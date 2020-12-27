Приход белого дракона или несостоявшийся конец света

Главной космической новостью 2020 года стали полеты американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Первый корабль, полностью разработанный частной компанией и сертифицированный NASA начал возить астронавтов к Международной космической станции. Что изменилось с началом таких полетов и сбылись ли прогнозы о крахе российской пилотируемо программы, звучавшие весной? «Взгляд» разобрался в ситуации.

Гибель российской космонавтике предвещают с завидной регулярностью, но такого потока негативных предсказаний, как в мае 2020 года, не было уже давно. «Виновником торжества» стал американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon, созданный частной космической компанией SpaceX. Созданный совсем недавно и принадлежащий к новому поколению пилотируемых кораблей, Crew Dragon очень выгодно смотрелся на фоне летающего уже более полувека советского, а затем и российского «Союза».

Количество мемов, посвященных сравнению тесной спасательной капсулы «Союза» и большого однообъемного «Дракона» превысило все мыслимые количества. Эксперты и журналисты говорили о новой эпохе в мировой космонавтике, и теперь Crew Dragon кардинально изменит ситуацию. Прошло семь месяцев, закончился 2020 год. Стало понятнее, что будет в 2021, и сейчас самое время разобраться, а что в действительности произошло изменилось в мировой космонавтике после прихода Crew Dragon?

Раз полет, два полет

Первый демонстрационный пилотируемый полет Crew Dragon к Международной космической станции c 30 по 2 августа прошел без происшествий. Астронавты Боб Бенкен и Даг Хёрли провели все проверки и тесты. NASA дало окончательное разрешение на использование Crew Dragon как основного американского пилотируемого космического корабля.

Кстати, примерно тогда же стало понятно, что корпорация Boeing безнадежно отстала в гонке по созданию пилотируемых космических кораблей для NASA. После во многом неудачного первого тестового полета космического корабля Starliner, второй перенесли аж на 29 марта 2021 года.

И лишь в случае его полной успешности впервые космонавты полетят на корабле от Boeing не раньше второй половины 2021 года. В реальности это выльется в полтора-два года отставания от SpaceX. NASA будет конечно использовать Boeing как резервный корабль, но говорить о серьезной конкуренции не приходится. Огромная аэрокосмическая корпорация проиграла.

Первая эксплуатационная миссия SpaceX Crew-1 к Международной космической станции корабля Crew Dragon с астронавтами NASA Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером и Шеннон Уокер состоялась 17 ноября 2020 года. Экипаж уже полный, все четыре места заняты, и опять полет прошел без проблем. Сейчас космонавты работают на орбитальной станции, а их возвращение ожидается лишь весной 2021 года. Вообще по требованию NASA пристыкованный к станции Crew Dragon может находиться в космосе до 210 суток.

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Следующая миссия назначена на 30 марта 2021 года, и скорее всего как раз в это время и можно ожидать возвращения SpaceX Crew-1. Пока же ведутся переговоры с «Роскосмосом» об участии российского космонавта в миссии, назначенной на следующую осень. Естественно, что в случае договоренности, американские астронавты тоже будут по обмену летать на российских союзах. Впрочем, точно такая же практика была еще во времена «шаттлов». Все вошло в рабочую колею.

Как это было

На самом деле, ситуация, когда у США и России были свои пилотируемые корабли и обе страны вели самостоятельные пилотируемые программы – это норма. Ненормальным можно назвать скорее период с 2011 по 2020 года, когда Америка осталась без собственного корабля, слишком быстро свернув программу Space Shuttle, не имея подготовленной замены.

Первые десять лет работы Международной космической станции страны работали вместе, используя возможности как «Шаттлов», так и «Союзов». Российский стыковочно-грузовой модуль «Рассвет» был доставлен на МКС при помощи челнока «Атлантис». Летали совместные экипажи, один раз даже космонавты «менялись кораблями» прямо в космосе. Например, россияне Геннадий Стрекалов и Владимир Дежуров прилетели на МКС с Байконура, на «Союзе», а обратно вернулись на «Шаттле» в США. Американской иммиграционной службе, столкнувшейся с такой ситуацией впервые, пришлось определять наших космонавтов как «пришельцев из далёкого космоса».

И в те времена никто не говорил о том, что пилотируемой космонавтике другой страны «неизбежный конец», оба государства работали вместе над важным и сложным проектом. Собственно, как это происходит и сейчас.

В воображении и реальности

Да, действительно с началом запусков Crew Dragon «Роскосмос» лишился очень выгодных контрактов на доставку астронавтов кораблями «Союз». Это не критично для бюджета госкорпорации, но, безусловно, неприятно. Кроме того, безальтернативность российских кораблей была отличным аргументом в переговорах между NASA и «Роскосмос». Теперь, нет и этого. С другой стороны, было понятно, что восстановление статус-кво по пилотируемым кораблям, это только вопрос времени.

США просто не могли позволить себе оставаться без собственных кораблей. И пусть это заняло больше времени, чем предполагалось изначально, они справились с задачей. Crew Dragon летает и возит американских, европейских и японских космонавтов. Будем надеяться, что скоро к ним присоединятся и российские. Работа на Международной космической станции стала безопаснее, в случае необходимости послать корабль теперь можно быстрее, чем когда работали только «Союзы». Crew Dragon продолжит свою работу и станет основным кораблем NASA на ближайшие годы. В космосе очень много работы, и отвлекаться на очередные «крики о конце света не стоит».

Да, конечно, хочется дождаться и российский пилотируемый космический корабль нового поколения «Орел». По многим причинам его разработка идет уже дольше, чем у Crew Dragon и Starliner. В настоящее время первый беспилотный запуск «Орла» стоит на 2023 год, и хочется надеяться, будет проведен вовремя. Пока же «Роскосмос» продолжит использовать «Союзы».

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