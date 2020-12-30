Юрий Мель показывает пример мужества всей России

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Саудовская Аравия показала опасность нефтяной иглы

Саудовская Аравия столкнулась в 2020 году с финансовыми трудностями REUTERS/Maxim Shemetov
Нефтяной кризис нанес серьезный удар по экономике Саудовской Аравии. Она показала рекордное за десятилетие падение. Королевство нещадно сжигает свои резервы и лезет в долговую яму. История Саудовской Аравии может стать наглядным примером того, как нефтяная игла губит страну. Подробности...
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Конец эпохи Меркель не сулит России ничего хорошего

Раньше Германия была главным партнером России в ЕС, теперь это главный критик Sputnik/Sergei Guneev/Kremlin/REUTERS
Под конец года Россия и Германия ввели очередные санкции друг против друга, что наглядно характеризует 2020-й в отношениях двух стран – он худший со времен падения Берлинской стены. Принимая в Москве представителей немецкой оппозиции, российская власть сама демонстрирует, что надежды на взаимопонимание с Берлином при канцлере Меркель больше нет. В 2021-м Меркель уйдет. Но тогда, скорее всего, станет еще хуже. Подробности...
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В создании лучших подводных лодок России возникли сложности

Атомные подводные лодки «Ясень-М» – самые совершенные подводные лодки ВМФ России mil.ru
Происходящая традиционно в конце года массовая передача новейшей военной техники Вооруженным силам России омрачилась досадным эпизодом. Сразу к трем новейшим и совершенным атомным подводным лодкам, в том числе носителю атомной торпеды «Посейдон», у ВМФ России возникли вопросы – и передача этих кораблей флоту была перенесена. В чем проблемы с этим важнейшим для нашей страны оружием? Подробности...
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Как наказать Латвию за гонения на российские СМИ

Телеканал РТ стал одной из главных мишеней латвийских спецслужб Илья Питалев/РИА «Новости»
Еще не так давно Латвия умоляла Москву не забирать полностью транзит из Прибалтики – а всего через несколько дней в стране арестовали журналистов, вся вина которых заключалась лишь в сотрудничестве с российской прессой. Судя по реакции из России, происходящее может окончательно изменить политику Москвы по отношению к происходящему в прибалтийских странах. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Юрий Мель показывает пример мужества всей России

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным. Подробности...

Постсоветские страны ничему не учатся

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Массовые акции протеста армян против премьер-министра Никола Пашиняна – еще одно доказательство элементарной аксиомы для стран постсоветского пространства. Никакие простые акции – ни Майданы, ни выборы спасителя – не помогут решить фундаментальную задачу по созданию государства. Подробности...
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Империю Романовых погубили мифы и слухи

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Возможные отношения между Распутиным и женой Николая II обсуждал весь Петербург – это было общим развлечением для всех чинов и классов. Распутин эти слухи никак не комментировал, таким образом, их не отрицая. Подробности...
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Новая комедия с Зеленским

Что изменит уход Меркель

ТОП-10 технологических достижений России в 2020 году

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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
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    Андрей Колесник

    Юрий Мель показывает пример мужества всей России

    Андрей Колесник
    ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
    		30 декабря 2020, 20:44

    Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Смотреть в будущее с надеждой, верить в поддержку семьи, близких и своей Родины.

    Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным. Это Юрий Мель, полковник запаса российской армии. Чтобы понять, в какой ситуации он оказался, напомним его историю – и историю нашей страны.

    29 лет назад тогда еще лейтенант Мель был командиром танка. Одним из тех, кто защищал нашу общую Родину – Советский Союз – от возникших на окраинах огромной страны беспорядков и сепаратистских волнений. По приказу своего непосредственного начальства – и высшего руководства СССР – он находился в Вильнюсе. В числе многих других военнослужащих, наводивших в стране конституционный порядок. 13 января 1991 года Юрий Мель произвел из своего танка, находившегося возле вильнюсского телецентра, три холостых выстрела. Там, у телецентра, собралась толпа – и в эту ночь, по невыясненным до сих пор причинам, у телецентра погибло 13 и было ранено 140 человек. В том числе и советские военные.

