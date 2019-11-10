У нас будет очень много счастливых беременностей

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Трамп выбрал следующую жертву торговой войны

Эйфория от мира США с Китаем продлится недолгоФото: Carlos Barria/Reuters
США и Китай делают первые шаги к завершению торговой войны, которая прошлась по всем глобальным игрокам. Полноценный мир с Пекином возможен аккурат к американским президентским выборам. В выигрыше окажутся многие страны, в том числе и российская экономика с рублем. Однако эйфория может оказаться недолгой. У Вашингтона уже есть новая «жертва» – на то время, когда он разделается с Китаем. Подробности...
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Европа начала подбирать место России на мировой арене

Европа хочет развернуть Россию в свою сторонуФото: общественное достояние
О геополитической стратегии России, ее месте и будущем спорят во всем мире. Но практически никто из лидеров великих держав не делится своим мнением с публикой. Тем не менее французский президент Макрон уже не в первый раз вслух размышляет о том, какой выбор стоит перед Россией. А сейчас он назвал три сценария будущего для нашей страны. Но они чересчур категоричны. Подробности...
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Поклонники ВВС России стали жертвой китайского обмана

Победный форсаж «Белого лебедя» оказался шапкозакидательским фейком китайских репортеровФото: Viktor Korotayev/Reuters
Больше суток российские интернет-СМИ бурно обсуждали новость о том, что ракетоносец Ту-160 сумел над Японским морем уйти от преследования сразу двух американских истребителей F-35. Однако, скорее всего, вся эта история является не более чем плодом фантазии недобросовестного китайского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Падение Берлинской стены зависело от одного человека

Харальд Йегер – человек, который мог предотвратить падение Берлинской стеныФото: Fabian Sommer/Global Look Press
30 лет назад не стало Берлинской стены – главного символа холодной войны в Восточной Европе. С ее открытия начался неконтролируемый процесс падения социалистических режимов в Восточной Европе, принявший характер домино и затем перекинувшийся на сам Советский Союз. Есть основания полагать, что это важнейшее событие произошло в значительной мере случайно. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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У нас будет очень много счастливых беременностей

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Государство не должно быть дурачком, который стоит перед женщиной и выпрашивает у нее ребеночка: «а то мы вымрем», «а кто же экономику будет поднимать», «ты рожай, пожалуйста». Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Германия так и не избавилась от своей стены

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Три десятилетия назад ГДР и ФРГ начали объединяться. Но так и не объединились до сих пор. Запад живет сам по себе, Восток – сам по себе, и с мест своих им не сойти. Да, при этом они еще и не любят друг друга. Подробности...
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Макрон не ответил на главный вопрос про Россию

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      В России празднуют День народного единства

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          Как падение Берлинской стены изменило мир?
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          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

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          • Низкими

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              Анна Федорова

              У нас будет очень много счастливых беременностей

              Анна Федорова
              вице-президент Фонда открытой новой демократии
              		 10 ноября 2019, 14:35

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              Удивительные выводы сделали по итогам исследования в Самарской области: женщины готовы рожать детей, когда у них есть где жить и на что есть.

              Но если серьезно, то демографическая политика государства должна быть основана именно на этом простом факте.

              Надо раз и навсегда забыть, что женщин нужно «уговаривать» рожать детей, что их надо как-то «мотивировать» высокими духовными рассуждениями, апеллировать к их патриотизму, чувству долга перед Родиной и семьей, к чувствам страха и вины.

              Государство никогда не должно быть:

              а) строгим мужчиной, который стоит перед женщиной и угрожает запретить ей аборты и доступ к контрацепции и прессовать ее за нежелание иметь детей. Никаких «недель тишины». Никаких угроз.

              Фото: Егор Алеев/ТАСС

              б) дурачком, который стоит перед женщиной и выпрашивает у нее ребеночка: «а то мы вымрем», «а кто же экономику будет поднимать», «ты рожай, пожалуйста».

              Женщин, желающих рожать – полным-полно. Им вообще не нужны ваши уговоры. Для огромного количества женщин желание иметь ребенка приходит само собой. Иногда это желание родить ребенка и воспитывать его вместе с любимым человеком. Иногда это просто желание любить и заботиться о ребенке.

              Это желание может прийти в любом возрасте, а необязательно в «золотые-фертильные» 18–30. Это желание может прийти в союзе с мужчиной или в тот период, когда у женщины нет постоянных отношений. Это все нормально и бывает по-разному.

              Поэтому нельзя делать, как в некоторых регионах – «мы поддерживаем только полные семьи» (сама по себе формулировка отвратительна), или «мы поддерживаем только родивших до 27». Главное другое.

              Главное, чтобы женщина либо заводила ребенка совершенно осознанно и добровольно, с легким и любящим сердцем. Либо, если это получилось случайно, была бы уверена, что она не пропадет. Вот и все.

              Поэтому в идеале государство должно бежать к каждой беременной женщине исключительно с конструктивными предложениями: мы поможем тут и так, вот деньги, вот льготы на жилье, вот кружки и школы, вот нормальное отношение к тебе в сферах медицины и образования. А вот тут мы дадим по башке работодателю, который пытается тебя уволить из-за беременности или не взять на работу с маленьким ребенком. А вот тут мы заставим отца платить алименты в любом случае, как бы он ни бегал.

              Возьми все это, если хочешь. Если не хочешь – вот возможность бесплатно сделать аборт. Никто не будет выкручивать тебе руки.

              И вот в таком случае у нас будет очень много счастливых беременностей, а потом –счастливых людей.

              Источник: Блог Анны Федоровой 

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