Кровь, пот и слёзы Кашмира

Партия премьер-министра Индии «Бхаратия джаната парти» (БДП) и её союзники впервые имеют подавляющее преимущество в низшей палате парламента, то есть могут провести любое нужное им решение. Президентом страны с 2017 года является Рам Натх Ковинд, соратник Нарендры Моди и человек, лояльный партии. Это означает, что законопроект об отмене автономии Кашмира гарантированно пройдёт.

За отмену особого статуса Кашмира БДП выступала с 1951 года. Когда-то эти призывы звучали тише, когда-то – громче, но перед последними общенациональными выборами в апреле этот пункт был ясно обозначен в партийной программе. Сейчас БДП имеет возможность выполнить обещание – и она его выполняет.

Особый статус, которым Джамму и Кашмир пользуется со времени своего вхождения в состав Индии в 1947 году, предполагает множество привилегий. Есть квоты на поступление кашмирцев в кашмирские вузы, на принятие кашмирцев на работу в кашмирскую администрацию, действуют ограничения на покупку земли людьми, не живущими в штате. Кашмир пользуется в Индии широчайшей автономией, подобной которой не имеет ни один другой штат.

При этом Кашмир – единственный штат в Индии, где мусульмане составляют большинство населения. С 1989 года там идёт так называемая кашмирская интифада – вялотекущее восстание, которое поддерживается морально (а как считают индийские спецслужбы, не только морально, но и деньгами, и оружием) со стороны Пакистана. Индия вот уже на протяжении тридцати лет пытается подавить это восстание – и не может этого сделать, как считает Нью-Дели, в связи с неэффективной системой управления Кашмиром. С точки зрения большей части простых индийцев, она не просто неэффективна, она вообще преступна, потому что Индия засыпает Кашмир деньгами и заливает кровью своих солдат – и всё безрезультатно. При нынешней системе этот мятеж не прекратится.

Соответственно, было принято давно уже назревшее решение о том, чтобы лишить Кашмир статуса штата и разделить его на две союзные территории: Джамму и Кашмир с сохранением законодательного собрания и Ладакх – без него. Сама идея раздела Кашмира тоже вызревала уже минимум лет тридцать. Её инициаторами являются преимущественно жители Ладакха – в большинстве своём буддисты и индуисты, недовольные тем, что находятся под властью кашмирского правительства, где большинство составляют мусульмане.

По официальной версии, которую озвучивает индийское МВД, это попытка создать более эффективную систему, которая поможет подавить сепаратистские тенденции, навести в Кашмире порядок, дать ему толчок к экономическому развитию. После этого Джамму и Кашмир, возможно, получит статус штата обратно. С точки зрения правительства Моди, Кашмир должен жить по тем же законам, что и остальная Индия, чтобы ни у кого не возникало вопросов на тему того, что он действительно принадлежит Индии.

Правительство жёстко нацелено на интеграцию Кашмира в состав Индии и готово к обострению ситуации. Одно это решение не прекратит одномоментно беспорядки в Кашмире, впереди многие годы упорного труда и большие жертвы, и индийцы это понимают. «Мне нечего вам предложить, кроме крови, тяжёлого труда, пота и слёз», мог бы повторить Моди вслед за Черчиллем – и, как и Черчилля, его поддерживают широкие массы, готовые одобрить любое жёсткое решение. Уже помещены под домашний арест многие кашмирские политики, которые не абсолютно лояльны Индии, в регион переброшено около восьми тысяч военнослужащих, власти готовятся к массовым протестам.

Как ни странно, этот шаг Индии, хотя он на первый взгляд ведёт к эскалации, может вполне привести в конечном счёте к разрядке ситуации в Кашмире. Эта ситуация давно находится в подвешенном состоянии и в нынешних условиях практически нерешаема. При этом и Индия, и Пакистан, и Китай, который тоже занимает в Кашмире определённую территорию, понимают, что статус-кво никак не изменить. Военным путём ни одна из сторон не может захватить Кашмир, и мирным путём объединить его никто тоже не может.

Самым лучшим решением было бы превратить линию контроля и линию фактического контроля в Кашмире в постоянную границу. Это очень сложно сделать, пока формально существует штат Джамму и Кашмир – наследник бывшего княжества, часть которого формально считается оккупированной. Но в том случае, если всё это будет радикально пересмотрено, нынешние действия могут стать первым шагом, который сдвинет лавину и приведёт к череде решений, которые, в свою очередь, позволят решить кашмирский вопрос.

Источник: Международный дискуссионный клуб «Валдай»