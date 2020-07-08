Черный лебедь и Белый дом

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8 июля, среда  |  Последнее обновление — 18:55  |  vz.ru
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Курс рубля начал вести себя парадоксально

Причины ослабления рубля не внешние, а внутренниеФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российская валюта оказалась среди сильнее всего упавших по отношению к американскому доллару за последнее время. За месяц курс ослаб на целых четыре рубля. При этом цены на нефть сохраняются примерно на одном уровне, а значит, казалось бы, рубль тоже должен был быть стабилен. Что происходит с российской валютой и каким будет ее курс в ближайшее время? Подробности...
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Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
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Главный инфекционист России: Подъема заболеваемости COVID-19 исключить нельзя

Многие россияне стали легкомысленно относиться к противоэпидемической безопасностиФото: Михаил Терещенко/ТАСС
«Расслабляться рано. В России заработало авиасообщение, есть риск завоза коронавируса из регионов, где пик заболеваемости еще не пройден. Необходимо сохранять осторожность, продолжать в общественных местах носить маски, перчатки и соблюдать дистанцию», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД новый главный внештатный инфекционист России Владимир Чуланов. Подробности...
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Почему Госдеп испугался любимой игрушки подростков

Популярное у американских школьников приложение заподозрили в сливе данных китайским коммунистамФото: REUTERS/Dado Ruvic
Мегапопулярное приложение по обмену видеороликами TikTok может быть заблокировано в США. Компанию, которая владеет любимой игрушкой миллионов подростков – в том числе и российских школьников – заподозрили в сотрудничестве с китайской разведкой. В Индии TikTok уже запретили. Может быть, то же самое сделать и в России? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Черный лебедь и Белый дом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если американские партии срочно не проведут работу над ошибками, то не исключено, что следующую первую леди США они будут лицезреть не только на официальных мероприятиях, но и на порносайтах. Подробности...

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              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 8 июля 2020, 17:25

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              Участие чернокожего рэпера и миллиардера Канье Уэста в выборах президента США – это не шутка и даже не совсем коммерческий ход. Это диагноз американской политической системе.

              Новые лица

              Предвыборная кампания в США идет полным ходом – и обстоятельства иногда заводят ее в весьма интересные места и положения. Так, решение известнейшего в Штатах рэпера и миллиардера Канье Уэста поучаствовать в выборах президента стало маленькой сенсацией. Трактовали эту сенсацию по-разному. Одни восприняли ее, как какую-то шутку и фарс. Некоторые эксперты и журналисты стали сразу же составлять его будущий кабмин: предлагали Опру Уинфри с ее связями на пост госсекретаря (надо сказать, хуже Помпео она точно работать не будет), Илона Маска – в Пентагон, кого-нибудь из сестер Кардашьян на должность главы минюста и т. п.

              Про Ким Кардашьян в роли первой леди скромно умалчивают – а зря. Со всеми ее видео и реалити-шоу пикантные истории из жизни искавшей богатого мужа Меланьи Трамп покажутся образцом невинности и пуританства. Третьи призывают всех не паниковать и успокоиться – ведь, по их мнению, президентские амбиции Канье Уэста связаны исключительно с его желанием пропиарить свой новый альбом «Божья страна», название которого немного перекликается с текстом твита Уэста об участии в выборах.

              Однако есть и те, которые не видят в этом ничего смешного – скорее, издевку рэпера над страной. Учитывая, что стоит на кону в ходе этих выборов и нынешнее состояние США, они призывают спросить у семей 130 тысяч американцев, погибших от коронавируса: смешно ли им, что рэпер без политического опыта будет управлять государством. Смешно ли в связи с этим будет 40 миллионам человек, оставшимся без работы? Посмеются ли мировые лидеры, запретившие гражданам США посещать свои страны из-за вспышки коронавируса?

