В Иране в американцев будет стрелять каждый куст

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10 января, пятница  |  Последнее обновление — 18:16  |  vz.ru
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Кто заработает на конфликте США и Ирана

Россия может выиграть от конфликта США с ИраномФото: Hitoshi Yamada/Zuma/Global Look Press
США и Иран чуть было не развязали полномасштабную войну. Эта геополитическая встряска принесла свои дивиденды: в ценах на нефть сформировалась «военная» премия. И Россия в числе тех, кто может неплохо на этом заработать, даже несмотря на снижение градуса конфликта. Что будет, если эта ситуация окажется лишь временным затишьем перед бурей? Подробности...
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Россия вытесняет США с Ближнего Востока

Во время поездки в Сирию 7 января Владимир Путин посетил в Дамаске мечеть ОмейядовФото: Алексей Дружинин/ТАСС
Все чаще говорят о том, что кризис, начавшийся после убийства генерала Сулеймани, сыграет на руку России, то есть приведет к укреплению позиций нашей страны на Ближнем Востоке. Между тем главный урок нынешнего кризиса не в том, что он даст России, а в том, что во многом именно благодаря мощному присутствию Москвы на Ближнем Востоке убийство в Багдаде не стало выстрелом в Сараево.  Подробности...
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2019-й стал годом демографического парадокса

Срок жизни в России увеличивается – и жизнь пенсионеров становится содержательнейФото: Стоян Васев/ТАСС
Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу – численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь парадоксальная ситуация – снижение численности населения, но при этом увеличение его сроков жизни? Подробности...
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В гибели украинского «Боинга» заподозрили неопознанный объект

Иранцы не сразу пошли навстречу в расследовании обстоятельств гибели BoeingФото: Mahmoud Hosseini/Global Look Press
Украинский Boeing 737 мог быть сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Тор» российского производства. Об этом говорят и на Украине, и в США. Но в Вашингтоне уточняют: в действиях Тегерана нет злого умысла, а все случившееся – чистая случайность. Но эксперты считают обстрел пассажирского самолета вблизи аэропорта системой ПВО маловероятным. И выдвигают разные версии катастрофы лайнера. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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В Иране в американцев будет стрелять каждый куст

Герман Садулаев, писатель, публицист
Если бы Америка вдруг решилась на полномасштабную войну с Ираном, то ее не ожидала бы та легкая победа, которая была достигнута в соседнем Ираке. Нет. Здесь будет стрелять в американцев каждый куст. Поэтому Трамп пока ничем не ответил на ракетный обстрел Ираном своих военных баз. Может, еще ответит террористическим актом или санкциями, но только не военными действиями. Подробности...

Куда податься бедному поэту

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Что остается в этом смутном меняющемся мире? Читать хороших поэтов, к какому бы течению они ни принадлежали. Не пытаться ни к кому примкнуть, ни перед кем заискивать, не делить на верлибристов и классиков, не проводить черту между шовинистами и феминистками. Подробности...
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Что понимали под свободой те, кто кричал о ней в 90-х

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Довольно логично, когда наша свобода заканчивается там, где начинается свобода других, даже если это – свобода гулять по буфету. К сожалению, эту мысль готовы разделить не все, и применять Конституцию некоторым гражданам кажется самым удачным в качестве дышла. Подробности...
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              В Иране в американцев будет стрелять каждый куст

              Герман Садулаев
              писатель, публицист
              		 10 января 2020, 17:25

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              Сегодня в блогосфере если вспоминают о перипетиях истории Ирана в XX веке, то чаще всего пишут о времени до Исламской революции 1979 года, о правлении шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, когда в стране «играли рок-н-ролл, пили вино и свободные женщины учились в университетах и носили мини-юбки». И даже вывешивают черно-белые фотографии этих самых свободных женщин Востока в мини-юбках и купальниках.

              Иран был в полушаге от «нормального» западного образа жизни. Но тут пришел аятолла Хомейни и все испортил. С тех пор Запад безуспешно пытается вернуть Иран на путь демократии, а ведомый фанатиками Иран сопротивляется и незаконно обогащает уран, для того чтобы создать свое ядерное оружие, которым будет угрожать нам, цивилизации мини-юбок, университетов, вина и рок-н-ролла. Так создается вводящее в заблуждение впечатление, инспирированное антииранской западной пропагандой.

