Новая реальность российской инвестиционной политики

Взгляд
19 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:23  |  vz.ru
Разделы

Западная промышленность начинает бегство из Китая

Отметка «Сделано в Китае» еще долго останется на большинстве товаров в большинстве стран мираФото: REUTERS/Jason Lee
Поистине тектонические сдвиги происходят в мировой промышленности из-за коронавируса. Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации отказаться от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий – размещения производства в Китае. Что стало тому причиной, помимо коронавируса, и куда именно уедут из Китая заводы и фабрики? Подробности...
Перейти а раздел…

Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
Перейти а раздел…

Цифровой контроль облегчит сложности самоизоляции

Отслеживать перемещения москвичей можно без участия людейФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Режим самоизоляции начал приносить свои плоды – по крайней мере, в Москве достигнут эффект «сглаживания», недопущения взрывного роста заболеваемости коронавирусом. А на следующей неделе в городе произойдет почти полный отказ от ручного контроля пропусков в пользу «автоматизированных систем» – и это сделает режим самоизоляции более комфортным. Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус наказывает Латвию за русофобию

Состояние латвийских железных дорог близко к катастрофеФото: ldz.lv
Катастрофическое падение транзитного грузооборота на железной дороге наблюдается в Латвии. Виной тому, разумеется, прежде всего коронавирус – однако пандемия, по сути, всего лишь усилила тенденции, которые наблюдались уже много лет. Впрочем, винить в происходящем власти Латвии могут лишь свою русофобию. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Новая реальность российской инвестиционной политики

Глеб Простаков, журналист
Россия имеет все шансы стать островком стабильности на фоне тектонических разломов, какими сейчас изобилует мировая экономика. И этим шансом стоит воспользоваться. Подробности...

Ненавижу коронавирус как Гитлера в 41-м

Михаил Чуйко, анестезиолог-реаниматолог
Поражение легких совсем не похоже на обычные наши вирусные, и уж тем более бактериальные пневмонии. Это не стандартный ОРДС и привычные схемы не работают. Многие пытаются, опираясь на свой опыт, адаптировать его к новым реалиям. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Попытка наказать ВОЗ будет иметь для Трампа плохие последствия

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп должен был не только наказывать, но и поддержать ВОЗ и ее усилия в борьбе с эпидемией. Вместо этого он своим наказанием, своим лишением финансирования лишь усиливает влияние Китая на эту организацию. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
    Перейти а раздел…

    Коронавирус может стать сезонной бедой

    Самые ожидаемые гаджеты 2020 года

    Альтруизм в период коронавируса

      Перейти а раздел…

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Как вы празднуете Пасху?
          • Дома в режиме самоизоляции

          • В церкви

          • Не праздную

          Как изменились ваши расходы в связи с переходом в режим самоизоляции?
          • Снизились

          • Не изменились

          • Повысились

          Как часто вам надо покидать дом, находясь на режиме самоизоляции?
          • Могу вообще не выходить из дома

          • 1-2 раза в неделю

          • 3-4 раза в неделю

          • Ежедневно

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В России за сутки подтверждено 6060 новых случаев коронавируса
              Академик РАН назвал условие для второй волны коронавирусаНазвана доля инфицированных коронавирусом москвичей без симптомовВ США начались протесты с требованием отмены карантинаНазваны наиболее поопулярные товары в условиях самоизоляции
              Ученые обнаружили новое разрушительное действие коронавирусаПознер: Мир провалил этот экзаменФранцузские СМИ убедились в «ненадежности» партнерства с КитаемВ США назвали российские РД-180 «технологическим чудом»
              В Москве установлены выплаты донорам крови с антителами на коронавирусНа Украине усомнились в будущем страныСМИ узнали о возобновлении активного лечения ЗаворотнюкЗадержаны напавшие на врача скорой помощи жители Кировской области

              Главная тема


              Западная промышленность начинает бегство из Китая

              «очевидный успех»


              Объяснена очень низкая смертность в России от коронавируса

              «теперь все говорят о нем»


              Трамп похвастался победой над никому не известным «Северным потоком – 2»

              гиперзвуковое оружие


              В США осознали способность российских «Цирконов» продырявить авианосец

              Видео

              моральный дух


              Финские полицейские поддержали сограждан знаменитой советской песней

              международные претензии


              Китай подставился в информационной битве с Америкой

              Спасти пациента Т


              Тюменские врачи дают России надежду на чудо

              рост заболеваемости


              Цифровой контроль облегчит сложности самоизоляции

              экологическая катастрофа


              Как Украина отравила воздух над всей Европой

              Абсолютная предвзятость


              Александр Малькевич: Цензурировать Facebook поручили русофобам

              Жесткая ответственность


              Дмитрий Грунюшкин: Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

              Пещерное невежество


              Павел Волков: Из хороших украинских детей делают деревянных солдат

              на ваш взгляд


              Как вы празднуете Пасху?


