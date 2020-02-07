Дело сестер Хачатурян еще долго будет нам аукаться

Взгляд
7 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 12:08  |  vz.ru
Разделы

Русофобия доводит Латвию до массовых увольнений

Латвийские порты страдают от недальновидности руководства страныФото: Александр Рюмин/ТАСС
Руководство Латвии бьет тревогу – местные порты стремительно теряют российские грузы, а это резко бьет и по железной дороге, и по экономике страны в целом. По большому счету винить в этом латвийские власти могут только себя – своими недружественными высказываниями в адрес России они сделали все, чтобы российские компании покидали страну. Подробности...
Перейти а раздел…

Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

Лукашенко нашел общий язык с антироссийской оппозицией внутри БелоруссииФото: Виктор Драчев/ТАСС
В Белоруссии резко сократилось количество сторонников союза с Россией − таких теперь всего 40%, причем настроения в обществе изменились всего за полгода. Это может быть прямым следствием новой информационной политики Лукашенко, обвиняющего Россию во всех смертных грехах. В долгосрочной перспективе это грозит РФ серьезными проблемами, которые проявляются уже сейчас. Подробности...
Перейти а раздел…

У генералов России и НАТО есть причины договориться

Генералам Уолтерсу и Герасимову было о чем поговоритьФото: Алексей Ерешко/ТАСС
В Баку состоялась встреча начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и командующего войсками НАТО в Европе Тода Уолтерса. Какие чисто военные интересы должны согласовывать друг с другом Россия и НАТО, где сильнее всего опасность их столкновения – и кто в любом случае сильно выиграет от этой встречи? Подробности...
Перейти а раздел…

Преклонение перед США сопутствует нищете и насилию

Конституция, органы власти, флаг, печать, названия партий – все это либерийцы спопугайничали у Соединенных ШтатовФото: Jerome Delay/AP/ТАСС
Ровно 200 лет назад от берегов США отплыл корабль с четырьмя десятками бывших рабов на борту. Они стали первыми поселенцами и символическими основателями новой страны − Либерии, история которой абсолютно уникальна, вызывает шок и опровергает многие мифы о демократии и правах человека, популярные в среде российских либералов.  Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Дело сестер Хачатурян еще долго будет нам аукаться

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Закон вошел в противоречие со справедливостью. Это не впервые, но на этот раз резонанс такой могучий, что игнорировать справедливость ради торжества буквы Закона оказывается слишком дорого. Подробности...

Как связаны адмирал Колчак, создание Чехословакии и русское золото

Владимир Можегов, публицист
7 февраля исполняется 100 лет со дня гибели Колчака – последнего легитимного правителя исторической России. Чехи сдали его большевикам за золото, которое награбили у России. И на которое, по сути, создали Чехословакию. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Западная демократия превращается в пародию

Алексей Алешковский, сценарист
Мы должны не молиться на демократию, а воспринимать ее как инструмент согласования внутренних противоречий. И оценки этого инструмента зависят исключительно от его эффективности. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
    Перейти а раздел…

    Провал импичмента осложнит жизнь Трампу

    Почему белорусы охладели к России

    В США испугались возвращения Аляски в Россию

      Перейти а раздел…

      Шойгу наградил последнего маршала СССР

      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
      Подробности...

      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
      Подробности...

      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?
          • Да (я верующий)

          • Нет (я верующий)

          • Да (я атеист)

          • Нет (я атеист)

          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
          • Да

          • Нет

          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

            Перейти а раздел…

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Стрелявшего в коллег в московском метро полицейского уличили во взятках
              В Германии призвали Европу защитить «Северный поток» от СШАТурция выступила с угрозами в адрес Сирии в СБ ООНРоссийский траулер затонул у берегов ЭстонииГенпрокурор США призвал взять под контроль Nokia и Ericsson
              Лавров оценил угрозы введения санкций США против РоснефтиХуситы заминировали Баб-эль-Мандебский проливПремьер Тюрингии за сутки работы получил 90 тыс. евроВ Samsung объяснили блокировку «умных» телевизоров в России
              Россия решила развернуть на Кольском полуострове «охотников за гиперзвуком»Пассажирский самолет едва не попал под огонь ПВО Сирии при отражении атаки ВВС ИзраиляСу-34 взлетел на 17 км в ходе учений на Дальнем ВостокеРоссийский ученый заявил о неправильных методах поиска внеземных цивилизаций

