Эпидемия показала, кто чего стоит

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«Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки

«Северный поток – 2» лишился поддержки немецкого регулятора Фото: REUTERS/Anton Vaganov
У «Северного потока – 2» новые проблемы. Германия отказалась вывести строящуюся трубу из-под действия газовой директивы ЕС. Это означает, что половина газопровода обречена стоять пустой. Впрочем, 50 лет назад Запад тоже пытался помешать СССР поставлять газ в Европу по известному сейчас всем газопроводу через Украину. Несколько вариантов решения проблемы есть и сейчас. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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Украинских деятелей корежит от ненависти к русской культуре

Украина надеется навредить одному из главных достояний российской культуры – ЭрмитажуФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
В России с долей иронии комментируют очередные антироссийские санкции и высказывания, сделанные на Украине по поводу русской культуры. На этот раз целью атаки украинских деятелей стал не только знаменитый Эрмитаж, но даже русское имя Машенька. Чем не нравятся некоторым украинским политикам знаменитые символы русской культуры и идентичности? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Эпидемия показала, кто чего стоит

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нет надежды на дизайнера и на главу управы. Нет надежды на радфемку и, прости господи, урбаниста. Медсестры, врачи – вся структура здравоохранения – вот что оказалось действительно, по-настоящему, важным. Подробности...

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              Игорь Мальцев

              Эпидемия показала, кто чего стоит

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 18 мая 2020, 09:12

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              Нынче, как ни онлайн-мыслитель, так мы видим гигантский текст про то, как страшный вирус изменит мир. Это уже жанр такой – затосковали мыслители в карантине и занимаются, в-основном, росписью вилами по воде – кто-то запугивает неуважаемую публику тем, что мир обрушится в средневековье, кто-то радостно ждет, что «зеленые» идеи окончательно добьют плоды индустриальной революции, раз уж все и так зашаталось. Кто-то ждет прихода цифровой диктатуры. И все это можно читать каждый день с утра до ночи.

              Заводы стоят, одни мыслители кругом. И гитаристы в «Зуме». Но, собственно, как все эти концерты в «Зуме» больше всего памятны тем, что показывают убогий быт и жалкий вкус наших звезд (лучше бы они не транслировали ничего из своих квартир), так и творчество вирус-футурологов показывает чудовищную изнанку современного мира прогрессивного креативного класса. А именно – его мегаломанию и нарциссизм.

              Вы ведь вспомните – как громко и бесстыдно «креативный класс» навязывал обществам идею собственного превосходства. Über Alles. Если читать газеты журналы и интернет, то такое впечатление, что модель трудового будущего молодежи – это создание интернет- картинок, запощивание фоточек из путешествий, ведение блогов, качание пресса, выпуск крафтового пива и углубленные исследования гендерного равенства, а равно – дрессировка единорогов.

              Во всем этом празднике самолюбования сквозило тихое презрение к человеку реального труда. На периферии общественного сознания, конечно, существовали какие-то китайские рабы и колченогие дети, которые должны добывать кобальт в шахтах для прекрасных электрокаров прекрасных людей. Не говоря уже об отвратительных красношеих фермерах-кукурузниках, всех этих солдафонах в сапогах, каких-то там врачей, которые непонятно чему учатся по десять лет и утверждают, что гендера всего два. Разве нужны все эти грубые отбросы в прекрасном будущем всеобщего равенства дизайнеров и фемактивисток? От них воняет кирзой, обмолотом и больничной палатой. Фи.

              Конечно, всей это публике дали по носу в 2016 году на выборах Трампа, когда вдруг оказалось, что вся эта пролетарская сволочь имеет наглость иметь свое мнение и свой голос. Это так шокировало обладателей электровелосипедиков, что они до сих пор исходят на крик и ложь. Не гнушаясь ничем. Нет гнусней существа, чем условный «демократ», которому вдруг не дали то, что он считает своим по праву. Правда, непонятно - по какому именно праву.

