Главный принцип спецподразделения «Альфа»

29 июля свой праздник отмечают совершенно особые люди. Сотни бойцов сверхчеловеческой выдержки и уникальных умений. Официально – управление «А» Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Или, как ее принято называть – группа «Альфа». 29 июля 1974 года в КГБ СССР, которым тогда руководил Юрий Андропов, был издан совершенно секретный приказ о создании спецподразделения «А».

А первым командиром группы стал человек, совершивший невозможное еще младшим лейтенантом. Еще за несколько лет до появления «Альфы» Виталий Бубенин вписал свое имя в историю российских Вооруженных сил. В 1967-м году, во время конфликта на острове Даманский он командовал погранзаставой «Кулебякины сопки». Заставой, которую сам же укрепил и отстроил. Группа Бубенина численностью в 35 бойцов уничтожила целых два батальона вторгшихся на территорию СССР хунвейбинов – а это, на всякий случай, 850 человек!

За этот подвиг старший лейтенант получил звание Героя Советского Союза. За этот же подвиг несколько лет спустя лично Андропов назначил его первым командиром спецподразделения «А». 80-летний Виталий Дмитриевич Бубенин до сих пор является живым символом того, как масштабные задачи особой важности можно решать небольшим количеством специально подготовленных бойцов. Так была заложена традиция, живущая до сих пор. Ее продолжали другие командиры группы – Геннадий Зайцев, Михаил Головатов, Валерий Канакин и ряд других.

Много лет о существовании этого подразделения страна только догадывалась – но никто не мог даже представить, какую роль группа сыграет в истории своей Родины, особенно после ее распада. Вот лишь то немногое, о чем можно рассказать, что можно перечислить публично.

1983-й. Освобождение заложников в захваченном в Тбилиси грузинской «золотой молодежью» Ту-134.

Январь 1991-го года. Действия спецподразделения в Вильнюсе стали одним из главных столпов государственной мифологии современной Литвы – и одним из символов трагического развала СССР.

1996-й год. Дагестан, село Первомайское. Группу «Альфа», как будто строевую часть, погнали в бой по колено в снегу. Тем не менее – боевая задача была исполнена.

2000-й год. Захват Салмана Радуева, одного из символов чеченского терроризма.

2002-й год. «Норд-Ост», театральный центр на Дубровке. Десятки бандитов, захвативших сотни заложников, уничтожены буквально в течение нескольких минут.

И страшный сентябрь 2004-го. Беслан. Самые большие потери и среди заложников, и среди бойцов спецподразделений. Редкий пример, когда бойцы получали ранение в спину – потому что они выносили заложников. Офицеры прятали детей прямо на своей груди.

Трагедия Беслана показала не только железную профессиональную выучку бойцов управления «А». Важнее другое – обнажился главный принцип спецподразделения. Неписаное правило. То, о чем они никогда не скажут публично, но что является сутью работы бойцов подобного уровня. Главный принцип: жизнь заложника важнее жизни бойца. Спасти беззащитного, безоружного, невинного – и если надо, пожертвовать ради этого собственной жизнью.

Не колеблясь. Просто потому, что так надо.