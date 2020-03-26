В Великий пост бесы злее

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Ажиотажный спрос на крупу не приведет к ее дефициту в РоссииФото: Станислав Красильников/ТАСС
Одной из примет пандемии коронавируса стали пустые полки магазинов – по крайней мере, в отделах гречки и других круп. Жители России и других стран стали в ажиотаже сметать продукты длительного хранения – и это заставило государство даже ограничить экспорт всех видов крупяных изделий. Сколько гречки и риса производится в России и хватит ли этих продуктов на всех?  Подробности...
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Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
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Зачем Россия помогает Италии

Еще в советское время между нашими странами сложились «особые отношения»Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
На помощь Италии, буквально задыхающейся под гнетом коронавируса, более благополучная в этом смысле Россия направила 14 самолетов ВКС с медицинским оборудованием и персоналом. Этот жест оценили в Европе, но частью российского общества он был воспринят неоднозначно: нужно ли расходовать ресурсы на страны НАТО, когда они могут понадобиться самим? Нужно, и вот почему.  Подробности...
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Тысячи россиян стали заложниками из-за индийской богини

Причины столь беспрецедентно жесткого и внезапного карантина нужно искать в религииФото: Avishek Das/Global Look Press
После того, как Индия закрылась на тотальный карантин, а местная полиция палками загнала граждан в их дома, в стране оказались заперты десятки тысяч россиян. Беда не только в том, что они не могут добраться до столичного аэропорта, но и в том, что подвергаются травле − на них нападают на улицах, а из домов и отелей выселяют силой. Что произошло с русско-индийской дружбой? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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В Великий пост бесы злее

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Бабушке батюшка так сказал, когда она попросила отпустить грех, что скоромное ест в пост – куда тебе поститься, ты и так, как лошадь пашешь, а сама на вид цыпленок, Господу верующие нужны, а не подохшие, ешь, что хочешь. Подробности...

Нам нужен новый НЭП и прежний Путин

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              Дмитрий Грунюшкин

              В Великий пост бесы злее

              Дмитрий Грунюшкин
              писатель
              		 26 марта 2020, 09:04

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              С начала Великого поста прошел уже почти месяц. Самые трудные три недели – первые. По себе знаю. В эти три недели человек перестраивается – и морально, и физиологически. Не то чтобы третья нога вырастает или в темноте начинаешь видеть. Просто организм перестает бунтовать против лишения животного белка и смиряется с растительной пищей. А на «верхнем уровне» уходит раздражительность, душа успокаивается и приходит время размышлений.

              Странное это время – Великий пост. Один из важнейших периодов в жизни любого христианина. И отчего–то время самых жарких споров, самых горячих стычек, самых явных проявлений лицемерия и декоративности Веры. Мало кто подрывается бороться с «проявлениями мракобесия» по поводу Рождества, и агностики вполне себе заказывают своим детям Санта–Клаусов и прячут подарки под рождественской елкой. На «родительскую субботу» в самые глухие советские времена на кладбищах было не протолкнуться от коммунистов и даже партийных начальников. А на Пасху самые ярые атеисты красят яйца и носятся с куличами. Есть, конечно, полностью отшибленные, но мы про них говорить не будем – а то вдруг это заразно.

              Так почему же именно на Великий пост так клокочет антицерковная общественность? Не могу припомнить такого ни в священный месяц Рамадан, ни в Пурим или Пейсах. Скажете – мусульмане, иудеи, буддисты ведут себя скромно и в светскую жизнь не лезут? Да полноте. Поживите в Грозном, Махачкале. Да что там – в Казани. Или посетите в Москве районы, прилегающие к Соборной мечети в Курбан–байрам. Заблуждение сразу рассеется. Нет, уважаемые, тут дело явно не в этом.

              Легко было бы списать на уже каноническое «во время поста чертям тошно, вот они наружу и рвутся». Но это слишком простое объяснение.

              Не претендуя на истину, предположу, что если церковные праздники отмечают все, кому не лень, то пост держат в основном те, кто вправду верит. Именно это раздражает борцов с верой. Не путайте их с атеистами. Атеизм – глубоко личное дело. Атеист с Богом не борется. Он считает, что Бога нет. А зачем бороться с тем, чего нет? А воинствующие безбожники, совсем другая порода.

              Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

              У меня даже несколько друзей этой породы есть. Они меня регулярно расстраивают внезапными вспышками своей «борьбы с мракобесием». Ведь, казалось бы, какое тебе дело до того, кто чему молится? Тебя же никто не заставляет это делать. Но нет, сам факт их оскорбляет. А ведь у тебя тоже есть что–то святое. У каждого свое, но есть. День Победы, принципы демократии, папа с мамой, дети. Редко встречаешь человека, у которого, действительно, ничего святого за душой. И тебе больно, когда кто–то эти святые вещи пытается осквернить. И ты знаешь, что твои слова кого–то больно ударят. Но сил нет удержать свою ненависть к чужой святыне. Зачем? Не понимаю.

