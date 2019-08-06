Трампономика переходного периода

Взгляд
6 августа, вторник  |  Последнее обновление — 09:18  |  vz.ru
Разделы

Российской экономике угрожают внешние факторы

России сулят рецессию уже в этом годуФото: Коньков Сергей/ТАСС
Российской экономике сулят техническую рецессию уже в этом году – это означает падение ВВП страны два месяца подряд. Таков прогноз экспертов Института экономики роста имени Столыпина. Действительно, в первом полугодии темпы роста экономики уже замедлились. Но при этом экономисты увидели в прогнозе столыпинского института ряд спорных моментов. Подробности...
Перейти а раздел…

Основу Вооруженных сил решили укрепить деньгами

Младший командный состав считается становым хребтом любой мощной армииФото: Олег Ласточкин/РИА «Новости»
Сержанты-контрактники и рядовые получили прибавку к жалованью. Им также увеличили размер компенсации за наем жилья. В последний раз такое было еще при Сердюкове. Этими мерами Минобороны надеется привлечь новые кадры и удержать старые. Однако эксперты полагают, что одноразовым повышением окладов кадровые проблемы армии решить вряд ли получится. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия испытывает на орбите особо секретный спутник

В Советском Союзе в 1970-х годах запустили последовательно сразу пять военных космических станций проекта «Алмаз»Фото: SSL
Минобороны впервые официально признало существование российской программы специальных военных спутников-инспекторов. Аппараты «Космос-2535» и «Космос-2536», как заявляется, предназначены для «исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки, а также отработки технологий их защиты». Зачем России такие спутники и какие задачи они решают? Подробности...
Перейти а раздел…

Поражение «цветной революции» на Кубе стало уроком для Венесуэлы

5-го августа народ взбунтовался против Кастро, но уже 6-го вновь кричал "вива, Фидель!"Фото: Rafael Perez/Reutrers
Ровно 25 лет назад Фидель Кастро едва не лишился власти: коммунистический режим на Кубе рисковал рухнуть на фоне давления США и восстания оппозиции. Спустя годы нечто очень похожее произошло в Венесуэле, но с другим результатом: Николас Мадуро устоял, но страна по-прежнему находится в кризисе, который обещает разрешиться только через его голову. Чего не хватает Мадуро, чтобы побеждать, как Фидель? Подробности...
Перейти а раздел…

Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
Перейти а раздел…

Трампономика переходного периода

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Двойной протекционизм 45-го президента – защита внутреннего рынка от импорта и защита национального производителя от рвения собственных чиновников – дал кумулятивный эффект. Американская экономика продолжает расти, хотя и не должна. Подробности...

Москва раздает нуждающимся зонты С-400

Андрей Сушенцов, Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
Решение турецкого правительства довести до конца сделку с Россией по поставкам С-400 вызвало удивление во многих столицах. Мало кто в России надеялся, что Турция пойдет на разрыв с США и, невзирая на издержки санкций, завершит сделку. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Особенности революционной манипуляции

Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда люди негодуют на дубинки, но спокойно переносят «Грады» – это явно не возмущение человечности против насилия. Гораздо более масштабное и жестокое насилие – когда оно совершается «своей» стороной – охотно одобряется. Подробности...
Обсуждение: 168 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как победить «цветную революцию»

    Какие владения есть у России за рубежом

    Самые разрушительные пожары в новейшей истории

      Перейти а раздел…

      На конкурсе красоты в Венесуэле победила Талия

      «Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминисток
      Подробности...

      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
      Подробности...

      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Натуральный Фермерский Продукт»: Здоровая еда с любовью к России

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

          Перейти а раздел…
          С какой целью вы ездите на дачу?
          • Отдыхать

          • Работать на огороде

          • У меня нет дачи

          Каким источникам информации вы доверяете больше?
          • Телевидению

          • Интернет-СМИ

          • Соцсетям

          • Каналам в мессенджерах

          • Не доверяю всем

          Каким видом транспорта вы пользуетесь наиболее часто?
          • Общественным транспортом

          • Личным автомобилем

          • Такси

          • Каршерингом

          • Велосипедом или самокатом

          • Хожу пешком

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Названа предварительная причина пожара на военном складе под Ачинском
              Российские ретейлеры подвели итоги пятилетнего продэмбаргоКитай обвинил США в разрыве ДРСМДThe Guardian извинилась перед SputnikТрамп обрушил акции индустрии видеоигр
              В московском фитнес-клубе произошел взрывБритания собралась создать альянс против Ирана и РоссииИспания вызвала в суд российского миллиардераСША заблокировали активы Венесуэлы
              Уволен угрожавший «откусить половые органы» журналистам главврач больницыГенсек НАТО объяснил воссоединение России и Крыма конкуренцией великих державКНДР с помощью хакеров собрала 2 млрд долларов на оружие массового уничтоженияВ Грузии «российскую пропаганду» обвинили в помехах евоинтеграции