              Глеб Простаков

              Новая реальность российской инвестиционной политики

              Глеб Простаков
              журналист
              		 19 апреля 2020, 12:04

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Почти незамеченным на фоне разворачивающегося на наших глазах экономического кризиса стало принятие закона о защите и поощрении капиталовложений. А ведь этот закон был одним из самых ожидаемых документов в этом году с точки зрения бизнеса. О него было сломано немало копий, он стал одной из главных причин межведомственного противостояния внутри предыдущего состава правительства. И даже показательно быстрое согласование текста закона кабинетом Михаила Мишустина и его последующее принятие стало маркером слаженности работы обновленной команды управленцев.

              Документ, который вступил в силу 1 апреля, изначально задумывался как мера, которая должна стимулировать экономический рост. Само это словосочетание сейчас звучит, как издевка. О каком росте речь, когда эксперты соревнуются в прогнозах глубины экономического падения? И все же закон не утратил своего значения – теперь уже, скорее, как антикризисная мера. И в этом смысле новый «инвестиционный кодекс», на статус которого претендует закон о СЗПК, может стать самым мощным инструментом поддержки бизнеса, какой способно предложить правительство в текущих реалиях.

              Напомню, что закон стал альтернативой инициативе тогда еще помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов ряда сырьевых компаний (так называемый «список Белоусова»). Кнут сменили на пряник, предусмотрев в законе широкий перечень мер поддержки бизнеса: начиная от стабилизационной оговорки, которая гарантирует, прежде всего, сохранение фискальной составляющей реализации инвестпроектов, и заканчивая компенсациями затрат инвестора на инфраструктуру, льготными условиями работы с государственными монополиями и даже прямым субсидированием проектов из бюджета.

              Неизменным осталось одно – настойчивое пожелание к бизнесу инвестировать. Изначально соглашения о защите и поощрении капвложений (СЗПК) рассматривались как один из ключевых инструментов реализации нацпроектов. Еще в начале этого года Минфин заявлял о желании привлечь с помощью СЗПК гигантскую сумму – до 30 трлн рублей в течение ближайших трех-четырех лет. Сравните эту цифру с объемом изъятий по «списку Белоусова» в 500 млрд рублей и станет понятно, что пряником хотят добиться гораздо большего, чем кнутом. Причем сейчас воспользоваться инструментом может не только российский, но и иностранный бизнес.

              Но на фоне кризиса задача кажется вдвойне сложнее: риски инвестирования при падающем спросе выросли. С другой стороны, закон заточен на «длинные» вложения, которые окупаются не за год-два. И такие инвестиции «на низах» могут выглядеть даже привлекательно при условии, что государство обеспечит хороший инвестклимат, если не в масштабах всей экономики, то, по крайне мере, на уровне отдельных проектов.

              Фото: Нина Зотина/РИА Новости

              Речь идет о создании и модернизации инфраструктуры – прежде всего, транспортной, а также о создании новых обрабатывающих производств, цифровых платформ и реализации экологических проектов. По этой причине из закона исключены такие сферы, как, например, строительство жилых домов и коммерческих зданий, азартные игры, а также нефтянка, которая в последние годы стала слишком уж непредсказуемой.

              В процессе разработки документа аудитория его потребителей значительно расширилась, а цена за пользование этим инструментом снизилась – СЗПК доступны для инвестпроектов от 200 млн рублей. Входной порог при этом разнится в зависимости от сферы приложения капитала: скажем, для проектов в сфере здравоохранения – поменьше, для обрабатывающих производств – подороже, а также в зависимости от региона (Москва и Питер – на особом счету). И все же все эти лимиты выглядят вполне органичными и призваны, скорее, упростить администрирование проектов на начальном этапе, отсекая мелочевку.

              Очень многое будет зависеть от подзаконных актов, которые запустят СЗПК. В подзаконку вынесены почти все процедурные моменты, от которых фактически и зависит то, будет ли бизнесом воспринят новый инструмент как реальный стимул для инвестиций.

              Принятый закон, ни много ни мало, создает новую реальность российской инвестиционной политики. Дело в том, что его нормы выходят за рамки регулирования конкретного инструмента инвестирования, коим являются СЗПК.

