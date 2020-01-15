Партия диванных танкистов против «Дышащей России»

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15 января, среда  |  Последнее обновление — 12:37  |  vz.ru
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Сделка с США станет самоубийством для Китая

Торговая сделка США и Китая может быть опаснойФото: imago stock&people/Global Look Press
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов, потребовав в ответ, по сути, укрепления юаня. В прошлый раз, когда Вашингтон искусственно ослабил доллар за счет других стран, это привело к тяжелым последствиям для другой азиатской страны. Повторит ли Китай судьбу Японии с ее «потерянными десятилетиями» или сумеет выйти победителем из этой сделки? Для России она тоже может быть опасной.  Подробности...
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Как зарубежный опыт помогает российским политикам

На Шри-Ланке началась дипломатическая карьера Сергея ЛавроваФото: Виталий Белоусов/POOL/ТАСС
Для главы российского МИДа Сергея Лаврова визит на Шри-Ланку – не просто очередная официальная поездка. С этим островом связано начало его дипломатической карьеры. В российском руководстве в целом немало людей, долгое время работавших за границей. Из 12 постоянных членов Совета безопасности у половины есть подобный весьма полезный опыт.  Подробности...
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Минздрав России попал под удар информационной войны

Фейк утверждает: если пожилому человеку потребуется серьезная операция, то его «бросят умирать»Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
В новогодние праздники Рунет накрыла паника — якобы государство собирается лишить россиян старше 60 лет бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. «Сбрось маму с поезда», зубоскалили блогеры, зачастую не подозревая, что речь идет о намеренно сфабрикованном фейке. Но кому и для чего нужна была эта фальшивка? Подробности...
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Польская армия может создать России серьезные проблемы

Бойцы польского спецназа успели понюхать пороху в Афганистане и ИракеФото: Krystian Dobuszynski/Zuma/Global Look Press
Численность вооруженных сил Польши достигла 128 тыс. солдат, хотя еще недавно в стране считалось, что ей вполне хватит и 100-тысячной армии. Но теперь Варшава вслух мечтает о 200-тысячном войске. Для сравнения: у соседней огромной России армия всего 850 тысяч. При этом польская армия слывет одной из самых мощных в НАТО по подготовке. При каких условиях польская армия превратится для России в серьезную проблему? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Партия диванных танкистов против «Дышащей России»

Алексей Алешковский, сценарист
У политики много общего с любовью. В обоих случаях речь идет об обмене обещаний на впечатления. И там, и там обещания сплошь и рядом не выполняются, а впечатления портятся. Подробности...

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              Алексей Алешковский

              Партия диванных танкистов против «Дышащей России»

              Алексей Алешковский
              сценарист
              		 15 января 2020, 12:00

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              У политики много общего с любовью. В обоих случаях речь идет об обмене обещаний на впечатления. И там, и там обещания сплошь и рядом не выполняются, а впечатления портятся. Стерпится – слюбится? Тоже сплошь и рядом, не говоря о сменяемости. Но попробуй навязать сменяемость тем, у кого чувства сохранились, а альтернативы нет! Ведь демократия хороша только тогда, когда она нас устраивает.

              А она ведь одна на всех. Ну представьте, что на всех – одна жена. Или хотя бы на троих. Такое ведь бывает в обществах матриархата. Вот и представьте: жена одна на троих, и никого не устраивает. Мучаются, но терпят. Жене, может, тоже не в радость – а куда деваться от всех троих? Считается, что есть методики, способствующие реанимации супружеских чувств. По крайней мере, если на них есть запрос.

              В политике то же самое. Имеющиеся в России партии электорату сильно поднадоели, а региональные и думские выборы на носу. Похоже, избирательный креатив нас не подведет – уже начинает сильно радовать. Директор по продукту компьютерной игры World of Tanks заявил о создании «Партии прямой демократии» (чем она, правда, будет отличаться от партий кривых, пока непонятно).