              Фото: John Taggart/Global Look Press

              Понадкусывает

              И действительно, в выдвижении Канье Уэста нет ничего смешного. Во-первых, потому, что его участие действительно может оказать серьезное влияние на исход президентской гонки. Во-вторых, потому, что «кандидат Канье Уэст» – это диагноз, демонстрирующий запущенность серьезной болезни американской политической системы.

              Да, шансов выиграть выборы 2020 года у Канье Уэста нет. В ряде штатов истекли все дедлайны для регистрации кандидата на президентских выборах. Да, армия юристов в США за хорошие деньги всегда способна на невозможное – однако даже она не даст Канье Уэсту нужное количество голосов избирателей. Ведь его поддержка не так и велика. Сделанный в 2018-м опрос показал, что лишь 9% черных и 13% демократов рассматривают возможность проголосовать за рэпера. И это означает, что в его копилке не будет ни одного выборщика (всех выборщиков от каждого штата получает тот, кто наберет в данном штате большинство – а у Уэста не будет большинства нигде, даже в «черных» Миссисипи, Луизиане и Джорджии).

              Однако Уэст может не съесть, а понадкусывать – отобрать часть черного электората (прежде всего молодежи) у Джозефа Байдена. И если ему удастся оттяпать у демократов хотя бы несколько процентов голосов в ряде ключевых штатов, то нынешний президент сможет почти гарантированно обойти бывшего вице-президента и остаться в Белом доме еще на четыре года. Ведь в 2016 году тот же Мичиган (16 выборщиков) Трамп выиграл с преимуществом в чуть более 10 тысяч голосов, а в Висконсине (10 выборщиков) – 23 тысячи.

              О наличии такого сговора уже пишут, ведь Канье Уэст называл Трампа «братом» и писал, что «толпа не может заставить меня не любить его». Да и сам Трамп, в общем-то, благосклонно отнесся к участию рэпера в нынешних выборах и дал понять, что рассматривает это участие, скорее, как пробный забег перед кампанией 2024 года.

              Новые лица

              И действительно, участие Уэста в этих выборах (если, конечно, оно состоится) имеет значение не только для нынешней кампании, но и для будущей. Тех самых выборов 2024 года, которые обещают быть весьма интересными из-за специфики американского общества и неспособности политической системы эту специфику учитывать.

              Дело в том, что в обществе серьезный раскол – левые и правые радикализировались и ушли на фланги. Демократы превратились в социалистов и даже анархистов, республиканцы – в фундаменталистов. Идеи превратились в догмы, вследствие чего общественные протесты стали проходить в форме бунтов, коллективного помешательства и крестовых походов. 

              Политическая система не может справиться с этим вызовом – и не только потому, что она привыкла работать как раз на основе принципов компромисса между левыми и правыми (из-за чего США нормально функционировали, даже когда одна партия контролировала Конгресс, а другая – Белый дом). Радикализация электората привела к исчезновению из партий ярких молодых центристских лидеров, способных консолидировать нацию и остановить идущие в ней идеологические войны. И демократы, и республиканцы лепят из того, что есть – в итоге на нынешних выборах американцам придется выбирать из старого самодура и старого маразматика.

              Понятно, что этот выбор населению не нравится (достаточно посмотреть на антирейтинги кандидатов), и население ищет альтернативу. Условного третьего кандидата, новое лицо. Да, это лицо не появится на выборах 2020 года (все-таки оно требует большего времени на раскрутку), и да, в 2024-м этим лицом может быть не Канье Уэст – однако тренд налицо. В истории США были случаи, когда третьи кандидаты набирали десятки процентов – например, выборы 1992 года, где Росс Перо набрал 18,9% голосов, а в ряде штатов (например, Мэн) за него проголосовало около 30% избирателей. А тогда Америка не была настолько расколотой и разобщенной, как сейчас.

              Поэтому, если американские партии срочно не проведут работу над ошибками, если они за следующий избирательный цикл не найдут в своих рядах настоящих лидеров, то не исключено, что следующую первую леди США действительно будут лицезреть не только на официальных мероприятиях, но и на порносайтах.  


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