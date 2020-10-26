Россия может натаскать каштанов из огня чужих сражений

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26 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:51  |  vz.ru
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Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

Мягкой политике Банка России придет конец Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
С лета Россия живет в условиях исторически низкой ключевой ставки. Таких дешевых кредитных денег в стране еще не было. Центральный банк обещал и дальше смягчать политику. Но вместо этого регулятор второй раз сохраняет ставку на уровне 4,25%. Неужели это предельный уровень ставки для России? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Самым уязвимым местом Лукашенко станет экономика

Лукашенко готов платить за то, чтобы оставаться у власти, но платить в итоге будет вся Белоруссия Вадим Денисов/ТАСС
С понедельника в Белоруссии начинается «общенациональная забастовка». По крайней мере, к ней призвала оппозиция после того, как Александр Лукашенко отказался выполнять условия выставленного ему ультиматума. Стачке предшествует очередной раунд противостояния с милицией. Он показал: оппозиция больше не выглядит серьезной силой, но режим Лукашенко все-таки уязвим. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Россия может натаскать каштанов из огня чужих сражений

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мы снова на границе, на разделе больших цивилизаций. Схватка неизбежна. И, учитывая нашу физическую мощь и тощий кошелек, наша задача выстоять в этой битве гигантов и быть достаточно прагматичными и дальновидными, чтобы не оказаться в этой битве разменной монетой. Подробности...

Стоит ожидать новых громких «отравлений» оппозиционеров

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Все будут при деле: «отравленные» – лечиться за счет спонсоров, оппозиция – громко протестовать и требовать отвезти Путина в Гаагу, западные политики – вводить новые санкции против России, лохи – донатить. Подробности...
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«Опрос Зеленского» может выйти Донбассу боком

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Пропагандисты Зеленского утверждают: когда на подконтрольных Киеву территориях Донбасса будет создана СЭЗ, там наступит хорошая жизнь, и жители ЛДНР сами захотят вернуться на Украину. Подробности...
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До начала революции в США осталось 10 дней

Обсуждение: 4 комментария

Папа римский встал на сторону геев

Убийца Чапаева на улице Чапаева

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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Как изменились ваши отношения в семье за время самоизоляции и удаленки?
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    Дмитрий Грунюшкин

    Россия может натаскать каштанов из огня чужих сражений

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		26 октября 2020, 12:16

    Согласно большинству геополитических теорий, в данный момент на Земле одновременно существует пять цивилизаций, находящихся в постоянном контакте. В стародавние времена бывало, что их одномоментно существовало и больше, но они практически не пересекались в пространстве, а контактировали между собой одновременно две, изредка три. И контакты эти всегда означали проблемы для одной из сторон. Порой, фатальные проблемы, как, например, случилось с цивилизацией ацтеков, которых угораздило познакомиться с представителем заморской цивилизации по имени Эрнан Кортес.

    Сейчас мир съежился, стал маленьким, сшитый скоростным транспортом, сплетенный в единую сеть кабелями связи, радиоволнами и финансовыми потоками. Цивилизации уже не могут мирно и в свое удовольствие сидеть за океаном, принимая заморских гостей, как диковинку. Цивилизации вынуждены постоянно общаться и взаимодействовать. И противостоять друг другу.

    Запад, Ближний Восток, Славянский мир, Индия и Китай – вот пять слонов, держащих сегодняшний мир на своих плечах. Латинская Америка потихоньку начинает формировать шестую цивилизацию, сотканную из взаимопроникновения испано-португальской католической культуры, вросшей в сущность коренных южноамериканских культур. Но этот процесс еще, по историческим меркам, в зародышевом состоянии и сформируется ли он в полноценную цивилизацию, еще непонятно. И в этом строю Западная цивилизация на первый взгляд выглядит самой успешной и сильной. Но верен ли этот «первый взгляд»?

    Хотим мы этого или не хотим, но формирование мировой политики и геополитики сейчас происходит по «западной» модели.

    Ближневосточная цивилизация, в которую входит и Израиль, как бы странно это ни звучало, противопоставляет Западу свою идеологию, но ни в военном, ни в экономическом плане не является для Запада сколь-нибудь серьезным конкурентом. Более того, Израиль сам очень хорошо встроен в Западный мир, хотя и блюдет при этом исключительно собственные интересы, лоббируя их в Западном мире посредством многочисленной и активной диаспоры. А арабы, на своей земле жестко блюдущие традиции шариата, с огромным удовольствием предаются западным порокам, как только получают такую возможность. Тем не менее, Ближний Восток представляет серьезную угрозу Европе за счет мигрантского нашествия. Но пока существует «плавильный котел» Америки, Западной цивилизации Ближний Восток не грозит, даже если вся Европа заговорит по-арабски или фарси. Америке если что и грозит в обозримом будущем, то скорее латинизация, чем исламизация.

    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

    А что остальные конкуренты? Миллиардная Индия замкнута в себе и повлияла на остальной мир разве что эпохой «Детей цветов»-хиппи и соответствующей модой. Индия переваривает в своем желудке любые поползновения любых других цивилизаций, но и сама за свои пределы не выходит. Она самодостаточна. Уточним, на всякий случай, что речь идет об Индии, как культурной матрице, а не об индийцах, как ее представителях. Закуклиться полностью в нынешнем трансграничном мире удалось только Северной Корее и, вынужденно, Ирану.

    А Китай, будучи, как и Индия, замкнут на себе, принимает Западные ценности, но только для того, чтобы поиметь с Запада что-то полезное для себя. Китай, расширяя свое влияние, делает это исключительно в собственных целях. Учить мир жить по-китайски китайцы не собираются, и китайские ценности остаются уделом только самих китайцев.

