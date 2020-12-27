Приход белого дракона или несостоявшийся конец света

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Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа

Европейский рынок оценил стабильность поставок российского газа Алексей Филиппов/РИА Новости
Обвалившиеся в этом году до исторического минимума цены на газ, теперь ставят иные рекорды. Природный газ резко подорожал по всему миру. В Азии СПГ подскочил в цене почти в шесть раз, в Европе топливо штурмует рекордный с февраля 2019 года уровень. Но если для России – это благо, то для Украины появились плохие новости: Киеву придется где-то искать внезапно ставший дефицитом газ. Подробности...
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Пашинян удержал власть вопреки всему

Против Пашиняна теперь даже церковь, и священники обещают ему божий суд Владимир Смирнов/ТАСС
Свержение правительства Никола Пашиняна, запланированное оппозицией на эту неделю, похоже, не состоится. Армяне громогласно объявляют своего премьера предателем, однако отказываются принимать деятельное участие в его отстранении от власти. В чем причина того, что Пашинян удержался на своем посту вопреки большинству прогнозов? И каков в этом российский интерес?  Подробности...
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Десять главных технологических достижений России в 2020 году

Супертанкер «Владимир Мономах» – один из образцов российских технологических достижений 2020 года Пресс-служба ССК "Звезда"/ТАСС
Владимир Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий. Эта инициатива не случайна – несмотря на санкции Запада и пандемию, в России на первые роли все больше выходит инновационная экономика. Какие главные научно-технологические успехи достигнуты отечественными учеными и промышленностью в уходящем году? Подробности...
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Станет ли Зеленский последним президентом Украины

Комик Зеленский полностью дискредитировал институт президентства на Украине, считает оппозиция «Ржевский против Наполеона», «Централ Партнершип»
Зеленский позорит и разрушает институт президентства, считает украинская оппозиция. По ее мнению, народ может разочароваться в этой форме правления и Украина станет парламентской республикой. Удивительно, но подобную трансформацию власти поддерживают многие политические силы страны. Однако у президентской формы правления есть очень сильный защитник. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Приход белого дракона или несостоявшийся конец света

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
С началом запусков Crew Dragon «Роскосмос» лишился очень выгодных контрактов на доставку астронавтов кораблями «Союз». Это не критично для бюджета госкорпорации, но, безусловно, неприятно. Подробности...

Между Россией, Белоруссией и Украиной нет границ

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Интернет знает про нас намного больше, чем друзья, психологи и священник на исповеди. Пожалуй, поисковая строка – единственное пространство в мире, где мы не врём сами себе. Подробности...
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ЕС указал Украине на ее место между Афганистаном и Монголией

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Профилактика коронавируса для украинских властей намного страшней самого вируса. Разваленное здравоохранение украинцы воспринимают как данность, а вот почему их власти не хотят покупать вакцину в России – не понимают. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
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Коронавирус-мутант из Британии

Зеленский как последний президент Украины

Додон решил забрать власть в Молдавии

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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Михаил Котов
    научный журналист
    		27 декабря 2020, 14:35

    Главной космической новостью 2020 года стали полеты американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Первый корабль, полностью разработанный частной компанией и сертифицированный NASA начал возить астронавтов к Международной космической станции. Что изменилось с началом таких полетов и сбылись ли прогнозы о крахе российской пилотируемо программы, звучавшие весной? «Взгляд» разобрался в ситуации.

    Гибель российской космонавтике предвещают с завидной регулярностью, но такого потока негативных предсказаний, как в мае 2020 года, не было уже давно. «Виновником торжества» стал американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon, созданный частной космической компанией SpaceX. Созданный совсем недавно и принадлежащий к новому поколению пилотируемых кораблей, Crew Dragon очень выгодно смотрелся на фоне летающего уже более полувека советского, а затем и российского «Союза».

    Количество мемов, посвященных сравнению тесной спасательной капсулы «Союза» и большого однообъемного «Дракона» превысило все мыслимые количества. Эксперты и журналисты говорили о новой эпохе в мировой космонавтике, и теперь Crew Dragon кардинально изменит ситуацию. Прошло семь месяцев, закончился 2020 год. Стало понятнее, что будет в 2021, и сейчас самое время разобраться, а что в действительности произошло изменилось в мировой космонавтике после прихода Crew Dragon?

