Бедность в России можно победить, только развиваясь

Назначение послания президента Федеральному собранию на 15 января насторожило многих. Один из первых рабочих дней нового года. К чему такая спешка, о чём объявит президент?

Сперва пошли версии, что главная тема послания – изменения в конституцию. Но сразу же её вытеснили сообщения, что речь пойдёт о «борьбе с бедностью». В действительности и те, и другие предположения оказались верными: послание вышло о Будущем – о том, как сделать его для россиян безбедным, что потребует как прямых мер по борьбе с бедностью, так и изменений в конституцию. А уже через несколько часов после послания старое правительство во главе с Дмитрием Медведевым вняло прозвучавшему в прошлогоднем послании призыву президента – если чиновники не могут взять заданную планку, то лучше «к снаряду не подходить», – и подало в отставку.

Затягивать интригу глава государства не стал. Уже на следующий день Госдума вынесла на рассмотрение его представление о наделении полномочиями председателя правительства Михаила Мишустина, возглавлявшего до этого Федеральную налоговую службу. А до ФНС работавшего в частном секторе – занимавшегося венчурными инвестициями.

Назначение во главе исполнительной власти страны человека, который как никто другой знает положение дел в экономике страны, обладает самой полной и достоверной информацией на этот счёт, а также имеет практический опыт работы с сектором новых технологий, свидетельствует – достижение экономического роста на период «трансферта власти» воспринимается Владимиром Путиным как безусловный приоритет для сохранения политической стабильности.

Экономическая часть послания главы государства была выстроена вокруг двух главных тезисов: во-первых, «судьба России, её историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет»; во-вторых, «в 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых».

Сейчас население России составляет около 147 миллионов человек. По негативному прогнозу Росстата, если не предпринимать никак мер, к 2035 году нас останется 134 миллиона. Такое стремительное обезлюживание приведёт к стагнации экономики и консервации бедности, вызовет коллапс пенсионной системы.

Выхода из такого положения два – либо озаботиться повышением рождаемости среди россиян, либо смириться с массовой миграцией, повторив сомнительный западноевропейский опыт.

В своём послании президент Путин предложил меры, направленные на реализацию первого сценария – на рост рождаемости. Если они дадут желаемый эффект, к 2035 году население России, несмотря на демографическую яму 90-х, вырастет до 150 миллионов человек.

Первая мера поддержки – материнский капитал, который отныне будет положен уже за первенца! И это 466,6 тысячи рублей. При рождении второго ребёнка – сверх этого ещё 150 тысяч рублей. И, наконец, при рождении третьего ребёнка государство выплатит за семью дополнительно 450 тысяч рублей ипотечного кредита.

Итого государственная поддержка только по программе материнского капитала для семьи с тремя детьми составит свыше 1 миллиона рублей. Для Перми, например, это 20-25% цены 3-комнатной квартиры в новостройке, а для Березников – и вовсе половина цены «трёшки».

Вторая важная мера – поддержка семей с детьми, чьи доходы на члена семьи не превышают прожиточного минимума. Такие семьи будут получать поддержку на первых троих детей в размере половины прожиточного минимума (примерно 5,5 тысяч рублей) в месяц до достижения ребёнком 7 лет. С одной стороны эта норма поддержит демографию, с другой стороны она заставит ответственно подходить к рождению детей, ведь поддержка выплачивается только на первых трёх детей.

Общий объём трат федерального бюджета на реализацию социальной части послания Владимира Путина составит до 500 миллиардов рублей в год. Это примерно треть профицита федерального бюджета. Это достаточно сбалансированное решение с учётом неустойчивой, нефтяной природы тех доходов, которые составляют профицит бюджета, на фоне регулярного, постоянного характера социальных обязательств. А объявленные в послании социальные обязательства государство готово принять на период до 31 декабря 2026 года.

Материнский капитал – разовая выплата. Поддержка малоимущих семей с детьми часто необходима, чтобы поддержать семьи в период, когда один из родителей (чаще всего – мать) не может работать, потому что занят воспитанием малолетних детьми. Но всё же основная задача – обеспечение для семей возможности стабильно работать, зарабатывать, самим обеспечивать достойное детство своим чадам.

Рождение детей не должно превращаться в прибыльное дело за счёт налогоплательщиков для асоциальных элементов, на что справедливо указывают многие. С другой стороны, работающий не должен быть бедным.

Сказал об этом риске и президент Путин: «Оказывая всестороннюю помощь гражданам с низкими доходами, конечно, общество и государство вправе ожидать и от них встречных шагов по решению собственных проблем, включая трудоустройство и ответственное выполнение своих обязанностей по отношению к детям и другим членам семьи».