              Главная тема


              Поражение «цветной революции» на Кубе стало уроком для Венесуэлы

              завершены испытания


              Раскрыты характеристики оружия для Су-57

              «Позиция всей Испании»


              Украинцы устроили скандал из-за флага России в испанском отеле

              британская королева


              Илон Маск сравнил королеву Британии с «Телепузиками»

              Видео

              зарубежные активы


              МВФ предложил России рискнуть деньгами

              новые вызовы


              Африка показывает Украине пример отношения к «языку колонизаторов»

              уголовные дела


              Тринадцать причин для бегства Порошенко с Украины

              армия и вооружение


              «Охотник» станет напарником Су-57

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              Закон о нацменьшинствах


              Сергей Перепелица: В Прибалтике начинают вспоминать о правах русских

              Затухание турбулентности


              Максим Соколов: Постоянное дежавю протеста

              Расширение Макроном


              Дометий Завольский: «Большая семёрка» плюс неизвестные

              на ваш взгляд


              С какой целью вы ездите на дачу?


              Дмитрий Дробницкий

              Трампономика переходного периода

              Дмитрий Дробницкий
              политолог, американист
              		 6 августа 2019, 09:02

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              На прошедшей неделе из-за океана пришло сразу несколько экономических новостей, которые взволновали, удивили, порадовали и одновременно заставили призадуматься как экспертов, так и простых людей.

              И хотя эти новости в основном, как принято говорить, вселяли оптимизм, трудно было избавиться от впечатления, что западные финансовые «гуру» пребывают в некоторой растерянности. Прежде всего, это касалось главного распорядителя долларовой эмиссии – главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Он снизил основную (у нас ее называют базовой) ставку, хотя «по науке» не должен был. И вынужденно оправдывал свое решение.

              Дональд Трамп еще с января 2017 года обвинял ФРС во «вредительстве». Его логика была проста – для развития национальной экономики нужен дешевый кредит. Говоря точнее, доступное финансирование как для производителей, так и для потребителей. Но у Федерального Резерва, как и у любого мегарегулятора, действующего в рамках либеральной модели, логика совсем иная. Оживление рынков приводит к увеличению числа рабочих мест, повышению спроса на труд, значит – и реальных доходов населения. В результате запускается инфляционный механизм, сдержать который можно лишь повысив стоимость денег, то есть увеличив процентную ставку.

              По сути дела, это и есть «таргетирование инфляции», печально известное в России. Впрочем, не только в ней. Проблема состоит в том, что инфляцию можно удерживать в рамках «допустимых значений» даже при повышении цен – в том случае, если зарплаты в реальном выражении не растут или падают. Она может даже быть отрицательной, если разоряются предприятия реального сектора, все товары становятся импортными, а в стране половина граждан лишаются работы.

              Единственная ценность «таргетирования» в последние десятилетия состояла в обеспечении относительной предсказуемости глобальных финансовых рынков. Так называемые «инфляционные ожидания» и, что не менее важно, «стрессовые факторы» (например, введение импортных пошлин или «неправильные» кадровые решения) всегда дестабилизировали Уолл-Стрит, а следом за ним и все остальные биржевые площадки. Согласно классическому либеральному учению (классическим оно стало 30-35 лет назад), такая дестабилизация может привести к коллапсу всей мировой экономики.

              Фото: Carlos Barria/Reuters

              Коллапс, однако, не спешит наступать. Многие профессиональные финансовые издания утверждали, что само избрание американским президентом популиста Трампа должно было обрушить рынки. А введение им протекционистских тарифов и взятие курса на реиндустриализацию США – привести к падению платежеспособного спроса и, как следствие, безработице, экономическому спаду и новой Великой Депрессии. Но вместо этого в Америке началось создание новых рабочих мест, повысилась средняя оплата труда, а ВВП начал расти темпами, которые еще в 2016 году считали невозможными. Даже розничные цены повысились незначительно. Во всяком случае, их рост стал незаметен на фоне увеличения доходов домохозяйств.

              Самым «удивительным» явлением за последние три года стала независимость показателей реальной экономики США от колебания фондовых индексов. «Рынки реагируют негативно» – рабочие места создаются. «Рынки реагируют позитивно» – они все равно создаются. «Рынки относительно стабильны и наблюдается незначительная коррекция» – происходит всё то же самое.

              Трамп сделал четыре, казалось бы, простых хода – снизил налоги, развязал руки энергетической отрасли, ввел импортные пошлины и убрал большинство административных барьеров для бизнеса. И пока левые критиковали экономическую дерегуляцию, а «зеленые» указывали на «аморальность» добычи американских углеводородов, спецы в области экономической теории предсказывали, что все предпринятые президентом меры будут полностью перечеркнуты «отказом от свободной торговли».

