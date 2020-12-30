Юрий Мель показывает пример мужества всей России

Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Смотреть в будущее с надеждой, верить в поддержку семьи, близких и своей Родины.

Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным. Это Юрий Мель, полковник запаса российской армии. Чтобы понять, в какой ситуации он оказался, напомним его историю – и историю нашей страны.

29 лет назад тогда еще лейтенант Мель был командиром танка. Одним из тех, кто защищал нашу общую Родину – Советский Союз – от возникших на окраинах огромной страны беспорядков и сепаратистских волнений. По приказу своего непосредственного начальства – и высшего руководства СССР – он находился в Вильнюсе. В числе многих других военнослужащих, наводивших в стране конституционный порядок. 13 января 1991 года Юрий Мель произвел из своего танка, находившегося возле вильнюсского телецентра, три холостых выстрела. Там, у телецентра, собралась толпа – и в эту ночь, по невыясненным до сих пор причинам, у телецентра погибло 13 и было ранено 140 человек. В том числе и советские военные.

Сегодня официальная Литва утверждает, что виновными в гибели мирных граждан были советские войска и спецслужбы. Есть масса свидетельств и даже прямых признаний о том, что в людей могли стрелять литовские сепаратисты-боевики. Но даже намек на то, что вы разделяете подобную точку зрения, сегодня в Литве является государственным преступлением.

А в марте 2014 года теперь уже независимая Литва арестовала приехавшего в страну за инсулином (!) российского военного пенсионера Юрия Меля за «военные преступления и преступления против человечности». В 2019 году, после долгого суда, полковник Мель был приговорен литовским «правосудием» к семи годам лишения свободы. По тому же самому делу, кстати, были осуждены (заочно) и бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов, и офицер КГБ СССР Михаил Головатов (он командовал штурмом телебашни).

В вину Юрию Мелю вменялись те самые три выстрела из танка, даже не гибель людей. Иначе говоря – события, которые происходили много лет назад в другом государстве и которые по определению не могут являться никаким преступлением.

И уж тем более обвинение противоречит важнейшему принципу уголовного права – о том, что закон не имеет обратной силы. Ведь никаких собственно литовских законов в то время не было и быть не могло. Не существовало даже само независимое литовское государство. Только через двадцать лет после распада СССР Литва придумала специальный закон, по которому и был задним числом осужден российский полковник Мель.

Всей мощью своей силовой машины Литва обрушилась на российского военного пенсионера. Человека, страдающего диабетом. Только затем, чтобы этим приговором утвердить важнейший политический миф современной Литвы – о том, как она в 1991 году «освобождалась от советского гнета и насилия».

На эту тему

Российские власти не оставили Юрия Меля в одиночестве. Все эти годы с Литвой велись и ведутся переговоры. Абсурдные обвинения обсуждались на уровне Евросоюза. Трудно и даже, как оказалось, невозможно было решить этот вопрос цивилизованно с нецивилизованным руководством Литвы.

Полковнику Мелю сочувствовали даже его надзиратели и сокамерники. Даже видавшие виды уголовные элементы были огорошены таким приговором. Возмущена была и пыталась помочь Мелю, хотя и скрывала это, даже литовская диаспора, проживающая в России.

При этом вся российская правозащитная тусовка все эти годы позорно молчала и молчит до сих пор. Молчит и либеральная пресса. Молчит и бывший президент СССР Михаил Горбачев. Не очистить ли вам совесть на склоне жизни, Михаил Сергеевич – не признать ли наконец, что именно по вашему приказу советские войска были введены в Вильнюс? Или вы все еще боитесь потерять почетное звание «лучший немец года»?

До последнего времени казалось, что эта чудовищная в своем абсурде история подходит к развязке. Семь лет несправедливого тюремного срока Юрия Меля заканчиваются 12 марта 2021 года, то есть всего лишь через два месяца.

Однако не так давно выяснилось, что литовская прокуратура решила превзойти саму себя в юридической казуистике. Пойти на новое нарушение всех законов юриспруденции. Ровно за то же самое «преступление» в Литве теперь требуют осудить Юрия Меля снова, на очередные три года тюрьмы. Литва демонстрирует беззаконие, возведенное в абсолют. Кого же в таком случае надо судить за отсутствие человечности?

Этот же вопрос явно задал себе Следственный комитет (СК) России – и заочно предъявил обвинение в вынесении заведомо неправосудного решения тем литовским судьям, которые вынесли полковнику Мелю свой надуманный приговор. Как пояснили в СК, литовские судьи отказались учитывать то, что переброшенные в Вильнюс советские военнослужащие выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР. И литовские судьи, кстати, тут же перепугались. Ушли в отпуска и даже стали увольняться. Ради своей безопасности (ведь к делу может быть подключен и Интерпол) даже запросили дипломатические паспорта, дающие неприкосновенность от уголовного преследования.

Каждый из нас пережил непростой год. История Юрия Меля в этом смысле для нас особенно символична. Она о том, что нашим согражданам есть с кого брать пример. Что никакая государственная машина не может сломать волю уверенного в своей правоте человека. Что любые внешние враждебные обстоятельства – не вечны. И, наконец, главное – что наша Родина не бросает своих.