Русские напали, Google, Amazon, Facebook защитили

Заявление «разведсообщества» США о «новом коварном взломе» американских ведомств и компаний «русскими хакерами» подоспело как нельзя вовремя – когда коллегия выборщиков закрепила победу Джо Байдена на самых грязных американских выборах за прошедшие 120 лет.

Это ничто иное, как пас новой администрации Белого дома. Это та нота, на которой и пройдет первый срок Байдена. Вновь, как и в 2016 году, спецслужбы США в союзе с мейнстримными западными СМИ в один голос заявляют о «доказанной вине» России в очередной кибератаке на демократию. Разница, однако, состоит в том, что через месяц носители идеи о «русском взломе» окажутся в полной власти.

Разведсообщество США можно обвинять в чем угодно (и почти куда ни ткни – все обвинения окажутся оправданными), но только не в неспособности тонко чувствовать политическую конъюнктуру. Если спецслужбы говорят, что виноваты русские – значит, так надо глобальному начальству.

Киберсфера стала не просто полем игры разведывательных и военных ведомств. В куда большей степени она стала пространством цифровой олигополии транснациональных корпораций.

И эти ТНК будут продолжать завинчивать гайки в Сети и за ее пределами. «Неправильных» будут банить, подвергать санкциям и исключать из общественной жизни, которая по большей части сейчас проходит виртуально. А кто виноват? Конечно, русские!

Это очень удобно. Когда граждане «свободного мира» будут возмущаться засильем либеральной цензуры и прочими тоталитарными мероприятиями IT-гигантов в Сети, им объяснят, что винить за это надо Россию, а они лишь защищаются. Русские напали, Google, Amazon, Facebook и иже с ними защитили.

Но не только это. В новой администрации Белого дома (о чем я уже писал в этом блоге) очень много выходцев из цифровых олигополий. Сам глава администрации Байдена Кляйн – лоббист IT-корпораций. Администрация будет действовать в их интересах. И то, что к «окончательной победе Байдена» подверстали обвинения в адрес России во очередном «взломе демократии», неслучайно.

Цифровые ТНК настроены в отношении Москвы очень решительно. Они съели Трампа и теперь идут за нами. Чего, несомненно, следовало ожидать. И это всё, что нужно знать о первом сроке Байдена.

Источник: Блог Дмитрия Дробницкого