    Раз полет, два полет

    Первый демонстрационный пилотируемый полет Crew Dragon к Международной космической станции c 30 по 2 августа прошел без происшествий. Астронавты Боб Бенкен и Даг Хёрли провели все проверки и тесты. NASA дало окончательное разрешение на использование Crew Dragon как основного американского пилотируемого космического корабля.

    Кстати, примерно тогда же стало понятно, что корпорация Boeing безнадежно отстала в гонке по созданию пилотируемых космических кораблей для NASA. После во многом неудачного первого тестового полета космического корабля Starliner, второй перенесли аж на 29 марта 2021 года.

    И лишь в случае его полной успешности впервые космонавты полетят на корабле от Boeing не раньше второй половины 2021 года. В реальности это выльется в полтора-два года отставания от SpaceX. NASA будет конечно использовать Boeing как резервный корабль, но говорить о серьезной конкуренции не приходится. Огромная аэрокосмическая корпорация проиграла.

    Фото: CJ GUNTHER/ЕРА/ТАСС

    Первая эксплуатационная миссия SpaceX Crew-1 к Международной космической станции корабля Crew Dragon с астронавтами NASA Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером и Шеннон Уокер состоялась 17 ноября 2020 года. Экипаж уже полный, все четыре места заняты, и опять полет прошел без проблем. Сейчас космонавты работают на орбитальной станции, а их возвращение ожидается лишь весной 2021 года. Вообще по требованию NASA пристыкованный к станции Crew Dragon может находиться в космосе до 210 суток.

    Следующая миссия назначена на 30 марта 2021 года, и скорее всего как раз в это время и можно ожидать возвращения SpaceX Crew-1. Пока же ведутся переговоры с «Роскосмосом» об участии российского космонавта в миссии, назначенной на следующую осень. Естественно, что в случае договоренности, американские астронавты тоже будут по обмену летать на российских союзах. Впрочем, точно такая же практика была еще во времена «шаттлов». Все вошло в рабочую колею.

    Как это было

    На самом деле, ситуация, когда у США и России были свои пилотируемые корабли и обе страны вели самостоятельные пилотируемые программы – это норма. Ненормальным можно назвать скорее период с 2011 по 2020 года, когда Америка осталась без собственного корабля, слишком быстро свернув программу Space Shuttle, не имея подготовленной замены.

    Первые десять лет работы Международной космической станции страны работали вместе, используя возможности как «Шаттлов», так и «Союзов». Российский стыковочно-грузовой модуль «Рассвет» был доставлен на МКС при помощи челнока «Атлантис». Летали совместные экипажи, один раз даже космонавты «менялись кораблями» прямо в космосе. Например, россияне Геннадий Стрекалов и Владимир Дежуров прилетели на МКС с Байконура, на «Союзе», а обратно вернулись на «Шаттле» в США. Американской иммиграционной службе, столкнувшейся с такой ситуацией впервые, пришлось определять наших космонавтов как «пришельцев из далёкого космоса».

    И в те времена никто не говорил о том, что пилотируемой космонавтике другой страны «неизбежный конец», оба государства работали вместе над важным и сложным проектом. Собственно, как это происходит и сейчас.

    В воображении и реальности

    Да, действительно с началом запусков Crew Dragon «Роскосмос» лишился очень выгодных контрактов на доставку астронавтов кораблями «Союз». Это не критично для бюджета госкорпорации, но, безусловно, неприятно. Кроме того, безальтернативность российских кораблей была отличным аргументом в переговорах между NASA и «Роскосмос». Теперь, нет и этого. С другой стороны, было понятно, что восстановление статус-кво по пилотируемым кораблям, это только вопрос времени.

    США просто не могли позволить себе оставаться без собственных кораблей. И пусть это заняло больше времени, чем предполагалось изначально, они справились с задачей. Crew Dragon летает и возит американских, европейских и японских космонавтов. Будем надеяться, что скоро к ним присоединятся и российские. Работа на Международной космической станции стала безопаснее, в случае необходимости послать корабль теперь можно быстрее, чем когда работали только «Союзы». Crew Dragon продолжит свою работу и станет основным кораблем NASA на ближайшие годы. В космосе очень много работы, и отвлекаться на очередные «крики о конце света не стоит».

    Да, конечно, хочется дождаться и российский пилотируемый космический корабль нового поколения «Орел». По многим причинам его разработка идет уже дольше, чем у Crew Dragon и Starliner. В настоящее время первый беспилотный запуск «Орла» стоит на 2023 год, и хочется надеяться, будет проведен вовремя. Пока же «Роскосмос» продолжит использовать «Союзы».

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