный для сотрудничества в разведке природного газа на шельфе Средиземного моря. Хотя интерес к региональным процессам проявляют отнюдь не только региональные, но и внерегиональные акторы.

Давление снаружи

Французский лидер Эмманюэль Макрон оказался первым зарубежным лидером, посетившим пострадавший Бейрут. Цель его визита заключалась в том, чтобы лично оценить масштабы необходимой финансовой помощи. Но президент Франции, как выяснилось, параллельно с гуманитарными решал и сугубо прикладные для Парижа, политические, вопросы. Обещания о скорейшем проведении международной конференции для помощи Ливану с участием Всемирного банка, ЕС и других институтов шли рука об руку с напоминанием о том, что работать станет возможно только при условии достижений договоренностей по «некоторым болезненным фактам о внутренней ситуации». Благое намерение президента не раздавать деньги «коррупционерам» само собой оставило за Францией последнее слово в отделении «честных» от «порочных».

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«Ливан продолжит тонуть, если в стране не будут проведены реформы», – дал понять президент Франции, которая владела этим мандатом в до 1943 года. Кстати, среди активистов нашлось немало и тех, кто не только горячо приветствовал Макрона, как спасителя выкриками «Vive la France» (фр. «Да здравствует Франция!»), но и пошли значительно дальше, разместив петицию в интернете с требованием вернуть страну под французский мандат. К слову, её уже подписали более 61 тысяч человек.

Характерно, что и США не остались в стороне, выразив однозначную поддержку «мирным» протестующим. При этом можно ли считать штурм и захват митингующими министерств и ведомств проявлением «мирного» протеста, в Вашингтоне пока не уточнили. Зато американская сторона акцентировала внимание мировой общественности на моральной стороне вопроса.

«Народ Ливана страдал и пережил так много за последнее время, что он заслуживает лидеров, которые будут прислушиваться к нему, с тем, чтобы иметь возможность изменить курс, который отвечал бы общественному запросу, а также критериям открытости и подотчетности», – сообщает нам твиттер посольства США в Бейруте.

Что касается другого государства, в последнее время отличающегося особой активностью в регионе – Турции, то и она заявила о готовности помочь Ливану, отстроив поврежденный взрывом порт в Бейруте и прилегающие к нему здания. С таким предложением выступил вице-президент республики Фуад Октай, посетивший с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу ливанскую столицу на этой неделе. Кроме того, Турция предложила Ливану использовать турецкий порт в Мерсине до тех пор, пока не будет восстановлен порт в Бейруте. И, хотя турки оказались на порядок аккуратнее, не связывая политические изменения с предоставлением помощи, тем не менее, очевидный интерес Анкары в том, чтобы не допустить усиление Франции у своих границ любой ценой. Не говоря уже о том, что непримиримая вражда Парижа и Анкары на фоне Ливии, разумеется, никуда не делась.

России проблемы в Ливане нужны меньше всех

Соответственно, посол России в Ливане Александр Засыпкин далеко не случайно обратил внимание на стремление ряда государств вмешаться во внутренние дела страны. Он подчеркнул, что сейчас все декларируют свою готовность помочь, делают это и на практике. Вместе с тем это происходит с политическим подтекстом.

«Реальность другая, и важно четко отслеживать обстановку на предмет того, чтобы под прикрытием гуманитарного бедствия не произошло вмешательство во внутренние дела Ливана», – заявил дипломат. Однако пока именно к тому и идёт. Причём Россия в последнюю очередь заинтересована в политической турбулентности в Ливане. И потому, что страна граничит с Сирией, и, поскольку шиитское военизированное движение «Хезболла», имеющее традиционно сильные позиции в республике, обеспечивает прикрытие с этого направления российской группировки. Ведь и они поддерживают сирийское руководство.

А в ходе своего визита в Ливан президент Франции обратился к «Хезболле», отметив, что той стоило бы заниматься проблемами простых людей, а не обслуживать иностранные интересы. Иными словами, если какие-то средства и будут поступать от Парижа, то только ценой серьезного ослабления политической роли «Хезболлы» в стране. А возможно, и не только политической.

Позднее протестующие в Ливане расставили виселицы и устроили символическую казнь картонных фигур. Мало удивляет, что место там нашлось и лидеру «Хезболлы».

Похоже, на Ближнем Востоке начинается ливанская часть большой игры.