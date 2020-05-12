Во время эпидемии люди занимаются спасением истории

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Крупнейший в мире нефтяной фонд сдался коронавирусу

Эталонный нефтяной фонд Норвегии впервые в истории распродаст активыФото: Gerhard Zwerger-Schoner/
Imagebroker/Global Look Press
Норвегия впервые в истории намерена начать распродажу активов своего суверенного пенсионного фонда, который формируется за счет сверхдоходов от нефти и газа. Этот фонд на триллион долларов, зарабатывающий в том числе на Apple, считается самым крупным в мире. Ни финансовый кризис 2008 года, ни обвал нефти в 2014 году к такому шагу норвежцев не принуждал. Однако пандемия изменила многое.  Подробности...
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США ставят России хамские условия для продления важнейшего договора

Ракетный комплекс «Кинжал» вызывает реальное беспокойство СШАФото: Андрей Станавов/РИА «Новости»
Отказаться от новейших гиперзвуковых систем (например, ракетного комплекса «Кинжал») и привести Китай на поклон к США – это не единственное условие, которое Вашингтон решил поставить Москве. И все это – ради продления договора СНВ-3. На условия эти Москва может ответить лишь двумя словами – знаменитой нетленкой Сергея Лаврова. Подробности...
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Россиян поддержат при выходе из самоизоляции

Пожилым людям Владимир Путин уделил особое вниманиеФото: Максим Богодвид/РИА Новости
Владимир Путин объявил о постепенном выходе России из режима самоизоляции и завершении периода нерабочих дней. Также глава государства анонсировал беспрецедентные меры, направленные на финансовую поддержку семьей с детьми и особенно сильно пострадавшие отрасли экономики. В чем заключается суть этих мер?  Подробности...
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Глава ДНР: Россия помогла нам в борьбе с коронавирусом

Теперь дончане защищают республику от двух напастей: ВСУ и COVID-19Фото: DAVE MUSTAINE/ЕРА/ТАСС
«ДНР обеспечена тест-системами для выявления COVID-19 в достаточном количестве. В этом нам помогла Россия, за что ей большое спасибо», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он рассказал о том, как находящийся в блокаде регион справляется с пандемией и почему Украина тормозит выполнение Минских соглашений.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Во время эпидемии люди занимаются спасением истории

Константин Михайлов, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Мир будет, возможно, другим, но люди будут восстанавливать любимые храмы и усадьбы, обустраивать и защищать любимые города. В этом, собственно, залог того, что пандемия пройдет, а мир уцелеет. Подробности...

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COVID-19 сыграл с либеральными просветителями злую шутку. В момент общей истерии они стали своей противоположностью – реакционерами. При этом катализатор для их реакции чисто политический. Подробности...
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          Известен ли вам боевой путь ваших предков, прошедших Великую Отечественную войну?
          • Известен и горжусь

          • Не известен, но хотел бы узнать

          • Не инетересуюсь

          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

          • С пониманием

          • Безразлично

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              Константин Михайлов

              Во время эпидемии люди занимаются спасением истории

              Константин Михайлов
              член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
              		 12 мая 2020, 12:04

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              Весна в разгаре, и соцсети заполонили публикации на тему: «чем занять себя на самоизоляции» и «как не сойти с ума на карантине». Хочу предложить простой рецепт – берите пример с защитников культурного наследия. Они знают – как и чем. Им скучать некогда. Приятно видеть, как люди не просто строят планы светлого будущего культурного наследия, но и реализуют их. Несмотря ни на какие эпидемии и вирусы.

              В Рязанской области на днях общественные активисты провели – соблюдая социальную дистанцию – волонтерский субботник рядом со Скотным двором в знаменитой усадьбе Старожилово. Этот памятник архитектуры, охраняемый государством, видимо, только на бумаге, дважды горел за последние две недели.

