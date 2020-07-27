Космос нас уже не ждет

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Россиянам открыли неизвестную страну

Россияне в августе смогут полететь в ТанзаниюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
С 1 августа россияне смогут летать за границу. Правда, список стран, куда можно отправиться, очень короткий. В него попали Турция, Великобритания и малопопулярная у наших туристов Танзания. Почему именно эти три страны удостоились такой чести, останется ли Турция бюджетным курортом и переживут ли иностранную конкуренцию Крым и курорты Краснодарского края? Подробности...
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Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 годаФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
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Как «конфузия» под Ригой научила русских побеждать шведов

Результаты петровских баталий сказываются на российской истории до сих порФото: Public domain
В начале XVIII века гремела великая Северная война между Россией и Швецией, оказавшаяся судьбоносной для Прибалтики. 315 назад под Мур-Мызой, в 80 км от Риги, произошел печально-анекдотический случай, превративший уже почти полную победу русских войск в поражение. Это происшествие стало хорошим уроком для российских военачальников – и вскоре они показали, что являются толковыми учениками, умеющими схватывать на лету.  Подробности...
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Почему противники Лукашенко бегут от него в Москву

Анонсированное на 3 августа обращение Лукашенко наверняка будет эмоциональнымФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Если раньше противники Лукашенко бежали на Запад, то теперь его опальный соперник Цепкало подался на восток – в Москву. Однако дал понять, что вернется, причем еще до президентских выборов, если в Минске «станет жарко». Лукашенко уже пригрозил для подавления «майдана» пустить в ход армию. Не превратится ли Белоруссия в ночь на 10 августа во «вторую Украину»? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Космос нас уже не ждет

Герман Садулаев, писатель, публицист
Если наша планета станет непригодной для жизни, из-за удара астероида или после ядерной войны, то и человечество исчезнет. Никуда сбежать мы не сможем. Некуда бежать. Космос – всего лишь красивая картинка, декорация в окне нашего единственного дома. Подробности...

Каким должен быть лучший подарок ко Дню ВМФ

Александр Тимохин, журналист
У российского общества отсутствует понимание одной принципиальной вещи. Силы флота – это инструмент для ведения войны. Они предназначены не для ракетных ударов издалека, не для демонстрации флага, не для престижа – а для боя. Подробности...
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Освободительного движения через теракты не бывает

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Тема Чечни отошла в повестке российско-западных политических баталий на второй план. Прежде всего потому, что в самом регионе наступила стабильность. Однако противостояние и соперничество великих держав, стремление ослабить Россию и вернуть ее обратно в 1990-е никуда не ушли. Подробности...
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          • В Турцию

          • Пока останусь в России

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          • Да, все требования

          • Это зависит от требований

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              Герман Садулаев

              Космос нас уже не ждет

              Герман Садулаев
              писатель, публицист
              		 27 июля 2020, 09:06

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              Были американцы на Луне или не были – это науке неизвестно. Однажды я поспорил с другом. Он говорил, что американцы на Луне были и даже кино про это на весь мир показали, а я ему про постановочные съёмки в павильоне. Договорились, что доверим решение нашего спора китайцам. Китайцы скоро точно будут на Луне и скажут, остались ли там от американцев следы, реет ли флаг на проволоке и так далее. Если друг проиграет спор, то он набьёт себе татуировку «американцы не были на Луне». А если я проиграю, то, соответственно, я себе сделаю татуировку «американцы были на Луне». Я думаю, конечно, схитрить. Нанесу «татуировку» китайскими иероглифами. И хной. Чтобы через пару недель смылась.

              Встретившись как-то в Белграде с высоким функционером Коммунистической партии Китая я, между делом, спросил его, что он думает об американской лунной программе, ну, то есть, были американцы на Луне или нет? Китаец засмеялся, похлопал меня по плечу и сказал: «Голливуд! Если верить Голливуду, то они и войну во Вьетнаме выиграли».

