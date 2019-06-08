«1984» – это не навсегда

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8 июня, суббота  |  Последнее обновление — 12:23  |  vz.ru
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Газпром завязал петлю на шее Украины

Газпром по-прежнему готов дать Украине существенную скидку на газ Фото: Рюмин Александр/ТАСС
Уже более четырех лет украинская власть хвастается тем, что живет якобы без газа из «вражеской» России. Тем более удивительно, что Газпром поднял тему возвращения Украины к прямым закупкам российского топлива. Причем Россия по-прежнему готова продавать газ на 25% дешевле, чем при реверсе из Европы. Зачем это Москве? Подробности...
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США начали опасную игру против российских военных

Американский крейсер и наш БПК сошлись на расстояние в 50 метровФото: U.S. Navy/youtube.com
Россия и США выдвинули противоположные версии инцидента в Восточно-Китайском море, где едва не столкнулись два боевых корабля двух стран. Американские адмиралы обвиняют в «опасных маневрах» наших моряков. Однако из видеозаписи следует, что в инциденте как раз виноват американец. Но зачем американцы демонстративно нарушают правила, да еще и показывают это на весь мир? Подробности...
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Как устроена система воровства государственных средств на Кавказе

Правоохранительные органы Северного Кавказа регулярно проводят операции по борьбе с коррупциейФото: vesti.ru
Очередная серия задержаний чиновников в Дагестане напомнила, что борьба с коррупцией на Северном Кавказе очень далека от завершения. Преступная группа, занимавшаяся земельными махинациями, поставила под свой контроль активы стоимостью (по скромным оценкам) 20 млрд рублей. Таких коррупционных ниш на Кавказе еще немало. Как устроена эта система и на чем воруют больше всего? Подробности...
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Как Украина обманывала Россию

Сделка по поставкам газа - один из примеров, когда Украина обманула РоссиюФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Неожиданное признание прозвучало в Киеве – власти Украины, оказывается, много раз обманывали Россию. Что и послужило причиной сегодняшнего кризиса в отношениях наших двух стран. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самые крупные примеры обмана России Украиной – которые в итоге принесли гигантские убытки самому Киеву. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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«1984» – это не навсегда

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ровно 70 лет назад впервые был издан роман Джорджа Оруэлла «1984». Сегодня по этому поводу напишут кучу дежурных слов – «культовый», «провидческий», бла-бла-бла. На самом деле, Оруэлл был дурак и все угадал неправильно. Подробности...

Ни одна демократия не может быть примером для России

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Демократия – лишь еще одна идеологическая манипуляция, и в этом нет ничего хорошего или плохого. Она везде суверенная. Как справедливо заметил Черчилль, наихудшая форма правления, за исключением всех остальных. Подробности...
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Пушкин – лучшее средство от депрессии

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            Игорь Мальцев

            «1984» – это не навсегда

            Игорь Мальцев
            писатель, журналист, публицист
            		 8 июня 2019, 11:50

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            Однажды мы с Антоном Борисовичем Носиком, видным деятелем русского интернета, сидели у забора белого одинокого дома на шотландском острове Джура и курили (это упоминать же еще не запретила партия борцов с курением?). И Антон сказал хорошую мысль: «Вот все эти псеводинтеллектуалы-хипстеры, они упоминают Оруэлла по любому поводу и без повода, они же ни черта в нем не поняли. Просто мода такая». У нас за спиной был дом, где Джордж Оруэлл в 1948 году написал роман «1984» и мы уже открыли бутылку виски (полиция нравов еще не запретила упоминать в тексте, что мы пили виски?).

            Кстати, часть своей мысли Антон Борисыч изложил, как и положено российскому интеллектуалу, матом. И вот то, что я не могу в тексте воспроизвести прямую речь очень умного человека – это уже победа «сил добра», которые следят за тем, что людям говорить и какими словами. Собственно, вот про это – а также про любовь, конечно, и есть роман «1984», который впервые был издан ровно 70 лет назад, вот в этот самый день. 

            Сегодня местные и неместные СМИ будут забиты пустейшими и пошлейшими мнениями всякого медийного охлоса насчет романа, который называют великим. «Культовый роман», «пророчество» - вот это вот всё.

            Ну, для начала он никакой не великий в художественном отношении, даже его экранизация  работы Терри Гильяма - и то ярче.

            Просто он, вопреки идеологии самого автора, который был банальным коммунистом с троцкистским душком, вдруг настолько точно совпал с дальнейшим развитием общества, что всем до сих пор не по себе. Понятно, что Оруэлла всю политическую жизнь мучила обида, что советский вариант коммунизма пошел совсем не тем путем, каким хотел бы идти он сам. Просто он был пока не в курсе, что независимо от того, Троцкий ты или Сталин, Гитлер или Цукерберг – все придет на одно и то же выжженное поле. Которое нынешние радостные велосипедисты и блогеры называют «постиндустриальным обществом».