              «Непролазные дебри и бурелом стали благоприятной средой для мародеров и поджигателей, – пишет активист областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Игорь Кочетков. – Порядка 20 человек посвятили свой выходной день приведению в порядок территории Скотного двора». Теперь, как надеются активисты, властям придется обратить на памятник архитектуры особое внимание и выставить возле него охрану. 

              А в Яранском районе Кировской области активисты Марийского республиканского отделения ВООПИК и местные жители села Рождественское готовят восстановление памятника архитектуры федерального значения – уникальной церкви Рождества Богородицы начала XVIII века, рухнувшей в 1998 году. Этот храм славился превосходным резным убранством фасадов. Однако десятилетий запустения (с 1960-х годов) не пережил. Но от мечтаний его возродить теперь общественные активисты перешли к делам.

              Начинали еще осенью 2018-го с расчистки территории, а на 2020 год такие планы: «В зависимости от того, когда снимут ограничения по вирусу, мы начнем расчистку завалов памятника архитектуры. Отложим весь материал, который пригодится при консервации и реставрационных работах в дальнейшем... Параллельно планируем начать работы по созданию проекта консервации» (при обрушении сохранились колокольня и нижний ярус храма – К.М.).

              Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

              Организаторы действуют в полном соответствии с законом – грядущие работы согласованы с Управлением госохраны объектов культурного наследия Кировской области.

              Желающим принять участие предлагают заранее запасаться лопатами, тачками, инструментами, перчатками и стройматериалами. У государства помощи не просят, средства собирают сами.

              В Пскове, в сквере на улице Леона Поземского, в середине апреля можно было заметить группу людей в защитных масках. Держа в руках чертежи и проектные листы, они обсуждали планы музеефикации архитектурно-археологического объекта XVII–XVIII веков «Подызбица», открытого археологами осенью 2019 года.

              Об этой постройке средневекового Пскова до минувшей осени никто не подозревал, а теперь открытию не дают кануть в Лету. Белокаменная постройка, служившая когда-то основанием жилому дому, сохранила своды и центральный столп. Можно даже пройтись по комнатам трехсотлетней давности. Археологический объект предлагают сделать одной из локаций туристического кластера «Псковский».

              Председатель областного собрания депутатов Александр Котов пообещал поддержку регионального парламента, а руководитель областного комитета по туризму Ольга Качнова – поискать требуемые для реализации проекта 3 млн рублей за счет экономии средств своего ведомства.

              Частично археологический объект находится под проезжей частью современной улицы, и для музеефикации над ним даже намереваются построить небольшую эстакаду. Градозащитникам в эти дни, как и всегда, приходится отстаивать исторические памятники от коммерческих застройщиков. В Оренбургской области сумели провести протестную акцию в режиме самоизоляции. В центре города Бузулука стали рушить оригинальный старинный дом XIX века. Видимо, в надежде провести снос втихую, «пока все дома». Но не вышло.

              Анна Мельникова, организатор волонтерского фестиваля «ТомСойерФест» в Бузулуке, придумала онлайн-пикет с хештегом «#несноси» и лозунгом «Не уничтожайте исторический центр Бузулука!». Поначалу она «стояла» в этом пикете одна, но через пару часов к ней присоединились уже полтора десятка неравнодушных земляков. Потом договорились провести виртуальный митинг в «Яндекс-навигаторе». Снос старинного здания, увы, остановить не удалось. Но незамеченным он не остался. Сохранение исторического наследия в Бузулуке на целую неделю стало чуть ли одним из основных вопросов городской повестки дня.

              К чему я рассказываю все это? Общественную и творческую инициативу, имеющую позитивную цель (а сохранение исторической памяти и наследия Отечества именно таковы), ни экономические сложности, ни административные ограничения не могут остановить. Притормозить – могут, создать проблемы – могут, остановить – нет.

              Поэтому, услышав в очередной раз: «после пандемии мир уже никогда не будет прежним», припомните эти истории. Мир будет, возможно, другим, но люди будут восстанавливать любимые храмы и усадьбы, обустраивать и защищать любимые города. В этом, собственно, залог того, что пандемия пройдет, а мир уцелеет.     


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