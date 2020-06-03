Никита Хрущев – лучший правитель СССР

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3 июня, среда  |  Последнее обновление — 14:24  |  vz.ru
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Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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«Надо создать трансконтинентальную опасность для Америки»

Отсутствие ДОН не угрожает непосредственно российским национальным интересамФото: Artyom Anikeev/Transport Photo Images/Global Look Press
«Мы оказываемся в опасной зоне: старых договоренностей уже нет, а новых еще нет. Трамп не очень представляет, насколько это опасно. Новый Карибский кризис вполне вероятен», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД дипломат Андрей Бакланов. Он рассказал о том, какими дипломатическими и военными мерами России следует ответить Америке на односторонний выход из Договора по открытому небу. Подробности...
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«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»

У экспертов возникли сомнения по поводу материалов, из которых сделан корабль Crew DragonФото: NASA TV/Xinhua/Global Look Press
«Мы знали, что американцы сделают этот корабль – Crew Dragon. Они смелые ребята, но избранный ими путь – коварный. В корабле много недоработок», – сказал газете ВЗГЛЯД летчик-космонавт СССР Александр Александров, комментируя первый в истории пилотируемый полет на коммерческом корабле на орбиту. Где кроется слабость детища Илона Маска, ракеты-носителя Falcon 9 и корабля Crew Dragon? Подробности...
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Лукашенко угрожает майдан

Акция оппозиции в Белоруссии выглядела странно, но в Белоруссии любая акция оппозиции выглядит странноФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Интрига обнаружилась там, где ее быть, казалось бы, не может − на выборах президента Белоруссии. Лукашенко теряет былую популярность, чувствует это и ревнует к своему народу − белорусы стали выражать поддержку альтернативным кандидатам, о которых прежде мало кто знал. В Минске подчеркивают, что «майдана» не допустят, но явно его побаиваются − и не только его. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Никита Хрущев – лучший правитель СССР

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Сегодня исполняется 60 лет дипотношениям СССР и революционной Кубы. Зачинал эти отношения Хрущев. В Гаване Никиту Сергеевича помнят и любят. И напоминают нам, что мы Хрущева тоже должны любить и помнить. Подробности...

«Собачья» нефть Urals внезапно стала очень человеческой

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Неожиданный эффект от кризиса перепроизводства на нефтяном рынке: российский высокосернистый сорт нефти Urals теперь торгуется с премией относительно более легкой и подразумевавшейся в прошлом более качественной европейской марки Brent. Подробности...

Что будет, если России не будет

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Однажды Россия взяла да исчезла. Ну, в общем, так случилось. И весь мир впал в депрессию. Потому что теперь страны стали плохо жить сами по себе, а не по причине козней русских. Подробности...
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              Андрей Веселов

              Никита Хрущев – лучший правитель СССР

              Андрей Веселов
              руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
              		 3 июня 2020, 14:02

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              3 июня исполняется 60 лет дипотношениям СССР и новой революционной Кубы. В этот день в 1960 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев принял в Москве делегацию барбудос во главе с капитаном Антонио Нуньесом Хименесом. Капитан, кстати, был по совместительству профессором географии. И в революционно-партизанскую пучину ушел прямиком с кафедры университета Лас-Вильяс.

              На Кубе Хрущева до сих пор нежно любят. Это понятно. Именно в его лице Москва протянула руку помощи Гаване. Если бы не эта советская экономическая помощь и прямая военная поддержка, Вашингтон наверняка задушил бы строптивого соседа по полушарию. Если бы не оккупировал, то раздавил чудовищной хозяйственной массой.

              Не сумев победить кубинцев силой оружия, США установили тотальную экономическую блокаду. Под американские санкции попадала не только сама Куба, но и любая страна, осмелившаяся с ней торговать. Есть устойчивый миф, что Фидель Кастро закрыл экономику страны от мира. Это неправда. Остров закрыли не изнутри, а снаружи. Гавана оказалась практически в изоляции. «Дорогой жизни» стала связь с далеким СССР. Образ Хрущева стал образом спасителя.

              При этом в Гаване мне часто и много говорили, что Хрущев был также «лучшим главой государства в XX веке для вас, русских». «Хрущев – лучший правитель СССР. Вспомни, что он сделал не для нас, а для вас! Забывать его память это неблагодарность, а шутить про него просто мерзость», – говорил Николас Родригес, отставной дипломат и моряк, ветеран кубинской милиции, участник сражения в заливе Свиней в апреле 1961 года, где кубинцы отразили атаку десанта наемников, организованного США.