              Но, если совсем серьёзно, то самое удивительное в американской программе «Аполлон» вот что: полёт на Луну был не один, целых шесть раз высаживались на спутник Земли астронавты, но после 1972-го года программа была просто свёрнута. Потому что она не имела никакого смысла. «Хайп» сорвали, СССР «перегнали», затраты были невероятно велики, а практической пользы ровно никакой.

              Боюсь, то же самое ждёт и всю космическую программу человечества. Она будет остановлена, свёрнута, отменена. Потому что никакой пользы и никакого смысла в космических полётах и в изучении дальнего космоса для человечества нет.

              Сейчас космические исследования ещё поддерживают. В основном, опять же, для «хайпа», из соображений престижа и как одну из сфер политической конкуренции. Пару дней назад Объединённые Арабские Эмираты отправили на Марс свой зонд. Чтобы показать, какие они модные и прогрессивные. И в честь пятидесятилетия основания своего государства.

              Фото: Mars/YouTube

              Но главная «гонка» идёт, конечно, между США и Китаем. США заявили о новой лунной программе «Артемида». Цель программы – в рамках гендерного равноправия запустить на Луну первую женщину-астронавта (наверное, чернокожую лесбиянку, чтобы уж точно всем потрафить). Но дальше заявлений дело пока не идёт. А китайцы уже отправили на Луну зонд с растениями и мухами (все умерли). В 2024-м году Китай планирует создать на Луне поселение, в котором будут жить китайские космические путешественники.

              Ещё суровее битва за Марс. Очень напоминает «лунную гонку» между США и СССР. Этим летом не только ОАЭ, но и КНР, и США отправили космические корабли к «красной планете». Китайская миссия – самая сложная и впечатляющая. Она состоит из трёх модулей: орбитальная станция, посадочный аппарат, марсоход. У России планы более скромные, но тоже есть: в земных условиях мы провели эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс (программа Марс-500).

              Отдельно стоит сказать про частную космическую программу Илона Маска. Он строит ракеты Falkon, космические корабли Dragon, запускает спутники и тоже готовит экспедицию на Марс. Илон Маск пришёл в космическую отрасль из цифрового капитала, он был акционером PayPal, а потом управлял корпорацией Tesla. Его методы работы включают в себя «хайп» и агрессивный маркетинг. Едва ли ему действительно нужно покорение Марса. Но, привлекая к себе внимание этой красивой сказочкой, он получает весьма реальные миллиардные контракты от NASA, да и капитализация его космической компании SpaceX растёт (достигла 36 миллиардов долларов).   

              Примерно то же самое происходит и со всей космической отраслью в целом. Просто Илон Маск наиболее откровенный и наглый «космический предприниматель». А остальные тщательно маскируют свои цели и аппетиты. Все хотят славы, власти и денег. Здесь, на Земле. Никто на самом деле не собирается лететь на Марс и вообще в космос. Хотя, может быть, каких-то дурачков-энтузиастов туда и пошлют для отвода глаз. В один конец. Потому что американцы уже всё посчитали: послать на Марс и вернуть обратно четырёх астронавтов будет стоить столько же, сколько послать на Марс двадцать астронавтов, но не возвращать. Оставить там. Пусть живут на Марсе. Размножаются. Картофель высаживают. И так далее. Кино про это уже есть.

              Использовать космос человеческая цивилизация никогда не сможет. Ближний космос мы освоили: околоземная орбита насыщена коммерческими, военными, научными спутниками. На орбите полно мусора. Наверное, чаще станут «прыгать» в верхние слои атмосферы «космические туристы», развлекающиеся миллионеры. Ну и всё. Дальний космос нам не по зубам.

              Вероятно, единственная практическая цель наблюдений за космосом – это отслеживать, не летит ли к нам в гости крупный астероид или комета, чтобы, может быть, попытаться отклонить космическую угрозу направленным ядерным взрывом, как в кино, или хотя бы успеть в последний раз помолиться. Ну и чистая наука, высокое человеческое любопытство.

