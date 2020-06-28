Зачем России нелегальная разведка

... Мы встретились в небольшом желтом особнячке в самом конце Остоженки – в здании пресс-бюро Службы внешней разведки России. Во дворе здания стоит памятник генерал-лейтенанту Павлу Михайловичу Фитину. Обывателю его фамилия ничего, наверное, не скажет. Но именно этот человек, возглавив советскую разведку в 1939 году в 31-летнем возрасте, руководил ей всю Великую Отечественную войну.

Памятник открыли совсем недавно, в 2017 году. Действующие сотрудники и ветераны СВР России особенно высоко «котируют» именно Фитина. Показательный момент – во время войны руководители и генералы даже за малейшие ошибки и просчеты лишались должностей, а иногда – жизни. Фитин же остался на своем посту до июня 1946 года, его ценили. А вот после войны он попал в немилость. В 1953 году был уволен «по служебному несоответствию» и даже без пенсии. В конце жизни работал директором фотокомбината, дружил с Юлианом Семеновым – создателем Штирлица.

«Советские разведчики своевременно предупреждали высшее руководство СССР об агрессивных планах Германии, но по ряду причин, в том числе и субъективного характера, эти предупреждения не были услышаны», – рассказывает один из собеседников. Так, 17 июня 1941 года Фитин доложил Сталину о том, что «все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного нападения на СССР полностью закончены и удар можно ожидать в любое время». Непосредственно перед нападением разведка установила и его точную дату – 22 июня 1941 года.

Почему разведка нелегальная? Разве бывает «легальная»?

«Изначально вся советская разведка была по большей части нелегальной. Именно нелегальной. Иной в тех условиях она просто не могла быть. В чем отличие разведки «легальной» от нелегальной? Правильно, разведчики «легальные» действуют под соответствующими официальными прикрытиями, занимая разного рода должности в своих загранучреждениях в стране пребывания. Они имеют паспорта граждан своего государства. А если молодая Советская Республика находится в плотной изоляции, во враждебном окружении, в кольце фронтов? Подобная ситуация не оставляла никакого выбора. Действовать наши разведчики в тех условиях могли, за редким исключением, лишь нелегально. А термин «легальный» мы всегда помещаем в кавычки, поскольку деятельность разведчика, даже если он и имеет надежное прикрытие, никогда не будет законной в стране пребывания», – говорит офицер СВР России.

Организационно нелегаль­ная разведка сформировалась после утверждения коллегией Главного политического управления (ГПУ) 28 июня 1922 года «Положения о закордонном отделении ИНО». ИНО – это Иностранный отдел, предшественник Первого главного управления (ПГУ) КГБ и современной СВР.

В этом документе, в частности, говорилось о посылке «отдельных лиц и групп со строго определенными специальными заданиями» в страны, «не связанные с РСФСР никакими договорами и не допускающими сколько-нибудь прочных, основных баз для своей работы в виде наших миссий». В директивных депешах разведки говори­лось, что в случае необходимости их следовало посылать и в те страны, где действуют «легальные» резидентуры ВЧК. Подчеркивалось, что в целях конспирации они не передавались на связь в «ле­гальные» резидентуры, а поддерживали ее только с ИНО.

С тех пор 28 июня – день образования нелегальной разведки.

При этом в открытых источниках нет ссылок на конкретную или хотя бы приблизительную дату начала использования самого слова – нелегальная. Не исключено, что это могло произойти в 1926 году, к моменту образования так называемой группы Яши – Особой группы при председателе ОГПУ под руководством Якова Серебрянского. В задачи «особистов» входило глубокое внедрение нелегальной агентуры, проведение диверсионных операций, ликвидация предателей, перебежчиков и руководителей белогвардейских террористических организаций.

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«Легальных работников разведки в ЦК РКП(б) и ВКП(б) называли «линейными людьми», то есть под «крышей» советских представительств за рубежом они работали «по своей линии». Сами же легальные разведчики называли себя «крышевыми работниками». По отношению к советским разведслужбам в Наркомате по иностранным делам тогда же родился термин «соседи». НКИД располагался еще в здании на Кузнецком Мосту. А штаб-квартира ВЧК-ГПУ на Лубянке находилась в непосредственной близости от дипломатической службы», – рассказывает собеседник газеты ВЗГЛЯД.

Тяжелым испытанием для службы стали «чистки» в 1937-1938 годах, когда из 450 сотрудников ИНО, включая загранаппарат, были репрессированы 275 человек, то есть более половины. Репрессии обескровили разведку. В 1938 году был отмечен неслыханный факт: в течение 127 дней подряд из ИНО руководству страны не было доложено ни одного информационного сообщения. Ситуацию исправил приход Фитина.

Послевоенное время – расцвет советской нелегальной разведки. Многие страницы этой истории уже опубликованы, другие только ждут публикации. Наши собеседники обратили внимание на неизвестный любопытный факт: председатель КГБ Юрий Андропов состоял на партучете в парторганизации Управления «С», где исправно платил взносы.

Почему стоит буква «С» в названии Управления?

«Официальной версии того, почему для обозначения наименования нашего подразделения избрана именно литера «С», не имеется. Но мнение ветеранов нелегальной разведки позволяет со значительной долей уверенности предположить, что эта буква осталась от прежнего названия «Спецуправление», – говорит офицер Управления.

Впрочем, есть и другая версия. В 1943 году советской разведкой была добыта информация о начале тайной разработки в США ядерного оружия. В первых числах февраля 1944 года было принято решение о координации НКВД деятельности всех разведорганов по атомной проблеме. Для этого была создана специальная группа «С» под руководством Павла Судоплатова, которая в 1945 году стала самостоятельным отделом «С». Согласно решению правительства, отдел «С» стал рабочим аппаратом бюро № 2 Спецкомитета правительства СССР по «проблеме № 1», которой являлось создание атомного оружия. Буква «С» в названии могла означать первую букву фамилии Судоплатова.

... Этот разговор с офицерами СВР России продолжался долго, был уже не один такой разговор – это только первые выдержки и самые первые впечатления. В январе директор службы Сергей Нарышкин впервые публично озвучил имена сразу семи разведчиков-нелегалов. 20 декабря исполнится 100 лет Службе внешней разведки России. По мере приближения к юбилею мы постараемся познакомить читателей интернет-газеты ВЗГЛЯД с неизвестными страницами истории отечественной внешней разведки. Будет интересно.

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