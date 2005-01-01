У России есть единственный выбор между Индией и Пакистаном

Взгляд
9 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 12:35  |  vz.ru
Разделы

Россия готова разрушить стратегическую дуополию США и Германии

Россию хочет вернуть утраченные в 90-е годы технологии производства турбин большой мощностиФото: Александр Крупнов/Интерпресс/ТАСС
История с немецкими газовыми турбинами для ТЭС в Крыму заставила задуматься о возвращении собственных компетенций. В период СССР наше лидерство в этой высокотехнологичной области машиностроения было очевидно точно так же, как авторитет в сфере авиастроения. Пришло время вклиниться не только в господство Boeing и Airbus в небе, но и в господство машиностроительных гигантов Siemens и General Electric на земле. Подробности...
Перейти а раздел…

Запад ошибся с «тайным планом Путина»

Нет ничего более банального, чем свалить свои провалы на тайный план ПутинаФото: обложка журнала Time
Россия наступает по всем фронтам. Пока все внимание Запада привлечено к вмешательству Москвы в американские и европейские выборы, Путин строит всемирную империю из тиранов и недееспособных государств. Таков пафос публикации американского издания Time, который даже вынес свое расследование о «Тайном плане Путина» на обложку. И пора сказать: да, план действительно есть. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Рунет вошел в число мировых лидеров

Рунет за 25 лет добился одной из лидирующих позиций в мире Фото: Nicky Loh/Reuters
Россия отмечает 25-летие собственного интернет-пространства – зоны RU. За это время Рунет стал одним из лидеров мирового рынка. Отечественные интернет-компании смогли достойно противостоять мировым гигантам. За счет чего это достигнуто, какие главные угрозы стоят сегодня перед Рунетом и какой должна быть роль России в глобальной Сети? Подробности...
Перейти а раздел…

Европа оправдывается за причастность к страшному преступлению в Африке

Кровавая резня в Руанде стала одним из самых страшных преступлений современной историиФото: Corinne Dufka/Reuters
Европейские политики отметили скорбную годовщину одного из самых кровавых преступлений современной истории. 25 лет назад сотни тысяч человек погибли в Руанде в результате массовых убийств, совершенных холодным оружием. Что это было, откуда возникло – и почему Международный трибунал по Руанде так сильно испортил репутацию Европы в Африке? Подробности...
Перейти а раздел…

Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
Перейти а раздел…

У России есть единственный выбор между Индией и Пакистаном

Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
В связи с начинающейся в Москве российско-индийской конференцией клуба «Валдай» эксперты снова спорят: с кем России дружить в регионе – с Индией или Пакистаном? Очевидный ответ – с обоими. Но давайте разберемся. Подробности...

Ювенальная юстиция мостит дорогу в ад

Сергей Худиев, публицист, богослов
Успевшие скомпрометировать себя скандинавские формы опеки буквально и старательно копируются у нас, в России. Соседей активно побуждают докладывать о «проблемных» семьях. Конечно, те, кто разворачивают эту кампанию, хотят, как лучше. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Почему Мексика никогда не станет Украиной

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если мы начинаем говорить, что ситуации с Мексикой и Украиной идентичны, то мы просто-напросто противоречим сами себе. Ведь это фактически можно расценивать как признание украинских фантазий реальностью. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Главные мемы из фильмов великого Георгия Данелии

    Как работает древнекитайская практика подбора чиновников

    Обсуждение: 10 комментариев

    Лучшие шутки Владимира Зеленского

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
      Подробности...

      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

      В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)
      Подробности...

      Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух

      Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          За природные ресурсы Луны начинается ожесточенная борьба. Должна ли Россия финансировать собственный лунный проект?
          • Да

          • Нет

          Должна ли быть запрещена пропаганда «антипрививочников»?
          • Да

          • Нет

          Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:В Крыму создали группу для анализа нанесенного Украиной ущерба
            Назван ущерб от выявленной коррупции в России за 2018 годПорошенко извинился за лозунг про ПутинаВВС Хафтара нанесли удар по аэропорту ТриполиИндия решила докупить более 400 танков Т-90
            Рост влияния России на Ближнем Востоке встревожил СШАЗеленский отказался повторно сдавать анализыПрезидент Бразилии предупредил о партизанской войне в ВенесуэлеВ России может появиться электронный договор купли-продажи авто
            Эксперт оценил угрозы США наказать Египет за покупку Су-35Украину задело заявление генсека Совета Европы о РоссииПосол США в Грузии призвал посетить музей советской оккупацииКитай объявил войну биткоину