              Главная тема


              Русофобия доводит Латвию до массовых увольнений

              улучшение отношений


              Эксперт объяснил, почему Греция вспомнила об общей вере с Россией

              «отсутствие культуры»


              Нагиев ответил на слова Готье о «некрасивых» мужчинах в России

              прокладка газопровода


              Партнер Газпрома по «Северному потоку – 2» оценил сроки возобновления строительства

              Видео

              всероссийское голосование


              Наследие Путина закрепят в Конституции

              политика Лукашенко


              Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

              айс крым


              Демократы США заговорили о возврате Аляски России

              дружба с Госдепом


              Как Москва ответит на заигрывание Лукашенко с Вашингтоном

              Цифровое рабство


              Александр Малькевич: Кто выживет в эпоху Цукерберга

              Кто нас лечит?


              Антон Крылов: Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

              Потерянное поколение


              Марина Ахмедова: Добрые дела надо делать ради хейтерских комментариев

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?


              Дмитрий Грунюшкин

              Дело сестер Хачатурян еще долго будет нам аукаться

              Дмитрий Грунюшкин
              писатель
              		 7 февраля 2020, 12:02

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Сестры Хачатурян снова вернулись и в ленту новостей, и в социальные сети, раскалив их докрасна. Сети яростно спорят на очень важную для нас, россиян, тему справедливости наказания и воздаяния злу, если это воздаяние не совершается от имени и руками государства.

              По словам адвокатов сестер, Генпрокуратура потребовала от Следственного комитета изменить квалификацию обвинения с «убийства группой лиц по предварительному сговору» на «самооборону».

              И этот оборот в деле действительно очень важен. Причем, важен не только для обвиняемых и их защиты, но и для всех нас. Потому что здесь в яркое, просто кричащее противоречие вошли две краеугольные для русских «скрепы» – закон и справедливость. И то, каким образом вывернется из этого зияющего противоречия «Фемида», во многом может определить дальнейшее существование и развитие правовой системы нашего государства.

              О деле Хачатурян написаны уже тысячи статьей, истина в которых надежно похоронена под тоннами заинтересованных комментариев. Поэтому мы принципиально не будем рассматривать подробности и версии, тем более что, на самом деле, принципиального значения для нашего разговора они не имеют. Вспомним только очевидное, то, что не отрицает никто, расходясь только в трактовках и оценках. Итак, некий психически нездоровый упырь превратил жизнь своих юных дочек в настоящий ад, избивал их, всячески унижал и издевался, раздавив их психологически, и даже неоднократно насиловал. Девочки плохо оценивали окружающую обстановку и обратиться за помощью им не пришло в голову. Поэтому, не выдержав издевательств, они решили – «аз воздам». И после очередной порции издевательств, дождавшись, когда упырь, по чудовищной прихоти судьбы, бывший их отцом, заснул в кресле, девочки забили его ножами.

              Такова картина, которую не оспаривает никто – ни обвинение, ни защита. И так же никто, кроме, разве что, совсем уж поехавших крышечкой, не сомневается, что упырь получил то, чего заслуживал.

              Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

              Спорщики большей частью расходятся в оценке и влиянии его величества Закона на устройство нашего государства и влияние на умы и сердца россиян. Одни верят в закон и считают, что закон и справедливость друг другу не противоречат, более того, усиливаются взаимно. Скажу честно – я к таковым не отношусь. Я имел пролетарское воспитание. Да еще сдобренное тем, что родом я из поволжской глубинки, где «понятия» впитывались в кровь еще в детском саду, когда настучать воспиталке что тебя кто–то обидел, считалось «западло». И Закон для меня никогда не был светом во тьме, который факелом озаряет мой путь. Впрочем, клеткой, в которой бьется орел молодой, он тоже не был. Скорее, Закон для меня был, да и остается, чем–то вроде карты минного поля. Его не обязательно любить и уважать, но знать и по возможности чтить надо. Иначе взорвешься к чертовой матери.

