Россиянам предлагают сыграть в «ловлю ножей»

На днях глава Центрального банка Эльвира Набиуллина сделала ряд важных заявлений, в общем и целом посвященных одной теме: как задействовать накопления россиян для прохождения кризиса.

Во-первых, глава ЦБ заявила, что нынешнее смягчение денежно-кредитной политики – не предел. А значит, учетная ставка, которая сейчас составляет 4,25% годовых, может быть еще больше снижена, что потянет за собой и снижение ставок по банковским депозитам. Второе заявление претендует уже на сенсационность. По мнению Набиуллиной, в ближайшие годы россияне выведут триллионы рублей из банков, направив в инвестиции.

Заявления, конечно, связаны между собой. Снижение привлекательности депозитов, как наиболее понятного способа хранить деньги, заставляет людей снимать накопления. Текущие ставки уже не позволяют не только преумножить, но и сохранить сбережения. А тут анонсировано еще большее их снижение.

Великий исход из банков, в частности, уже сыграл важнейшую роль в надувании пузыря на рынке недвижимости, спровоцировав рост цен на первичку в 15-20% только за последние несколько месяцев. Рост цен давно «съел» выгоды, которые дало снижение ипотечных ставок. Сработало правило: чем дешевле деньги, тем дороже недвижимость. В итоге от происходящего на этом рынке выиграли в первую очередь застройщики, но никак не покупатели, на которых якобы и были направлены антикризисные меры поддержки.

При этом банковские депозиты и недвижимость – наиболее понятные обывателю способы вложения средств. В настоящий момент и первый, и второй вариант – плохой способ сохранять деньги, учитывая скорость девальвации рубля. Не говоря уже о получении инвестиционного дохода. И вот устами главы ЦБ россиян призывают инвестировать в рынок ценных бумаг. Мол, деньги должны работать. Накануне Национальное рейтинговое агентство спрогнозировало, сколько денег перетечет из банков в альтернативные инвестиционные продукты. Оказалось, что это 3,4 трлн рублей.

Призыв достать деньги из кубышки прозвучал на пороге масштабного экономического кризиса. Фондовый рынок – будь то американский, европейский или российский – накачанный вновь напечатанными деньгами, еще даже не начал отражать реалии действительного положения дел в экономике. Часть экономистов предсказывает срыв рынка в пике уже в ближайшее время – после выборов в США, другая часть считает, что сдувание пузыря произойдет несколько позже. Так или иначе, расхождение экономической реальности и фондового оптимизма рано или поздно приведет к срыву в пике.

Кто-то скажет: а ведь Набиуллина права – и следует базовому правилу грамотного инвестора «покупай, когда дешево, продавай, когда дорого». Все верно, но есть одно «но». Финансовая грамотность и познания в рынке обывателей все еще далеки от того, чтобы инвестировать средства. По показателю финграмотности Россия находится в середине рейтинга по странам G20. Но достаточно ли этого для того, чтобы миллионы россиян вдруг обогатились на рынке, на котором выигрывает лишь небольшой процент профессиональных трейдеров? Ведь кроме озвученного выше правила, есть еще несколько из числа базовых.

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Одно из них звучит так: «Толпа всегда проигрывает». С начала 2020 года на Московской бирже были открыты 1,35 млн новых инвестиционных счетов. При этом за последние пять лет таковых прибавилось 1,65 млн. Совершенно очевидно, что этот спурт – отнюдь не результат финансового прозрения сограждан, но отчаянная попытка спасти рублевые сбережения. Текущий экономический кризис, грозящий перерасти в длительную рецессию, пузырящийся фондовый рынок, крайне напряженная политическая ситуация в США и в мире в целом превращают массовые инвестиции на фондовом рынке в казино, в котором, как известно, посетитель всегда проигрывает.

Попытку поймать самую низкую цену на рынке профессионалы называют «ловлей ножей». Именно это сейчас предлагают россиянам, которые в условиях резкой девальвации рубля будут совершать одну ошибку за другой. Не все, конечно, но подавляющее большинство. Ведь кризис – не самое лучшее время для вхождения на рынок новичков.

Другое правило звучит так: «Не инвестируй последние деньги». Как много россиян обладают избыточными деньгами для инвестирования? Данные июньского исследования банка «Открытие» говорят, что в условиях карантинных ограничений 39% россиян планируют создать личную финансовую подушку безопасности, то есть отложить деньги на черный день. При этом еще 32% опрошенных не планируют ничего копить ввиду отсутствия такой возможности. То есть у абсолютного большинства нет денег не то что на инвестиции, но и на критические накопления в кризисных условиях. Остальным же – тем, у кого насчитали триллионы накоплений – предложили вложить средства в фондовый рынок, который всегда был рискованным, а в нынешних реалиях – сверхрискованным.

Часть людей, которым адресован посыл ЦБ, остановятся на полпути. Вместо покупки акций и облигаций российских и зарубежных компаний (что уже возможно на биржах Санкт-Петербурга и Москвы), они просто купят валюту. Этот спрос еще больше подорвет и без того слабые позиции рубля. А это и вовсе противоречит главной задаче Центробанка – сохранять стабильность национальной денежной единицы.

В США и Западной Европе популярность инвестиций на фондовом рынке обусловлена двумя факторами: наличие излишков денег у населения и стабильностью валют, в которых осуществляются вложения, в первую очередь – американского доллара. При кажущейся привлекательности идеи научить людей зарабатывать, инвестируя свободные средства в рискованные активы здесь и сейчас, для России это чревато новыми проблемами для населения.