    Славянский мир – и Россия в том числе – хоть и заявляет о своей особости, но по факту оказался вовлечен в Западную орбиту, сохраняя только потенциал. При этом восточные славяне умудрились передраться между собой, а западные полностью находятся под влиянием англо-саксонской матрицы и славянами являются чисто номинально. Надо признать – на данный момент славянский мир слишком слаб, чтобы претендовать на серьезную роль в мировом раскладе. Мы достаточно сильны, чтобы вышибить зубы любому, кто попытается нас укусить, но слишком бедны, чтобы влиять на мировые процессы без применения военной силы.

    А вот Западная модель строится именно на экспансии, на стремлении заставить весь мир исповедовать Западные ценности. Ну и, разумеется, за всю эту прелесть мир должен Западу платить. Деньгами, ресурсами, людским материалом. По этой модели народы делятся на три категории: цивилизованные (сами европейцы, включая Северную Америку и Австралию), варвары (те, кто принял западную модель, но стоят ступенью ниже, типа славян) и дикари (все остальные, удел которых быть топливом для Западной цивилизации).

    Запад заявляет о себе, как о вершине развития человечества. При этом как-то опускаются исторические факты о том, что самый большой ущерб самому человечеству и окружающей среде нанес именно Запад. Цивилизаторы в ходе строительства империй, победоносных походов, других «героических» деяний уничтожали не просто миллионы себе подобных, но и целые человеческие сообщества, самобытные древние цивилизации и народы вроде уже упомянутых ацтеков, уничтожали системы древних знаний. И чем выше двигались западные народы по пути научного и технологического прогресса, тем страшнее становилось остальным народам, тем масштабнее и эффективнее уничтожались менее «цивилизованные» и прогрессивные.

    ХХ век стал апогеем Западной цивилизации. И что мы видим? Да, действительно, именно в этом веке Запад уничтожал человечество с самым большим энтузиазмом. Уничтожались многовековая культура, величайшие произведения зодчества, древние рукописи, памятники, жилища, среда обитания. В ХХ веке у Запада просто уже не было конкурентов, он творил, что хотел. Но без конкурентов ему было неинтересно.

    Если до того Запад успешно уничтожал соседей по планете, расширяя собственный ареал, то в ХХ веке он начал уничтожать сам себя, прямо в своей колыбели – в Европе. Кроме двух мировых войн состоялись сотни локальных, региональных вооруженных конфликтов, гражданских войн, тысячи крупных террористических актов. Плюс кризисы, рукотворные пандемии, природные катаклизмы, организованный массовый голод и масса других бед и неприятностей. Плюс разрушение природной среды обитания человека, безудержная страсть к накопительству, роскоши, нечеловеческим удовольствиям.

    Нынешняя Западная цивилизация повторяет путь своего родоначальника - Римской империи. Полководцы Рима, завоевав и подчинив единой власти значительные территории и население трех континентов: Европы, Азии и Африки, руками рабов проложили прекрасные дороги, наладили морские сообщения. Дали миру блестящие образцы культуры, систему законов, принципы государственности и многое другое, общеполезное для человечества. Но Рим вошел в историю как империя крайней жестокости, насилия и разврата. И пал под ударами варваров, когда пресыщенность и самоуверенность ослабили его.

    Западная цивилизация с момента ее зарождения непрерывно ведет против человечества мировую войну, доводя ее в периоды полного затмения разума своих «элит» до высшей фазы безумия (уничтожение протоамериканских цивилизаций, Мировые войны, рабство, Хиросима и Нагасаки, однополые браки, насильная толерантность).

    В каком-то отношении Западную цивилизацию можно даже назвать Антицивилизацией. Она уничтожает все на своем пути. А уничтожив конкурентов, принимается пожирать саму себя. И сегодня, несмотря на кажущиеся успехи, Запад можно назвать скорее варварским, чем цивилизованным.

    Читатель воскликнет – ерунда! Если все живут под диктовку Запада, если Запад сильнее всех, значит, его модель развития самая правильная, самая успешная. Но, дорогой читатель, вы разве не помните в своем классе самого здоровенного школяра, которого все боялись, но у которого в дневнике тройка была самой высокой оценкой?

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    Если этот пример слишком примитивен, давайте вспомним историю великих Империй, павших под пятой неразвитых интеллектуально, но сильных в войне варваров? Под их ударами рухнула Великая Римская империя. Под ударами манчжуров встала на колени Поднебесная. Орды Чингисхана прошлись огненным валом до самой Западной Европы, не неся культуру на кончиках копий, а просто в поисках добычи.

    Так что сила и богатство отнюдь не показатели развитости. Восток, заточенный не на экспансию, а на развитие духовных практик, в этом плане гораздо разумнее и ближе к природе, к естественному состоянию и функциональной заданности человека.

    Россия и тут стоит на границе Востока и Запада, как отдельное дерево, которое ветер может гнуть то в одну сторону, то в другую, но не способен сдвинуть с раз и навсегда заданного места.

    Мы снова на границе, на разделе больших цивилизаций. Схватка неизбежна. И, учитывая нашу физическую мощь и тощий кошелек, наша задача выстоять в этой битве гигантов и быть достаточно прагматичными и дальновидными, чтобы не оказаться в этой битве разменной монетой. А еще лучше – постараться использовать это противостояние в своих интересах. И, как бы цинично это ни звучало, натаскать каштанов из огня чужих сражений.


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