              И я всегда понимал, что «закон» и «справедливость» существуют в разных плоскостях человеческой жизни. Закон пишется не для того, чтобы торжествовала справедливость. Посредством написания законов государство устанавливает правила игры, за нарушения которых игроки будут наказываться. И порой правила эти не имеют отношения не только к справедливости, но и к здравому смыслу. Ну, как правила в футболе – играть руками нельзя. Но это же глупо! Да, но такие правила. Схватил мяч руками – долой с поля. Более того, многие законы, особенно в экономической части, принципиально несправедливы. Вы же не считаете справедливым закон о пенсионной реформе? Часть из нас трезво смотрит на вещи и считает его вынужденным и болезненно необходимым. Но справедливым? Я таких не знаю даже среди отмороженных «запутинцев». Или равные налоги для бедноты и миллиардеров. Справедливо? Да я вас умоляю. Так что параллелить эти понятия – Закон и Справедливость – просто смешно.

              В конце концов, в «святые девяностые» многие коммерсанты ходили за решением своих споров не в суд, не в арбитраж, а к братве. Потому что, при всей своей подлости, система бандитского правосудия зачастую оказывалась более человечной, чем холодные жернова закона, и лежала ближе к понятию «справедливость». Там тоже имелись свои «флажки», за которые нельзя. Но их было не в пример меньше, чем в многочисленных кодексах и оловянных глазах тетенек в судейских мантиях. Бандосу нужно было сохранять авторитет. А если ты беспределишь на разборках, то откуда у тебя возьмется этот авторитет? Беспредельщика могут бояться, но уважать не будут. А судье за авторитет переживать не надо. Он гарантирован государством. И беспристрастность судей зачастую была синонимом слова «бездушность».

              Но мы немного отвлеклись. Казалось бы, при чем тут сестры Хачатурян и идея Генпрокуратуры переквалифицировать обвинение? А при том, что идея эта не имеет никакого отношения к правосудию. Она чисто политическая. Дело в том, что ситуация эта, как киловаттный прожектор, высветила и обнажила противоречие между Законом и Справедливостью. Сестры Хачатурян – откровенно пострадавшая сторона. Их били, насиловали, измывались над ними. И они решили – все, хватит. И взяли функцию правосудия в свои руки, убив негодяя.

              Но в любом государстве существует жесткая монополия на карательное насилие. И монополия эта принадлежит самому государству. Самосуд в государстве невозможен. Государство не может делегировать карательные функции никому, иначе оно перестает быть государством.

              А сестры Хачатурян совершили классический, ничем не затуманенный самосуд. И тем поставили и следствие, и прокуратуру, и суд в ужасное положение. «Деточкин виноват, но он не виноват». Они совершили убийство. И да – группой лиц по предварительному сговору. А за него не подразумевается оправдания. И малого срока тоже не подразумевается. Но законопатить девчонок на зону лет на 15 за то, что они убили упыря, который превратил их жизнь в ад, насилуя собственных дочерей? Тоже невозможно.

              Закон вошел в противоречие со справедливостью. Это не впервые, но на этот раз резонанс такой могучий, что игнорировать справедливость ради торжества буквы Закона оказывается слишком дорого.

              И вот Генпрокуратура придумывает шаг. Это не убийство, это самооборона! Все замечательно, все довольны. Кроме Закона. Потому что тут его ломают об колено, как сухую палку.

              Дело в том, что самооборона может осуществляться против действий, которые носят «наличный и длящийся» характер. То есть посягательство, от которого человек обороняется, должно начаться и не должно кончиться на момент начала обороны. «Посягательство оканчивается, когда совершающее его лицо достигло своей цели (причинение вреда) или добровольно прекратило осуществление действий, направленных на ее осуществление, либо если посягательство было пресечено или предотвращено».

              Вспомните дело Иванниковой. Таксист напал на девушку. Отбиваясь, она ударила его ножом в ногу, и он истек кровью. Это – самооборона.