              Лезть в чужую веру – самое последнее дело.  Сам я воспитан был в уважении к чужой вере. К любой, если это не сатанизм какой–нибудь. Одна моя прабабка потемневшим иконам молилась и лампадку жгла, которую мой отец ей заменил на маленькую электролампочку, введя во грех прогресса. Вторая – намаз творила и «бисмилляху» перед и после еды делала и меня заставляла. Меня нисколько не смешит и не раздражает трясение пейсами во время еврейских молитв, или пятикратный намаз, или пляски кришнаитов. Это не мое дело. Это их дело, во что верить и как молиться. Почему кого–то бесит то, во что верю я? Ведь, в конце концов, не обязательно становиться «рабом Божьим». Но не становиться рабом мелких бесов – вполне по силам каждому. Даже если ты в них не веришь. Можно же просто остаться человеком.

              Безбожники чаще всего упирают на свою разумность научного образца. Дескать, с научной точки зрения то, существование чего не доказано, не существует. А, значит, Бога нет. Можете доказать его существование? Нет!

              Вот только есть один нюанс. Для того чтобы узреть Бога, надо вначале в него уверовать. А когда уверуешь – начинаешь ощущать его присутствие буквально во всем. Это не нонсенс. Циник не может любить. Проститутка не верит в любовь без денег. Проплаченный блогер не допускает, что можно что–то писать по зову сердца, а не по работе. Чтобы что–то вошло в жизнь человека – там должно быть хоть немного веры или света. Поэтому аргумент «Бога нет, ибо я его не видел» заучит как «любви нет, ибо в моей жизни был только секс за деньги».

              И, знаете, у меня есть «секретное оружие». Доказать безбожнику существование Бога невозможно. Они закрыты для этого понимания. Но если задать простой вопрос – «а у тебя есть душа?» – часто можно увидеть странное. Безбожник теряется. Не знаю, почему, но сказать «нет у меня никакой души», большинство из них почему–то не решается. Признать наличие у себя души, значит, подтвердить существование ее Творца. Но, поди ж ты – душа у меня есть, а Бога нет. Удивительно.

              И все же, почему такая агрессия именно в сторону православия? Есть у меня теория, граничащая с убеждением.  Можно сколько угодно говорить, что Россия многовекторная, твердить про татар, евреев и калмыков, кичиться семьюдесятью годами атеизма, но православие – идеологический хребет России и всегда таковым было, даже в самые рассоветские годы. В свое время мы умудрялись существовать в «двуххребтовом» состоянии, сочетая глубинное православие с официальным марксизмом–ленинизмом, и коммунистическая идеология была главенствующей, «сюжетообразующей».

              Россия извеку мозолила глаза западным соседям. Ее всегда пытались сломать. Особенно, когда Россия избрала путь коммунизма. Поэтому били по этой идеологии. Били долго, упорно, в одну точку, не считаясь с затратами. И сломали, в конце концов, подрезали связки. И треснула страна, свалился колосс на колени. Вот-вот рухнет лицом в грязь. «Партнеры» уже праздновали победу, но колосс все не падал и не падал. Оказалось, что в нем есть и второй, скрытый доселе хребет, и он позволил колоссу не умереть окончательно.

              Тот самый глубинный хребет православия, на который в свое время наросло все мясо державы. И когда стало понятно, что его удерживало, бить стали по этому, второму хребту. Сломать его – и все, посыплется по кусочкам. Не считать же в самом деле хребтом таинственную новопридуманную «русскость» и свежевозведенную в абсолют ориентированность на добывание бабла.

              Это не значит, что все безбожники выполняют приказ пресловутого Госдепа. Но умелость пропагандисткой машины Запада, которую глупо отрицать, заключается и в том, что она умеет действовать исподволь, подсаживая тот или иной вирус в мозги даже тех, кто первым бы с факелом побежал этот Госдеп поджигать. Достаточно вспомнить, с каким энтузиазмом мы сами, своими руками разваливали Советский Союз.

              Великий пост – это, действительно, испытание. Испытание веры. Возможность понять, что она для тебя. Испытание на устойчивость к соблазнам, искушениям. Это не диета. Это время молитвы и самоограничения.

              Вот почему я не верю в веру тех, кто использует это время для очищения кишечника и возможность похудеть. А постные меню дорогих ресторанов и подборки рецептов «как вкусно покушать во время поста», вообще, считаю извращением, которое вредит, а не помогает. Чисто комсомольский формализм.

              Самое главное — нужно осознавать, что пост телесный без поста духовного ничего не приносит для спасения души. Даже наоборот, может быть и духовно вредным, если человек, воздерживаясь от пищи, проникается сознанием собственного превосходства и праведности.

              Если ты ешь одну траву, но о Боге и не вспоминаешь, все пустое. А если скоромишься и молишься – не пустое. На этот счет всегда вспоминаю, как бабушке моей жены батюшка так сказал, когда она попросила отпустить грех, что скоромное ест в пост – куда тебе поститься, ты и так, как лошадь пашешь, а сама на вид цыпленок, Господу верующие нужны, а не подохшие, ешь, что хочешь.

              Только не примите это, горожане, на свой счет. В бабке Еньке было килограмм 40 весу, как в моей собаке, она одна тащила на своем сухоньком хребте двух детей, хозяйство, коровы там всякие, куры. И все это на вологодском Севере, где тайга, медведи, сугробы до майских. Так что суровый труд дизайнера или менеджера по продажам – это не про это. Не надейтесь.


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