Дяденьки, дайте денег на свободу слова

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Кипрский газ угрожает позициям Газпрома в Турции

Турция активно взялась за поиски газа на шельфе КипраФото: Umit Bektas/Reuters
В Восточном Средиземноморье разгорелась настоящая борьба между Турцией и ЕС за шельф Кипра. Анкара впервые начала активно искать там природный газ. ЕС ответил санкциями, которые Турция не восприняла всерьез и готова продолжать геолого-разведочные работы. Для России это плохая новость – наличие у Турции крупных запасов газа ударит по российскому экспорту. Подробности...
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Мертвые души не пустили в Мосгордуму

В Мосгордуму с «мертвыми душами» не по путиФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Ряд московских оппозиционеров оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. У них найден брак в подписных листах, в том числе из-за «мертвых душ». В избирательной комиссии даже объявили минуту молчания по своей умершей коллеге, чьи данные оказались среди подписей. В то же время не подтвердились заявления исключенных из гонки кандидатов об отбраковке реальных подписей, отданных за них избирателями. Подробности...
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У русских хотят отнять статус первооткрывателей Антарктиды

Миссия шлюпов «Восток» и «Мирный» была щедро профинансирована императором Александром IФото: РИА Новости
Ровно 200 лет назад стартовала первая русская атлантическая экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева, по итогам которой была открыта Антарктида. Впоследствии подвиг российского флота стали принижать, в том числе в самой России, и до сих пор вопрос русского первенства в обнаружении самого южного континента не решен в нашу пользу. Но почему? Кто именно хочет отобрать у нас лавры первооткрывателей? Подробности...
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Потомок русского барона возглавила Европу

Урсула фон дер Ляйен после объявления итогов голосованияФото: Vincent Kessler/Reuters
Европейское правительство впервые возглавила немка. Но избрание бывшего министра обороны ФРГ символично не только потому, что она представляет главную страну Евросоюза. Сама персона Урсулы фон дер Ляйен, ее происхождение и биография олицетворяют собой общеевропейские амбиции германской элиты. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Дяденьки, дайте денег на свободу слова

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Миф о том, что в России нет свободы слова, а на Западе – говори, что хочешь, уже давно именно миф. Такая цензура, какая есть в любой стране победившей демократии, русским даже не снилась. Вернее, снилась, но очень давно. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Почему они нападают на Церковь

Сергей Худиев, публицист, богослов
Русская церковь вызывает враждебность не только как русская, но и именно как церковь. Так сложилось не потому, что Церковь этого как-то добивалась, а просто потому, что она остается сама собой. Подробности...
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Президентам Литвы и Латвии придется развернуться к России

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В Литве и Латвии вступили в должности новые президенты. Эти страны не важны России ни экономически, ни политически, но все же интересно – попытаются ли они выстроить с нами нормальные отношения. Сосед, Эстония, уже пытается. Подробности...
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              Игорь Мальцев

              Дяденьки, дайте денег на свободу слова

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 17 июля 2019, 12:02

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              Миф о том, что «в России нет свободы слова, а вот на Западе...» сам по себе прекрасен, потому что, прежде всего, говорит о том, кто его любит тиражировать. У него два адресата – первый сугубо внутренний, для оболванивания местного населения. Ну, чтобы «анчоусы», как выражается авторка «Эха Москвы» Юлия Латынина, чувствовали себя именно так, как нужно – униженно и оскорбленно.

              Второй адрес – он формата b2b (business-to-business) – «у нас тут в Рашке-оккупашке совсем нет ни свободы слова, ни хамона, а поэтому, дяденьки, дайте денег на борьбу». Ну, если поискать, то хамон, вообще-то, есть, а вот со свободой слова... погодите. Все эти тексты про отсутствие свободы слова ведь не на самиздатовской пишмашинке печатают – это же идет постоянно в российских радио- и телеэфирах, правильные политологи по всему интернету посыпают голову пеплом: какие все-таки русские лишенцы на предмет свободы слова. У вас не возникает ощущения некоего противоречия?

              Или вот то, что мы видим, – это именно ее отсутствие, а вот где-то там, где трава зеленее, есть Настоящая Свобода Слова? И тут мы ступаем на довольно скользкий путь сравнения «тут» и «там». А скользкий он по вполне очевидной причине – картина, даже в пропагандистском изложении для стороннего наблюдателя – резко изменилась. И скорость этих изменений нарастает.

              Еще на нашей памяти все было просто – вот, есть закрытый на все пуговицы СССР, тюрьма народов, бла-бла-бла, и есть сиятельный Запад, где можно выйти на лужайку перед Белым домом и сказать, что Рейган идиот. По эту сторону границы на замке кругом шныряют сексоты и душат свободное слово интеллектуалов с метро «Аэропорт». А вот там – все в шоколаде, джинсе и свободной любви.

              Я сидел как-то в Лос-Анджелесе за столом с такими интеллектуалами – и именно с метро «Аэропорт», где всегда старались жить обласканные баблом и привилегиями киношники и писатели. Так вот, двое из них электриками работают до сих пор и счастливы. Но неважно. С джинсой разобрались. А свободную любовь уже стараниями прогрессивной общественности добивают митушницы. Что там еще? Ах да – свобода слова.

