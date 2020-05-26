Мы можем извлечь из пандемии пользу

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Изменит ли коронавирус график рабочей недели

Четырехдневная рабочая неделя подойдет далеко не каждому работникуФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Обсуждаются все более экзотические идеи о том, как будет устроена экономика и работа людей после окончания пандемии коронавируса. Одной из антикризисных мер может стать четырехдневная рабочая неделя, и ряд западных стран уже всерьез рассматривают такую возможность. Однако будет ли такой вариант полезен и эффективен для России? Подробности...
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Зачем Вашингтон направил «калининградский кинжал» к сердцу Европы

Калининград отнюдь не похож на «закрытую военную базу», каким его представляют СШАФото: Виталий Невар/ТАСС
«Кинжал, направленный в сердце Европы» – так советник президента США Роберт О’Брайен охарактеризовал Калининградскую область России. Чиновник, который отвечает за советы Трампу по нацбезопасности, объявил: вместо центра туризма Россия создала на Балтике бастион, напичканный ракетами. По отдельности тезисы О’Брайена не выдерживают критики, но вместе вполне укладываются в геополитическую логику США. Подробности...
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Возможности боевых лазеров вышли на новый уровень

Главным, что делает лазер выгодной системой оружия, является стоимость выстрелаФото: John F. Williams/Released/U.S. Navy
ВМС США испытали боевой лазер с борта десантного корабля, и соответствующий видеоролик вызвал среди интернет-пользователей ажиотаж. Какая страна сегодня занимает лидерские позиции в области разработки лазерного оружия, где в этом ряду находится Россия – и почему можно утверждать, что эпоха боевых лазеров уже началась? Подробности...
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США накажут Гонконг за бунт против Китая

При предыдущих схватках с китайскими властями жителям Гонконга сопутствовал успехФото: Vincent Yu/АР/ТАСС
Внешне новые протесты сепаратистов в Гонконге напоминают прежние, но теперь ситуация значительно усложнилась. Дело совсем не в коронавирусе − большинство пандемий опасных ОРВИ начинались в этих местах, так что к маскам и карантину гонконгцы давно привыкли. Дело в беспредельно высоких ставках: США либо подчинят Китай своей воле, либо превратят финансовый центр Азии в захудалую провинцию. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Мы можем извлечь из пандемии пользу

Тимур Шерзад, журналист
Пандемия может принести миру не только человеческие страдания, гигантские убытки и замедление экономики. Если нам повезет, то в долгосрочной перспективе человечество может и выиграть. И особенно – наша страна. Подробности...

Как умирает легендарный «Антонов»

Андрей Манчук, политолог
Украина пытается хоть кому-нибудь продать своего главного и единственного авиапроизводителя. Того самого, который когда-то сделал самый большой самолет в мире – легендарный Ан-225 «Мрия». Но никому, кроме России, он не нужен. Подробности...
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Списывать проблемы на козни русских – тревожный симптом

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Если граждане США не верят медиа свободного мира настолько, что обращаются в поисках информации к «русской пропаганде», то это указывает на серьезный внутренний кризис в самой Америке. Подробности...
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    США навязали России тяжелый выбор

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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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              Тимур Шерзад

              Мы можем извлечь из пандемии пользу

              Тимур Шерзад
              журналист
              		 26 мая 2020, 18:55

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              Пандемия может принести миру не только человеческие страдания, гигантские убытки и замедление экономики. Если нам повезет, то в долгосрочной перспективе человечество может и выиграть. И особенно – наша страна.

              В периоды кризисов обычному человеку остается сделать две вещи: копить запасы и пытаться сохранить оптимизм. Успех в последнем начинании поможет в любом случае – если выход из кризиса окажется проще, чем казалось, вы сбережете нервы. Если же нет – то они вам еще понадобятся для выживания. Так что давайте попробуем о хорошем.

              В определенных кругах модно вспоминать, что из всех крупных кризисов мир выходил через войну. Но ядерное оружие делает вероятные последствия мировой войны беспрецедентно серьезными. Поэтому шанс избежать той самой большой войны, несмотря на пророчимые грандиозные размеры надвигающегося кризиса, можно оценить как довольно высокий. Возможно, все сведется к локальному прокси-конфликту, который заменит большую войну.

              А это значит, что, несмотря на всю серьезность, наш экономический кризис будет похож на своих предшественников тем, что жизнь после него все равно продолжится. Хотя, конечно, мир прежним уже не станет.

              Нация домоседов

              Фото: P. Royer/Global Look Press

              Первое, что проседает в результате кризиса – необходимость работать на территории работодателя. Людей на «удаленке» и так становилось все больше и больше, а после кризиса этот процесс наверняка пойдет значительно быстрее.

