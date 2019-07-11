Как избавиться от Габунии

Грузинский канал «Рустави 2» ртом журналиста Георгия Габунии потряс миллионы граждан России. Казалось бы, современного человека, ежедневно испытывающего на себе всю мощь повреждающего эффекта телевизионных ток-шоу, интернет-комментариев и ядовитой лексики YouTube-блогеров трудно чем-то шокировать. Но грузинский канал смог – запредельное хамство его ведущего и оскорбления в адрес президента России задели даже людей, далеких от политики.

Мы испытали психологический шок. И приняли это на свой счет. Естественное желание нормального человека не верить в саму возможность настолько оскорбительного поведения с виду вменяемого журналиста натолкнулось на последовавшие за этим комментарии и действия руководства канала, вставшего на защиту Габунии и даже пообещавшего «мочиться на «Боржоми» назло русским. И если часть страны и ее руководства Габунию осудила, то другая часть – поддержала.

Пробив здоровый цинизм и психологическую защиту аудитории, мат Габунии стал повреждающим раздражителем для граждан целой страны.

У части аудитории такое поведение грузинского журналиста вызвало злость по отношению ко всей Грузии. Но для многих прямая агрессия в адрес целого народа остается неприемлемым, табуированным способом справиться со стрессом. И это хорошо. Но что же нам делать? В чем наш ответ и избавление от травмирующего переживания?

Во-первых, честно признать, что вылитые на наши головы грузинским каналом нечистоты нас шокировали. Теперь мы знаем новый уровень дна, на который готовы опускаться радикальные медиаперсонажи.

Дать выход своим чувствам, связанным с травматическим переживанием в приемлемом, недеструктивном виде. Заявить протест. Для многих таким способом становится добровольный отказ от тех или иных грузинских товаров или услуг. Эти «персональные санкции» – не поза патриота или модный тренд. Это естественная потребность избавиться от нанесенной эмоциональной травмы.

Многие ждали новых государственных санкций против Грузии. И, не дождавшись, испытали разочарование. Но совершенно напрасно. Государство дает нам, каждому из нас, возможность лично ответить за нанесенные нам оскорбления. Не в приказном порядке, не строем, а персонально. Это и есть демократия.

Грузинские радикалы могут порадоваться – они задели россиян. Несмотря на весь предыдущий информационный опыт, мы оказались не готовы к хамской выходке Габунии и его коллег. Мы шокированы, и наши персональные санкции в адрес «Боржоми» или поездок в Грузию – это способ оплакать то недавнее прошлое, в котором нам казалось возможным безусловное грузинское гостеприимство и взаимное уважение. Как в анекдоте: «Думали, что это любовь, ан нет – опять опыт».

За опыт спасибо. Все проходит, пройдет и это. Живем дальше. Пока без «Боржоми» и солнца Сванетии.