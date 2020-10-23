Зеленский приглашает украинцев к войне с Россией

Накануне региональных выборов на Украине стало вполне очевидно: партия власти стоит на пороге утраты легитимности. Рейтинги «Слуги народа» Владимира Зеленского колеблются на уровне 15-17% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и определился с тем, за кого будет голосовать.

На пятки партии, которая чуть больше года назад получила монопольное большинство на парламентских выборах, наступают и «Европейская солидарность» Петра Порошенко и «Оппозиционная платформа – За жизнь». К тому же «Слуга народа» имеет минимум шансов заполучить мэрские кресла крупнейших городов Украины, включая родной город Зеленского Кривой Рог, где, вероятно, победит действующий мэр Юрий Вилкул.

Местные выборы важны и сами по себе, учитывая тенденцию к децентрализации власти – в городские и областные бюджеты перетекают деньги республиканского центра. Но местные выборы – это еще и маркер поддержки действующей политики президента и его партии.

Провал на местных выборах для «народных слуг» – прямой путь к досрочным парламентским, а, возможно, и президентским выборам. Ожидаемый провал приведет к тому, что депутаты от партии власти, которая и без того представляет собой лоскутное одеяло из людей, ориентирующихся на различные группы влияния – крупных олигархов, бизнесменов поменьше и офис президента, начнут разбегаться кто куда.

Спустя полтора года у власти Владимир Зеленский и его команда окончательно дискредитировали себя, так и не сумев превратить гигантский административный ресурс в реальное влияние. Ни одно из ключевых обещаний – главное из которых, конечно же, прекращение войны в Донбассе – не выполнено. Ядерный электорат Зеленского рассыпался, осталась шелуха, на которую все еще действуют вялые шоу комика, играющего президента. Если раньше Зеленский балансировал, стараясь быть арбитром между украинскими олигархами и интересами Запада, то теперь, утратив почву под ногами, он должен будет окончательно сдаться либо первым, либо вторым.

Увольнение премьера Алексея Гончарука и частичное изгнание «соросят» из правительства и генеральной прокуратуры в начале этого года, которые некоторые восприняли как попытку вернуть, хотя бы частично, утраченный суверенитет, вышло пшиком. Уже к концу года с помощью МВФ, который придерживает новые транши финансирования для Украины, Зеленскому дали понять, какой из центров влияния важнее.

В условиях экономического кризиса и окончательного надрыва системы медпомощи из-за неконтролируемого распространения коронавируса, без западных вливаний Украина оказалась на пороге катастрофы. Сказано это было прямым текстом: «Евросоюз не банкомат» – слова главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля, адресованные Зеленскому, расставили все точки над i.

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Все последующие действия президента Украины лишь фиксировали его окончательное превращение в нового Порошенко, которому было позволено грабить на вверенной территории, но не посягать на внешнеполитический курс страны, в основе которого – противостояние России на всех фронтах.

Риторика публичных выступлений нынешнего и бывшего президента стала отличаться все меньше. В этих словах стало все больше про «российскую агрессию» и «мир на наших условиях» и все меньше про компромиссы и необходимость примирения. Примирения не столько с Россией, сколько внутри разделенного общества самой Украины.

На фоне этой риторики Украина уже взаправду, а не на словах, готовится к настоящей войне. Зеленский едет в Великобританию, где встречается не только с премьер-министром Борисом Джонсоном, но и с главой разведки МИ-6, что совершенно неприемлемо ни по каким дипломатическим канонам. На фоне высадки британских десантников на Украине, которую они сочли ничем иным, как «задним двором России», Зеленский заявляет о строительстве военных баз на Черном море.

Над Киевом уже летают американские военные вертолеты, воздушное пространство Украины фактически прозрачно для военной авиации НАТО. Страна, не будучи членом альянса, предоставляет свою территорию и инфраструктуру, не получая никаких гарантий безопасности в случае масштабного конфликта с Россией. Фактически президент страны собственными руками превращает ее в арену будущих боевых действий.

Понятно, что новые военные базы могут быть украинскими только номинально: военный бюджет Украины и технологическое оснащение армии не позволит создать сколь-нибудь значимые военные объекты самостоятельно. Это будут базы стран НАТО, как бы они ни назывались и какой бы формальный статус ни имели. Неуклюжей попыткой легитимировать строительство этих баз послужит один из пяти вопросов, которые Зеленский намерен задать избирателям на выборах 25 октября.

Звучит этот вопрос так: «Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?». Можно долго спорить о казуистике текста Будапештского меморандума, о гарантиях и условиях их предоставления ядерными державами Украине, но это не отменяет того, что президент фактически приглашает украинцев к войне. И делает он это потому, что вот-вот утратит остатки легитимности, превратив свою собственную страну в плацдарм для наступления на Россию.