              Фото: Johannes Eisele/ REUTERS

              Для широкой немецкой, например, общественности свобода слова закончилась ровно в 2015 году. Хотя на самом деле ее и не было никогда. Вы ведь действительно думаете, что прекрасный журналист Ульрика Майнхоф взялась за автомат, потому что она сумасшедшая убийца-террорист, а не потому, что ее затравили за ее статьи в журнале «Конкрет», которые с огромным трудом прорывались к читающей публике? А ведь это было давно – именно тогда, когда «Голос Америки» и «Свобода» страстно учили советскую аудиторию безграничной и трансграничной свободе слова.  

              С тех пор постепенно сначала университетские аудитории перестали быть местом для дискуссий и там воцарилось правильное единообразие мысли. И теперь выступления неугодных лекторов – причина того, чтобы пришли боевики «Антифы» и сожгли кампус. Это в Америке. А в старой доброй Германии отклонение от политики партии со стороны профессора означает донос – в том числе со стороны студенческой общественности, а затем и увольнение. Традиции никуда не делись. Общество должно одобрять политику партии и выражать устно и письменно только ее поддержку.

              Задолго до иммиграционного кризиса 2015 года член совета директоров Немецкого федерального банка Тило Саррацин в интервью журналу Lettre International сказал, что большая часть арабских и турецких иммигрантов не желает интегрироваться в немецкое общество. «Интеграция есть задача того, кто интегрируется. Я не обязан уважать того, кто ничего для этого не делает. Я вообще не обязан кого-то уважать, кто живет за счет государства, отвергает это государство, не заботится должным образом об образовании своих детей и постоянно производит на свет маленьких «девочек-в-платках», – сказал Саррацин.

              На него напали все – от бывшего канцлера Шмидта и председателя комитета Бундестага по внутренним делам до самого последнего берлинского режиссера. Директор банка потребовал от него уйти в отставку. Но Саррацин слишком крупная фигура, чтобы его так просто было подвинуть. Тогда ему ограничили полномочия в совете директоров банка.

              Казалось бы – где банки и финансы, а где свободные слова о насущной проблеме, которая признается правящей партией за несуществующую. А когда он выпустил книгу «Германия – самоликвидация», то управление банка ходатайствовало аж перед федеральным президентом ФРГ, чтобы он уволил Саррацина из банка. Это, типа, как если бы Герман Греф пошел к Путину просить уволить своего зама за то, что он написал какую-то книжку, где тот описывает некоторые особенности жизни гастарбайтеров в Москве. Можете себе представить? Нет. Ну давайте тогда дальше поговорим про свободу слова тут и там.

              Саррацин – член СДПГ, то есть социалист. Так вот до сих пор партийцы пытаются его выкинуть из членов партии. Потому что СДПГ в десны лобызается с Linke (Левыми), которые, конечно же, кричат: «Везите больше беженцев!». Но окончательно со свободой слова распрощались в 2015-м, когда ни одно слово против политики неконтролируемой иммиграции в прессе не осталось безнаказанным. Отныне каждый не только недовольный, но и просто сомневающийся автоматически имеет статус нациста и расиста с оргвыводами.

              Даже сейчас, когда Гамбург первым из федеральных земель опубликовал шокирующую статистику, из которой явствует, что нападения с использованием ножа «иностранцами» происходят каждый день, обсуждение прелестей иммиграции – это жесткое табу в офисах и на предприятиях. Только убедившись, что его никто не слышит из тех, кто может донести, немец смело критикует Меркель. Это очень знакомое советским людям движение головой – ой, а не слышит ли кто?

              Потому что у всех перед глазами прекрасный кейс со свободой слова – когда начальник разведки Маас публично объявил, что никаких нацистских беспорядков и охоты на иностранцев, по данным полиции и разведки, в Хемнице не было. Его уволили в два дня. Потому что это полностью противоречило официальной пропаганде имени матушки Меркель – согласно ей, в Германии распоясались неонацисты, от которых надо немедленно защитить мигрантов.

              Но если вы думаете, что красота со свободой слова – это только в Германии, посмотрите кейс с так называемым конгрессом по свободе слова в Лондоне. На который отказались регистрировать русские СМИ RT и Sputnik. На каком основании? «Потому что пропаганда и дезинформация». Впрочем, ни одного примера «дезинформации» никто не предоставил. А уж ярлык «пропаганда» можно прилепить даже на конверт пластинки Элтона Джона. Если сильно захотеть. Потому что «пропаганда» – это пропагандистский термин.

              Так что, расстроившись, читатель, иди за правдой в интернет. Сейчас как раз Facebook банит тысячами аккаунты несогласных с политикой Демократической партии США. И даже давеча официально разрешил травлю и угрозы несогласным. Правда, через три дня убрал новые правила. Вот там будет тебе свобода слова. Трансграничная. Кристальная.


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