            Главная тема


            Россия готова разрушить стратегическую дуополию США и Германии

            «демарши и концерты»


            Скабеева прокомментировала ругань депутатов Украины и Германии в ПАСЕ

            выборы на украине


            Порошенко стал изображать русскоязычного трезвенника

            «ахинея в генпрокуратуру»


            Доренко указал на несоответствия в заявлении Мизулиной о запрете йоге в СИЗО

            Видео

            выборы на украине


            Украинский эксперт: США нашли инструмент давления на Зеленского

            «богатый внутренний мир»


            В Госдуме объяснили, почему люди с татуировками опасны для службы в армии

            викторина


            О чём шутили правители России?

            Саммит НАТО


            Как главный испанский дипломат и глава Госдепа поссорились из-за России

            общая история


            Как опровергнуть миф о «многовековой оккупации Украины Россией»

            Клоуна в президенты


            Глеб Простаков: Почему конформизм Зеленского – это хорошо

            Американское лицемерие


            Дмитрий Дробницкий: Трамп встал на защиту свободы в университетах

            Глупые суеверия


            Монахиня Елисавета (Сеньчукова): Православных посчитают, дадут номера – и это нормально

            на ваш взгляд


            За природные ресурсы Луны начинается ожесточенная борьба. Должна ли Россия финансировать собственный лунный проект?


            Алексей Куприянов

            У России есть единственный выбор между Индией и Пакистаном

            Алексей Куприянов
            к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
            		 9 апреля 2019, 12:26

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Индо-пакистанский конфликт – один из самых запутанных и странных в мировой истории. Он начался даже не с момента образования Индии и Пакистана, а прямо в процессе, когда бывшие княжества Британской Индии пытались определиться, с кем им быть дальше. С тех пор вот уже 72 года Исламабад и Нью-Дели живут в состоянии «ни мира, ни войны», где конфронтация сменяется разрядкой. За это время они успели обзавестись ядерным оружием и три раза серьезно повоевать. Пограничных инцидентов наподобие последнего, со сбитым индийским истребителем, произошло вообще без счета.

            При этом нельзя сказать, что народы Индии и Пакистана друг друга ненавидят. Совсем наоборот: у многих есть родственники по ту сторону границы, люди смотрят одни и тех же фильмы и любят одни и те же игры. Политики в Нью-Дели и Исламабаде отлично понимают, что затянувшийся конфликт из-за Кашмира невозможно разрешить военными средствами – но страны все равно продолжают жить в странном состоянии полувражды.

            Сразу после образования Индии и Пакистана Советский Союз пытался развивать отношения с обеими странами. Советские специалисты помогали и индийцам, и пакистанцам строить тяжелую промышленность, студенты из обеих стран учились в советских вузах. Во время Второй индо-пакистанской войны 1965 года СССР выступил в роли примирителя, усадив враждующие стороны за стол переговоров в Ташкенте.

            Но постепенно советская политика становилась все более проиндийской – по мере того, как военные режимы, приходившие к власти в Пакистане, все больше сближались с Западом. Пакистан подписал Багдадский пакт, входил в состав СЕАТО и СЕНТО – блоков, созданных специально для того, чтобы сдержать распространение советского влияния в Азии. При этом Индия, будучи одним из лидеров движения неприсоединения, объективно действовала в интересах Москвы, поддерживая борьбу бывших колоний за независимость. К началу 1980-х вектор отношений Москвы с двумя южноазиатскими республиками определились окончательно – после того, как Индия отказалась осудить ввод советских войск в Афганистан, а Пакистан превратился в главного спонсора моджахедов, тренируя их в своих лагерях и снабжая оружием.