              Фото: Сандурская Софья/Агентство «Москва»

              То, что это происходило в Америке, не должно вас сбивать с толку. Потому что в России происходят примерно те же процессы, только с поправкой на высоту трубы и степень разжиженности дыма. У нас не было выборов Трампа. Более того, как выясняется, несмотря на все измышления демократической общественности, даже не мы его выбирали в США – чему подтверждение то, что происходит сейчас с процессом Флинна.

              Но у нас, как и у всех, разразилась китайская болезнь. Кстати, мы будем ее называть «китайской», потому что можете со своей политкорректностью пойти в Ухань. Так вот, и к нам пришел вирус, и он каждый день вносит коррективы в восприятие реальности. И, несмотря на то, что у нас своих фантазеров насчет пост-ковидного будущего хватает, тем не менее, они, как их коллеги из кемпингов калифорнийских университетов, старательно обходят вопрос о востребованности реальных трудовых ремесел и бесславном конце идеологизированных, выдуманных, «профессий».

              Тем не менее, reality bites. Вдруг, грубо, зримо и отчетливо заявила о себе медицина и профессия врача. И дело даже не в том, что есть некий выбор – кто тебя будет откачивать – реаниматолог, закончивший второй мед или специалист по инклюзивности, закончивший курсы при ДК шарикоподшипникового завода. Такого выбора просто нет. Зато есть отчетливое понимание, что медицину недооплачивали, медиков недооценивали, загоняя их в какое-то общественное гетто.

              И вдруг – на тебе, все эти люди оказались на первой линии огня, как когда-то медики Пирогова. Медицина вдруг стала опять военной профессией. Практически медициной катастроф. И на медиков вся надежда. Нет надежды на дизайнера и на главу управы. Нет надежды на радфемку и, прости господи, урбаниста. Пусть они сходят с ума, запертые в своих квартирках. Было бы с чего сходить.

              А медсестры, врачи – вся структура здравоохранения – вот что вышло на первый план. Их благодарят, Мишустин сует им деньги, все оплакивают погибших на посту медиков. И все понимают, насколько эта профессия важна для всей страны и, таким образом, касается каждого – вне зависимости, от того – качок ты, ЗОЖевец, веган или курящий пенсионер. И дай Бог, это понимание не канет в Лету. Все сдвинулось. И мы не дадим больше недооценивать каждую пару лечащих рук.

              Кстати, помните, как травили русскую армию? В бесконечных передачах каких-то «военных экспертов» с Эха Москвы нам рассказывали про оборванную, в портянках, армию с нелетающими ракетами. Про «нелетающие ракеты» нам еще недавно рассказывали авторы-всезнайки типа Юлии Леонидовны Латыниной, даже тогда, когда уже заткнулся на эту тему «военный эксперт» П. Фельгенгауэр.

              И вдруг случился Крым и оказалось, что наша армия – не банда «нищих бурятов», как нам плели местные авторы. И сапоги с грязными портянками уже давно заменили на профессиональные берцы, заодно отменив и портянки.

              Да и ракеты, как показала Сирия, летают очень далеко и очень точно. Гораздо точней, чем формулируют свою ложь антирусские пропагандисты на деньги «Газпрома». Но для понимания этого обществом должны были случиться и Крым, и Сирия. И сейчас профессия военного по уважению, может быть еще не достигла уровня советского периода. Но стремительно к нему приближается.

              Кто-то спросит – а что должно случиться в обществе, чтобы, скажем, профессия учителя заняла свое истинное место? Ну, чтобы в школу пошли молодые и стильные мужчины, например? Чтобы Мишустин залез в другой свой сейф и достал оттуда других денег?

              Ох, не знаю. Может, когда школа научит выпускников противостоять тотальной безграмотности всяких прогрессивных проповедников? Возможно. Но что-то должно случиться, это факт. 


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