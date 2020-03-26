Из-за вируса миру сейчас не до Украины

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26 марта, четверг  |  Последнее обновление — 18:57  |  vz.ru
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Коронавирус радикально изменит мировой рынок нефти

Опустевшие аэропорты – всего лишь внешний признак гораздо более глубоких изменений мировой экономикиФото: Никеричев Андрей/Агентство городских новостей «Москва»
Пандемия коронавируса и грандиозное падение цен на нефть имеют прямую связь. Есть основания полагать, что еще несколько недель назад руководство России предвидело происходящие сегодня события, и именно поэтому Москва отказалась от продления сделки ОПЕК+. Насколько глубоким будет падение нефтяного рынка и как он изменится? Подробности...
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Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
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Солидарность и ответственность общества победят коронавирус

Россияне уже принимают меры для защиты от вируса, но при этом не склонны впадать в паникуФото: Zuma/ТАСС
Российская система здравоохранения оказалась готовой к распространению коронавируса. Граждане в большинстве своем отнеслись к происходящему спокойно и ответственно, и склонны доверять врачам. Общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса, которые несут минимальные риски для экономики. К таким выводам пришли эксперты, анализируя состояние общественного мнения, международный опыт и введенные в России меры. Подробности...
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Украина попросит Россию о помощи «хуторским способом»

Украина осталась один на один с коронавирусом Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Украину поглощают проблемы, связанные с пандемией коронавируса: жизнь в стране замерла, введен режим чрезвычайной ситуации, а врачи жалуются на дефицит медицинских средств и оборудования. На этом фоне в Раде выступили с предложением обратиться за помощью к России. При каких условиях Зеленский решится пойти на такой шаг?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Из-за вируса миру сейчас не до Украины

Глеб Простаков, журналист
Все будет как обычно: украинские власти распластаются перед МВФ и другими кредиторами последней инстанции с воплем «Мы сделали все, что смогли!» и ссылкой на все драконовские решения, какие были приняты ею накануне. Подробности...

Солидарность станет основой нашей будущей идеологии

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Бабушке батюшка так сказал, когда она попросила отпустить грех, что скоромное ест в пост – куда тебе поститься, ты и так, как лошадь пашешь, а сама на вид цыпленок, Господу верующие нужны, а не подохшие, ешь, что хочешь. Подробности...
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              Глеб Простаков

              Из-за вируса миру сейчас не до Украины

              Глеб Простаков
              журналист
              		 26 марта 2020, 18:00

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              Украинская власть, казалось бы, только и ждала этой напасти. Сразу несколько влиятельных групп получили уникальную возможность реализовать свои амбиции в ситуации нарастающего хаоса. Президент Владимир Зеленский, чей рейтинг ускоренно катился вниз на фоне усугубляющихся проблем экономики и нерешенной проблемы войны на востоке страны, вдруг оседлал риторику борца с коронавирусом.

              Риторика – сплошь запретительная: остановить, блокировать, не допустить. Несколько решений – вроде налоговых каникул, признания карантина форс-мажором – теоретически могли бы помочь минимизировать убытки малых и средних предприятий, по которым ударили драконовские запреты. Но это могло бы сработать, если бы не встала вся экономика, цепочки поставки товаров и услуг не были разрушены, а государства располагало бы маломальскими резервами для поддержания бизнеса в условиях простоя. Но ничего этого нет, а значит, остается только запрещать.

              С подачи Зеленского мэр Киева Виталий Кличко, который еще несколько месяцев назад рисковал вылететь с должности градоначальника в ходе конфликта с офисом президента Зеленского, снова на коне. Он блокирует жизнь мегаполиса беспрецедентными мерами, демонстрируя «силу и решительность». Закрытие метрополитена стало болезненной мерой, которую сложно оправдать. Метро – единственный вид транспорта, который полностью находится под муниципальным и государственным контролем. Можно ограничить количество людей на вход, можно проводить санитарную обработку станций и поездов, можно контролировать ношение масок и многое другое. Но власть предпочла сложным и действенным решениям простое – просто запретить.

              В течение нескольких дней на улицах украинской столицы творился невообразимый хаос. Лишенные возможности передвигаться в самом быстром и удобном транспорте, люди начали штурмовать наземные его аналоги. Битком набитые автобусы, троллейбусы и маршрутки, в которых люди буквально дышали в лица друг друга, стали альтернативой метро. Тут уже включился бессменный министр внутренних дел Арсен Аваков, чье место под солнцем прямо определяется его нужностью Зеленскому, который не располагает достаточным силовым ресурсом, чтобы контролировать страну. Задача Авакова – решать проблемы, а в случае отсутствия таковых – создавать.

              Полицейским совместно с правыми националистами, из которых сформированы так называемые муниципальные стражи, дали новый фронт работы – вытаскивать и избивать людей, которые лезли в общественный транспорт с целью доехать до работы. Альтернативы у большинства таких людей просто нет: не вышел на работу – отпуск за свой счет в облегченном варианте либо увольнение. Хаос нарастал. Но и здесь власть не оплошала, прекратив с понедельника работу и наземного общественного транспорта. 

              Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

              Какое-то время таким мерам сопротивлялись регионы. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что не будет останавливать метро во втором по значению городе страны. Но тому прямо пригрозили тюрьмой, и решение было изменено на противоположное. Никто уже не просчитывает последствий от того, чем чреваты такие запреты. Равно как и то, сколь вредными они могут быть – а ведь финансовый коллапс, безработицу, лишение доходов можно также измерять в человеческих судьбах и даже жизнях.

              Министерство внутренних дел во главе с Аваковым нагнетает панику одними своими заявлениями. Угрозы сажать людей, не соблюдающих карантин, ввести чрезвычайное положение, комендантский час и т. д. Даже, если представить, что эти меры могут быть оправданны, обеспечить их выполнение просто невозможно – государство никак не компенсирует утрату работы и заработков, как, например, это делает правительство Германии, обещая компенсировать значительную часть утраченных доходов людям, которых сократили или перевели на неполный рабочий день.

              Известный немецкий микробиолог, профессор Университета Майнца Сухарит Бхакти (Sucharit Bhakdi) и вовсе называет предпринимаемые правительствами крупнейших западных стран, в том числе Германии, карикатурными и самоубийственными.

              Он утверждает, что полное блокирование городов, лишение людей всех социальных аспектов их жизни угрожает им не меньше, а может, и больше, чем сам коронавирус, и призывает действовать осознанно, а не панически.

              С тем, что обдуманные, просчитанные и своевременные шаги нужны, никто не спорит – инфекция сама себя не остановит. Но нужны именно такие меры и именно в таком порядке. Сейчас же правительство на Украине, кажется, полностью лишилось контроля над ситуацией и действует по известной логике «чем хуже, тем лучше».

              В итоге такие меры, представляемые не иначе, как взятие на себя ответственности политиками и управленцами, являются ровно противоположным – актом величайшей безответственности.

              В итоге все будет как обычно: украинские власти распластаются перед МВФ и другими кредиторами последней инстанции с воплем о том, что «мы сделали все, что смогли» и ссылкой на все драконовские решения, какие были приняты ею накануне.

              Проблема в том, что это может не помочь – миру сейчас явно не до Украины.


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