            Великая советско-индийская дружба в одночасье рухнула в 1991 году. Новый глава МИД Андрей Козырев провозгласил, что Индия больше не является приоритетным партнером новой России. Нью-Дели, только что с трудом выкарабкавшийся из финансового кризиса и враз лишившийся одного из важнейших торговых и политических партнеров, стал искать место в новом мире, все больше внимания обращая на страны Юго-Восточной Азии и на Запад, откуда могли прийти технологии и инвестиции. 1990-е стали для российско-индийских отношений потерянным временем. Когда Москва вновь обратила внимание на Южную Азию, ситуация кардинально изменилась: Индию, превратившуюся из страны третьего мира в великую державу, уже вовсю обхаживали американцы.

            Фото: K.M. Chaudary/AP/ТАСС

            Это историческое наследие России приходится учитывать сейчас во взаимоотношениях с Индией и Пакистаном. В обеих странах пристально следят за тем, что делает Москва. Особо пристально, конечно, в Индии: Нью-Дели регулярно напоминает российским политикам о старой дружбе – особенно в моменты, когда Москва делает очередной шажок в сторону Пакистана. На ответные упреки в том, что Индия сама сближается со Штатами, проводящими недружественную России политику, следует, как правило, ответ: это же совсем другое дело. И, как ни странно, это действительно так.

            Соединенные Штаты, будучи сверхдержавой, могут позволить себе одновременно продавать оружие и наращивать связи и с Индией, и с Пакистаном – обе страны заинтересованы в благосклонном отношении Вашингтона, поэтому на дружбу с противником предпочитают закрывать глаза. Нынешняя Россия себе такого позволить не может, и отсутствие мощной экономики, недостаток жесткой и мягкой силы приходится восполнять дипломатическим искусством. Это тем сложнее делать, что претензий друг к другу у Москвы и Нью-Дели накопилось немало, и многие из них вполне обоснованы.

            Тем не менее, статус Индии и Пакистана для России по-прежнему неодинаков. Индия – особо привилегированный стратегический партнер, Пакистан – просто дружественная страна без особых обязательств. Иногда отечественные политики и оборонщики, уставшие от сложностей взаимодействия с индийцами или разочарованные итогом очередного конкурса, по результатам которого Нью-Дели вместо проверенной российской техники закупает французскую, американскую или израильскую, предлагают плюнуть на всё и переориентироваться на Пакистан, который готов без лишних финтов купить российские танки, истребители и ракеты. Обида понятна, но политик тем и отличается от школьника, что разум у него превалирует над эмоциями.

            Индия и Пакистан – величины совершенно несопоставимые. По ВВП Индия по любым подсчетам входит в первую десятку (а по ВВП (ППС – паритету покупательной способности) – и в первую тройку) стран, в то время как Пакистан занимает почетное 40-е (или 25-е по ППС) место. По всем параметрам – от научных исследований до культурного влияния – Индия несравнимо сильнее Пакистана, экономика которого в значительной степени зависит от иностранных кредитов.

            Индия – один из немногих мощных игроков на международной арене, руководство и население которых относятся к России очень хорошо. Сотрудничество России и Индии развивается не только в военной, но и в научной, энергетической, культурной сферах. Между нашими странами ни разу не было конфликтов, Советский Союз много сделал для становления Индии в качестве великой державы. Мягкая сила СССР – от миллионов книг, по которым учились читать индийские школьники, до радиовещания на национальных языках, – оказалась крайне эффективной.

            Индия сейчас объективно является великой державой, лидером в регионе Индийского океана, и в этом качестве проводит самостоятельную внешнюю политику, которая базируется на идее стратегической автономии. Нью-Дели не намерен сближаться ни с Москвой, ни с Вашингтоном, ни с Пекином слишком сильно: Индия очень болезненно относится к вопросу суверенитета и не собирается жертвовать своими интересами во имя чужих. Даже во времена холодной войны, когда Индия была неизмеримо слабее, она так и не вошла в состав советского блока. США сейчас пытаются превратить Индию в антикитайский плацдарм – но она упорно отказывается превращаться, наоборот: сейчас Нью-Дели нормализует отношения с Пекином, пытаясь восстановить утраченное в 1962 году доверие.

            Но при этом Москва не может отказаться от сближения с Исламабадом. Невзирая на свою сравнительную слабость, Пакистан остается ключевым игроком в регионе Южной и Центральной Азии, без учета интересов которого невозможно урегулирование афганского конфликта. Порвать с Пакистаном означает лишить себя важного рычага воздействия на ситуацию в регионе.

