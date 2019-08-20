Миссия государства – защита интересов мещанина

Взгляд
20 августа, вторник  |  Последнее обновление — 12:05  |  vz.ru
Разделы

Россия прощается с американскими долгами

Россия перестала давать в долг СШАФото: Shohei Miyano/Reuters
Япония существенно нарастила покупку американских бумаг и стала крупнейшим держателем госдолга США, потеснив КНР. Россия и Китай действуют в противовес. Какая из этих двух стратегий окажется в выигрыше – пока не знает никто. Впрочем, Россия вынуждена избавляться от американских бумаг по совсем другим причинам.  Подробности...
Перейти а раздел…

Макрон продемонстрировал Путину непонимание России

Два президента говорили о вечном и неизбежномФото: Gerard Julien/Reuters
Визит Владимира Путина во Францию подтвердил актуальную и одновременно вечную тенденцию – как всегда бывает в сложные времена, Европе нужна Россия. Но она плохо понимает различие между нами, наше восприятие европейства и самих себя – думая при этом, что знает нас едва ли не лучше нас самих. Впрочем, стремление европейцев к самостоятельности может способствовать тактическому сближению Москвы и Парижа.  Подробности...
Перейти а раздел…

ВМФ повторил историческое достижение царского флота

«Адмирал Горшков» смогли оценить в самых дальних уголках планетыФото: EPA/Ernesto Mastrascusa/ТАСС
19 августа новейший фрегат ВМФ России «Адмирал Горшков» прибыл в Североморск, завершив кругосветное плавание. «Горшкова» сопровождали три его попутчика, без которых столь дальний поход был бы невозможен – судно тылового обеспечения «Эльбрус», спасательный буксир «Николай Чикер» и танкер «Кама». Для российского ВМФ это событие является поистине историческим. Подробности...
Перейти а раздел…

В чем Зеленский и Нетаньяху искали взаимную выгоду

Нетаньяху, похоже, решил свои задачи в Киеве. Выиграл ли от встречи Зеленский?Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Скандал с женой Биньямина Нетаньяху и призыв Владимира Зеленского признать «голодомор» геноцидом стали главными событиями за первый с 1999 года визит премьер-министра Израиля в Киев. Однако между этими двумя странами накопилось немало проблем. Каких решений Нетаньяху искал на украинской земле и чего пытался добиться от еврейского государства Зеленский? Подробности...
Перейти а раздел…

Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
Перейти а раздел…

Миссия государства – защита интересов мещанина

Сергей Худиев, публицист, богослов
Таково уж революционное восприятие реальности – есть мы, благородные борцы, и есть они, гнусные тираны. А всех остальных, обычных людей, просто не существует, это пустое место. Подробности...

Каким будет новый мировой экономический кризис

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сегодня нет практически ни одного серьезного общественно-политического издания на Западе, которое каждый день не обсуждало бы возможность наступления новой большой рецессии в мировой экономике. Такой, как в 2007-2009 годах. Или даже хуже. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Лекарственная 228-я статья УК вошла в противоречие с жизнью

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На одной чаше весов – страдания людей, которые от боли рискуют нарушать закон, на другой – чиновники, которые работают в отрыве от реальности. А рядом – силовики, которые тоже работают по своему плану и принимают страдальцев. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
    Перейти а раздел…

    Чего Макрон хочет добиться от Путина?

    Какие грубые и нелепые ошибки находили на памятниках

    Знаменитые истории спасения в авиакатастрофах

      Перейти а раздел…

      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
      Подробности...

      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
      Подробности...

      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Новые крылатые ракеты США могут угрожать Новосибирску

              Главная тема


              Макрон продемонстрировал Путину непонимание России

              «на провокации не поддаемся»


              Россия запретила США провоцировать гонку вооружений

              борьба с хищениями


              Банки предложили блокировать карты за подозрительные платежи

              война в донбассе


              Украинские силовики заявили о применении против них «самого страшного оружия»

              Видео

              покупка мира


              США напомнили миру о старом способе менять баланс сил

              территориальный спор


              Названа настоящая цена, которую Россия просит за Курильские острова

              госдолг США


              Россия прощается с американскими долгами

              внезапные проверки


              Алкопозитивных россиян найдут на работе

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              Плотина наркопотребления


              Игорь Мальцев: Лекарственная 228-я статья УК вошла в противоречие с жизнью

              Земля по дешевке


              Глеб Простаков: Украина объявляет аукцион невиданной щедрости

              Сталинская дыра


              Дометий Завольски: Неосоветизм выдает себя за русский патриотизм

              на ваш взгляд


              Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:


              Сергей Худиев

              Миссия государства – защита интересов мещанина

              Сергей Худиев
              публицист, богослов
              		 20 августа 2019, 12:00

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Социальные сети полны негодования против владельца кафе «Армения» на Тверской. Сетевые комментаторы определенного направления яростно желают заведению разорения и гибели – «Пусть сдохнут и закроются с позором. Презрение, презрение, ничего кроме презрения!», в гневе клянутся никогда в жизни не ходить в это кафе, зато явиться на его сайт и оставить там негативные отзывы, чтобы повредить бизнесу.