              И дело не в том, что глянцевый образ Ирана до 1979 года был сам по себе фальшивым, ведь только немногие богатые семейства могли себе позволить «европейский образ жизни», а большинству иранских женщин было не до мини-юбок. В северной части Тегерана блистали богатством и роскошью кварталы богачей, а в южных районах того же города смердели трущобы, и отбросы текли прямо по улицам, потому что во всем городе не было даже канализации. Дело в том, что почему-то гораздо реже в блогосфере и в журналистике говорится о по-настоящему важном и трагическом периоде в истории Ирана. Об ирано-иракской войне 1980–1988 годов.

              Это была последняя большая война XX века. Может быть, вообще последняя «классическая война», случившаяся до наступления эпохи «гибридных». Война длилась без одного месяца восемь лет, в ней были фронты, передовые линии, укрепления, позиционные бои, атаки танковых корпусов, обороны городов, ковровые бомбардировки, все те ужасы, которыми была известна Вторая мировая война. Общие потери сторон достигли более полумиллиона убитыми и около полутора миллионов ранеными.

              Война принесла колоссальные разрушения, огромный материальный ущерб Ираку и в два раза больший Ирану. Но Иран выстоял в этой войне. Он отразил агрессию Ирака и освободил свои территории, захваченные иракскими военными в первой фазе войны. Хотя аналитики пишут, что «война закончилась вничью, так как ни одна из сторон не достигла поставленных целей», моральная победа осталась за Ираном.

              Фото: Ahmad Halabisaz/XINHUA/Global Look Press

              Для народа Ирана не было секретом, что воюют они не с одним только Ираком. За спиной Саддама Хусейна, который тогда был для американцев «своим сукиным сыном», маячили США, да и вторая супердержава того времени, СССР, поставлял оружие в Ирак, а Иран находился в условиях блокады, иранцам открыто помогала разве что только Северная Корея. И они победили. Против иранцев был весь мир, но они победили.

              На персидском языке эта война называется «Священной обороной». «Идет война народная, священная война». О «Священной обороне» в Иране написано много хороших книг, сняты фильмы. Вообще в Иране традиционно сильная литература и яркий кинематограф. В частности, об одном из эпизодов войны повествует популярный роман Хабиба Ахмад-заде «Шахматы с машиной Страшного суда», переведенный на все основные языки мира, в том числе на русский.

              Из этой книги и других источников мы узнаем, чем стала «Священная оборона» для самосознания иранского народа. Не будет преувеличением сказать, что для иранцев она почти то же самое, что для нас – Великая отечественная война, то есть основа патриотической культуры, фундамент нации, главный исторический и в некотором смысле религиозный опыт народа.

              Науськанный Штатами Ирак напал на Иран, но вместо победы и лакомого куска нефтеносных районов получил по носу, был разбит и отброшен, а в Иране во время войны создалась, выковалась новая политическая нация, объединившая прежде разношерстное, лоскутное одеяло иранского общества.

              Конечно, и сейчас в Иране есть разные силы, подводные течения, кому-то нравится правящий режим, многим, как всегда, нет, в стране много проблем экономического характера, связанных с внешними санкциями, но не только. Однако большинство населения едино в ненависти к американскому империализму, который принес столько бед на землю Ирана, поощряя Ирак в несправедливой захватнической войне против Ирана, а потом оказывая постоянное изматывающее давление экономическими санкциями.

              Поэтому если бы Америка вдруг решилась на полномасштабную войну с Ираном, то ее не ожидала бы та легкая победа, которая была достигнута американскими военными в соседнем Ираке, когда Саддам Хусейн вдруг перестал быть «своим сукиным сыном», а стал кровавым маньяком и химическим диктатором. Нет. Здесь будет стрелять в американцев каждый куст. Видимо, поэтому президент Трамп пока ничем не ответил на ракетный обстрел Ираном своих военных баз. Может, ответит очередным террористическим актом или экономическими санкциями, но только не военными действиями.

              Америка не начнет войну с Ираном еще и потому, что теперь Иран не одинок. За спиной Ирана стоит Китай. Прямо или косвенно, Китай поддерживает Иран, и не только инвестициями в инфраструктуру, но и поставками вооружений, военного оборудования и передачей военных технологий. И Россия в этом союзе третья, но далеко не лишняя. Кажется, ковбоям придется осадить своих лошадей. И слава богу.


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