            Единственный выход – работать с обеими сторонами, не забывая при этом о стратегическом значении Индии. При этом Москве стоит куда больше внимания обращать на борьбу с основным региональным злом – терроризмом, от которого страдают все государства. Вполне можно помогать Пакистану так, чтобы это не вызывало беспокойства у Индии – тщательно контролировать использование пакистанцами военной техники и техники двойного назначения, следя, чтобы она использовалась против талибов, а не против индийских войск в Кашмире. Антитеррористическая повестка – одна из самых удобных для Москвы, и это нужно использовать.

            Но самое главное – необходима длительная и кропотливая работа над собой, восстановление позиций в экономике, науке, политике, утраченных после распада СССР. Чтобы претензии к внешней политике России выгоднее было как можно скорее забывать, а не предъявлять.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Ювенальная юстиция мостит дорогу в ад

            Сергей Худиев, публицист, богослов
            Успевшие скомпрометировать себя скандинавские формы опеки буквально и старательно копируются у нас, в России. Соседей активно побуждают докладывать о «проблемных» семьях. Конечно, те, кто разворачивают эту кампанию, хотят, как лучше. Подробности...
            Обсуждение: 10 комментариев

            Почему Мексика никогда не станет Украиной

            Никита Коваленко, политический обозреватель
            Если мы начинаем говорить, что ситуации с Мексикой и Украиной идентичны, то мы просто-напросто противоречим сами себе. Ведь это фактически можно расценивать как признание украинских фантазий реальностью. Подробности...
            Обсуждение: 10 комментариев

            Русское пьянство умерло за двадцать лет

            Дмитрий Ольшанский, публицист
            Мир моего детства и юности, волшебный и страшноватый мир, где портвейн был основой духовного возрастания, где делать жизнь надо было с поэмы «Москва – Петушки», где водка была валютой, а пиво спасением – этот мир тихо и незаметно ушел. Подробности...
            Обсуждение: 172 комментария

            Почему конформизм Зеленского – это хорошо

            Глеб Простаков, журналист
            Сегодня Владимир Зеленский не самостоятелен. Но что будет завтра, когда в его руках окажется реальная власть? Вдруг марионетка превратится в «самого опасного человека Европы», который покончит с Украиной как с русофобским проектом? Подробности...
            Обсуждение: 20 комментариев

            Трамп встал на защиту свободы в университетах

            Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
            Для студента в США встать и сказать «А я думаю иначе» стало таким же безумием, как для советских граждан во времена СССР. И вот «невозможный Дональд» издал указ, требующий от кампусов стать такими, какими их задумывали основатели. Подробности...
            Обсуждение: 9 комментариев

            Наполеон взял с собой в бессмертие всех желающих

            Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
            205 лет назад император получил свой «золотой парашют». Так сейчас на языке топ-менеджеров называется набор бонусов, который должен примирить человека с отставкой и сделать его лояльным почетным пенсионером в самом расцвете сил. Подробности...
            Обсуждение: 55 комментариев

            В России есть свои Зеленские и Трампы

            Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
            Сегодня любой сочетающий в себе «человеческий облик», известность, умение держаться на людях, имеет предпочтительные шансы на избрание где угодно и куда угодно. И наоборот – опыт, связанный только с политикой, осложняет успех. Подробности...
            Обсуждение: 13 комментариев

            Молодежь хочет уехать? Все не уедут!

            Антон Крылов, журналист
            Советская идиотская привычка считать эмигрантов «предателями» иногда дает дурацкие рецидивы, но от этой привычки один шаг до объявления «продавшими Родину» тех, кто носит джинсы или ездит на иномарках. Подробности...
            Обсуждение: 207 комментариев

            «Оскорбление чувств верующих» – опасная формулировка

            Наталья Холмогорова, правозащитник
            Когда икону пинают ногами и пилят крест – тут все очевидно. И на эту тему, кстати, давным-давно есть административная статья. Но за пределами таких очевидных случаев начинается обширная «серая зона». Подробности...
            Обсуждение: 316 комментариев

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............