              Добывать и доставлять полезные ископаемые с других небесных тел на Землю невероятно дорого, проще добывать на Земле или синтезировать. Заселить другие планеты мы не способны. Подходящих планет рядом нет. Условия на Луне и Марсе ужасные. Колонисты там, скорее всего, долго не протянут. И какой смысл? Если на Земле вдруг станет не хватать места, то у нас и здесь есть экстремальные места обитания: пустыня Сахара, высокогорье, Арктика, Антарктика, дно мирового океана. Мировой океан мы уже загрязнили, не успев исследовать толком. Если так хочется построить «инопланетную» базу, можно попытаться устроить глубоководное поселение.

              Кроме температуры и атмосферы надо помнить о радиации. Космос весь пронизан жёсткими излучениями. Наша планета имеет уникальную защиту благодаря магнитному полю. Так что не только на других планетах, но и на космических станциях в дальнем космосе долгая и плодовитая жизнь человека, скорее всего, невозможна. Вообще, как себя будет чувствовать земная жизнь в космосе, без магнитного поля Земли, без гравитации или с инопланетной гравитацией, с пронизывающими излучениями и так далее ещё никто толком не изучил. Зачем людей? Сначала надо посылать растения, мух, мышей и так далее. Способны ли они жить и размножаться? У женщин-космонавтов во время полёта нарушается менструальный цикл, а сексом вне Земли, насколько нам известно, никто ещё не занимался. Может, пусть сначала мыши попробуют?

              Китайцы сделали всё правильно, начали с растений, но растения погибли с наступлением лунной ночи. Говорят, потому, что не положили в контейнер батарею отопления. Но, может, были и другие причины. Может, и с батареей погибли бы.  

              Если наша планета станет непригодной для жизни, из-за удара астероида или после ядерной войны, то и человечество исчезнет. Никуда сбежать мы не сможем. Некуда бежать. Космос – всего лишь красивая картинка, декорация в окне нашего единственного дома. Да и картинка такая себе, больше фантастическая, чем реальная.

              Когда мы поднимаем глаза в небо, мы видим вовсе не вселенную, какая она есть сейчас, а кавардак из кусков времени и пространства. Невооружённым взглядом мы видим Луну, удалённую от нас чуть больше чем на одну световую секунду и галактику «Туманность Андромеды», свет от которой летит к нам около двух с половиной миллионов лет. То есть, мы видим Луну, какой она была секунду назад и галактику, какой она была миллионы лет назад. А самый удалённый объект, обнаруженный космическим телескопом, мы видим через 13 миллиардов световых лет, а теперь, он, наверное, удалён на все 30 миллиардов парсек, хотя возраст вселенной всего около 14 миллиардов лет, но она же расширяется. И мы видим не то, что там сейчас, а то, что там было миллиарды лет назад. А сейчас там, может, уже совсем другое. Может, идёт космическая буря, которая сметёт все галактики.

              То есть, космос, каким мы его «видим» - это не единая реальность, а «фотоальбом» с картинками разного возраста: смотри, вот я в первом классе, а вот моя жена год назад на курорте, а вот какой-то чувак, вообще его не знаю, просто прикольная фотка времён Первой мировой войны, а это я свою собаку сегодня утром сфотографировал, а это мы на выпускном, а вот товарищ, служили вместе, а это певица, она уже умерла, а тут я горы фотографировал, дату забыл поставить, наверное, лет двадцать назад, не знаю точно. И так далее. Или, чтобы было ещё понятнее, это как взять все фотки из инстаграма, перемешать рандомно и вывалить на один большой экран клочками, без границ, непонятно, где кончается одна фотка и начинается другая.

              И куда мы там собираемся лететь, в этом инстаграме? На выпускной вечер или на Первую мировую?

              Близко к нам ничего интересного нет. А далеко мы лететь не можем. Но даже если бы мы могли лететь со скоростью света, куда бы мы полетели? Можно наметить себе цель поближе, на расстоянии всего несколько световых лет от нас, исследовать её телескопами, но всё, что мы будем видеть – это прошлое намеченной планеты. Может быть сейчас этой планеты уже нет. И когда мы долетим, то увидим на её месте чёрную дыру и пустое место.    


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