              Чем же ресторатор вызвал такую громокипящую ненависть? Он решил подать в суд на организаторов митинга 27 июля. По словам предпринимателя, из-за беспорядков ему пришлось закрыть заведение и потерять дневную выручку. Он требует взыскать с ответчиков 551 тыс. руб.

              Надо отметить, что презрение и негодование наших лучших людей заметно обесценивается из-за того, что они расточают его кому угодно, в огромных количествах и по любому поводу – инфляция, знаете ли. И это сообщает нам нечто важное о самой протестной субкультуре. Но в чем причина такой бурной ненависти и презрения?

              У владельца кафе (и его сотрудников) есть законные интересы, он отстаивает их самым цивилизованным образом – подает в суд. Он не нанимает – как это можно было бы ожидать у нас в девяностые или на сегодняшней Украине – группу крепких молодцов, чтобы они объяснили ответчикам всю низость их поведения. Он, как это принято в благоустроенных странах, подает иск. 

              Абсолютно ожидаемое поведение, и чем больше наша страна будет приближаться к столь желанным многими стандартам западного мира, тем чаще люди будут бороться за свои права в суде. У нас любили смеяться над американцами, которые судятся по всякому поводу – вот, этот обычай пустил корни и у нас. Вы хотели как на Западе? Ну, вот.

              Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

              Есть ли у владельца кафе основания подать в суд? Конечно. Если бы предприятие, на котором вы трудитесь, на день лишили возможности зарабатывать, ущерб был бы также очевиден, а руководство предприятия, которое несет обязательства по оплате аренды, налогов и зарплат сотрудникам, было бы просто обязано требовать его возмещения.

              Вы нанесли ущерб посторонним людям, которые ничем перед вами не провинились – они вправе быть недовольными и требовать компенсации. Негодование борцов с режимом указывает на непонимание некоторых самых элементарных вещей – причем, непонимание, связанное не с какими-то личными недостатками, а с особенностями самой субкультуры. И это, прежде всего, отказ понимать, что у других людей тоже есть достоинство, права и законные интересы.

              В частности, наши борцы отказываются понимать, что требование согласовывать массовые уличные акции обусловлено необходимостью обеспечить законные права граждан. Прежде всего, права самих демонстрантов – потому что оппоненты тоже могут несогласованно выйти на улицу, и кончиться все может очень плохо. Но в защите нуждаются и права людей, которые не за и не против – а просто занимаются своими  делами. Обслуживают посетителей в кафе, едут в гости или на работу, спешат на собеседование или на свидание.

              Когда люди топают ногой и восклицают, что 31 статья Конституции, предусматривающая право собираться мирно и без оружия, есть закон прямого действия, и вот они будут собираться где и как хотят, а на законы, регулирующие порядок проведения, им наплевать, это пренебрежение не к каким-то формальностям – это пренебрежение к правам и интересам живых людей. И когда эти люди начинают выражать претензии и защищать свои права, это вызывает такое же недоумение и возмущение, как если бы какой-нибудь подлый виллан начал предъявлять благородному Бертрану де Борну претензии по поводу потравы и разорения, учиненного в ходе рыцарских забав.

              Таково уж революционное восприятие реальности – есть мы, благородные борцы, и есть они, гнусные тираны, а всех остальных, обычных людей, просто не существует, это пустое место. Это одно из очевидных отличий революционера от оппозиционера – оппозиционер ищет себе поддержки избирателей, для него обычные люди никак не пустое место, и конфликт с владельцем кафе он постарался бы уладить по-хорошему. Но для борца с режимом других людей, их прав и интересов просто не существует. Он борется за светлое будущее, он на стороне глобальной силы добра, и если при этом какие-то посторонние люди терпят ущерб – революционная этика не предусматривает каких-либо сожалений по этому поводу.