    Сегодня официальная Литва утверждает, что виновными в гибели мирных граждан были советские войска и спецслужбы. Есть масса свидетельств и даже прямых признаний о том, что в людей могли стрелять литовские сепаратисты-боевики. Но даже намек на то, что вы разделяете подобную точку зрения, сегодня в Литве является государственным преступлением.

    А в марте 2014 года теперь уже независимая Литва арестовала приехавшего в страну за инсулином (!) российского военного пенсионера Юрия Меля за «военные преступления и преступления против человечности». В 2019 году, после долгого суда, полковник Мель был приговорен литовским «правосудием» к семи годам лишения свободы. По тому же самому делу, кстати, были осуждены (заочно) и бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов, и офицер КГБ СССР Михаил Головатов (он командовал штурмом телебашни).

    Фото: кадр из видео

    В вину Юрию Мелю вменялись те самые три выстрела из танка, даже не гибель людей. Иначе говоря – события, которые происходили много лет назад в другом государстве и которые по определению не могут являться никаким преступлением.

    И уж тем более обвинение противоречит важнейшему принципу уголовного права – о том, что закон не имеет обратной силы. Ведь никаких собственно литовских законов в то время не было и быть не могло. Не существовало даже само независимое литовское государство. Только через двадцать лет после распада СССР Литва придумала специальный закон, по которому и был задним числом осужден российский полковник Мель.

    Всей мощью своей силовой машины Литва обрушилась на российского военного пенсионера. Человека, страдающего диабетом. Только затем, чтобы этим приговором утвердить важнейший политический миф современной Литвы – о том, как она в 1991 году «освобождалась от советского гнета и насилия».

    Российские власти не оставили Юрия Меля в одиночестве. Все эти годы с Литвой велись и ведутся переговоры. Абсурдные обвинения обсуждались на уровне Евросоюза. Трудно и даже, как оказалось, невозможно было решить этот вопрос цивилизованно с нецивилизованным руководством Литвы.

    Полковнику Мелю сочувствовали даже его надзиратели и сокамерники. Даже видавшие виды уголовные элементы были огорошены таким приговором. Возмущена была и пыталась помочь Мелю, хотя и скрывала это, даже литовская диаспора, проживающая в России.

    При этом вся российская правозащитная тусовка все эти годы позорно молчала и молчит до сих пор. Молчит и либеральная пресса. Молчит и бывший президент СССР Михаил Горбачев. Не очистить ли вам совесть на склоне жизни, Михаил Сергеевич – не признать ли наконец, что именно по вашему приказу советские войска были введены в Вильнюс? Или вы все еще боитесь потерять почетное звание «лучший немец года»?

    До последнего времени казалось, что эта чудовищная в своем абсурде история подходит к развязке. Семь лет несправедливого тюремного срока Юрия Меля заканчиваются 12 марта 2021 года, то есть всего лишь через два месяца.

    Однако не так давно выяснилось, что литовская прокуратура решила превзойти саму себя в юридической казуистике. Пойти на новое нарушение всех законов юриспруденции. Ровно за то же самое «преступление» в Литве теперь требуют осудить Юрия Меля снова, на очередные три года тюрьмы. Литва демонстрирует беззаконие, возведенное в абсолют. Кого же в таком случае надо судить за отсутствие человечности?

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    Этот же вопрос явно задал себе Следственный комитет (СК) России – и заочно предъявил обвинение в вынесении заведомо неправосудного решения тем литовским судьям, которые вынесли полковнику Мелю свой надуманный приговор. Как пояснили в СК, литовские судьи отказались учитывать то, что переброшенные в Вильнюс советские военнослужащие выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР. И литовские судьи, кстати, тут же перепугались. Ушли в отпуска и даже стали увольняться. Ради своей безопасности (ведь к делу может быть подключен и Интерпол) даже запросили дипломатические паспорта, дающие неприкосновенность от уголовного преследования.

    Каждый из нас пережил непростой год. История Юрия Меля в этом смысле для нас особенно символична. Она о том, что нашим согражданам есть с кого брать пример. Что никакая государственная машина не может сломать волю уверенного в своей правоте человека. Что любые внешние враждебные обстоятельства – не вечны. И, наконец, главное – что наша Родина не бросает своих.


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