Государственная система Лукашенко оказалась мощнее украинской

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21 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 13:44  |  vz.ru
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За жизнь в кредит мир заплатит разгоном инфляции

Мир ждет новая эпоха роста цен DADO RUVIC/REUTERS
Мировой госдолг давно вызывает озабоченность экономистов. Пандемия уже привела мир к его новому историческому рекорду. Долговой пузырь может рвануть в любом месте и в любое время – предугадать это невозможно. Однако способ избежать грядущей катастрофы есть: это разгон глобальной инфляции и применение финансовых репрессий. Подробности...
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Германия начала забывать уроки Второй мировой войны

В Германии начали иначе трактовать подвиг Красной армии Eberhard Thonfeld/imago-images.de/Global Look Press
В Германии все активнее пытаются выхолостить ответственность своих предков за преступления нацизма. Так российский МИД отреагировал на слова посла ФРГ в Вильнюсе о том, что целью Красной армии было принести на немецкую землю «сталинское правление». Это заявление – демарш отдельно взятого дипломата, который решил подыграть русофобам, задающим тон в Прибалтике, или же такова новая линия поведения Берлина? Подробности...
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Почему Нюрнбергский трибунал работает до сих пор

Трибунал в Нюрнберге стал образцом для всех последующих процессов подобного рода Виктор Кинеловский/Фотохроника ТАСС
Ровно 75 лет назад, 20 ноября 1945 года, начался Нюрнбергский процесс (трибунал). Главный суд над нацистскими военными преступниками и элитой Третьего рейха проводился в чрезвычайных условиях и по особым правилам. Это одна из многих причин, по которым результаты данного трибунала имеют особую важность и значение до наших дней. Подробности...
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Британия перевооружается для войны нового типа

Солдат у Англии мало, зато их эффективность растет за счет современного оружия Ministry of Defence UK
К 2024 году обычный британский пехотинец по своему оснащению будет напоминать солдата из фантастических фильмов. Такие прогнозы звучат в Лондоне после того, как премьер Борис Джонсон решил резко увеличить военный бюджет. Войска Ее Величества вооружатся лазерами, планируется запуск ракет в космос, формируется и командование боевых хакеров. С кем собралась воевать Британия? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Государственная система Лукашенко оказалась мощнее украинской

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Самое время дать оценку выстроенной Александром Лукашенко экономической и социальной модели. Обратимся к цифрам. Разочарование тут одновременно ждет и сторонников концепции Белоруссии как «социалистического рая», и адептов веры в отсталость белорусского патернализма. Подробности...
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Зеленский и Запад хотят эпидемии в Донбассе

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Киев, Париж, Берлин будут настаивать на том, чтобы открыть пункты пропуска между Украиной и Донбассом. Ведь чем больше жителей ЛДНР заболеют ковидом, тем лучше для недоброжелателей республик. Подробности...
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Реальная политика требует жертв

Алексей Алешковский, сценарист
Разбудите пещерный национализм, закутайте его в белые демократические одежды, вручите ему знамя борьбы с коррупцией и начинайте считать жертвы. Погибшие солдаты, сожженные дома, убитые мирные жители, отчаявшиеся беженцы – вот инструменты Большой игры. Подробности...
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Санду провоцирует Россию

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Почему Армения не признала Карабах?

Советский дефицит вернулся в Туркмению

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

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Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Андрей Веселов

    Государственная система Лукашенко оказалась мощнее украинской

    Андрей Веселов
    руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
    		21 ноября 2020, 12:40

    Протесты в Белоруссии «сдулись». Возможно, впрочем, это лишь временное затишье перед новой бурей. Так или иначе, но сейчас оппозиция уже не собирает «рекордных» и «исторических» 200-300 тысяч в центре Минска по выходным. Пафосно заявленная общенациональная забастовка провалилась. Фокус протеста переместился во дворы. Повстанцы методично раскрашивают в бело-красно-белые цвета заборы и трансформаторные будки, развешивают флажки – дворники революционное творчество уничтожают.

    Александр Лукашенко бегал с автоматом без магазина и косплеил Сальвадора Альенде, но по сути оказался тем самым «крепким орешком» из якобы перехваченных белорусским КГБ потешных «секретных переговоров» Берлина и Варшавы. И хотя люди с умными лицами, профессорскими регалиями и университетскими должностями наперебой пророчили скорый уход Лукашенко и резво шутили про его переезд в Ростов, тот предпочел остаться в Минске.

    Тем не менее, прежней Белоруссия уже не будет. Таких протестов режим еще не знал, пусть даже по мировым меркам эти выступления были более чем ординарными – достаточно посмотреть на антиабортный бунт в соседней Польше и уж тем более на восстание Black Lives Matter в США. Лукашенко анонсировал конституционную реформу. Впрочем, она может оказаться – и скорее всего окажется – декоративной. Но вопрос о транзите власти поставлен. В некой перспективе Лукашенко придется отдать или передать власть. И это самое слабое звено в созданной им политической конструкции.