              Так, речь идет о преодолении хаоса в сфере мер поддержки, оказываемой различным отраслям, компаниям, сферам на различных же уровнях – федеральном, региональном, муниципальном. Сотни и тысячи нормативных актов, предусматривающие разного рода субсидии, льготы и преференции теперь подлежат кодификации.

              При этом речь идет не о глубокой проработке всего массива указанных документов – на эту работу могут уйти годы бюрократической волокиты, как это случилось с пробуксовывающей реформой контрольно-надзорной деятельности. В случае с господдержкой применен новый подход, который заключается не в переписывании нормативных актов, но в контроле расходной части бюджетов на субсидии и прочие льготы, которые эти акты предусматривают.

              «Инвестиционный навигатор» – новая государственная информационная система «Капиталовложения», которая будет содержать реестр мер господдержки, должна быть создана всего за год. По большому счету, речь идет о большой ревизии бюджетных трат.

              У этой задачи может быть сразу две цели. Первая – экономить, вторая – более эффективно тратить. Понятно и то, что выбор в пользу первой либо второй будет зависеть от конкретных задач, которые ставит перед собой власть на текущем этапе, темпов восстановления экономики и внешнеполитической обстановки.

              Хотелось бы, конечно, чтобы первое, второе и третье работали в пользу инвестиций, а не простого урезания расходов. Россия имеет все шансы стать островком стабильности на фоне тектонических разломов, какими сейчас изобилует мировая экономика. И этим шансом стоит воспользоваться.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Ненавижу коронавирус как Гитлера в 41-м

              Михаил Чуйко, анестезиолог-реаниматолог
              Поражение легких совсем не похоже на обычные наши вирусные, и уж тем более бактериальные пневмонии. Это не стандартный ОРДС и привычные схемы не работают. Многие пытаются, опираясь на свой опыт, адаптировать его к новым реалиям. Подробности...
              Обсуждение: 33 комментария

              Попытка наказать ВОЗ будет иметь для Трампа плохие последствия

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Трамп должен был не только наказывать, но и поддержать ВОЗ и ее усилия в борьбе с эпидемией. Вместо этого он своим наказанием, своим лишением финансирования лишь усиливает влияние Китая на эту организацию. Подробности...
              Обсуждение: 8 комментариев

              Цензурировать Facebook поручили русофобам

              Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
              Понятно ведь, что предвзятый цензор не пропустит объективную информацию. То есть несмотря на то, что суть фактчекинга заключается в его беспристрастности, методы, которыми реализован этот механизм в Facebook, указывают на его абсолютную предвзятость. Подробности...
              Обсуждение: 50 комментариев

              Китайские модели COVID-19 оказались пустотой

              Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
              Если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких «ВИЧ-протоколов», никакого «китайского опыта», то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче. Подробности...
              Обсуждение: 76 комментариев

              Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

              Дмитрий Грунюшкин, писатель
              Гражданам в период ЧС остаются не права, а обязанности и ответственность. Причем ответственность жесткая, не как сейчас. Власти имеют право мобилизовать вас и ваше имущество для неотложных целей – и за уклонение предусмотрено серьезное наказание. Подробности...
              Обсуждение: 27 комментариев

              Из хороших украинских детей делают деревянных солдат

              Павел Волков, публицист
              Никто особо не сомневался, что в украинском образовании творится дикость – пропаганда агрессивного национализма и пещерное невежество. Но только благодаря переходу на дистанционное обучение все это увидели и осознали всю степень ужаса. Подробности...
              Обсуждение: 93 комментария

              Поднимать психотравмы на знамя – это тренд поколения

              Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
              Бесценным, единственным и неповторимым, разумеется, мнит себя каждый. Ну что ж теперь делать-то. Ну каждый единственный, это понятно. А в поколении старше тридцати еще и каждый второй травмированный. Подробности...
              Обсуждение: 41 комментарий

              Россия – большой остров для выживания и развития

              Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
              Сейчас-то видно, что глобализация – это фикция, глобальная разводка мировых эксплуататоров. Пока все было тучно, пышно и хорошо, в нее верили. Сейчас не так, поэтому можно говорить об альтернативе. А именно – о самодостаточной и суверенной экономике. Подробности...
              Обсуждение: 64 комментария

              Сейчас жизненно важно быть оптимистами

              Герман Садулаев, писатель, публицист
              В экономике прекрасно работают сказочки «позитивного мышления». Экономический оптимизм, пусть и безосновательный, сам по себе является достаточным поводом и основанием для роста экономики. Подробности...
              Обсуждение: 20 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............