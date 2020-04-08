QR-код – не печать Антихриста, но хорошего мало

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Трамп объявил войну русским монархистам

Лозунг РИД – фраза Иоанна Кронштадтского «Демократия в аду, а на небе Царство»Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Госдепартамент США с подачи Белого дома внес в свой список террористических организаций «Русское имперское движение». Это первый для списка случай, когда в терроризме обвинена не исламская, а православная организация. Зачем это нужно американцам и почему выбор пал именно на РИД? Ответ может показаться смешным, но смешного в этой ситуации мало.  Подробности...
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Эпидемия заставила Трампа обратить внимание на Луну

Трамп подбадривает американское население, чтобы оно хоть как-то отвлеклось от пандемии коронавирусаФото: Zuma/ТАСС
США в очередной раз подтвердили статус крупнейшего нарушителя международного права на планете. По крайней мере, именно так политологи оценивают указ Трампа о коммерческом освоении лунных ресурсов. Зачем президент США именно сейчас сделал подобное заявление, когда Соединенные Штаты начнут колонизацию спутника Земли и как должна Россия реагировать на происходящее? Подробности...
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Коронавирус оставил Британию без лидера

Борис Джонсон в начале пандемии коронавирусаФото: Jack Hill/The Times/PA/ТАСС
Иностранные коллеги желают выздоровления премьер-министру Британии Борису Джонсону, находящемуся в реанимации. Джонсон уже десять дней страдает от коронавируса, а теперь передал руководство правительством министру иностранных дел. Что происходит с государственным управлением на Туманном Альбионе и в других странах в случае серьезной болезни лидера? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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QR-код – не печать Антихриста, но хорошего мало

Сергей Худиев, публицист, богослов
Перед тем как создавать что-то для текущих нужд – в частности, систему тотальной слежки – стоит задуматься, а какое применение эта система может найти в дальнейшем, и кто ей сможет воспользоваться. Подробности...

Самое честное кино о революции снимали в СССР

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              Сергей Худиев

              QR-код – не печать Антихриста, но хорошего мало

              Сергей Худиев
              публицист, богослов
              		 8 апреля 2020, 09:20

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              Пандемия – и те меры контроля, которые власти разных стран вводят, чтобы помешать ее распространению – вызвала волну тревожных слухов, среди которых некоторое место занимают разговоры об Антихристе. Не присутствуем ли мы при завершении мировой истории? Не разворачиваются ли на наших глазах пророчества последней книги Библии – откровения Иоанна Богослова?

              Что же, рассмотрим этот вопрос подробно.

              Библия описывает человеческую историю, как драму – которая развивается от сотворения мира, через грехопадение и все перипетии бурной и трагической жизни человечества, через главные события этой драмы – воплощение Бога в Иисусе Христе, Его жертвенную смерть и Воскресение –  к Его второму пришествию, когда Он совершит суд над живыми и мертвыми и навеки установит Свое праведное Царство, в котором уже не будет зла и греха, но жизнь вечная и блаженная.

              Однако перед завершением мировой истории, какой мы ее знаем, силы зла и противления одержат временную победу, и воцарятся над всей землей в лице того, кого Библия называет «человеком греха и сыном погибели» – Антихристом, который на три с половиной года станет всемирным диктатором.

              Про три с половиной года мы знаем из…

              Фото: Роман Владимиров/РИА Новости

              Слово «Антихрист» в Библии обозначает не просто чрезвычайно плохого человека и не просто врага христианства, но подменного Спасителя – греческая приставка «анти-» значит не только «против», но и «вместо». Антихрист – это, буквально, «вместохристос», самозванец, пытающийся занять место Спасителя мира – прежде всего, в сердцах людей.

              Хотя Антихрист в абсолютном смысле, Антихрист с большой буквы явится в конце времен, Библия также говорит о «многих антихристах» которые будут служить его прообразами и предтечами в ходе человеческой истории.

              Они помогают нам понять, как будет выглядеть тот, последний Антихрист. Он будет сочетать духовный обман (как, например, Секо Асахара, или лидеры других подобных культов) и политическую тиранию (как лидеры тоталитарных режимов ХХ века, окружавшие себя богоподобным почитанием).

              Но, в отличие от их всех, власть Антихриста будет глобальной – ему поклонятся, как сказано в Библии, все народы. Те, кто откажутся склониться перед ним, подвергнутся жестоким преследованиям.

              Империя Антихриста будет тоталитарным государством, плотно контролирующим своих подданных – и поэтому любые попытки усиления государственного контроля воспринимаются христианами с настороженностью. Конечно, не только христианами – опасения по этому поводу могут испытывать и совершенно светские люди по чисто мирским соображениям.

              Развитие электронных технологий, которое приносит в нашу жизнь огромные удобства, в то же время создает непредставимые ранее возможности для контроля над людьми – как мы видим, например, в Китае, где эти технологии используются для жесткой слежки за населением в неспокойном регионе Синьцзян, а по всей стране вводится практика «социального рейтинга», когда возможности человека путешествовать или пользоваться теми или иными услугами ставятся в зависимость от того, что о нем знает компьютерная система, способная, со своих бесчисленных следящих камер, опознать его в лицо среди полутора миллиардов сограждан.

