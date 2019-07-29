Главный принцип спецподразделения «Альфа»

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29 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:02  |  vz.ru
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В российской экономике ожидается «оттепель»

Российская валюта продолжает оставаться крепкой Фото: Maxim Shemetov/Reuters
Снижение ставок по кредитам, в том числе ипотечным – такие последствия, как предсказывают аналитики, ожидают российскую экономику после ряда недавних решений Центрального банка. При этом снижение ключевой ставки ЦБ теоретически угрожало ослабить рубль, однако этого не произошло. Почему? Подробности...
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Московской оппозиции поможет армия Украины

В Киеве вспомнили об экспорте «майданного» образцаФото: Tatyana Makeyeva/Reuters
«Стихийный протест москвичей» оказался не стихийным и, по данным полиции, не совсем московским. Среди участников беспорядков – много приезжих. Когда в «борьбе за демократию» в Москве засветились гости с Украины, уже не удивляет призыв экс-редактора киевского Forbes «готовить войска для поддержки демократии в России». Кто еще с интересом наблюдал за акцией оппозиции в Москве? Подробности...
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Почему не тушат лесные пожары в Сибири

Жители Сибири категорически против решения властей не бороться со стихиейФото: Кирилл Шипицин/ТАСС
В России горят миллионы гектаров леса из-за сухих гроз, жары и отсутствия дождей. Региональные власти признали пожары неопасными для населенных пунктов, а их тушение – бессмысленным занятием. С этим категорически не согласны жители Сибири. Они жалуются, что гарь и смог мешают нормально дышать, а также вредят местной флоре и фауне. Кто и как сейчас борется с огненной стихией?  Подробности...
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Украинская «Буря» в Донбассе обречена на провал

Гибель Сербской Краины стала уроком не только для Украины, но и для России тожеФото: Chris Helgren/Reuters
Украина вновь обсуждает «хорватский сценарий» для решения «донбасской проблемы». И понятно, почему обсуждает: с точки зрения украинских националистов и других моральных уродов, он стал бы идеальным выходом из ситуации. Но что именно предполагает «хорватский сценарий»? И почему Киеву стоило бы о нем забыть, пока хуже не стало? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Главный принцип спецподразделения «Альфа»

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
29 июля свой праздник отмечают особые люди. Сотни бойцов сверхчеловеческой выдержки и уникальных умений. Официально – управление «А» Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Или, как ее принято называть – группа «Альфа». Подробности...

От впадения в детство американской элиты становится страшно

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Допрос спецпрокурора Мюллера в Конгрессе США выглядел странно. Самое страшное открытие, которое сделали конгрессмены и простые американцы, состоит в том, что никто толком не знает, кто же вмешался в выборы 2016 года. Подробности...
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Неистребимость истины

Сергей Худиев, публицист, богослов
Годовщина Крещения Руси была отмечена грандиозным – около трехсот тысяч участников – крестным ходом Украинской православной церкви. Это огромная радость для всех нас – для всех наследников Крещения, совершенного святым князем Владимиром. Подробности...
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          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
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              Андрей Колесник

              Главный принцип спецподразделения «Альфа»

              Андрей Колесник
              ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
              		 29 июля 2019, 19:55

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              29 июля свой праздник отмечают совершенно особые люди. Сотни бойцов сверхчеловеческой выдержки и уникальных умений. Официально – управление «А» Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Или, как ее принято называть – группа «Альфа». 29 июля 1974 года в КГБ СССР, которым тогда руководил Юрий Андропов, был издан совершенно секретный приказ о создании спецподразделения «А».

              А первым командиром группы стал человек, совершивший невозможное еще младшим лейтенантом. Еще за несколько лет до появления «Альфы» Виталий Бубенин вписал свое имя в историю российских Вооруженных сил. В 1967-м году, во время конфликта на острове Даманский он командовал погранзаставой «Кулебякины сопки». Заставой, которую сам же укрепил и отстроил. Группа Бубенина численностью в 35 бойцов уничтожила целых два батальона вторгшихся на территорию СССР хунвейбинов – а это, на всякий случай, 850 человек!

              За этот подвиг старший лейтенант получил звание Героя Советского Союза. За этот же подвиг несколько лет спустя лично Андропов назначил его первым командиром спецподразделения «А». 80-летний Виталий Дмитриевич Бубенин до сих пор является живым символом того, как масштабные задачи особой важности можно решать небольшим количеством специально подготовленных бойцов. Так была заложена традиция, живущая до сих пор. Ее продолжали другие командиры группы – Геннадий Зайцев, Михаил Головатов, Валерий Канакин и ряд других.

              Много лет о существовании этого подразделения страна только догадывалась – но никто не мог даже представить, какую роль группа сыграет в истории своей Родины, особенно после ее распада. Вот лишь то немногое, о чем можно рассказать, что можно перечислить публично.

              1983-й. Освобождение заложников в захваченном в Тбилиси грузинской «золотой молодежью» Ту-134.

              Фото: SpetsnazAlpha/Wikipedia

              Январь 1991-го года. Действия спецподразделения в Вильнюсе стали одним из главных столпов государственной мифологии современной Литвы – и одним из символов трагического развала СССР.

              1996-й год. Дагестан, село Первомайское. Группу «Альфа», как будто строевую часть, погнали в бой по колено в снегу. Тем не менее – боевая задача была исполнена.

              2000-й год. Захват Салмана Радуева, одного из символов чеченского терроризма.

              2002-й год. «Норд-Ост», театральный центр на Дубровке. Десятки бандитов, захвативших сотни заложников, уничтожены буквально в течение нескольких минут. 

              И страшный сентябрь 2004-го. Беслан. Самые большие потери и среди заложников, и среди бойцов спецподразделений. Редкий пример, когда бойцы получали ранение в спину – потому что они выносили заложников. Офицеры прятали детей прямо на своей груди.

              Трагедия Беслана показала не только железную профессиональную выучку бойцов управления «А». Важнее другое – обнажился главный принцип спецподразделения. Неписаное правило. То, о чем они никогда не скажут публично, но что является сутью работы бойцов подобного уровня. Главный принцип: жизнь заложника важнее жизни бойца. Спасти беззащитного, безоружного, невинного – и если надо, пожертвовать ради этого собственной жизнью. 

              Не колеблясь. Просто потому, что так надо.


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