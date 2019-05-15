Прямая «спина» российской внешней политики

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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Трамп ради Путина проигнорировал закон о санкциях за Скрипаля

Трамп всеми способами демонстрирует Путину свою готовность к диалогуФото: Kevin Lamarque/Reuters
Американские власти признали, что сознательно заморозили введение новых санкций против России в надежде на улучшение отношений. Именно так можно расшифровать объяснение, которое дала конгрессменам заместитель госсекретаря США. Администрация Трампа теперь уже не скрывает своих намерений, потому что может себе позволить не обращать внимания на требования Конгресса ужесточить санкции. Подробности...
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Трагедия «Суперджета» обнажила провалы в подготовке гражданских летчиков

«Практическая подготовка идет на тренажерах, на самолете очень мало тренировок», – сетует Виктор ДолбиловФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Проверка навыков техники пилотирования на тренажерах и тотальная экономия авиакомпаний на обучении летчиков привели к системному кризису в гражданской авиации России. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из слов главного инспектора Инспекции безопасности полетов Ульяновского высшего авиационного училища Виктора Долбилова. Он рассказал газете ВЗГЛЯД о проблемах подготовки пилотов. Подробности...
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Зеленский добился тайных договоренностей с Порошенко

Владимиру Зеленскому постепенно становится не до шутокФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Политическая ситуация на Украине стремительно меняется. Верховная рада приняла решение, еще вчера казавшееся невозможным. Украинский парламент назначил на 20 мая дату вступления Владимира Зеленского в должность, и это имеет для нового президента страны важнейшее значение. Получит ли Зеленский реальную власть и пойдет ли на роспуск Рады? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Свердловская буза – это гормональное

Дмитрий Ольшанский, публицист
Там, где есть церковь – там всегда цветники, скамейки, всякие милые туи и очень часто детская площадка, а то даже и книжная лавка, и непременно, извините, сортир. Но есть кое-что, чего нет в этих церковных садах. Подробности...
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Кладбище случайных людей

Дометий Завольский, историк-архивист
Здравая идея убрать с Красной площади некрополь высказывается уже лет тридцать. Но всерьёз не обсуждается. И мы по-прежнему во время, например, парадов, наблюдаем кладбище. И даже уже забыли все аргументы – как «за», так и «против». Подробности...
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Мы промотали свою Космическую Русь

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Так странно меняется все вокруг. Поколение уже сменилось. Думали, его не интересует ничего, кроме новых айфонов, а оно смотрит в космос, восхищенно следит за Илоном Маском, снова мечтает о космических полетах. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Евгений Примаков

            Прямая «спина» российской внешней политики

            Евгений Примаков
            Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
            		 15 мая 2019, 18:40

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            Мы столько раз видели «прорывы» в отношениях с США, когда президент Трамп объявлял в очередной раз, что «поладит с Россией», что очень спокойно оцениваем результаты встречи в Сочи. Никакого «примирения» и «переворота» просто ради сделки (как любит выражаться тот же президент Трамп) не будет, мы всегда будем оценивать политическую динамику с точки зрения нашей пользы и не собираемся отказываться от того, что нам удалось добиться и отстоять в сфере нашего суверенитета, в том числе и во внешней политике. 

            Возьмем к примеру то, что США апеллируют к «доктрине Монро»: не вмешивайтесь в дела нашего полушария, говорит Белый дом. Но давайте вспомним, что доктрина президента Монро состояла в том числе и в том, что США не будут вмешиваться в дела Старого Света. Разве это происходит? Украина не обсуждалась на встрече президента Владимира Путина и Майкла Помпео – мы исходим из того, что США прагматически осознают, что провоцировать эту проблему против России неразумно, глупо. 

            Будет ли встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом в Осаке – посмотрим, запрос (как уверяют американцы) они послали. С той статистикой сорванных или проваленных американцами встреч, что у нас уже есть, нет никаких резонов «напрашиваться» на очередную «любезность» со стороны американского президента, критически зависимого от внутренней политической повестки.

            После оглашения доклада по расследованию Мюллера у нас есть возможность перевернуть страницу со всеми этими глупостями – но переворачивать ее должны опять же не мы, а в Вашингтоне. Насколько у Трампа (а он явно этого желает) получится? Его позиции усилились, но так же легко все эти благие намерения будут свернуты, как только Конгресс объявит о новом законе о санкциях, а там сейчас мало людей достаточно смелых политически, желающих «поладить» с Россией. Желающие закручивать гайки дальше более мотивированы. И каждая предыдущая встреча, даже проведенная на условно позитивной ноте, сопровождалась реальным снижением – падением! – отношений. 

            Не думаю, что речь сейчас может идти о том, что «Россия и США обо всем договорились, снова потеплело» – слишком сильная инерция и вопросы, по которым у нас противоположные позиции (Венесуэла, Иран, например). Но для начала нужно остановить деградацию отношений. 

            Фото: Alexander Nemenov/Reuters

            Вот если не будет «отката» и падения, как было раньше всегда, значит уже есть повод для осторожного и очень спокойного оптимизма.

            «Не сделать хуже» vs «сделать лучше». Когда «не хуже» – уже хорошо.

            И самое, пожалуй, главное в понимании наших отношений с США: у нас нет торговли и экономических связей, достаточных для того, чтобы у политики была «спина», не хватает «экономического базиса» для сильного лоббизма, для того, чтобы было чем сильно дорожить настолько, что риски считались бы неприемлемыми. Это подтверждается и печальной историей с «Русалом», например – который просто принесли в жертву и растащили, по сути, в рейдерской истории. Пока есть «урановая сделка» и ракетные двигатели, но они влияют на политику всё меньше (хотя урановая тема может резко актуализироваться, как только ее постараются использовать против старой элиты, так называемых людей Клинтон, а к этому есть предпосылки).

            Все наши основные взаимные обязательства/разногласия, которые имеют значение, они же риски – в области глобальной стабильности и безопасности, поэтому они наиболее чувствительны. В том числе потому наши активные внешнеполитические (и военно-политические) действия становятся для США так чувствительны, поэтому по ним только и можно строить какой-то диалог. 

            Хотя для Трампа, в силу его жизненного опыта, и экономика тоже поле боя – смотрите, что происходит у США в отношениях с Китаем. Просто именно нам – не американцам – этого экономического измерения страшно не хватает. Это уже банально, но мы велики в политике, в надстройке (привет марксизму), а в базисе – по-прежнему слабы.

            Источник: Блог Евгения Примакова


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