              Что же, революционерам, в свою очередь, не стоит удивляться, когда сограждане не спешат разделить их негодование и оказываются, скорее, на стороне ресторатора. Он создает рабочие места, платит налоги, вносит свой вклад в созидание Москвы как уютного и приятного для жизни города, и уж точно не грозит нам опустошительной смутой и мятежом. Если кто из участников конфликта и достоин презрения, отвержения и бойкота – так это не он.

              Порядок, достаток и благополучие создается отнюдь не революционерами. Они могут все это только разрушить. Все доброе созидается обычными людьми, занятыми своими делами.

              В свое время пролетарский поэт (как мы теперь знаем, не вполне искренне) возмущался, что «вылезло из-за спины РСФСР мурло мещанина», некоторые граждане стали жить своими маленькими интересами, забыв о мировой революции. Но государство – если оно не является тиранией – как раз и существует в интересах мещанина.

              Главная миссия государства состоит именно в том, чтобы дать людям возможность спокойно заниматься своими делами. Безопасно ходить по улицам, растить детей, учиться и работать, продавать и покупать, строить планы на будущее, наконец, просто сидеть в кафе с ноутбуком и потягивать молочный коктейль – не опасаясь внезапных потрясений, стрельбы, разорения, визита революционных активистов и других неприятных событий, нарушающих привычный ход жизни.

              Пока у людей есть порядок, стабильность и уверенность в том, что завтра никаких великих потрясений их не ожидает, они могут спокойно работать. Этими муравьиными трудами миллионов и созидается «прекрасная Россия будущего» и заодно (что, пожалуй, и важнее) пригодная для жизни Россия настоящего.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Каким будет новый мировой экономический кризис

              Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
              Сегодня нет практически ни одного серьезного общественно-политического издания на Западе, которое каждый день не обсуждало бы возможность наступления новой большой рецессии в мировой экономике. Такой, как в 2007-2009 годах. Или даже хуже. Подробности...
              Обсуждение: 4 комментария

              Лекарственная 228-я статья УК вошла в противоречие с жизнью

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              На одной чаше весов – страдания людей, которые от боли рискуют нарушать закон, на другой – чиновники, которые работают в отрыве от реальности. А рядом – силовики, которые тоже работают по своему плану и принимают страдальцев. Подробности...
              Обсуждение: 14 комментариев

              Неосоветизм выдает себя за русский патриотизм

              Дометий Завольский, историк-архивист
              Неосоветизм – мышление не просто деструктивное и малоприятное, но в худшем смысле старческое и выжившее из ума. Если в 90-е в нём было немало оправданного, в 2000-е – симпатичного, то сегодня это сплав страха, невежества и уныния. Подробности...
              Обсуждение: 348 комментариев

              Украина объявляет аукцион невиданной щедрости

              Глеб Простаков, журналист
              Украина продаёт последнее, что у нее осталось, и продаёт задёшево. Отличная плодородная земля в самом центре перенаселенной Европы – более чем привлекательный актив. Подробности...
              Обсуждение: 19 комментариев

              СССР уничтожили наивные люди

              Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
              Для русского народа распад СССР стал гигантской трагедией. Границы России вернулись к рубежам, на которых они находились в XVIII веке. Значительная часть наследия, которое столетиями создавала русская цивилизация, была растрачена. Мощь и престиж России были колоссально подорваны. Подробности...
              Обсуждение: 241 комментарий

              Парк Горького как символ новой России

              Сергей Мардан, публицист
              За это свое право – жить сытой, беспечной, буржуазной жизнью – новые москвичи перегрызут глотку кому угодно. Любой оппозиции, любым несогласным, любому, кто захочет отнять у них это право. Они – истинная опора российского общества. Подробности...
              Обсуждение: 133 комментария

              Наполеон уже не торт

              Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
              На уровне общего места мы знаем, что Наполеон – едва ли не создатель современной Европы. Собственно, до сих пор можно услышать сетования – мол, печально, что Наполеон не победил Россию. Подробности...
              Обсуждение: 26 комментариев

              США начинают новый передел мира с Гренландии

              Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
              История возвращается на круги своя, и формула Фукидида «сильные делают то, что могут, а слабые – то, что им позволяют сильные» доказывает свою актуальность. Нельзя не сказать за это Трампу большое спасибо. Подробности...
              Обсуждение: 47 комментариев

              Не совсем православные – все равно православные

              Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
              Особое положение РПЦ в России строится на факте, что частью этой Церкви себя считает абсолютное большинство населения страны. Но доля регулярно (хотя бы раз в неделю) посещающих храм не превышает 10 процентов. И как со всем этим быть? Подробности...
              Обсуждение: 554 комментария

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............