Политкорректности вы лучше у нас поучитесь

Уберите детей от мониторов, сейчас будет пятиминутка мизогинии. Хотя нет, уберите от мониторов леваков, сейчас я буду развенчивать мифы об освобожденной женщине Запада. И несчастной затюканной женщине России.

Начнем с того, что не мытьем, так катаньем, мадам Урсула фон дер Ляйен с перевесом в девять голосов стала главой Еврокомиссии. Типа начальником всего ЕС. До этого мадам была министром обороны Германии и довела бундесвер до цугундера. На ее место – министра обороны – назначили даму Аннегрету Крамп-Карренбауэр, которая до этого была главой правящей партии ХДС и довела партию до того, что ее по рейтингам обогнали зеленые экстремисты.

Пострадавшими от роста рейтинга «Зеленых» оказались также дама Андреа Налес, глава партии СДПГ, и немного просела Алис Вайдель с ее партией «Альтернатива для Германии». Пока дамочки метались, лидер партии «Зеленые» – дама Анналена Баербок заявила, что цель политики «Зеленых» – построение коммунизма. С улицы доносились апокалиптические завывания лидеров движения «Пятницы для Будущего» – девушек Греты Тунберг и Лизы Нойбауэр о том, что все скоро умрут от СО2.

О чем нам говорит эта картинка? О том, что на все ведущие посты в Европе сейчас истерически навязывают граждан женского пола. Причем это делается в рамках партийной и политкорректной разнарядки, потому что так надо.

Договорились уже до того, что на выборах в парламент должны победить равные количества женщин и мужчин. Что означает только одно – никаких выборов в данном случае нет, или результаты будут официально подтасованы. Иначе избиратель навыбирает непонятно кого и, может быть, даже на трех мужчин больше, чем нужно по квоте.

Я ничуть не против женщин на руководящих постах и в политике – потому что, в отличие от либеральной общественности, я не вижу большой разницы между мужчиной и женщиной и не люблю, когда ее истерично подчеркивают борцы за равноправие, выдавая себя таким образом как натуральных шовинистов. Но есть два соображения: мы видим примеры того, как быстро эволюционируют дамы на политическом поприще, динамично принимая самые гнусные правила игры, и вот уже прогрессивная яблочница Яровая становится жупелом для тех, кто ее выдвинул, а очень неглупая и тоже прогрессивная Мизулина превращается в ночной кошмар оппозиции.

О политической трансформации госпожи Меркель из центриста-консерватора в рупор безумных требований эко-террористов, в американский инструмент уничтожения немецкого общества и государства, я уже и не говорю.

К этому явлению – высвобождению на высоких постах в дамах самого грязного, что предлагает политика, можно относиться как угодно. Можно по-сексистски над этим хихикать, можно с полным уважением обложиться томами Фрейда и Юнга и попытаться изучить, что там у них в голове щелкает и какой ген с каким гормоном мутируют. Но неприятный факт остается фактом. А факты, как известно – враги истины.

Так вот, за истину нам пытаются выдать систему гендерных квот. К чему приводят квоты, мы знаем – к полной деградации того направления, где они введены. Вот, например, в СССР были квоты на высшее образование для представителей «малых народов» – то есть отсутствие экзаменов или заниженные баллы – ну и где академики по квоте? Если кто-то и выбился, то только собственными силами и трудом.

Сейчас советский социализм именно таким образом активно насаждается в Европе, при том, что СССР и РФ там поносят, как главного врага демократии и всего хорошего.

Но все это неспроста. Вот это истерическое выпячивание «особой роли» женщины – оно имеет весьма неприятный бэкграунд. Каждая из дико демократических и дико прогрессивных стран имеет свою историю. Самый ближайший аналог – это официальное и тоже истерическое отношение к черным, статус особо обиженных, культ запрета обычных слов, цветные разнарядки в голливудском кино и даже в мультиках. И все это делается с диким ощущением нравственного превосходства. И с этой же рожей они учат другие страны. То есть люди, которые не давали черным мыться в той же раковине, что и белые, еще в 60-е годы 20-го века, учат русских запретить слово «негр». У нас, вообще-то, не было отдельных скамеек в автобусах. Вот ГУЛАГ был, а скамеечек не было. Поэтому пошли вы на хрен, учителя.

Или, может быть, англичане, которые до 1982 года подавляли по закону геев, нам расскажут, отчего теперь такая невероятная любовь к ЛГБТ? У вас уже Элтон Джон к 1982 году девятнадцать шикарных альбомов выпустил, а закон все еще запрещал гомосексуальные контакты. Про убийство гениального ученого Тюринга под пытками только за то, что он гей, мы даже говорить не будем.

Вот ровно из того же произрастают корни навязывания дам на всевозможные посты. Мало кому ведь попадалась на глаза знаменитая фотография: «1967 год. Организаторы Бостонского марафона пытаются остановить Катрин Свитцер и выкинуть ее с соревнований. Она стала первой женщиной, которая все-таки завершила эту гонку». Вы ведь даже не задумываетесь над тем, что до 1974 года в гендерно-прогрессивной Германии замужняя женщина не имела права идти на работу без письменного согласия хозяина – мужа. По закону. А что такого? Мы же не в Саудовской Аравии, дорогая.

Действительно – первые женщины, получившие избирательное право в 1906 году, конечно, были финские. Только одна деталь – Финляндия тогда была Российской империей, где остальные территории стали голосовать по-женски в 1917-м. А в той же Германии впервые проголосовали только в 1918-м. В США в 1920-м, в прогрессивной Франции – вообще в 1944-м.

Нет, конечно, есть чудовищные нарушения прав женщин в России – они не вправе выходить на пенсию наравне с мужчинами – им придется выходить в 60, а не в 65 (раньше было вообще 50, как вам такое, шовинистические свиньи?). И поэтому Германия – лидер равноправия: и мужчины, и женщины выходят на пенсию в 67 лет безо всякой гендерной дискриминации. А скоро будут в семьдесят. И никто не пикнет.

Так что, когда вы видите особо громкого прогрессора, поучающего окружающих гендерной или расовой морали, знайте – вы видите вчерашнего куклуксклановца, расиста и мизогина. И по-другому не бывает.