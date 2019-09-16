Курск выбрал современную власть

Итоги осенней избирательной кампании в Курской области стала победа врио губернатора Романа Старовойта. За него отдали голоса 81,07% избирателей. Такая беспрецедентная поддержка не стала сенсацией. С самого начала Курская область фигурировала среди регионов, где у врио губернатора крепкие позиции, высокий личный рейтинг и скорее всего проблем на выборах не возникнет.

Свою роль сыграли правильно расставленные акценты в избирательной кампании плюс изменения, которые начали происходить в Курской области с момента назначения Старовойта.

Как итог – подросла явка избирателей по сравнению с предыдущим политическим циклом с 39% до 41, 56 %. В этот раз на участки пришло на 14 тыс избирателей больше, чем в 2014-м. При этом нет сильного различия по активноти между городом и деревней. В областном центре активность избирателей выросла с 27,4 до 32,5%.

Своих кандидатов на выборы выдвинули представители всех парламентских партий, а также партия «зеленых». ЛДПР в области имеют традиционно сильную поддержку, и их кандидат Владимир Федоров провел яркую избирательную кампанию. Крепкий костяк сохраняют коммунисты. У справедлироссов мы наблюдаем потерю былых позиций, что является, к сожалению, общероссийской тенденцией – чуть более 3% поддержки. И столько же у экологического движения зеленых.

При этом Курская область – это один из двух регионов, где все заявленные кандидаты прошли муниципальный фильтр и попали в итоговый бюллетень. Не было никаких нарушений и в день голосования 8 сентября. Несколько основных причин, способствовавших победе Старовойта на выборах, и его высокого рейтинга.

Запрос на обновление. Предшественник Старовойта губернатор Александр Михайлов руководил областью 18 лет. За это время накопился негатив и усталость от несменяемости руководящих лиц. При том, что неплохо развивался аграрный сектор, много нареканий вызывало состояние системы здравоохранения, ЖКХ, городской среды. Прежняя политическая элита никак не транслировал образ будущего. В перспективе это грозило консервированием уже существующих проблем и появлением новых.

Внятная коммуникация. За короткий срок врио выстроил практически с нуля систему обратной связи и требует того же от остальных чиновников. В Instagram и «ВКонтакте» у губернатора 82 тысячи подписчиков. Здесь он делится информацией о деловых встречах, важных решениях. Иногда размещает личные фото, что было немыслимо при прежней власти, которая всячески сторонилась соцсетей. Люди имеют возможность обратиться к главе региона напрямую и получить оперативный ответ. Заработал ресурс «Вместе-46» – аналог московского «активного гражданина» для участия жителей в обсуждении общественно значимых вопросов.

Консенсус элит. Старовойт сумел выстроить общение с ключевыми лидерами и элитными группами. Он не раз заявлял, что с уважением относится к работе предыдущей команды. Мэром областного центра при поддержке врио стал депутат Госдумы Виктор Карамышев. А выдвижение на выборы от «Единой России» не только не «подмочило» авторитет Старовойта, но и подняло рейтинг самой партии. В целом, местные элиты чувствуют, что доверие к ним сохранено, никакого жесткого доминирования нет. Но при этом понятно, что «сонного царства» больше не будет. У руля области останутся только те, кто способен выдержать высокий темп перемен.

Демократизм. Старовойт сразу позиционировал себя как человек, чуждый привилегиям. Он отказался от личной охраны и мигалок на служебной машине. На городских мероприятий в выходные дни запросто появляется в джинсах и кроссовках. Ранним утром главу региона можно увидеть на пробежке в парке. Небывалое зрелище для предыдущей эпохи правления, когда первое лицо области запросто сидит вместе со всеми зрителями на газоне и слушает лектора. Старовойт ломает шаблоны. И делает это совершено искренне и непринужденно. Не удивительно, что остальные чиновники стараются ему подражать с разной долей успеха. Можно предположить, что процесс «очеловечивания» власти будет только нарастать.

На эту тему Курский губернатор не руководит из кабинета, он лично проверяет, как работает городской транспорт, убирают снег на улицах. Делает публичные выволочки чиновникам и не боится острых вопросов от граждан. Как выдвиженцу от «Единой России», ему пришлось пройти процедуру предварительного голосования. В рамках праймериз за месяц провел множество встреч в районах, а также в Курчатове и Курске. В ходе избирательной кампании вновь исколесил более двух десятков районов. Разговаривает с людьми в коллективах, на заводах, на улицах.

Запущены социальные лифты. С приходом Старовойта в 14 областных структурах сменилось руководство. Средний возраст сотрудников администрации существенно омолодился – с 61 до 47 лет. К слову, столько же лет и самому Роману Старовойту. Новый глава региона делает ставку на молодость, профессионализм и современные управленческие подходы. Любимым детищем Старовойта стали «Мастерские проектов» – народная фабрика по генерации идей, в которой могут принять участие все инициативные и неравнодушные люди. По итогам весенней сессии «мастерских» более 50 народных проектов были приняты к реализации. А их авторы стали кураторами этих проектов.

Эффективный менеджер. Областная перестройка началась с написания Стратегии развития Курской области до 2030 года и разработки 35 инвестиционных проектов. В администрации подчеркивают, что это не прожекты, а вполне конкретные проекты, подкрепленные финансированием на общую сумму более 266 миллиардов рублей. Средства планируют направить на развитие промышленности, создание новых рабочих мест. В конце августа в области приступили к строительству крупнейшего в России маслоэкстракционного завода, который ориентирован на экспорт продукции. 3 сентября заложили первый камень в основание нового аэропорта. Уже после выборов стало известно о том, что для реконструкции курской «жемчужины» – усадьбы князей Барятинских выделяются значительные средства.

Отзывчивость. Политолог Владимир Слатинов, характеризуя стиль работы Старовойта, ввел термин «отзывчивая бюрократия». С ним трудно не согласиться. Отзывчивость на, казалось бы, мелкие, текущие проблемы простых людей – личная черта нового губернатора. Оперативно реагирует на обращения, поступающие в его адрес. Если узнал о каком-то конфликте из соцсетей, то едет разбираться на месте. Контраст с тем, что было в области еще год назад, очень велик.

Хороший лоббист региона. Здесь сказывается предыдущий опыт работы Старовойта в Росавтодоре и, как следствие, широкие личные контакты. В время избирательной кампании Курск неоднократно посещали федеральные чиновники. Под руководством Дмитрия Медведева прошло совещание по сельскому хозяйству. Дважды в Курске побывал полпред президента Игорь Щеголев. Курску удалось получить дополнительные средства на проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По программе благоустройства городской среды федеральный центр выделить дополнительные средства Рыльску и Курчатову. В свою очередь Старовойт обеспечивает в регионе сохранение уровня доверия к федеральной власти как к надежному партнеру и государственному гаранту.

Человек команды президента. Встреча президента России с главой региона накануне выборов стала, бесспорно, хорошим знаком. Старовойт доложил об успехах в аграрном производстве – по зерновым регион приблизился к урожаю в пять миллионов тонн. Шла речь об увековечивании памяти писателя Даниила Гранина на курской земле, откуда он родом. Президент особенно акцентировал вопрос о подготовке к празднованию 1000-летнего юбилея столицы Курской области. Для курян это знак: все масштабные планы по реновации центра Курска, о которых так много говорилось в последнее время, будут финансово поддержаны.

Итоги выборов еще раз показали запрос на позитивные изменения Курской области велик. И куряне проголосовали за того кандидата, кто способен эффективно действовать в непростых экономических условиях.