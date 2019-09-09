Старовойт побеждает на выборах губернатора Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт после обработки 99,29% протоколов побеждает на выборах главы региона, следует из данных онлайн-табло ЦИК.

По данным ЦИК, по итогам обработки 99,29% протоколов Старовойта поддержали 81,07% голосовавших избирателей, передает ТАСС.

На втором месте на выборах губернатора Курской области оказался кандидат от КПРФ Владимир Фирсов с 5,65%, на третьем – кандидат от ЛДПР Владимир Федоров с 5,45% голосов избирателей. Кандидат от партии «Зеленые» Татьяна Черникова набирает 3,31% голосов, на пятом месте с 3,02% представитель «Справедливой России» Николай Карцев.

Избранным на должность руководителя субъекта России считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (50% плюс 1 голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.