Помощь в этом будет оказывать социальный контракт – механизм, когда государство поможет с получением новой профессии и началом собственного дела. Пока он работал только в пилотных регионах, где хорошо себя зарекомендовал, и с 2021 года должен быть распространён на всю страну.

Россия накопила существенную подушку безопасности в виде средств Фонда национального благосостояния и международных резервов Банка России (на декабрь 2019 года – около 124 и 550 миллиардов долларов США соответственно, то есть в совокупности более 40 триллионов рублей). На историческом минимуме с, пожалуй, царских времён находится инфляция (в 2019 году – около 3%). Страна добилась макроэкономической стабильности – задачи, которую перед правительством и Банком России неоднократно ставил президент.

Теперь эти средства могут использоваться в том числе на решение демографических проблем страны, на сбережение народа. Но, если эти меры не подкрепить мерами по стимулированию роста экономики, то деньги будут потрачены на ветер. В не растущей, стагнирующей экономике юные граждане оказываются лишними, не находят работу, вынуждены покидать свои страны. Видим это в странах Южной Европы, как Испания или Греция, да и у наших соседей – Украины, Грузии, прибалтийских государств.

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Россия не имеет права пойти по такому пути. Победить бедность, добиться того, чтобы за жизнь одного поколения принципиально было сокращено количество бедных, и в стране был создан полноценный, опирающийся на диверсифицированную современную рыночную экономику средний класс невозможно только перераспределяя нефтяные доходы.

Нужны инвестиции, создание новых производств, причём преимущественно – малых и средних компаний. Вместе с тем уже три года инвестиции после существенного сокращения в 2014 – 2016 годах не растут. Ежегодно наша экономика получает на треть меньше средств, чем в 2012 – 2013 годах. Сокращается количество субъектов малого и среднего предпринимательства: за год на 4% – за этой сухой цифрой судьба 200 тысяч предпринимателей, которые вынуждены были закрыть собственное дело, и их семей.

Послание президента показало – глава государство ясно осознаёт эти риски и вызовы. Для поощрения инвестиций президент остановился на пяти ключевых мерах.

Первая – скорейшее принятие застрявшего в Государственной думе проекта федерального закона о защите и поощрении капиталовложений. Он защитит крупных инвесторов – им будет гарантирована неизменность условий хозяйствования на 20 лет. Государство рассчитывает, что до 2030 года благодаря этой мере в страну будет дополнительно инвестировано в традиционные сектора экономики до 30 триллионов рублей (это примерно двухлетний совокупный объём инвестиций в страну), т.е. рост инвестиций должен составить около 20%.

Вторая мера – упрощение контрольно-надзорной деятельности. Пресловутая «регуляторная гильотина». Кошмарящие бизнес головы Медузы Горгоны должны быть отрублены уже в 2020 году. Эта работа идёт не без шероховатостей. Скажем прямо – эта работа сталкивается с ощутимым противодействием контролирующих органов, не желающих расставаться с привычными полномочиями.

Надеемся, что смена состава правительства должна устроить чиновникам встряску и оживить их стремление услышать слова президента.

Важнейшая третья мера – это уже внесённые на рассмотрение Госдумы президентские поправки в уголовный кодекс. Изменяются положения статьи 210 УК – на необходимость этого шага уже много лет обращает внимание уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов и ведущие деловые объединения. Именно пользуясь этой статьёй, недобросовестные правоохранители необоснованно заключали предпринимателей под стражу, выбивая нужные показания, угрожая тем, что представят их компании «организованными преступными сообществами», что существенно увеличит сроки заключения. Если сказать по-простому, то в каждом ООО при желании можно было разглядеть мафиозную «коза ностра». Это действительно стало для предпринимателей кошмаром. Устранить его в скорейшие сроки призвал депутатов президент.

Четвёртая мера – вливание дополнительных нефтяных доходов бюджета, которые по бюджетному правилу уже не нужно направлять в Фонд национального благосостояния, на развитие инфраструктуры в стране: «Приоритетом должны стать окупаемые проекты, которые снимают инфраструктурные ограничения для территорий. Это в том числе автомобильные обходы крупных городов, магистрали между областными центрами, выходы на федеральные автотрассы. Такие проекты обязательно потянут за собой рост малого бизнеса, туризма, социальной активности в регионах и на местах», – отметил глава государства.

Позволю себе (надеюсь, нас читают ответсвенные лица) добавить, что магистрали между областными центрами было бы неплохо дополнить прямыми рейсами между основными промышленными центрами России. Например, казалось бы близкие регионы: Пермский край и Челябинская область. Казалось бы, можно активно развивать связи между местными металлургическими, инженерными, машиностроительными компаниями… Но это целая логистическая задача – добраться из Магнитогорска в Пермь. Решаемая либо поездкой на автомобиле по не самым хорошим дорогам, либо полётом с пересадкой через Москву…

Пятая мера – длинные деньги. На этой теме президент не стал подробно останавливаться, лишь похвалив Банк России за улучшение ситуации с доступностью кредита для реального сектора экономики.

