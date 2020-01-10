В Иране в американцев будет стрелять каждый куст

Сегодня в блогосфере если вспоминают о перипетиях истории Ирана в XX веке, то чаще всего пишут о времени до Исламской революции 1979 года, о правлении шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, когда в стране «играли рок-н-ролл, пили вино и свободные женщины учились в университетах и носили мини-юбки». И даже вывешивают черно-белые фотографии этих самых свободных женщин Востока в мини-юбках и купальниках.

Иран был в полушаге от «нормального» западного образа жизни. Но тут пришел аятолла Хомейни и все испортил. С тех пор Запад безуспешно пытается вернуть Иран на путь демократии, а ведомый фанатиками Иран сопротивляется и незаконно обогащает уран, для того чтобы создать свое ядерное оружие, которым будет угрожать нам, цивилизации мини-юбок, университетов, вина и рок-н-ролла. Так создается вводящее в заблуждение впечатление, инспирированное антииранской западной пропагандой.

И дело не в том, что глянцевый образ Ирана до 1979 года был сам по себе фальшивым, ведь только немногие богатые семейства могли себе позволить «европейский образ жизни», а большинству иранских женщин было не до мини-юбок. В северной части Тегерана блистали богатством и роскошью кварталы богачей, а в южных районах того же города смердели трущобы, и отбросы текли прямо по улицам, потому что во всем городе не было даже канализации. Дело в том, что почему-то гораздо реже в блогосфере и в журналистике говорится о по-настоящему важном и трагическом периоде в истории Ирана. Об ирано-иракской войне 1980–1988 годов.

Это была последняя большая война XX века. Может быть, вообще последняя «классическая война», случившаяся до наступления эпохи «гибридных». Война длилась без одного месяца восемь лет, в ней были фронты, передовые линии, укрепления, позиционные бои, атаки танковых корпусов, обороны городов, ковровые бомбардировки, все те ужасы, которыми была известна Вторая мировая война. Общие потери сторон достигли более полумиллиона убитыми и около полутора миллионов ранеными.

Война принесла колоссальные разрушения, огромный материальный ущерб Ираку и в два раза больший Ирану. Но Иран выстоял в этой войне. Он отразил агрессию Ирака и освободил свои территории, захваченные иракскими военными в первой фазе войны. Хотя аналитики пишут, что «война закончилась вничью, так как ни одна из сторон не достигла поставленных целей», моральная победа осталась за Ираном.

Для народа Ирана не было секретом, что воюют они не с одним только Ираком. За спиной Саддама Хусейна, который тогда был для американцев «своим сукиным сыном», маячили США, да и вторая супердержава того времени, СССР, поставлял оружие в Ирак, а Иран находился в условиях блокады, иранцам открыто помогала разве что только Северная Корея. И они победили. Против иранцев был весь мир, но они победили.

На персидском языке эта война называется «Священной обороной». «Идет война народная, священная война». О «Священной обороне» в Иране написано много хороших книг, сняты фильмы. Вообще в Иране традиционно сильная литература и яркий кинематограф. В частности, об одном из эпизодов войны повествует популярный роман Хабиба Ахмад-заде «Шахматы с машиной Страшного суда», переведенный на все основные языки мира, в том числе на русский.

Из этой книги и других источников мы узнаем, чем стала «Священная оборона» для самосознания иранского народа. Не будет преувеличением сказать, что для иранцев она почти то же самое, что для нас – Великая отечественная война, то есть основа патриотической культуры, фундамент нации, главный исторический и в некотором смысле религиозный опыт народа.

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Науськанный Штатами Ирак напал на Иран, но вместо победы и лакомого куска нефтеносных районов получил по носу, был разбит и отброшен, а в Иране во время войны создалась, выковалась новая политическая нация, объединившая прежде разношерстное, лоскутное одеяло иранского общества.

Конечно, и сейчас в Иране есть разные силы, подводные течения, кому-то нравится правящий режим, многим, как всегда, нет, в стране много проблем экономического характера, связанных с внешними санкциями, но не только. Однако большинство населения едино в ненависти к американскому империализму, который принес столько бед на землю Ирана, поощряя Ирак в несправедливой захватнической войне против Ирана, а потом оказывая постоянное изматывающее давление экономическими санкциями.

Поэтому если бы Америка вдруг решилась на полномасштабную войну с Ираном, то ее не ожидала бы та легкая победа, которая была достигнута американскими военными в соседнем Ираке, когда Саддам Хусейн вдруг перестал быть «своим сукиным сыном», а стал кровавым маньяком и химическим диктатором. Нет. Здесь будет стрелять в американцев каждый куст. Видимо, поэтому президент Трамп пока ничем не ответил на ракетный обстрел Ираном своих военных баз. Может, ответит очередным террористическим актом или экономическими санкциями, но только не военными действиями.

Америка не начнет войну с Ираном еще и потому, что теперь Иран не одинок. За спиной Ирана стоит Китай. Прямо или косвенно, Китай поддерживает Иран, и не только инвестициями в инфраструктуру, но и поставками вооружений, военного оборудования и передачей военных технологий. И Россия в этом союзе третья, но далеко не лишняя. Кажется, ковбоям придется осадить своих лошадей. И слава богу.