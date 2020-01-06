Рождество – это про смысл и надежду

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Какие газовые победы празднует Россия

Когда Россия строила первый газопровод в Европу пятьдесят лет назад, ее тоже многие критиковалиФото: Gazprom/Global Look Press
Россия, наконец, пожинает плоды своих многолетних газовых трудов. Впервые из России трубопроводный газ пошел не в Европу, а в Китай. Шесть лет назад этот контракт стал сенсационным и положил начало развороту России на восток. Однако отказываться от Европы Газпром не собирается. На финишную прямую вышли два морских газопровода для «неукраинских» поставок газа в Европу. Для это на юге Европы пришлось совершить настоящий турецкий гамбит, а на севере – выдержать невообразимый прессинг. Подробности...
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2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

«Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооруженияхФото: mil.ru
Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ? Подробности...
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Генри Резник: Понятия «коррупция» нет в Уголовном кодексе

Генри Резник мечтает о временах, когда присяжные будут выносить вердикты по всем делам о тяжких преступленияхФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Трудно заподозрить наших граждан в любви к чиновникам и к педофилам. При этом все равно суды присяжных выносили 20–25% оправдательных приговоров по этим делам. В судах обнаруживались все эти огрехи, связанные с фабрикациями», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Генри Резник. Так он прокомментировал решение передать на рассмотрение присяжных дела коррупционеров и педофилов. Подробности...
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Две причины для США пожалеть об убийстве Сулеймани

В Иране не только проклинают «надменных клоунов» из Вашингтона, но и грозят «стратегическим возмездием»Фото: Nazanin Tabatabaee/Reuters
Началось обещанное Ираном «изгнание войск США из Западной Азии». Парламент соседнего Ирака в экстренном порядке проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где они хозяйничали с 2003 года. Обнуление легального основания для военного присутствия США в Ираке – одна из причин для Дональда Трампа пожалеть о приказе убить иранского генерала Касема Сулеймани. Вторая причина куда серьезней. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Рождество – это про смысл и надежду

Сергей Худиев, публицист, богослов
За Рождеством стоит история, которую всем нам стоит знать. Если вы неверующий – потому что она сформировала нашу цивилизацию. Если вы готовы поверить – то потому, что она может преобразить вашу жизнь, как уже преобразила жизнь множества людей. Подробности...
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Максим Соколов, публицист
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Грета Тунберг сдулась, не успев взлететь

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      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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              Рождество – это про смысл и надежду

              Сергей Худиев
              публицист, богослов
              		 6 января 2020, 12:40

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              До революции главным зимним праздником в России – как и во всем христианском мире – было Рождество Христово; и сверкающая огоньками елка была именно рождественским, а не новогодним символом. Первые годы после переворота большевики пытались искоренить елку – как и христианскую веру вообще.

              Страна перешла с юлианского на григорианский календарь – так новый год уехал на 13 дней вперед, а Рождество оказалось, по новому гражданскому отсчету, 7 января.

              Однако искоренить елку не удалось, и ее все же в итоге разрешили, но поменяли смысл – она стала новогодней, а не рождественской.

              Но Новый Год продолжал нести какой-то отсвет Рождества – теплый, семейный и практически не идеологизированный праздник, в котором еще оставался какой-то оттенок чуда и тайны, ожидания чего-то хорошего, каких-то не очень понятных, до добрых перемен, которые должны вот-вот произойти.

              Дети его очень любили – не столько из-за лакомств и подарков, сколько из–за этой атмосферы чуда и тайны. Сейчас люди ее тоже ищут – «новый год к нам мчится, скоро все случится» – но остается неясным, что именно. Пройдет чисто условная дата, сменятся цифры в гаджетах, и жизнь продолжится, как и до этого. Ожидание чуда нередко оборачивается глубокой печалью – часы пробили, Новый год наступил, и ничего не произошло.

              Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

              Люди пытаются привнести немного ритуала и мистики с помощью всяких зверушек из восточных календарей – какое-то время назад был год свиньи, теперь – крысы, и на ходу изобретаемых суеверий, но это еще не делает выходной праздником.

