Украина объявляет аукцион невиданной щедрости

На Украине всерьёз обсуждают снятие моратория на продажу земли. Это самая простая и одновременно самая сложная реформа из всех. Простая – потому что позволяет быстро привлечь миллиарды на распродаже последнего – собственно территории государства Украина, будь она названа рынком земли сельхозназначения – сути это не меняет.

Команда Зеленского обещает снять мораторий на продажу земли уже в этом году. На этом настаивает МВФ и другие институциональные проводники интересов крупных западных корпораций. Никаких препятствий к снятию моратория нет – парламентское большинство принадлежит партия «Слуга народа» того же Зеленского. Популистов вроде Олега Ляшко, органично смотрящихся в роли борцов за права крестьян, в Верховной Раде уже нет – не прошли. При этом земля – один из немногих активов, которым новая власть может крыть хотелки внешних спонсоров. Приторговывать антироссийским вектором уже не получится – он задан ещё предыдущим президентом и пока кажется неизменным.

На самом деле, продавать землю, ежегодно продлевая мораторий, украинская власть не решалась вовсе не из патриотических соображений и отнюдь не из-за опасений полной утраты суверенитета. Продажа земли была невыгодна её арендаторам – крупным украинским операторам вроде компаний экс-президента Петра Порошенко, и некоторым международным компаниям вроде частной американской Cargill.

Аренда земли стоит дёшево – порядка 100 долларов за сотку. Эта цена – одна из главных причин безлюдных украинских сел. Жить на эти деньги невозможно, можно только подживать. А субсидии в Украине получают только крупные агрохолдинги, но не мелкие фермерские хозяйства. Обрабатывать землю самостоятельно, не имея дешёвых кредитов на машины и технику и не пользуясь госсубсидиями, невозможно.

Проблема в том, что и стоит земля сейчас дёшево. Миллиарды получаются только на объёме продаж, но в целом цена земли, если её вообще возможно сложить, будет низкой. Страна закредитована, правительство размещает еврооблигации под сумасшедший по европейским нормам процент. А, значит, высокую цену за землю никто не даст. «Покупай, когда дёшево, продавай, когда дорого» – этот простой биржевой принцип будет применён и к украинским черноземам.

Нет, землю не скупят иностранцы. По крайне мере, не сразу. Продажа земли будет сопровождаться конфликтами. Более-менее распаёван только государственный земельный фонд. По сути, речь пойдёт о его приватизации. Но есть ещё некий резервный фонд земли, которым распоряжаются местные органы власти, и большая часть которого незаконно находится в пользовании непонятно кого.

Частников – владельцев земельных паев ждут рейдерские захваты, отжимы и рэкет. Объединять мелкие паи в поля на многие и многие гектары буду теми же методами, какими покупали и запугивали профсоюзных лидеров американские мафиози в начале XX века. Введение рынка земли пропахнет порохом.

В условиях, когда в Украине де-факто развалена правоохранительная система, в стране полно нелегального оружия, которым пользуются добровольцы и активисты всех мастей, это станет более чем серьезной проблемой. Предложение породит спрос, и рынок наёмных головорезов будет процветать параллельно запуску рынка земли. Собственно, он станет стержневым элементом этого рынка. Ускоренный запуск земельного рынка в условиях, когда нет земельного кадастра, и значительной частью земли полузаконно распоряжаются маленькие и большие лендлорды, будет кровавым.

Эту первую кровь должны будут взять на себя крупные украинские агрохолдинги. И только затем на Украину зайдут западные компании, которые будут покупать уже «чистую» землю. «Схема с добросовестным покупателем» – так, кажется, называется один из видов квартирного мошенничества. Так будет и с землёй, но гораздо быстрее и в значительно больших масштабах. Украина продаёт последнее, что у нее осталось и продаёт задёшево. Отличная плодородная земля в самом центре перенаселенной Европы – более чем привлекательный актив.

Вкупе с большой приватизацией госпредприятий, объявленной командой нового президента Украины, запуск рынка земли станет большой распродажей имущества вынужденными съехать из дома в дом попроще украинцами. Пока граждане страны бегут на Запад и Восток в поисках лучшей жизни и работы, власть объявляет аукцион невиданной щедрости.

Судя по всему, проект большой приватизации всего, а не мир в Донбассе и восстановление страны после тяжёлых лет разграбления, утраты территорий и людей, станет главным в президентстве Владимира Зеленского. И, надо сказать, он может быть в этом весьма успешен.

Хотя большинство украинцев выбирало его, конечно, совсем для другого.