            Фото: Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС

            Ведь, в рамках своих довольно ограниченных убеждений, Оруэлл считал, что все зло идет от Сталина и прочего СССР: тотальная слежка, контроль за идеологией (мыслями), новое пуританство в сексе, эксплуатация, пропаганда, деградация общества, двоемыслие, репрессии. И поэтому самые банальные из тех, кто будет в этот день жевать жвачку «1984» в медиа, так старательно привязывают его пророчества к СССР и современной России, как, типа, правопреемнице. «Роскомнадзор запретил Telegram? – так это же 1984!», «Собянин поставил камеры на улицах -  так это же 1984!», ну, и так далее.

            До зевоты и ломоты в ушах. Ну, конечно, дальше обязательно будет текст про многовековое рабство и прочее бла-бла-бла. Что подразумевает, что где-то есть цветущий сад, где все совсем по-другому.

            Вырубили уже тот сад, успокойтесь. Вот вы и вырубили.

            То есть, вот все эти люди, которые после последней войны решили, что они теперь - единственные силы добра на планете. И, если величайшая подлость дьявола в том, что он убедил людей, что его не существует, то подлость сил добра - в том что они внушили всем, что немецкий фашизм это - правые, а сами они – левые. 

            Вот с этого финта, собственно, и начался настоящий, без кавычек, 1984. Потому что даже если оставить в сторону спекуляции на тему коммунизма - антикоммунизма, оказалось, что, как только у руля оказывается критическая масса сторонников одной идеологии, буквально все превращается в Сталин-Берия-Гулаг. Независимо от прекрасных лозунгов, которые эта группа излагает. Ну, а после 1968-го вообще понеслось.

            Естественно, начали с идеологии, подчинив левацким идеям европейские и американские университеты, вытаптывая ростки инакомыслия и подчиняя всех правильным партийным установкам. Причем – безо всякого центрального комитета партии. Просто отменив в один момент право на дискуссии. Потому что зачем дискуссии, если идеология у нас одна – либеральная?

            Особенно это стало очевидным сейчас. Когда из бывшего интеллектуального ядра общества, где велись научные и общественные дискуссии, изгнали само понятие «дискуссия», а потом стали физически и экономически вышвыривать несогласных. Каковы шансы профессора, чьи работы противоречат новой политической повестке, остаться на кафедре? Ответ – ноль. 

            Простая человеческая реакция – уход в двоемыслие. Ведь не все славившие мудрость академика Лысенко были его фанатами. Многие знали, что он жулик, демагог и идиот. Но «понимаете, время было такое». Ага – так растет класс моральных деграндантов среди интеллектуальной элиты. Убивая науку.

            А потом началось то, о чем говорил Оруэлл – контроль за сексуальной жизнью, как важный момент подавления общества.

            И опять это пришло с подачи светлоликих (или как их называют в Германии - Blauäugig голубоглазых) под видом борьбы с харрасментом. Лозунг-то, конечно, совершенно правильный – но, собственно, барин, что плохого было в лозунге «земля-крестьянам»? Да только посмотрите на миллионы убитых крестьян в результате «практической работы на местах». Это все – только ради манипуляций обществом и его членами. То есть все тот же зачитанный до дыр «1984».   

            Новояз уже есть достаточно давно, но только в последнее время он принял директивные формы. На уровне уголовного наказания за использование старых слов. Вот кто мог это предугадать? Даже советский новояз не грозил старым словоформам ГУЛАГом и Лубянкой. Слово «негр» было и при Николае, и при Иосифе, и при Никите, и при Леониде, и даже при Борисе оно было. А попробуй произнеси его теперь – даже в России, не говоря про какую-нибудь Америку или Германию. Что изменилось? Да ничего. Просто так – предписано.

            Оруэлл подозревал, что для слежки за всеми 24 часа в сутки нужны технические средства. Но он ошибочно полагал, что их придется внедрять силой и заставлять людей. Реальный «1984» заключается в том, что люди сами радостно тащат в дом устройства для слежки за собой - смартфоны. Десктопы с камерами и микрофонами, на которых открыты браузеры с  Facebook .

            Джордж на этом месте заплакал бы слезами, пропитанными островным виски. Это же гениально! 

            А потом начинается следующий этап – отмена гражданских свобод и опять-таки под сладкими лозунгами про борьбу с hate speech, racism, fascism и так далее. В частности, отмена права политического выбора, так как партия может быть только одна.

            А зачем вам другая – в программе этой собрано все самое хорошее. И, по мановению руки, все социальные платформы, такие независимые и свободные, начинают уничтожать аккаунты оппонентов «партии добра», которая, в частности, именуется демократической партией США и являет собой источник распространения правильных идей по всему миру. Осмотритесь вокруг себя – обязательно увидите парочку клонов американских партийных функционеров – у них в глазах написано – «1984», а в улыбке все еще российская стоматология. Это они будут коверкать русский язык феминитивами и словами-уродцами типа «афророссиянин». И, да – от их легкой походки будет обязательно веять чувством морального превосходства. Потому что они думают, что их 1984 год - это навсегда.

            Спойлер: нет.


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