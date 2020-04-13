Православные должны пожертвовать собой

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За чей счет удалось избежать всемирной нефтяной катастрофы

Цены на нефть теперь должны стабилизироваться на приемлемом для России уровнеФото: Алексей Андронов/ТАСС
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«Глаза и уши» президента вышли из тени

Владимир Путин контролирует ситуацию в регионах с помощью полпредовФото: Алексей Никольский/ТАСС
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Полвека назад СССР уже победил одну эпидемию

Советская практика борьбы с эпидемиями актуальна и сегодняФото: Дынин Исаак/Фотохроника ТАСС
Массовая изоляция людей, срочные действия силовиков по отлову нарушителей карантина и масштабная дезинфекция – все это в нашей стране уже было, причем всего лишь пятьдесят лет назад. Речь идет о вспышке холеры на юге СССР. Как советской власти удалось быстро и эффективно подавить распространение опасной болезни и какие уроки этого события до сих пор актуальны? Подробности...
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Макрон хочет создать из европейской разведки заведомо невозможное

Идея общеевропейской разведки продвигается в первую очередь президентом Франции Фото: Liewig Christian/ABACA/Reuters
Пока человечество борется с коронавирусом, в ЕС незаметно создали еще одну околоразведывательную структуру. «Разведывательная коллегия Европы» (Intelligence College of Europe, ICE), как заявляется, будет площадкой для обмена информацией между разведывательными структурами стран Евросоюза. Означает ли это, что в ЕС появляется общая разведслужба, и как на происходящее должна реагировать Россия? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Православные должны пожертвовать собой

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Это серьезное испытание – молиться в Пасхальную ночь не в храме, а перед телевизором. Возможно, самое серьезное в нашей жизни. И это, в некотором смысле, проверка на прочность для нас – поколения, на долю которого таких проверок еще не выпадало. Подробности...
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              Дмитрий Михайлин

              Православные должны пожертвовать собой

              Дмитрий Михайлин
              медиаменеджер
              		 13 апреля 2020, 11:38

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              Православные сейчас перед невероятно сложным выбором. Впервые в истории отказаться от полноценного Пасхального богослужения – или соблюсти предписываемые властью меры предосторожности.

              Для тех, кто не в контексте. Пасха – это самое важное, что есть у христиан, в ней вся суть нашей веры. Пасхальная служба – обязательное мероприятие даже для тех, кто в обычное время в храм заходит изредка, но считает себя христианином.

              Это главная скрепа, главная ценность. И еще это самое красивое, самое торжественное и самое радостное, что вообще есть в Церкви.

              Никогда за всю историю человечества Пасхальные службы не отменялись. Они совершались даже тогда, когда за это грозила смертная казнь.

              Поэтому не пойти на Пасху в храм для христианина – это такой конец света, это трагедия гораздо сильнее опасности заразиться вирусом.

              Фото: Донат Сорокин/ТАСС

              Ну то есть и выбора-то никакого нет: пойти в Пасхальную ночь в храм и подцепить вирус или остаться дома здоровеньким.

              Конечно, опасность заразиться и исповедание себя христианином – просто несопоставимые величины. Не о чем тут думать.

              Но.

              Но.

              Но.

              Если бы речь шла о моей жизни и жизнях сестер и братьев по вере, я не сомневался бы ни секунды. Но речь идет не только о нас.

              Если этот вирус реально опасен (я в этом, уж простите, сомневаюсь, но мое мнение – при наличии предписаний врачей и властей – никого интересовать не должно) – то речь идет о людях, которым мы можем его передать, сами того не зная.

              Только представьте: через неделю после службы – всплеск заражений, коллапс в клиниках, потому что они и так работают почти на пределе мощности. То есть ровно тот кирдык, ради избежания которого и вводятся все эти жесткие меры. Просто подумайте о врачах, многие из которых уже сейчас на постах круглосуточно, и о людях, которые реально могут умереть.

              Мне кажется, в этой ситуации мы должны пожертвовать собой.

              Не своей верой, а своим душевным – нет, не комфортом, тут какое–то другое слово, своим душевным состоянием, что ли.

              Да, это серьезное испытание – молиться в Пасхальную ночь не в храме, а перед телевизором. Возможно, самое серьезное в нашей жизни. И это, в некотором смысле, проверка на прочность для нас – поколения, на долю которого таких проверок еще не выпадало.

              Но мы, я считаю, должны принять это сложное и ответственное решение. Не власти за нас, и даже не патриарх, а мы сами. Не ради себя, а ради всех людей. Потому что мы – сильные. И на нас держится этот мир.

              Источник: Блог Дмитрия Михайлина


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