Послание – это дорого, всерьез и надолго

Новый «социальный пакет», предложенный президентом в ежегодном послании Федеральному собранию – это дорого, всерьез и надолго. Фактически были заложены основания и принципы российской демографической политики, реализовывать которую будет уже новый состав правительства.

Давайте попробуем разобраться, почему это произошло именно сейчас, почему президент предлагает именно такие меры и на каких ценностных основаниях эта политика строится.

Я не помню, чтобы послание президента когда-либо настолько интенсивно обсуждалось в соцсетях людьми, далекими от политики. Я видела десятки шуток «пойду рожать» и «жаль, что второго рановато родила, дождалась бы 2020-го». Это лучшая реакция, на которую может рассчитывать власть – одобрительный юмор.

Люди в России в целом к власти критичны (и это абсолютно нормально), они редко бросаются в самозабвенную благодарность, даже когда власть делает что-то невероятное. Такие шуточки – знак того, что социальные инициативы президента попали в общественные ожидания и даже их превзошли.

Например, теперь женщины будут получать материнский капитал начиная с рождения первого ребенка. С рождением второго ребенка сумма материнского капитала увеличивается и составляет уже 616 тысяч рублей. А с рождением третьего семья еще и дополнительно получает 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Конечно, это не решение всех проблем. Но это серьезная, значительная помощь – особенно для городов, в которых квартиру, например, можно купить за три–четыре миллиона.

Второй очень значимый момент – пособия на детей от трех до семи лет. Действительно, когда ребенку исполняется три года, женщина далеко не всегда может сразу выйти на работу и восстановить прежний уровень доходов. Для малоимущих людей эта задача еще труднее, поэтому новое пособие направлено именно на них.

Ясли. Сколько бы их ни критиковали сторонники домашнего воспитания, иногда ясли совершенно необходимы, и без них семья не справится. Именно поэтому президент поставил задачу создать 255 тысяч новых мест в яслях до конца года.

Значительное расширение ждет и школьную инфраструктуру, включая школы в небольших населенных пунктах.

Мощный рывок в развитии ждет и региональные вузы, потому что когда ребенок заканчивает школу... правильно, нужно дать всем детям возможность получить нормальное образование. А не только тем, кто родился в городах-миллионниках в обеспеченных семьях.

Почему именно сейчас? Потому что под тоскливый вой оппозиционных блогеров о том, как в России все плохо, в России неожиданно растет новое большое поколение школьников, и скоро их будет 19 миллионов (было 14, если не ошибаюсь).

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А что это означает? Это означает, что некоторое время назад люди поверили государству и стали чаще решаться рожать детей. И именно их доверие сейчас нужно оправдать, создав для детей всю эту структуру – ясли, сады, школы, больницы, иначе люди почувствуют себя обманутыми.

Именно поэтому президент был так недоволен тем, что в некоторых регионах строительство новых яслей тормозится – потому что это означает, что государство немножечко подводит людей, которые ему доверились.

Будем честны, рожать ребенка – это настолько серьезный поступок, что без минимального доверия к государству и образу будущего, которое оно предлагает, мало кто на такое решится.

И тут мы подходим к ценностям, которые были предъявлены в послании и которые лежат в основе новой демографической политики. Чтобы люди решались заводить детей, не надо пытаться их «убедить» и «распропагандировать». Это может даже получиться, но это неэтично и стратегически неэффективно. Вместо этого президент описывает понятные, прозрачные цели, которые сделают рождение ребенка привлекательной идеей. А решать – людям. Уважение к людям и их свободному выбору звучало в послании очень четко.

Второй момент – отношение чиновников к своей работе и к гражданам. Очень сильным было эмоциональное впечатление, когда президент сказал в адрес некоторых региональных администраций: «у вас перебои с лекарствами, а вы ведете себя спокойно, как будто это канцтовары».

Откровенно говоря, это же не просто безобразие, а преступление. Никому не нужна власть, которая так себя ведет. Старая парадигма, в которой «начальники» могли себе позволить что угодно, а потом уехать жить на Лазурный берег, более не жизнеспособна. Теперь чиновники должны быть готовы к самоограничению и не забывать, что это они для граждан, а не граждане для них.