              Но их теория не сработала. Двойной протекционизм 45-го президента (защита внутреннего рынка от импорта и защита национального товаропроизводителя от рвения собственных чиновников) дал кумулятивный эффект – американская экономика продолжает расти, хотя и «не должна».

              Главной угрозой этому росту в краткосрочной перспективе является «серебряная пуля», находящаяся в арсенале глобальной финансовой элиты – учетная ставка. Стоит ее повысить, и о продолжении победного шествия трампономики можно забыть. Даже несомненные успехи реального сектора в заокеанской сверхдержаве все еще зависимы от эмиссии доллара и возможности наращивания госдолга США.

              Неслучайно поэтому, что практически одновременно с решением ФРС понизить процентную ставку до уровня 2.25% Конгресс и Белый Дом пришли к соглашению о поднятии потолка госдолга и параметрах бюджета до конца 2020 года. Это соглашение гарантирует рекордный рост не только дефицита бюджета США, но и торгового дефицита. К перевыборам Соединенные Штаты будут должны своим кредиторам как минимум на 1 трлн. долларов больше. А если будет принят крайне важный для заокеанской сверхдержавы инфраструктурный билль, то и на все 3 трлн.

              Всё это происходит на фоне обострения тарифной войны с Китаем. С 1 сентября будут введены 10-процентные импортные пошлины на большинство ввозимых из КНР товаров (вдобавок к тем, что уже обложены ввозной ставкой в 25%). Вряд ли является совпадением, что сразу после анонса новых таможенных ограничений переговоры между США и ЕС «внезапно» завершились заключением выгодного для американских фермеров соглашением о торговле мясом.

              Каждый в отдельности шаг нынешней администрации Белого Дома и его результаты, хоть и приводят в ужас глобальную финансовую элиту, еще может быть описан в терминах господствующей экономической теории. Но все вместе они выходят за ее рамки. Несмотря на «безответственное» поведение Трампа, в июле в США было создано 164 тыс. рабочих мест, уровень безработицы обновил 50-летний минимум, а розничные продажи продолжают расти. И хотя ретейлеры остались недовольны новым повышением тарифов, эксперты вынуждены были констатировать, что американская экономика уже адаптировалась к «жизни при протекционизме». Издание The Wall Street Journal от имени своей редакционной коллегии признало, что «99% американцев» почувствовали на себе эффект трампономики, и этот факт уже невозможно отрицать.

              В этих условиях главе Федерального Резерва Джерому Пауэллу ничего не оставалось кроме как сдаться на милость победителя или лишиться своего поста. На пресс-конференции, которую он дал после объявления результатов заседания совета директоров ФРС, Пауэлл сыпал привычными ему терминами об «ожиданиях», «волатильности» и «таргетировании», но выглядел потерянным. По сути дела, он признался, что не понимает происходящих изменений.

              Вот прямая цитата из его выступления перед журналистами: «Торговля сейчас необычна. Мы, знаете ли, не… Суть в том, что мы… что нет достаточного опыта реагирования на глобальные напряжения в мировой торговле. Так что это… Это нечто, с чем мы не сталкивались до этого и чему мы учимся на практике».

              Речь главы ФРС вызвала критику как президента, так и финансовой элиты. Его комментарии на Уолл-Стрит назвали «вводящими в заблуждение». Немудрено, что все главные фондовые индексы начали падение после пресс-конференции Пауэлла. Это, впрочем, никак не сказалось на показателях реального сектора, которые, по мнению Дональда Трампа, могли бы быть еще лучше, если бы не «нерешительность» Федрезерва.

              Со свойственной ему прямотой хозяин Белого Дома написал в своем твиттере: «Как обычно, Пауэлл подвел нас». Речь, конечно, идет не только лично о председателе совета директоров ФРС, а обо всей глобальной финансовой олигархии. Трамп ясно дал понять, что, приняв ее временную и частичную капитуляцию, еще с ней не закончил.

              Но какие бы великолепные результаты Дональд ни демонстрировал на экономическом поприще, очевидно, что его модель развития является лишь временной. Само требование снизить процентную ставку означает, что 45-й президент не может пока отказаться от долговой модели роста. Он лишь выжимает из нее последнее, не давая лишить его средств для реиндустриализации и инфраструктурных проектов.

              Как это ни парадоксально прозвучит, именно американская экономика нуждается в радикальных структурных реформах. Долговая эмиссия – почти исчерпанный ресурс. Трамп спешит воспользоваться последними его «крохами» для обеспечения Соединенных Штатов индустриально-технологическим базисом в начавшемся мировом экономическом соревновании.

