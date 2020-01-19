Россиянам наказано рожать, украинцам – умирать

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Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили – президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Церковные расколы дошли до США

Скоро традиционалисты укроются в гетто, превратившись в презираемое меньшинствоФото: Rick Bowmer/AP/ТАСС
Одна из наиболее крупных и влиятельных протестантских церквей США − методистская − встала на путь раскола. Ее разделение выглядит неизбежным и продолжит тренд на уничтожение белого христианского большинства, создавшего ту Америку, которую мы знаем. В центре разногласий − вопрос по нашим меркам экзотический, но для американцев актуальный: могут ли геи быть священниками?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Россиянам наказано рожать, украинцам – умирать

Глеб Простаков, журналист
Украина в ближайшие недели примет новый трудовой кодекс, который отменит большинство из имеющихся у работников социальных гарантий. Его уже прозвали «кодексом рабовладельцев». Подробности...
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Почему русские не обижаются

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Национальность – это нормально. Это естественно. Плохо, когда национальность начинает считать себя нацией, оставаясь национальностью. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

В послании Путина проявилось его мировоззрение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...
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          • Таким же

          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

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          • Изменения в Конституцию

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              Россиянам наказано рожать, украинцам – умирать

              Глеб Простаков
              журналист
              		 19 января 2020, 13:26

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              Россия делает первые шаги к тому, чтобы утвердить себя в качестве социального государства. Строительство такого государства фактически определено Владимиром Путиным новой сверхзадачей. Она естественным образом сменила собой задачу удвоения ВВП – почти выполненную, пусть и со значительной отсрочкой.

              Станет ли построение социального государства российской национальной идеей? Является ли новый социальный проект лишь аккомпанементом активной фазы транзита власти, либо переустройство власти – необходимый элемент выстраивания нового социального уклада в России? Ответы на эти вопросы даст время, а также то, сколь масштабными будут социальные изменения в России.

              Одни назовут это пост-совком, другие – стремлением к передовым образцам нового типа государств, которые приходят на смену либеральной модели развития. Разницу между первой и второй мы в ближайшие годы сможем наблюдать воочию на примере двух соседних государств – России и Украины. Уже в 2020 году Россия потратит на социальные проекты нелишние пять миллиардов долларов – таковы, по подсчетам МЭР, примерные затраты на реализацию инициатив Путина. Это не критическая сумма для России, но планка задрана высоко – дальше затраты будут расти по гиперболе.

              Украина же в ближайшие недели примет новый трудовой кодекс, который отменит большинство из имеющихся у работников социальных гарантий, максимально облегчит работодателям увольнение своих сотрудников и окончательно сведет на нет бутафорскую роль украинских профсоюзов. Новый украинский кодекс о труде, текст которого появился в канун Нового года, уже прозвали «кодексом рабовладельцев».

              Краткосрочные трудовые договоры, снижение платы за сверхурочные, понижение трудовых гарантий по отношению к кормящим и беременным женщинам – лишь некоторые из многочисленных изменений в трудовое законодательство Украины, которые делают наемного работника практически бесправным перед лицом работодателя.

              Фото: Nazar Furyk/ZUMA/ТАСС

              Очевидно, что этот закон бьет по самым незащищенным слоям населения – работникам сферы торговли, строительства, простым промышленным специальностям. Едва ли он коснется высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда.

              Так поощряется социальное расслоение, о котором, к слову, тоже упоминал в послании Федеральному собранию Путин, мотивируя необходимость новых социальных инициатив. На Украине все наоборот: бедность порождает жестокость государства по отношению к ним – почти ницшеанский принцип «падающего толкни».

              И если инициативы Путина, в частности, в вопросах выплаты материнского капитала (теперь при рождении первого ребенка), восприняли как призыв к россиянам больше рожать, то украинский трудовой кодекс и в целом политика украинских властей – это ни много ни мало призыв умирать. По крайней мере для тех, кто не сможет эмигрировать. И если Украине не нужно столько людей, то Россия постулирует ровно противоположное.

              Понятно и то, что деньги на масштабные социальные программы не берутся из ниоткуда. В послании СФ прозвучал тезис о необходимости скорейшего принятия пакета законов о защите и поощрении капиталовложений, по сути – нового инвестиционного кодекса страны.

              Законы об СЗПК – не что иное, как более гуманный вариант так называемых инициатив Белоусова, который летом 2018 года предложил изымать сверхдоходы крупных сырьевых компаний. Бизнес намек понял, и то, что ранее было названо грубым словом «изъятие», превратилось в благозвучное слово «инвестиции».

              Пока в России шла дискуссия о параметрах законов об СЗПК, на Украине обсуждали необходимость повышения ренты на добычу железных руд, коими в достатке обладает страна. На добыче и экспорте металлических руд сидят крупнейшие бизнесмены страны – Ринат Ахметов, Вадим Новинский, Константин Жеваго и другие. При этом рентные платежи – российский аналог НДПИ – на Украине одни из самых низких в мире.

              На днях профильный комитет Верховной рады отказался поддержать изменение базы налогообложения и установление справедливой рентной ставки. В итоге большая часть прибыли от пользования недрами, которые, как известно, принадлежат народу, пролетает мимо этого самого народа.

              Россия сегодня пытается утвердиться как социальное государство, то Украина – как государство антисоциальное, как территория возможностей для сильных, своего рода «дикий Восток» для европейского и американского бизнеса, где можно безнаказанно ставить любые эксперименты, категорически неприемлемые в их собственных обществах.

              Если в России бизнес с властью договаривается, то на Украине – откупается. Не потому что бизнес так силен, но потому что власть не просто глубоко порочна, но и слаба. Президент Владимир Зеленский стремительно падает в воронку собственной беспомощности. На днях даже назначенный им премьер Гончарук в нечастной беседе пренебрежительно отзывался о Зеленском: мол, у того «туман в голове». Несмотря на то, что Гончарук вследствие «кассетного скандала» подал в отставку, сама история – очень показательна.

              Собственно, едва ли от профессионального актера кто-то ждал высокой компетенции в делах управления государством или экономике. Но такой президент должен разбираться хотя бы в одном – в людях. Но даже этого качества, как оказалось, украинский лидер напрочь лишен. Слабый президент опасен для своей страны, слабый и глупый президент опасен вдвойне.


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