    Самое время, пожалуй, подвести промежуточные итоги. Дать предварительную оценку выстроенной в Белоруссии экономической и социальной модели. Вопрос этот, во-первых, чрезвычайной мифологизирован – причем с разных сторон. Во-вторых, воспринимается эмоционально: через призму симпатии, либо антипатии персонально к Лукашенко. Поэтому стоит обратиться к безэмоциональным цифрам. Тут разочарование одновременно ждет и сторонников концепции Белоруссии как «социалистического рая», и адептов веры в отсталость патерналистской белорусской экономики.

    Ключевым показателем хозяйственного развития страны принято считать долю валового внутреннего продукта на душу населения. Общий объём экономики может быть огромным, но главное – сколько приходится на каждого конкретного человека. Расчет делается по паритету покупательной способности – соотношению валют при котором за соответствующие суммы этих валют можно приобрести равный товар или услугу. Ведь в разных странах разные не только доходы, но и цены.

    Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

    Интересно взять этот показатель не в абстракции, а в динамике и в сравнении с другими постсоветскими странами. То есть, сравнить-то можно и с гиперуспешной Исландией, и с провальной Руандой, но это не будет корректное сравнение.

    Статистика Всемирного банка, который вряд ли можно заподозрить в большой любви к Лукашенко, весьма примечательна. Да, Белоруссия тут значительно уступает странам Прибалтики, России и Казахстану. Но в Казахстане и России есть нефть и газ, а в Прибалтике – костыли бюджетных трансфертов от Европейского Союза. При этом Белоруссия немного, но опережает ресурсные Азербайджан и Туркменистан, и с солидным отрывом опережает Украину, Грузию и Молдову, где процветает тотальная сменяемость власти, отсутствием которой так попрекают Минск.

    Белоруссию можно сравнить с другими восточноевропейскими странами. Она проигрывает Польше и Румынии. Конкурирует с Болгарией и Черногорией – до 2015 года опережала, теперь немного отстает. Уверенно идет впереди Сербии и Северной Македонии.

    Однако наиболее показательным будет детальное сравнение с южным соседом – Украиной, главным полигоном для испытаний. В момент обретения независимости у Минска и Киева был одинаковый доступ к ресурсной и индустриальной базе, одинаковое качество технологий и кадров. Это были идеально равные стартовые позиции. На 1992 год страны демонстрируют схожие показатели. Киев даже чуть-чуть, но опережал Минск. Точка перелома – 1995 год. Напомним, что Лукашенко пришел к власти в 1994 году. Разрыв между странами растет. В 2000 году Белоруссия опережает Украину в полтора раза, в 2010 году – в два раза. Мировой экономический кризис 2008 года («великая рецессия») обрушил Киев и лишь притормозил рост в Минске. С тех пор разрыв без резких скачоков, но перманентно увеличивается.

    Можно услышать мнение – Минск обязан росту благодаря дотациям из России. Но каковы объёмы этих дотаций? Бывший ректор Российской экономической школы (РЭШ), беглый экономист Сергей Гуриев называет цифру в 10-20% от ВВП. Это крайне спорное, политизированное утверждение. Но даже если мы его возьмем в расчет и вычтем эту долю из показателей Минска, то двукратный разрыв с Киевом это не преодолеет.

    Минские цифры – не грандиозный успех и не «белорусское экономическое чудо», но объективно Лукашенко продемонстрировал очень неплохой результат для постсоветского пространства. Сделал это в условиях отсутствия серьезных внутренних ресурсов и постоянного санкционного давления со стороны Европы и США.

    При этом, вопреки монетаристским рецептам, в Белоруссии не было тотальной приватизации. Не появилось олигархии. Удалось сохранить промышленный комплекс. Госсектор сокращался, но плавно, и по-прежнему занимает ведущую роль в белорусской экономике.

    И дело не только в экономике. Примерно те же позиции Белоруссии зафиксированы в рейтинге стран по Индексу человеческого развития (ИЧР) – интегральному показателю ООН, рассчитываемому для межстранового сравнения уровня жизни. ИЧР учитывает уже не только чисто экономические показатели, но и доступ к образованию и его качество, продолжительность жизни. Белоруссия занимает 50-е место, попадает в группу стран с «Очень высоким ИЧР», снова среди стран бывшего СССР уступает Прибалтике и России, делит свое место с Казахстаном. Для сравнения – Украина занимает 88-е место, Грузия – 70-е, Молдова – 107-е.

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    Завершающий элемент самый модный – борьба с коррупцией. Список стран по Индексу восприятия коррупции составляет международная организация Тransparency International. Организацию время от времени обвиняют в предвзятости. Лукашенко – точно не герой их романа. Однако и Transparency фиксирует для Белоруссии почти идентичный расклад. На постсоветском пространстве Минск традиционно проигрывает Латвии, Литве и Эстонии, пропускает вперед Грузию – дают знать полицейская и судебная реформы Михаила Саакашвили. Всех остальных, включая на это раз Россию и Казахстан, Минск решительно опережает.

    Все эти статистические выкладки описывают только часть сложного ландшафта белорусской – и не только одной белорусской – действительности. Но очень наглядно показывают, что простых объяснений и простых решений нет. Лукашенко действительно слишком давно у власти, но сменяемость сама по себе – не фетиш и не гарантия роста.


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