              В этом смысле трампономика является такой же переходной формой американского (и в целом западного) хозяйственного уклада, каковой являлась и рейганомика. Тогда, в 1980-е, США уже начали наращивать свое могущество и богатство за счет галопирующего дефицита и госдолга, но все еще делали вид, что со временем (например, после победы в холодной войне) Америка рассчитается по всем своим обязательствам и вернется к ответственной бюджетной политике.

              Не тут-то было! На смену рейганомике пришла тотальная глобализация, при которой главным локомотивом роста и фундаментальным фактором международной торговли стала долговая долларовая эмиссия. В 1980-е эксперты справедливо указывали на то обстоятельство, что рейгановская модель не может вечно обеспечивать благосостояние американцев и, тем более, мировое развитие. Они были правы. Но она проработала достаточно долго для того, чтобы на полную мощность включились механизмы глобализации.

              Трампономика также не является окончательным решением. Это лишь технология перехода от старого уклада к новому. В ней много привычного – рост госдолга, импорт энергоносителей (хотя Америка может обойтись своими), низкая процентная ставка, стимулирование спроса и т.д. Но есть и черты нового – постепенное закрытие внутреннего рынка, перенос производств внутрь страны, инвестиции в инфраструктуру и переподготовку кадров.

              Переходную модель использует и Китай, хотя это отдельная большая история.

              В ближайшие 10-15 лет мировую экономику ожидают трансформационные изменения, которые и определят победителей и проигравших в первой половине XXI века.

              И горе тем, кто поверит (как в начале 1980-х), что всё будет по-прежнему!


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Москва раздает нуждающимся зонты С-400

              Андрей Сушенцов, Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
              Решение турецкого правительства довести до конца сделку с Россией по поставкам С-400 вызвало удивление во многих столицах. Мало кто в России надеялся, что Турция пойдет на разрыв с США и, невзирая на издержки санкций, завершит сделку. Подробности...
              Обсуждение: 9 комментариев

              Особенности революционной манипуляции

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Когда люди негодуют на дубинки, но спокойно переносят «Грады» – это явно не возмущение человечности против насилия. Гораздо более масштабное и жестокое насилие – когда оно совершается «своей» стороной – охотно одобряется. Подробности...
              Обсуждение: 168 комментариев

              «Большая семёрка» плюс неизвестные

              Дометий Завольский, историк-архивист
              Президент Франции Эммануэль Макрон, принимающий у себя в августе «Большую семёрку», предложил несколько расширить её состав. Что это будет за многочлен с переменными и неизвестными? Подробности...
              Обсуждение: 13 комментариев

              В Прибалтике начинают вспоминать о правах русских

              Сергей Перепелица, политический обозреватель
              Со сменой руководства в Латвии, Литве и Эстонии снова вспомнили, что русские тоже имеют право на сохранение своей культуры и языка. Правда, полного восстановления прав русских в Риге, Вильнюсе и Таллине пока не обещают. Подробности...
              Обсуждение: 24 комментария

              Типичный провокатор из «приличных людей»

              Андрей Медведев, Политический обозреватель
              Вот на митинге человек объявляет минуту молчания по жертвам русской агрессии. И тут же: это не наш, он провокатор. Как не ваш? Может и митинг не ваш? А чей тогда? Подробности...
              Обсуждение: 84 комментария

              Постоянное дежавю протеста

              Максим Соколов, публицист
              Таков вообще закон революций. Успех должно хоть немного, но развивать. Но гражданам августовской Москвы не хочется революций. Так что с большой долей уверенности нас ждет затухание турбулентности. Хотя нервы еще потреплют – как же без этого? Подробности...
              Обсуждение: 61 комментарий

              Сова на глобусе оппозиции

              Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
              Уже неделю в интернете гуляет обращение отдельных членов научно-экспертного совета при ЦИК. Гремучая смесь колокольного набата и поминальной молитвы. Мне даже жаль ученых мужей, подающих себя в роли таксидермистов-глобализаторов. Подробности...
              Обсуждение: 20 комментариев

              Тушите хоть шаманами, только людей туда не отправляйте

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              «Товарищ активист, скажите, а в Канаде леса горят? – Горят ли в Канаде леса? Горят, конечно… Но, понимаешь, как-то добрее горят, честнее что ли». Подробности...
              Обсуждение: 166 комментариев

              Взгляд с другого берега Угры

              Сергей Зацаринный, писатель
              В России может появиться новый праздник – день освобождения от монголо-татарского ига. Вот только вопрос, освобождались ли мы от него, или оно прошло само собой, а Русское государство тоже возвысилось естественным путем, а не в борьбе. Подробности...
              Обсуждение: 47 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............