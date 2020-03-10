Свободный Запад раскачал собственную лодку

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10 марта, вторник  |  Последнее обновление — 18:34  |  vz.ru
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Западные СМИ: Россия готова к долгой войне цен на нефть

Многие страны погрузятся в хаос из-за падения цен на нефть, пишут западные СМИФото: BRYAN R SMITH/Reuters
«Нефтяные титаны Россия и Саудовская Аравия накопили огромные финансовые подушки, которые помогут им выдержать длительную ценовую войну. Это битва нервов – так кто же моргнет первым?» – задаются вопросом западные СМИ, анализируя резкий обвал на финансовых рынках. По мнению экспертов, Россия готова к кризису лучше, чем в 2014 и 2008 годах. Подробности...
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Арестами и обысками Литва пытается сорвать главный праздник России

Политик Вячеслав Титов подвергается постоянной травле со стороны литовских властейФото: facebook.com/prusijos
В Литве началась новая волна репрессий против активистов русскоязычной общины. Жертвами ее становятся люди, имеющие прямое отношение к ежегодному празднованию Дня Победы. Литва явно пытается если не сорвать празднества 9 мая, то хотя бы добиться, чтобы отмечающие в этот день не осмеливались высовываться из своих жилищ. Подробности...
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Как Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук

«Вэйврайдер» – перспективный проект американской гиперзвуковой ракеты. Возможно, российский «Циркон» на него очень похожФото: U.S. Air Force/Chad Bellay
Пресса пестрит сообщениями о том, что Россия превзошла США в создании гиперзвукового оружия. Американские официальные лица говорят о том же самом. Значит ли это, что американцы признают свое поражение в гиперзвуковой гонке? Каким образом и настолько большой прорыв совершили российские военные инженеры и какие работы в этой области проводятся Пентагоном? Подробности...
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США организовали возвращение Саакашвили к власти

Антироссийская буча, дирижируемая людьми Саакашвили, превратилась в кампанию за отставку правительства ГрузииФото: Nazar Furyk/Global Look Press
Партия Михаила Саакашвили получила прекрасный шанс на то, чтобы опять стать правящей. Следствием этого, скорее всего, станет возвращение беглого экс-президента в страну и в большую политику, ради чего в Грузии сейчас меняют конституцию. Но зачем действующему правительству помогать своему врагу? И какую роль во всем этом играют США? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Свободный Запад раскачал собственную лодку

Алексей Алешковский, сценарист
Даже будучи обвешанными всевозможными гаджетами и напичканными моднейшими идеями, в глубине души мы остаемся суеверными дикарями, жгущими ведьм, услугами которых пользовались перед этим. Подробности...

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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

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              Алексей Алешковский

              Свободный Запад раскачал собственную лодку

              Алексей Алешковский
              сценарист
              		 10 марта 2020, 18:10

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              Еще шестьдесят лет назад Маршалл Маклюэн назвал обеспеченное новыми средствами коммуникации человечество глобальной деревней, но смысл этой метафоры был отнюдь не пасторален: «Вместо того, чтобы превратиться в колоссальную Александрийскую библиотеку, мир стал компьютером, электронным мозгом именно так, как это описывается в непритязательной научной фантастике.

              По мере того, как наши чувства выходят наружу, Большой Брат проникает вовнутрь. Поэтому, если мы не сумеем осознать эту динамику, то в один прекрасный день окажемся погруженными в атмосферу панического страха, приличествующую тесному мирку племенных барабанов с его всеобщей взаимозависимостью и вынужденным сосуществованием».

              С тех пор интернет принес нам и Александрийскую библиотеку, но в бытовании человечества это ничего не изменило: говоря словами Маклюэна, «новая электрическая культура вновь подводит под нашу жизнь племенную основу». Хорошей лакмусовой бумажкой стал коронавирус: дикость, явленная в Новых Санжарах, где аборигены страны победившего революционного достоинства забрасывали камнями автобусы с прибывшими из Китая на карантин соотечественниками, трудно счесть специфически украинской, хотя больше подобных инцидентов пока вроде бы нигде не наблюдалось, а история с якобы подожженной в Иране больницей вроде бы оказалась фейком. Пусть безобидным коронавирус называть не приходится, потери от связанной с ним медиапаники могут оказаться куда страшнее самой заразы.

              Не хотелось бы выглядеть беспричинным оптимистом, но, если по данным ВОЗ от безобидного сезонного гриппа ежегодно умирают до 650 тыс. человек, а за два месяца якобы чудовищной пандемии умерло менее 3,5 тыс., паниковать стоит разве что от подозрений по поводу того, кому эта паника выгодна.

