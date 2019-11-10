У нас будет очень много счастливых беременностей

Удивительные выводы сделали по итогам исследования в Самарской области: женщины готовы рожать детей, когда у них есть где жить и на что есть.

Но если серьезно, то демографическая политика государства должна быть основана именно на этом простом факте.

Надо раз и навсегда забыть, что женщин нужно «уговаривать» рожать детей, что их надо как-то «мотивировать» высокими духовными рассуждениями, апеллировать к их патриотизму, чувству долга перед Родиной и семьей, к чувствам страха и вины.

Государство никогда не должно быть:

а) строгим мужчиной, который стоит перед женщиной и угрожает запретить ей аборты и доступ к контрацепции и прессовать ее за нежелание иметь детей. Никаких «недель тишины». Никаких угроз.

б) дурачком, который стоит перед женщиной и выпрашивает у нее ребеночка: «а то мы вымрем», «а кто же экономику будет поднимать», «ты рожай, пожалуйста».

Женщин, желающих рожать – полным-полно. Им вообще не нужны ваши уговоры. Для огромного количества женщин желание иметь ребенка приходит само собой. Иногда это желание родить ребенка и воспитывать его вместе с любимым человеком. Иногда это просто желание любить и заботиться о ребенке.

Это желание может прийти в любом возрасте, а необязательно в «золотые-фертильные» 18–30. Это желание может прийти в союзе с мужчиной или в тот период, когда у женщины нет постоянных отношений. Это все нормально и бывает по-разному.

Поэтому нельзя делать, как в некоторых регионах – «мы поддерживаем только полные семьи» (сама по себе формулировка отвратительна), или «мы поддерживаем только родивших до 27». Главное другое.

Главное, чтобы женщина либо заводила ребенка совершенно осознанно и добровольно, с легким и любящим сердцем. Либо, если это получилось случайно, была бы уверена, что она не пропадет. Вот и все.

Поэтому в идеале государство должно бежать к каждой беременной женщине исключительно с конструктивными предложениями: мы поможем тут и так, вот деньги, вот льготы на жилье, вот кружки и школы, вот нормальное отношение к тебе в сферах медицины и образования. А вот тут мы дадим по башке работодателю, который пытается тебя уволить из-за беременности или не взять на работу с маленьким ребенком. А вот тут мы заставим отца платить алименты в любом случае, как бы он ни бегал.

Возьми все это, если хочешь. Если не хочешь – вот возможность бесплатно сделать аборт. Никто не будет выкручивать тебе руки.

И вот в таком случае у нас будет очень много счастливых беременностей, а потом –счастливых людей.

Источник: Блог Анны Федоровой

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