              А сестры Хачатурян зарезали отца, когда он уже наглумился и спал, притомившись. Это действие в принципе невозможно квалифицировать, как самооборону. Эти правила знает любой студент юридического факультета. Я не допускаю, что в Генпрокуратуре их не знают. Но решили включить дурачка и снять с себя ответственность за возможный скандал, подставив Следственный комитет. А следаки теперь чешут плеши, не зная, что делать. Выполнить распоряжение Генпрокуратуры – означает покрыть себя профессиональным позором. А настаивать на своем – означает, вызвать на себя огонь, засуживая девчонок, которые восстановили справедливость своими слабыми руками.

              Точно в таком же идиотском положении окажется судья, если СКР все же изменит квалификацию. По сути, им всем предложено забить на закон и принять справедливое, хоть и корявое решение.

              Но когда законы начинают исполнять не просто выборочно, а «лепить горбатого» на потеху толпы – это конец российского правосудия, у которого и так репутация ниже плинтуса.

              Вот, сестренки, вот удружили. Как теперь вывернуться законникам?

              Я, например, не знаю. В голову приходит только согласованное осуждение по закону с одновременным президентским помилованием.

              А вот как поступят СКР, Прокуратура и суд? Все же, мне кажется, по понятиям и, по справедливости, лучше разбираться с теми, кто рядом с тобой. А вот государство, которое живет по понятиям, а не по законам, меня немного пугает.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Как связаны адмирал Колчак, создание Чехословакии и русское золото

              Владимир Можегов, публицист
              7 февраля исполняется 100 лет со дня гибели Колчака – последнего легитимного правителя исторической России. Чехи сдали его большевикам за золото, которое награбили у России. И на которое, по сути, создали Чехословакию. Подробности...
              Обсуждение: 18 комментариев

              Западная демократия превращается в пародию

              Алексей Алешковский, сценарист
              Мы должны не молиться на демократию, а воспринимать ее как инструмент согласования внутренних противоречий. И оценки этого инструмента зависят исключительно от его эффективности. Подробности...
              Обсуждение: 19 комментариев

              Что общего между глобальным потеплением и коронавирусом

              Сергей Мардан, публицист
              Во-первых, человек – существо не просто стадное, а теряющее остатки рассудка в этом стаде. Во-вторых, государства, которые не относятся серьезно к этому феномену социального психоза – просто не выживают. Подробности...
              Обсуждение: 20 комментариев

              России давно пора навести порядок на своем «заднем дворе»

              Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
              Госсекретарь США Майк Помпео вихрем промчался по постсоветскому пространству. За три дня он посетил четыре бывшие республики СССР. Лицо главного заокеанского дипломата выражало неподдельную радость. Чему же он радовался? Подробности...
              Обсуждение: 70 комментариев

              Добрые дела надо делать ради хейтерских комментариев

              Марина Ахмедова, Журналист, писатель
              Лет через пять мы получим «потерянное поколение» – людей, которые, ожидая денег от Instagram, не получали никакой специальности и которые разочаровались в себе, потому что у них не получилось разбогатеть через блог. Подробности...
              Обсуждение: 43 комментария

              Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

              Антон Крылов, журналист
              На фоне нарастающего беспокойства по поводу возможной пандемии коронавируса вопрос «Кто нас лечит?» в очередной раз встает во весь свой немаленький рост. Подробности...
              Обсуждение: 15 комментариев

              Как Грета Тунберг заработала шесть миллиардов долларов

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              «Регистрация брендов – только для того, чтобы защитить движение от использования недобросовестными гражданами, и мы не собираемся вести коммерческую деятельность», – говорит представитель команды Греты. Которая, кстати, все больше и больше выходит из тени и начинает открытую игру. Подробности...
              Обсуждение: 30 комментариев

              Трансгендеры Древнего Рима

              Максим Соколов, публицист
              Во времена поздней римской республики, не говоря уже о XIX веке, нравы, возможно, были пожестче, но по крайней мере оскопление людей не объявлялось новым достижением истинной цивилизации. Хотя и случалось. Подробности...
              Обсуждение: 21 комментарий

              Кто выживет в эпоху Цукерберга

              Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
              Мы давно уже живем в ситуации «цифрового рабства», просто предпочитаем этого не замечать – или в этом не признаваться. Но вот что будет, если завтра у нас заберут нашу электронную почту? Причем не изнутри страны, а извне? Подробности...
              Обсуждение: 35 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............