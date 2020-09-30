Как «Новичок» рождает цензуру

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30 сентября, среда  |  Последнее обновление — 14:14  |  vz.ru
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Белоруссию попросят заплатить за газ

Белоруссия и Россия договорились по цене на газ Иван Руднев/РИА «Новости»
Россия и Белоруссия достигли консенсуса в двух главных вопросах – по цене на российский газ и по поводу создания единого рынка газа. Об этом заявил посол Белоруссии в России после встречи с главой Газпрома. Неужели Лукашенко сумел добиться от России всего, чего так долго хотел? Эксперты считают, что белорусскому президенту за эту сделку тоже придется выполнить ряд требований Москвы. Подробности...
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Российские военные в Сирии решили пять главных задач

Многие на Западе предрекали, что операция в Сирии станет для России «вторым Афганом» Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Ровно пять лет назад Россия вступила в сирийскую войну, что до сих пор официально называют участием в антитеррористической операции. Между тем задачи, стоявшие перед нашим государством и его вооруженными силами, были более глобальными, чем победа над террористической группировкой в отдельно взятой стране. Пришло время подводить итоги. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Макрон использовал Тихановскую в личных целях

Во встрече с Тихановской Макрон увидел возможность усилить свое влияние в ЕС «Пул Первой»/Пресс-служба Светланы Тихановской
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела первую встречу с топ-политиком в лице Эммануэля Макрона. В ходе рандеву с президентом Франции она понадеялась на помощь Макрона в урегулировании белорусского кризиса. Но какую цель преследует Макрон, встречаясь с женщиной, за плечами которой нет ни политического опыта, ни власти? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Как «Новичок» рождает цензуру

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Думать по поводу дела Алексея Навального можно только в одном направлении. Любые сомнения будут немедленно караться. Его отравили страшные российские спецслужбы. По причине их злобности. Доказательств это не требует. Подробности...

Почему Красной армии удалось отстоять Москву

Тимур Шерзад, журналист
30 сентября 1941 года началась операция «Тайфун». Немецкие войска группы армий «Центр» двинулись к Москве. Немцы уже устроили русским ряд крупных котлов, и впереди еще был обвал фронта под Вязьмой. Советские дивизии таяли, а противник продвигался все дальше и дальше. Подробности...
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Терпение украинцев лопнет после 16 ноября

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Агрессивное меньшинство, само того не осознавая, поведет себя на убой. Жители больших и малых городов юго-востока, шахтеры, металлурги, таксисты, продавцы и водители троллейбусов вспомнят, кто они, на каком языке они говорят, думают, в какой культурной среде и на чем они выросли. Подробности...
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Макрон отомстил Лукашенко

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Новая война армян и тюрок

Коронавирус: второе наступление на Москву

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Как «Новичок» рождает цензуру

    Андрей Веселов
    руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
    		30 сентября 2020, 12:55

    Грандиозная международная эпопея вокруг отравления или якобы отравления Алексея Навального стала настоящим испытанием для свободы слова. К сожалению, свобода слова это испытание пока не проходит. Главные и лучшие западные медиа просто повторяют официальные реляции Вашингтона, Лондона и Берлина. Диалог на эту тему – под строгим неофициальным запретом. То же самое касается тех изданий в родном отечестве, которые этим лучшим западным образцам пробуют подражать и которые принято относить к условному либеральному лагерю.

    Главная декларируемая ценность этого лагеря – отсутствие единой догматики, плюрализм мнений, версий, позиций. Казалось бы, кейс с Навальным и веществами из системы «Новичок» – лучшее место, где механику этих ценностей можно и нужно применить. Дело запутанное. Где и как был отравлен трибун российской оппозиции, непонятно.

    Симптоматика очень спорна. Бутылка со следами отравляющего вещества тайно доставлена из Томска в Берлин весьма загадочным персонажем. Секрет вещества из группы «Новичок» раскрыт и доступен сегодня практически любому. Все это означает, что отрабатываться должно несколько версий случившегося. Нормальная история и для журналистики, и для общественной дискуссии.

    Однако этого не происходит. Версия в пионерлагере одна – отравили страшные российские спецслужбы. По причине их злобности. Доказательств это не требует.

    Не допускается даже минимальное сомнение и малейшее отклонение от генеральной линии. Хороший пример – бывший советский боевой химик и один из соавторов «Новичка» Владимир Углев. В 1990-е годы он был активистом движения за разоружение, а сегодня стал большим поклонником Алексея Навального и непримиримым критиком Кремля.

    Фото: navalny/Instagram

    В эфире телеканала «Дождь» Углев попытался всего лишь выдвинуть осторожную версию, что к отравлению мог быть причастен кто-то из близкого окружения Навального.

    Сказать это химику, несмотря на всю его фронду и оппозиционность, не дали. Версия оказалась неудобной для «Дождя». «От эксперта хотят слышать только то, что отвечает запросам тех, кто задает вопрос? Тогда это уже не независимый эксперт. Даже не знаю, как такового назвать», – возмущается ученый.

    В итоге гипотеза химика Углева, в числе нескольких других, была озвучена в газете ВЗГЛЯД. На публикацию отреагировал сам отравленный, но уже выписанный к тому времени из клиники «Шарите» Навальный. Высказался он в том ключе, что, мол, слишком много версий различных озвучивается, а это непорядок. Действительно непорядок: создатели «Новичка» хором пророчили летальный исход или как минимум инвалидность, но для Алексея немецкие врачи прогнозируют «полное выздоровление». Пострадавший отделался легким испугом. 

    Тут мы, пожалуй, и подходим к самому содержательному и важному моменту. Условный «Дождь», а также целый сонм похожих СМИ, в диапазоне от «Радио Свобода» до «Новой газеты» или интернет-издания «Проект», мгновенно потеряли всякую плюралистичность, как только дело коснулось ситуации вокруг Навального. Они послушно, без колебаний, без критики и лишних вопросов приняли ту версию, которую им предложили в окружении политика. По факту казус «Новичка» привел к рождению цензуры. Второй раз после Скрипалей.

    Конечно, речь не идет о какой-то специально организованной цензуре, о работе цензурных комитетов оппозиции. Ситуация проще, но и гораздо страшнее. Исходя из политической целесообразности и политических симпатий люди сами отказываются от собственных стержневых ценностей. Более того, они пытаются всеми доступными средствами навязать этот отказ другим.

    Отныне думать по поводу дела Навального можно только в одном направлении. Любые сомнения будут немедленно караться. Так, оппозиционер и координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов позволил себе просто перечислить возможные версии отравления Навального и усомниться в том, что отравление выгодно Кремлю. Удальцов моментально получил словесную оплеуху от Ильи Яшина, который, кстати, на полном серьезе определяет себя как либерала и демократа, и оказался Удальцов не соратником по объединеной оппозиции, а «подлецом», «лжецом» и «манипулятором». Немедленно расписаться в своем презрении к Удальцову поспешили главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац, хедлайнер Би-би-си Маша Слоним, публицист «Немецкой волны» Федор Крашенниников и многие другие.

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    Таким образом понимаемые «свобода слова» и «либерализм» – ложные. К счастью, их носители не находятся у власти. К несчастью, они просто маниакально хотят эту власть заполучить. И если у них это получится, то цензура, которую они сейчас подпитывают из частных и общественных институций, получит государственную поддержку.

    Приход к власти таких «либералов» окончательно погубит либерализм в России. На этот раз отравление будет смертельным.


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