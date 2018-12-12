Неожиданные факты о благотворительности

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28 марта, четверг  |  Последнее обновление — 20:12  |  vz.ru
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Кто виноват в уходе Ford из России

Ford Focus навсегда уходит с российского рынкаФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя?  Подробности...
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Чем важно дело экс-министра и миллиардера Абызова

Михаил Абызов в зале судаФото: Владимир Песня/РИА Новости
Михаил Абызов стал не первым бывшим министром, арестованным в последние годы, а его коллега по правительству Алексей Улюкаев и вовсе был задержан еще при исполнении министерских обязанностей. Тем не менее дело Абызова открывает новую главу как в национализации элиты, так и в борьбе с коррупцией и казнокрадством. Подробности...
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Посмеявшиеся над зарплатами медики из Башкирии сохранили работу

Ренационализация родильного дома в Салавате должна в итоге удвоить доходы его работниковФото: кадр из видео
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Индия приготовилась к войне в космосе

Индия вошла в узкий клуб держав, умеющих сбивать спутники на орбитеФото: Ronald C. Wittmann/dia.mil
В России начали изучать последствия важнейшего события для военного освоения космоса – испытания Индией противоспутникового оружия. Осколки сбитого Индией спутника разлетелись по околоземной орбите и могут представлять опасность для других космических аппаратов. Но главные выводы из этих испытаний находятся в чисто военной области. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Неожиданные факты о благотворительности

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Допустим, вы абсолютно честный человек, все до копейки передали семье, нуждающейся в помощи. Семья взяла и… нет, даже не купила «Мерседес», а потратила все деньги на неправильное лечение у сомнительного врача. Вот и все. Подробности...

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            Неожиданные факты о благотворительности

            Анна Федорова
            вице-президент Фонда открытой новой демократии
            		 28 марта 2019, 19:31

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            Мы жертвуем на благотворительность. Иногда спонтанно, иногда регулярно. Помогаем разным людям. По-разному их выбираем. В этом тексты собраны факты и актуальные проблемы российской благотворительности, некоторые оказались неожиданными.

            Благотворительность на подъеме

            Осенью прошлого года я прочитала статью о женщине, находящейся в ужасной жизненной ситуации. Плюс к тому ее несправедливо преследовала прокуратура, да и с работой было очень трудно – она живет в деревне.

            Тогда я сделала то, что хочется в такой ситуации сделать очень многим – объявила благотворительный сбор в ее пользу. На свою личную карту, просто так. Мы собрали деньги и передали ей. Разумеется, все до последней копейки.

            В России невероятно растет благотворительность и волонтерство. Много моих друзей просят переводить деньги в фонды вместо подарков им на дни рождения. Каждый пятый человек в России в 2018 году оказался так или иначе вовлечен в благотворительность – пусть даже один раз помогал, пусть даже в таком вот сборе на карту. Эта цифра прозвучала недавно на конференции НКО «Все вместе за разУМную помощь».

            Фото: Анна Мейер/ФК

            Почему так происходит? Есть несколько версий. Одни эксперты говорят о растущей гражданской солидарности, другие – о том, что люди стали меньше ждать от государства, а как следствие, больше помогать друг другу. Но факт – сейчас благотворительность на подъеме, и именно сейчас в этой сфере происходят суперважные вещи. Именно стратегически важные, не на уровне «поможем конкретной семье».

            Что же плохого в том, чтобы помочь конкретной семье? Да и сама я так делала. И вы, скорее всего. Но есть несколько вещей, о которых нужно знать.

            Как ни странно, деньги не главное

            Во-первых, сбор средств на личные карты – это самый непрозрачный и скомпрометированный сегмент благотворительности. Это рай для мошенников. Скандалы случаются постоянно, и часть людей после этого разочаровываются в благотворительности раз и навсегда. Но это еще не конец проблем. Сборы на карту – это еще и полное отсутствие контроля за тем, как эти деньги будут потрачены. Вот допустим, вы абсолютно честный человек, все до копейки передали семье, нуждающейся в помощи. Семья взяла и… нет, даже не купила себе «Мерседес», все же такой цинизм бывает редко, а потратила все деньги на неправильное лечение у сомнительного врача. Потому что им дядя Петя про это лечение рассказал. Вот и все.

            Говорят, опытные благотворители рано или поздно приходят к мысли, которая неофитам кажется совершенно дикой: в благотворительности деньги – это не самое главное. Без механизмов контроля, экспертизы и системности деньги сами по себе спасут далеко не всех, даже если их будет в пять, в десять раз больше. Фонд не только собирает деньги, но и помогает выбрать лечение в случае болезни, реалистичную стратегию выхода из кризиса – в кризисной ситуации.

            Во-вторых, системные решения в реальности спасают больше людей, чем точечные сборы. Во многих странах НКО и фонды решают глобальные вопросы, вкладываются в науку и разработку лекарств, создают национальные регистры доноров. В России сейчас идет аналогичный процесс, у нас создается национальный регистр доноров костного мозга – и эффект обещан совершенно фантастический.

            Вы знали, например, что в России всю потребность в донорах костного мозга может закрыть регистр из 500 тысяч человек? Много? Да. Реалистично в масштабах страны? Создатели регистра идут к этому и говорят, что прогноз реалистичный – и тогда большинство больных раком крови найдут себе донора в России. Это изменит ситуацию в корне.

            Скучная системная работа

            Вся эта системная работа реально меняет мир, но для общества практически невидима. Она часто непонятная и выглядит «скучновато», она требует тесного взаимодействия с государством и движется очень медленно. И не вызывает такого эмоционального отклика, как призыв немедленно помочь умирающему человеку. Например, в высокотехнологичную медицинскую помощь не включен поиск и активация донора – почему-то государство считает это не лечением, а «услугой». Соответственно, на это не может быть квот и т.д. Тема суперважная, но на тысячу лайков и репостов не потянет, согласитесь.

            Или, например, история с законом о паллиативной помощи – огромный путь, который прошла Нюта Федермессер и ее соратники. От первых хосписов – я еще помню время, когда люди не знали, что это такое! – до сдвигов на уровне государства, системно.

            В-третьих, люди не всегда знают, что помогать можно не только деньгами. Помогать можно информационно. Можно участвовать в волонтерских инициативах вокруг благотворительности. В ситуации с регистром доноров костного мозга от донора ни копейки не требуется – только физическое присутствие, причем сдать анализ можно в ближайшей к дому лаборатории. Посмотрите

            Я прочитала на сайте Русфонда историю про гражданскую как раз солидарность. «Например, в городе Тайшете Иркутской области прошли две акции для спасения местной девочки – шестимесячной Даши Гвоздёвой. У Даши врожденный острый миелобластный лейкоз. Ей может понадобиться пересадка костного мозга. Чтобы помочь Даше, в регистр вступили 310 тайшетцев – каждый сотый житель города (население 33 тыс.)»

            Можем ведь, когда хотим.

            Понятно, что благотворительность – это очень сложная и тонкая сфера, в которой доверие имеет огромное значение. Некоторым людям проще кинуть денег на карту другу, в котором они уверены, чем жертвовать в фонд. Некоторые люди переводят деньги, только когда их лично зацепила конкретная история, а системные вещи не вызывают такого чувства. Много разного, много сложного.

            Но специалисты однозначно говорят, что системный подход в благотворительности – это то, что сейчас остро нужно. Именно сейчас, когда благотворительность на подъеме и становится для нас привычным делом. Именно сейчас можно сделать особенно много.

            И нам нужно учиться помогать не только по велению сердца, но и осознанно. С пониманием перспектив и стратегического значения того, что делаем.


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