              Выходные удовлетворяют человеческую потребность в отдыхе; праздники – в смысле и надежде. Люди могут перенести (и нередко охотно переносят) тяжелый труд и лишения, если они видят в этом какой-то важный для них смысл; заведомо бессмысленная работа – это всегда пытка. Можно перенести трудности пути, если знаешь, куда идешь. Невыносимо бежать как белка в колесе.

              И вот праздник Рождества Христова, к которому мы теперь возвращаемся – он про смысл и надежду.

              Очень популярный (в том числе у нас) атеистический автор Ричард Докинз как-то очень метко изложил свое мировоззрение словами «во вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия». Многие не проговаривают это вслух с такой ясностью – но живут в картине мира, где это подразумевается.

              Рождество принадлежит к совершенно другому взгляду на мироздание. За ним стоит история, которую всем нам стоит знать. Если вы неверующий – потому что она сформировала нашу цивилизацию, язык и культуру. Если вы готовы поверить – то потому, что она может преобразить вашу жизнь, как уже преобразила жизнь множества людей. Изложим ее очень кратко.

              Во вселенной – или, вернее, над ней – есть абсолютное Добро, Красота и Истина, Бог, который создал мир из любви, и каждого человека – для вечной радости.

              В этом мире разворачивается драма падения и спасения. Люди отпали от своего Создателя в грех, глубоко повредив самих себя и мироздание в целом. Но у Бога есть замысел о спасении мира – он разворачивается в человеческой истории и наделяет ее направлением и смыслом.

              И одно из самых главных событий этой истории – Рождество Христово. Бог подготавливает Его долгие века – и об этом подробно рассказывает та часть Библии, которую мы называем Ветхим Заветом. Бог избирает Авраама, «отца веры», которого в наши дни глубоко почитают иудеи, христиане и мусульмане, и производит от него народ, ветхозаветный Израиль, который сохраняет, среди языческого окружения, веру в единого истинного Бога. Этому народу Пророки открывают, что в мир придет таинственный Спаситель – причем Он будет не просто великим человеком, посланным Богом. В Его лице сам Бог придет и поселится среди людей.

              И вот в избранном народе появляется Та, к которой направлялась вся его история – благословенная Дева Мария, Богородица.

              Она дает согласие принять, выносить и родить Младенца, который будет зачат сверхъестественным образом – без участия мужчины. Этот младенец – Господь наш Иисус Христос, Бог, который становится человеком, «нас ради человек и нашего ради спасения», как говорит Символ Веры. Именно Его рождение мы и празднуем.

              Бог приходит в мир и становится человеком, для того, чтобы через Свою смерть на кресте и Воскресение даровать нам прощение грехов и жизнь вечную.

              Для тех, кто верит, это не дела давно минувших дней – но реальность, которая все меняет в нашей жизни здесь и сейчас.

              Христос создал Церковь – сообщество людей, которые верят в Него и совершают установленные Им Таинства. Он сам присутствует и действует в Церкви, преображая жизнь тех, кто готов довериться и покориться Ему.

              Бог создал каждого из нас, помнит о каждом и готов принять каждого – стоит нам обратиться к Нему, войти в Церковь, присоединиться к Его людям. И вот в Рождество мы собираемся в храмах, чтобы радоваться Его приходу в мир, и оказываемся там, в нашей духовной семье, где Господь, Его пречистая Мать, Мария, Ангелы и святые с любовью ждут нас.

              Именно здесь источник того аромата чуда и тайны, который люди – даже неверующие – иногда ощущают в эти дни. В мир действительно входит нечто бесконечно хорошее, и наше жизнь действительно может измениться к лучшему.

              Таково наследие наших верующих предков – и той цивилизации, которую мы называем «христианской», которая ведет отсчет лет от Рождества Христова. Кто-то принимает это наследие, а кто-то – нет, но в любом случае нам всем стоит знать о нем – особенно в эти праздничные дни.


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