              Мне эта политтехнологическая инициатива кажется перспективной и знаменательной. У партии диванных танкистов – сформировавшийся и хорошо просчитываемый потенциальный электорат. Рынок товаров и услуг в принципе более прозрачен, чем рынок мутных идей. Думаю, отечественные производители женских прокладок могли бы сформировать партию под условным названием «Дышащая Россия».

              Почему бы и нет? В этом словосочетании есть и легкая оппозиционность, и умеренная ностальгичность по стране Советов, где так вольно дышит человек. И далекоидущие экономические перспективы импортозамещения. Целевая аудитория необъятна. Непонятно также, почему нет партии «Зеленая Россия», хотя какие-то зеленые существуют. А ее могли бы основать производители зеленой краски.

              Фото: instagram.com/makarovslava

              Вкусы вообще остаются главным островком стабильности в нашем меняющемся мире. Как файв-о-клок в старой доброй Англии, где даже принц Гарри решил сбежать из королевской семьи со своей чернокожей актрисой. Неужели этому могли помешать лейбористы или консерваторы? Очевидно, пора и в этом королевстве что-то поправить: например, с помощью партии любителей фильмов студии «Дисней».

              Хотя я исправно хожу исполнять свой гражданский долг на выборы, сердце мое уж четверть века принадлежит движению «Субтропическая Россия». Поэтому не рассказывайте мне о Грете Тунберг: завидую, что не придумал такого отличного способа прогуливать школу. Завидую чисто умозрительно, – при советской власти меня бы запихнули с ним в дурдом, не оценив чувства юмора.

              Я привык довольствоваться тем, что имею, особенно когда оно мне подходит, как потепление. Да и против морозов ничего не имею. Могу есть оливье, могу холодец, а могу – селедку под шубой. Но верность и политика – две вещи несовместные, в политике от измен лучше не зарекаться. В танчики я, положим, не играю, и за Шнуром с Дудем в светлое будущее не пойду, раз уж даже в партию любителей пива не пошел.

              Но, положа руку на сердце, разве отказался бы я возглавить партию сценаристов? А ведь у меня был опыт партийного строительства – правда, недолгий. Году в восемьдесят девятом мне пришло в голову создать либерально-консервативную партию России. Мы всю ночь обсуждали этот проект, договорившись наутро выпить пива и дать с Центрального телеграфа телеграмму Маргарет Тэтчер.

              Тогда я впервые столкнулся с политическим предательством: соратники исполнили только первую часть своих обещаний. Телеграмму железной баронессе так и не отправили, а сияющую рыночную нишу, на которую я претендовал, занял Жириновский. Хотя, подозреваю, у меня бы так не получилось. Все-таки политика – дело нешуточное: не читки требует с актера, а полной гибели всерьез.

              Так что инициативу мне отбили. Впрочем, это полезный пункт в резюме политика. Вот Шлосберг: высовывался, высовывался, и чем дело кончилось? Не берет его Григорий Алексеевич в преемники, и все тут. Говорят, и в спецслужбах инициативников не любят: надо сидеть на попе ровно и ждать, пока родина сама за тобой придет. Все, как заверял Веничка, должно происходить медленно и неправильно.

              Но партия сценаристов, господа, это не шутка! Только представьте себе друг к другу прижатые туго плечи любителей мелодрам и детективов, комедий и фантастических боевиков – целевую аудиторию от 18-ти до 98-ми! Это вам не танчики: вы бы еще партию любителей тамагочи придумали. У меня и слоган готов: «Нас заслушаешься!» Все знают, что будущее за креативом: контент рулит.

              И с продюсерами сценаристы работать привыкли: если велят поменять в сценарии брюнетку на блондинку, корову на полицейского, а патологоанатома на доярку, даже не удивляются. В политике ведь тоже рассуждать не требуется. Как в армии – если копаем, то от забора и до обеда. Если каждый начнет рассуждать, это уже какой-то плюрализм получится. А с плюрализмом демократии не построишь. Родина, я готов!


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