              Пока что мы спокойно относимся к тому, что все меньше пользуемся наличными деньгами – тем более, что через них может передаваться инфекция. Но безналичный расчет означает, что все наши заработки и траты где-то записаны – и, если попадут в недобрые руки, эта информация может быть использована против нас.

              Все наши передвижения известны вашему мобильному телефону – мы сами, и любой, кто имеет доступ к информации в сотовой компании, легко может с ними ознакомиться.

              В этом нет ничего особенно страшного, если вы не работаете с какими-то государственными секретами – и являетесь законопослушным гражданином, у которого нет жгучих тайн.

              Но все эти возможности технологии легко поставить на службу тирании – и грядущая глобальная тирания Антихриста их непременно использует.

              И вот здесь мы переходим к знаменитой печати Антихриста, упоминания о которой возникают практически во время любой социально тревожной ситуации. Вот что о печати говорит Откровение Иоанна Богослова («откровение» по-гречески – «апокалипсис»): «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откр.13:16-18).

              Контроль над всеми торговыми транзакциями, обязательное получение «печати» – звучит как-то знакомо-тревожно.

              Эта печать нередко ассоциируется с теми или иными техническими новшествами – штрих кодами, например – а теперь вот теми техническими средствами, которые предполагается использовать для обеспечения карантина, в частности, QR-кодами, которые предполагается использовать в Москве.

              Что можно сказать об этом? Две вещи, хорошую и плохую. Во-первых, это не печать Антихриста. Во-вторых, хотя это и не печать, средства электронного контроля над гражданами должны внушать нам тревогу – мы не можем быть уверены, что они не будут использованы в целях, далеких от общего блага.

              Начнем с хорошего. Как Церковь разъясняла еще в 2000 году, «в святоотеческом предании такая печать понималась как знак, закрепляющий сознательное отречение от Христа... Вопреки этой традиции иногда утверждают, что технологическое действие якобы может само по себе произвести переворот в сокровенных глубинах человеческой души, приводя ее к забвению Христа. Такое суеверие расходится с православным толкованием Откровения святого Иоанна Богослова, согласно которому «печать зверя» ставится на тех, кто сознательно уверует в него «единственно ради ложных его чудес» (святитель Иоанн Златоуст). Никакой внешний знак не нарушает духовного здоровья человека, если не становится следствием сознательной измены Христу и поругания веры».

              Иначе говоря, принятие печати Антихриста – это сознательная присяга уже явившемуся врагу Божию, и тут уже не так важно, какую техническую форму она примет. Отец Сергий Булгаков, например, писал: «Начертание «на челе или на правой руке» во всей неопределенности этого образа означает, очевидно, какую-то отмеченность, все равно в чем бы ни выражалось это духовное падение (таковым в наше время может быть вступление в партию большевиков или расистов — притом не по убеждению, если можно о таковом говорить в случаях этого духовного озверения, но по принуждению, от страха или ради корысти)».

              В наши дни Антихрист, как мировой вождь, еще не явился, и, соответственно, присяги себе не требует, принятие QR-кода не знаменует никаких мировоззренческих решений и печатью Антихриста никоим образом не является.

              Но это не значит, что нам не о чем беспокоиться. В данный момент – когда разворачивается опасная эпидемия – власти могут преследовать совершенно понятные благие цели. Сдержать распространение заразы, уменьшить нагрузку на здравоохранение, спасти человеческие жизни.

              И, возможно, в ближайшей перспективе те технологические решения, к которым они хотят прибегнуть, вполне понятны – и эффективны. Они разрабатываются для борьбы  с эпидемией, в условиях форс-мажора. Беда в том, что эти разработки невозможно изобрести обратно – как невозможно и предсказать, как и кем они могут быть использованы в будущем. Не утечет ли контроль за этой системой за пределы страны – или даже к совсем нежелательным людям внутри нее? Если система будет отслеживать, не отошел ли гражданин слишком далеко от дома – и автоматически назначать ему штрафы – то что еще она сможет делать в умелых (и недобрых) руках?

              Что будет, если эту систему взломают? Если за гражданами станут следить не только во время карантина – и не только московские власти – чем это может обернуться?

              Работающая система тотального контроля, слежки и автоматизированных наказаний – это, конечно, еще не царство Антихриста. Но это движение в том направлении. Еще не электронный концлагерь – но важные элементы, которые потом могут быть использованы для его создания.

              Приведу пример. «Циклон Б» – яд, который использовался нацистами для массовых убийств людей в газовых камерах – был разработан в 1922 году группой ученых под руководством Фрица Габера в качестве пестицида, средства для борьбы с вредителями сельского хозяйства. Ученым, которые его создавали,  в голову не могло прийти, как их изобретением воспользуются нацисты. Сам Габер был евреем, бежал из Германии после прихода нацистов к власти, а родные его погибли в тех самых газовых камерах.

              Перед тем как создавать что-то для текущих нужд – в частности, систему тотальной слежки – стоит задуматься, а какое применение эта система может найти в дальнейшем, и кто ей сможет воспользоваться. Может быть, Антихрист – может быть, еще до него, кто-то, кто нам совсем не понравится.


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