              Если подумать, это действительно так. Для людей Хрущев – лучший правитель… Здесь надо, видимо, сразу оговориться и сделать небольшой «каминг-аут». Лично я лучшим государственным деятелем не только России, но и мира за всю историю существования человечества считаю Владимира Ленина. Он изменил ход мировой истории, открыл новую страницу в развитии цивилизации. Тонны книг и статей об этом писали интеллектуалы в диапазоне от Эйнштейна и Сартра до Валлерстайна, Хомского и Жижека. Но надо признать: конструкция открытой Ильичом двери в «новый чудесный мир» – только абстрактная теория с прицелом на неопределенное будущее. Обычному, нормальному человеку при непосредственном правлении Ленина жилось отвратительно плохо. Гражданская война, разруха, нищета.

              Фото: Валерий Шустов/РИА Новости

              Плохо «нам, русским» жилось и при Сталине – страшнейшая мировая война, жуткое экономическое напряжение индустриализации в городах, травмы коллективизации в деревне и, бонусом, пресловутые политические репрессии. Нам плохо жилось при Горбачеве – развал Союза, обнуление будущего, утрата перспектив, снова бедность. Как жилось при Андропове или Черненко, заметить не успели.

              Вероятно, неплохо и спокойно жилось при Брежневе. «Золотой век СССР», утраченная «социалистическая Атлантида». Спокойствие, надежность и уверенность. Фильм «Афоня» Георгия Данелии за 1975 год как главный нарратив эпохи. Не сильно богато, но вполне достаточно. Вся советская ностальгия и мифология – из этих времен. Но даже самые горячие фанаты Брежнева вынуждены согласится: это не только пик и зенит, но и старт заката, тот самый «застой». Система массово сбоила, утрачивала темпы и сдавала позиции. То, что человек имел при Брежневе, он уже тогда начинал постепенно терять.

              С Хрущевым же, напротив, связаны самые большие чисто человеческие потребительские приобретения. Именно при нем государственная машина Советского Союза развернулась в сторону маленького человека. Предложила ему те самые бытовые блага, которые при Брежневе считались обычными, но ведь до Хрущева их просто не было.

              Так, на смену точечному элитарному сталинскому жилищному строительству пришло строительство массовое. Хрущев был у власти чуть больше десяти лет, но сумел всю страну – или, по крайней мере, ее существенную часть – переселить из бараков в какое-никакое, а регулярное жилье. При Хрущеве вводят пенсии по старости для всех. Это июль 1956 года. Кажется, что пенсии, пусть «маленькие, но хорошие» – всегдашний элемент социального ландшафта. А это не так. При Хрущеве страна покрывается сетью больниц и поликлиник, женских консультаций, молочных кухонь. 

              Впервые появляется такое понятие как «массовый автомобиль». Относительно массовый, конечно, но тем не менее. В СССР запускают и развивают производство целой линейки легковых авто для граждан, а не только для номенклатуры – ЗАЗ-965 «Запорожец», Москвич-402, Москвич-403, Москвич-407, ГАЗ-21 «Волга».

              При Хрущеве советский человек стал не только иногда ездить, но и иногда летать. Даже в какой-то момент летать быстрее всех на планете. Пассажирские авиаперевозки – это тоже Никита Сергеевич. При нем был разработан и начат крупносерийный выпуск пассажирских самолётов, в том числе реактивного Ту-104, который в конце 1950-х был единственным в мире эксплуатирующимся реактивным пассажирским лайнером. Официальное постановление Совмина о начале проектировании самолета – июнь 1954 года, первый полет – июнь 1955 года, старт эксплуатации – сентябрь 1956 года. Вот такие сумасшедшие темпы.

              Понятно, что были использованы военные авиационные наработки. Но ведь мы и говорим – Хрущев первым обернул мощь Советского Союза, в том числе военную, на потребительскую пользу советских граждан. Это была настоящая конверсия, а не то, что этим словом по недоразумению называлось в 1990-е годы. Добавьте к этому переход к массовому высшему образованию, а сверху уже нахлобучьте первый полет человека в космос и «оттепель». Получится очень симпатичный портрет.

              Однако в народной памяти осталось не это, а эксцессы с ботинком и кукурузой, и образ косноязычного импульсивного клоуна в украинской вышиванке и с задранными штанами, где талия располагалась на уровне груди. Собственной эксцентрикой Никита Сергеевич почти уничтожил достойную память о себе. А вспомнить есть, что. У нас и на Кубе.

              И помнить, видимо, надо. Когда о достижениях Хрущева стали забывать и шутить – советская государственность накрылась медным тазом. Случайное ли совпадение? Не думаю. То время тотального обвала и разочарования породило песню-частушку, которую следует напевать на мотив песни Александры Пахмутовой «Куба – любовь моя»:

              Куба, верни наш хлеб!
              Куба, возьми свой сахар!
              Куба, Хрущева давно уже нет.
              Куба, пошла ты на ...

              Вот с таким багажом мы пришли к 60-летию отношений с «островом Свободы».


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