Но во всём мире банки не являются основным источником длинных денег. Длинные деньги компании привлекают через облигации, через фондовый рынок. А на фондовом рынке эти облигации покупают специальные фонды (их называют хедж-фонды), а также пенсионные фонды. Вопрос пенсионных накоплений не был поднят в послании, но завершение работы по новой накопительной системе, разработать которую президент поручил год назад, остаётся актуальной задачей, решение которой поможет в наполнении экономики длинными деньгами. Остаётся открытым и вопрос стимулирования создания в России хедж-фондов, стимулирования состоятельных граждан к переводу средств в такие фонды со счетов в банках, чтобы изменить структуру капитала в стране в пользу более длинного, долгосрочного и, не побоюсь этого слова, ответственного.

Наивно полагать, что общество богатеет от того, что вчера дворнику платили 100 рублей, а сегодня «вдруг» начинают платить 200 рублей за ту же работу. Богатые страны отличаются от бедных структурой занятости. В развитых, богатых странах создан больший спрос на компетентных, квалифицированных профессионалов, а низкоквалифицированный труд активно автоматизируется и обесценивается. Этот спрос возникает и расширяется по мере промышленного внедрения результатов технических новаторств, научных открытий.

Если мы хотим, чтобы наши дети, которые родятся в рамках новой политики поддержки рождаемости, становились не низкооплачиваемыми дворниками или продавцами, а высокооплачиваемыми инженерами-робототехниками, занимались биотехнологиями или обучали искусственный интеллект, то в нашей экономике должна развиваться экономика знаний.

Этой теме президент Путин уделил отдельный блок своего послания. В силу его значимости позволю себе обширную цитату:

«Исследователям, инженерам, предпринимателям мы должны обеспечить свободу для работы, научного, инновационного поиска. Я прошу правительство и депутатов Государственной думы ускорить рассмотрение так называемого технологического законодательного пакета. Уже в этом году нужно запустить гибкий механизм экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения в России новых технологий, наладить современное регулирование оборота больших данных.

Далее: на основе лучших мировых стандартов следует настроить механизмы государственной поддержки инструментов прямого и венчурного финансирования. У технологического предпринимателя должно быть право на риск, чтобы неудачная реализация идеи автоматически не означала нецелевое использование средств с последующим возможным уголовным преследованием. Словом, нужно создать такие правовые, финансовые условия, чтобы как можно больше стартапов, новаторских команд могли стать сильными, успешными инновационными компаниями».

Эти слова президента во мне – человеке, не первый год занимающемся венчурными инвестициями, отозвались очень живо!

Можно привести сухие цифры исследования Inc.Russia: в 2019 году объём публичных венчурных сделок в России сократился почти в два раза – было совершено 134 сделки на общую 11,6 миллиарда рублей против 275 сделок на сумму 26,7 миллиарда рублей годом ранее.

А можно вспомнить конкретных людей. Как раз в эти дни в Перми завершается длящееся уже почти четыре года уголовное дело в отношении предпринимателя-инноватора Александра Макарова. Его фирма занимается производством оборудования на основе собственной научной разработки для снижения выбросов в атмосферу (на эту тему президент также говорил в послании, отмечая её приоритетность). Но недостаточная прибыль государственного фонда, вложившего средства в эту компанию (деньги вложили в 2007 году перед мировым экономическим кризисом, а продал фонд долю в 2014 году, когда на фоне крымских событий спрос на акции российских компаний был невысок, в силу чего и цена была ниже ожиданий), обернулась для предпринимателя уголовным делом и обвинением в мошенничестве. Видимо, мошенничество состояло в том, что предприниматель Макаров сперва надул пузырь ипотечных облигаций в Америке, а потом подготовил Обаму ввести против России санкции за итоги крымского референдума?

Такими делами сегодня вышит инвестиционный климат страны…

Ни потому ли о праве на предпринимательский риск, о праве на инновационный поиск, на ошибке на этом пути говорил президент Путин? Пока же мы часто видим уголовные дела вместо поощрения венчурных инвестиций. И именно поэтому глава государства вынужден обращать внимание на эту проблему. Как сегодня быть не должно, если мы хотим развития в стране современной экономики.

Бедность в России можно победить, только развиваясь. А это возможно только при тесном сотрудничестве государства и общества, государства и предпринимательского сообщества. Знание болевых точек экономики президент продемонстрировал. Как новое правительство примется за исполнение сложных задач по борьбе с бедностью и модернизации российской экономики, мы увидим уже в самом скором будущем.

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