              По крайней мере, в Китае, как уверяет известный врач Павел Воробьев, эпидемия уже закончилась. Мы живем в глобальной потемкинской деревне, за прекрасным фасадом которой кроются средневековые дикость и невежество. Как все устроено, люди не понимают: они обречены или слушать экспертов (по большей части сомнительных), или полагаться на собственные умственные способности, бросаясь в закрытый бассейн с сухим льдом.

              Фото: Эдвард Мунк, «Крик»

              Едва ли не каждый из нас в какой-либо ситуации может оказаться претендентом на премию Дарвина: чего стоят только упования некоторых патриотически настроенных умов на стихию, которая избавит их от США. Александр Городницкий напоминает: «Угрозой, масштабы которой мы не можем сегодня точно представить, является американский вулкан Йеллоустоун. Просчитано, что при определённой силе и длительности извержения количество пепла, выброшенного в атмосферу, приведёт к «ядерной зиме» — глобальному оледенению, вымиранию многих сегментов фауны и флоры. По северному полушарию прокатятся мощные цунами, смывающие прибрежные города. Америка в этом случае «накроется» через полчаса, а у нас будут ещё сутки на размышление». 

              Сутки на размышление хороши при наличии ума, а при его отсутствии просто пугают. Лучше не представлять себе цивилизованное человечество, на последние сутки предоставленное своим страхам. Городницкий и в этом интервью разоблачает аферу «глобального потепления». Не будучи специалистом, бессмысленно судить об аргументах за и против, но, как и в случае с коронавирусом, мошенничество трудно не увидеть даже там, где определенная опасность и в самом деле присутствует.

              Экспертные суждения для меня по большей части давно уже сродни откровениям «британских ученых». После холестериновой аферы трудно не подвергать сомнению идеи о пользе и вреде чего-либо. Особенно учитывая мудрость народной поговорки «что для русского здорово, то для немца — карачун».

              Речь тут, разумеется, не о русских и немцах, а о том, что одни и те же вещи на разных людей могут влиять совершенно противоположным образом. Кто-то загибается от спорта, кто-то — от гиподинамии, кто-то от жирной пищи, а кто-то от диет. Тут вот как раз выяснилось, что коронавирус не берет курильщиков. И что прикажете делать, закуривать?

              Ничуть не удивлюсь, если все разумные аргументы сторонников и противников идеи глобального потепления через некоторое время внутренне непротиворечиво объединит какая-нибудь новая теория всего. В конце концов, квантовая теория никоим образом не отменила классической физики. Проблемы человечества не в науках, а в идеологиях. Что-то загадочное в очередной раз происходит с головами западных интеллектуалов. Например, знаменитый сценарист Аарон Соркин говорит: «мы все невиновны, пока не доказана вина, если только это не сексуальное насилие».

              И это не бредни творческой натуры. После суда над Харви Вайнштейном окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс разъяснил: «Изнасилование есть изнасилование, и неважно, совершено ли оно незнакомцем в темном переулке или партнером в интимных отношениях. Это изнасилование, даже если нет никаких вещественных доказательств и произошло оно очень давно». Оруэлл ещё о многом не догадывался. Хорошо, что мы еще можем смеяться над Мизулиной и Милоновым — в свободном мире уже не до смеха. Пока у нас Конституцию робко правят, там безо всякого референдума уже поменяли принципы права.

              Если сегодня презумпция невиновности не работает в одном случае, с чего бы завтра ей работать в другом, коли и новый прецедент будет оправдан новой политической целесообразностью? Основы цивилизации, которые еще недавно казались нам незыблемыми, оказались весьма и весьма жидкими. Свободный Запад, расшатывая традиционные ценности, раскачал собственную лодку.

              Хотим мы того или не хотим, иронизируем над записыванием в Конституцию памяти предков или нет, но культура (то, что отличает нас от животных в лучшую сторону), — это преемственность. Не только культурный слой и нематериальные активы, но и традиции, которые не что иное, как опыт истории. Страна, которая не хочет соблюдать собственные ценности, обречена кормить чужие. Свято место пусто не бывает.

              Даже будучи обвешанными всевозможными гаджетами и напичканными моднейшими идеями, в глубине души мы остаемся суеверными дикарями, жгущими ведьм, услугами которых пользовались перед этим. Никакая прекрасная Россия будущего ничего не изменит в человеческой природе. Но проблема не в том, что одни дикари считают прогрессивным называть маму и папу родителем №1 и родителем №2, а другие суеверно этого боятся.

              Проблема в том, что никакой абсурд не может победить, не став тоталитарным. Я не вижу ничего плохого в однополых семьях, как их ни называй, но для меня дико, когда их начинают пропагандировать в младших классах средней школы. Когда биологическую норму пытаются заменить идеологической, на смену традиционной любви приходит изнасилование мозга. И, боюсь, в отличие от подружек Харви Вайнштейна, его жертвам не удастся спустя годы подать в суд и получить компенсацию за то, на что они пошли добровольно.


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