              В выигрыше тут все. Работодатель оптимизирует расходы на офис. А работник не тратит деньги на бензин или общественный транспорт.

              А еще сохраняет свое время – для некоторых такая экономия может достигать трех–четырех часов в день. Их же приятнее провести за хобби или с семьей, чем катиться мерзким дождливым утром на ту сторону города в переполненном трамвае, правда? Конечно, всех на удаленную работу не переведешь даже в век цифровизации. Но то, что можно сделать, уже сыграет на руку обществу и муниципалитетам.

              Если значительная часть населения перестанет ездить на работу, города будут больше экономить на общественном транспорте и износе дорог, а скорой помощи и пожарным будет проще достигать пунктов назначения. Да и выхлопных газов станет поменьше.

              Еще одним изменением станет рост уровня и удешевление доставочных сервисов. За последние несколько лет стало гораздо проще покупать онлайн. Яростно ненавидимая 5–10 лет назад «Почта России» сегодня доставляет быстро, а посылку можно отследить в режиме реального времени. Альтернатива – доставочные сервисы, которые недорого, а то и вовсе бесплатно привезут то, что вам надо, в пункт выдачи в пяти минутах ходьбы от дома. Многие, кто не пользовался всем этим до эпидемии, сегодня стали. И удивились тому, как все хорошо и удобно.

              В глобальном смысле увеличение доли «удаленки» и возможность просто и дешево «телепортировать» в свой район практически любой товар значит то, что выбирать место жительства можно будет гораздо свободнее.

              Обратно к березкам  

              А когда доход не привязан к месту проживания, гораздо больше людей станет задумываться – а так ли уж им нужны эти бетонные коробки большого города?

              Вот переехал инженер Петя в «цифру», сидит в компьютере, чертит чертежи в удобной программе, пересылает начальнику по почте, в «Телеграме» обсуждает, что исправить. Его жена Маша бухгалтер, но теперь считает зарплаты дома на ноутбуке. Теперь они не привязаны к душной городской квартире. И рано или поздно понимают, что не так уж сильно ей и рады. Особенно после опыта самоизоляции.

              Петю и Машу не останавливает высокая цена земли в Московской области. Теперь они могут ездить в город только разок на выходных, развеяться и пообщаться с друзьями, а не каждое утро и вечер. Поэтому могут рассмотреть предложения подешевле где-нибудь подальше. Например, в Тульской области. Холмы, березы, свежий воздух – красота.

              Возможно, Пете неохота влезать в долгую стройку. Тогда он выбирает модульную конструкцию – дом ему с отделанными стенами, проводкой и санузлами делают на заводе и монтируют на участке максимум за неделю. Благодаря интернету Петя изучает и сравнивает фирмы и в итоге выбирает достойных исполнителей, а не шабашкину бригаду. И дом его стоит долго и счастливо. Болеют Петя и Маша меньше. Во-первых, свежий воздух, регулярные прогулки в сельской местности, нет городской толкотни, суеты и ощущения вечной гонки. Во-вторых, у них есть удаленная медицина в виде консультаций по скайпу.

              Это когда можно пообщаться с редким, узкоспециальным врачом из любой точки, где есть интернет. И в тех случаях, когда проблема не серьезная, самому себе все измерить, сообщить, получить рекомендации. Тем самым заодно разгрузив поликлиники от огромного количества людей, освободив аппаратуру и помещения для тех, кому действительно надо.

              Малоэтажная Россия

              Петя и Маша этими благами пользуются, и живут свободнее и счастливее, чем в городе. Так как у них больше места и здоровее атмосфера в семье, рожают больше детей. И увеличивают население страны, сглаживая демографические ямы.

              Сегодня позволить себе такое может сравнительно небольшой процент населения. Но когда зависимость от города спадет – а все именно к этому и идет – картина изменится. Люди массово станут покидать бетонные коробки, перебираться в сельскую местность, но при этом будут легко поддерживать связи с остальными через раскинутые по стране цифровые сети.

              Конечно, Петя и Маша – это не все население. Перевести на «удаленку» всех нельзя. Но, став первыми ласточками, Пети и Маши потянут за собой остальных – ведь где живут люди, там и спрос на «материальную» продукцию и привязанные к ней услуги.

              Россия богата землей и красивыми видами. Кто знает – быть может, уже завтра мы переосмыслим основы своего бытия и прекратим концентрироваться в многоэтажках. И в итоге станем добрее, здоровее и многочисленнее.

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