Как избавиться от Габунии

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Победа над инфляцией подарила российской экономике новую проблему

Цены на продукты по-прежнему растут - но на многое другое снижаютсяФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
По результатам июня цены в России за целый месяц почти не повысились. Это рекордный показатель за всю современную историю страны, с 1991 года – по крайней мере, если верить Росстату. Почему же граждане все равно чувствуют рост цен по своему кошельку? И почему борьба с инфляцией в России в итоге, как оказалось, в какой-то мере вредит экономике в целом? Подробности...
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Россия накажет Грузию без санкций

Отношение к грузинским товарам у российского потребителя изменитсяФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Владимир Путин не считает необходимым для России вводить новые санкции против Грузии. Теперь правительство не будет накладывать предложенные Госдумой ограничения – на денежные переводы, на поставки напитков и вин. Но отношение российского общества к Грузии все равно изменится – и последствия этого куда важнее как для двусторонних отношений, так и для нашего понимания самих себя. Подробности...
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Врачи требуют изменить систему наказания за гибель их пациентов

Ошибки допускает порою даже самый добросовестный врачФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
«Бывает и так, что пациентов путают и оперируют не того», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-невролог, к.м.н. Павел Бранд. Он прокомментировал последние громкие уголовные дела против врачей и рассказал о разнице между халатностью и медицинской ошибкой. Подробности...
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Москву и Киев может объединить газовая труба

В Москве предложили забыть «абсурдную и дурацкую» ситуацию с высокими ценами на газ для украинцевФото: Gleb Garanich/Reuters
В среду Дмитрий Медведев заявил, что есть два решения проблемы транзита газа через Украину. Один из них – это создание консорциума для управления украинской газотранспортной системой, в который вошли бы Украина, Россия и ЕС. И хотя для Москвы это сейчас невыгодно, эксперты полагают, что и Киев не отдаст России часть трубы. Впрочем, ситуацию могут изменить парламентские выборы. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Как избавиться от Габунии

Константин Кондрашин, главный редактор газеты «ВЗГЛЯД»
Многие ждали новых государственных санкций против Грузии. И, не дождавшись, испытали разочарование. Но совершенно напрасно. Государство дает нам, каждому из нас, возможность лично ответить за нанесенные нам оскорбления. Подробности...

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Глеб Простаков, журналист
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          Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?
          • Да, ухудшилось

          • Да, улучшилось

          • Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

          • Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе

          Поддерживаете ли вы проведение телемоста Россия – Украина?
          • Да

          • Нет

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          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

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            Константин Кондрашин

            Как избавиться от Габунии

            Константин Кондрашин
            главный редактор газеты «ВЗГЛЯД»
            		 11 июля 2019, 19:48

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            Грузинский канал «Рустави 2» ртом журналиста Георгия Габунии потряс миллионы граждан России. Казалось бы, современного человека, ежедневно испытывающего на себе всю мощь повреждающего эффекта телевизионных ток-шоу, интернет-комментариев и ядовитой лексики YouTube-блогеров трудно чем-то шокировать. Но грузинский канал смог – запредельное хамство его ведущего и оскорбления в адрес президента России задели даже людей, далеких от политики.

            Мы испытали психологический шок. И приняли это на свой счет. Естественное желание нормального человека не верить в саму возможность настолько оскорбительного поведения с виду вменяемого журналиста натолкнулось на последовавшие за этим комментарии и действия руководства канала, вставшего на защиту Габунии и даже пообещавшего «мочиться на «Боржоми» назло русским. И если часть страны и ее руководства Габунию осудила, то другая часть – поддержала.

            Пробив здоровый цинизм и психологическую защиту аудитории, мат Габунии стал повреждающим раздражителем для граждан целой страны.

            У части аудитории такое поведение грузинского журналиста вызвало злость по отношению ко всей Грузии. Но для многих прямая агрессия в адрес целого народа остается неприемлемым, табуированным способом справиться со стрессом. И это хорошо. Но что же нам делать? В чем наш ответ и избавление от травмирующего переживания?

            Во-первых, честно признать, что вылитые на наши головы грузинским каналом нечистоты нас шокировали. Теперь мы знаем новый уровень дна, на который готовы опускаться радикальные медиаперсонажи.

            Фото: Shakh Aivazov/AP/ТАСС

            Дать выход своим чувствам, связанным с травматическим переживанием в приемлемом, недеструктивном виде. Заявить протест. Для многих таким способом становится добровольный отказ от тех или иных грузинских товаров или услуг. Эти «персональные санкции» – не поза патриота или модный тренд. Это естественная потребность избавиться от нанесенной эмоциональной травмы.

            Многие ждали новых государственных санкций против Грузии. И, не дождавшись, испытали разочарование. Но совершенно напрасно. Государство дает нам, каждому из нас, возможность лично ответить за нанесенные нам оскорбления. Не в приказном порядке, не строем, а персонально. Это и есть демократия.

            Грузинские радикалы могут порадоваться – они задели россиян. Несмотря на весь предыдущий информационный опыт, мы оказались не готовы к хамской выходке Габунии и его коллег. Мы шокированы, и наши персональные санкции в адрес «Боржоми» или поездок в Грузию – это способ оплакать то недавнее прошлое, в котором нам казалось возможным безусловное грузинское гостеприимство и взаимное уважение. Как в анекдоте: «Думали, что это любовь, ан нет – опять опыт».

            За опыт спасибо. Все проходит, пройдет и это. Живем дальше. Пока без «Боржоми» и солнца Сванетии.


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