Хотим бегать от полиции и делать селфи в автозаках

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Зеленский принялся шутить про российский газ

За последние четыре года Украина переплатила за российский газ около 2 млрд долларовФото: Gleb Garanich/Reuters
В окружении президента Украины Владимира Зеленского предложили оппонентам власти заключить с Газпромом выгодные Киеву соглашения и снизить цены на газ на 25%. Руководство Газпрома ранее выражало готовность создать совместный консорциум и подписать новые контракты. Но насколько такие предложения реализуемы на практике и зачем Зеленский предлагает решить одну из насущных проблем своим противникам, а не взяться за дело самому? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Как арестованный генерал СК заслужил черную репутацию

Имя Михаила Музраева было мало известно за пределами Волгоградской области, однако в своем регионе он являлся одной из ключевых фигурФото: СУ СКР по Волгоградской области
«Ночной губернатор» – именно так в Волгограде давно называли генерала СК Михаила Музраева, задержанного в связи с обвинениями по тяжелым уголовным статьям. Во вторник Лефортовский суд арестовал его на два месяца по подозрению в теракте. Чем этот крайне влиятельный человек запомнился жителям Волгоградской области? Подробности...
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Американского адмирала выгнали с работы за странное чувство юмора

Пьянство является привычным явлением для американской армииФото: Erik De Castro/Reuters
Пьянство на работе, неуместные шуточки и финансовые нарушения. Это не полный список претензий и обвинений, из-за которых лишился работы глава одного из ведущих учебных заведений американских вооруженных сил контр-адмирал Джеффри Харли. Скандал наглядно иллюстрирует степень разложения, которую достигли ВМС США. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Хотим бегать от полиции и делать селфи в автозаках

Дмитрий Ольшанский, публицист
В день освобождения Ивана Голунова большая и неожиданная победа уже почти покорно лежала в руках нашей интеллигенции. Мяч уже, казалось, летел в чужие ворота – и вдруг, каким-то невероятным усилием, эти люди забили его сами себе. Подробности...

Как превратить протест в абсурд

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Почему Трамп хочет экономического «самоубийства» Китая

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            Хотим бегать от полиции и делать селфи в автозаках

            Дмитрий Ольшанский
            публицист
            		 13 июня 2019, 14:08

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            Что такое хуцпа, если перевести с языка предков? Это когда ты такой умный-умный, но таки немножко глупый. А глупый ты, потому что ну слишком наглый.

            Именно классическую хуцпу увидели мы вчера в центре Москвы. В день освобождения Ивана Голунова большая и неожиданная победа уже почти покорно лежала в руках нашей интеллигенции (в плохом смысле слова). Мяч уже, казалось, неостановимо летел в чужие ворота – и вдруг, каким-то невероятным усилием, эти люди забили его сами себе.

            «Я тебе одну умную вещь скажу, только ты не обижайся». Что должны были сделать «мыголуновы», когда стало ясно, что героя дня собираются выпускать? Они должны были хладнокровно отменить всю неразрешенную бузу, а потом общими усилиями собрать огромный – и всеми властями разрешенный – митинг, на который бы пришли все: и семьи с детьми, и старики, и зеваки, и даже энное число условных патриотов, и жук, и жаба, как говорится.

            На этом митинге они должны были принять довольно умеренную (никакой «отставки Путина» и прочих криков в пустоту) программу того, что им еще хотелось бы срочно либерализовать, а заодно список тех, кому еще нужно срочно помочь. Ну а потом – с «мандатом» от этого митинга – идти на переговоры с птицами высокого полета. 

            Конечно, жизнь не курорт, и всего на свете они бы не добились, но поле для компромисса, для новых уступок и смягчающих мер было бы заметно расширено. Они бы сделали то, что могли сделать зимой 2011–2012 годов, если б не занялись сначала бессмысленными хамскими речевками со сцены, а потом гулянками на глобальных курортах.

            Фото: Maxim Shemetov/Reuters

            Устроили бы оттепель, в общем. Тем более что наша власть страсть как любит показаться в разумных пределах хорошей, когда ее об этом просят ооооочень интеллигентные, оооочень благородные и порядочные люди с изрядной репутацией, родословной, списком заслуг перед теми и этими etc. В одну повозку с такими людьми многим хочется прыгнуть. И счастье было так близко и так возможно. Но какое там. 

            – Не хотим компромиссов, уступок и оттепели! – завопила глупая массовка.  

            – Хотим бегать от полиции, делать селфи в автозаках и гневно осуждать соглашателей! Мы выйдем на площадь в назначенный час!

            Потому что не в Голунове же дело, наплевать им на него, и не в возможности повлиять на другие судьбы, плевать и на них, а надо гонор показать, надо продемонстрировать свой упрямый инфантильный нарциссизм, свою непреклонную позу, когда я весь в белом, а вы палачи, палачи. 

            Ну и получилось все как всегда, так, как оно было еще лет двенадцать назад – сотни арестованных, улыбчивые фоточки из темниц, гордые репортажи о своей принципиальности. А где-то далеко в это самое время родился маленький счастливый милиционер.

            Ведь еще так недавно некоторая часть людей с дубинками была слегка деморализована, смущена происходящим, когда важные чиновники и прокремлевские активисты оказывались на стороне задержанного, а не на стороне следствия. Что происходит? Что делать? Но теперь все встало на свои места. «Видите, как они себя повели? С ними иначе нельзя, их можно только дубинкой по хребту, ваше превосходительство». Что и требовалось доказать.

            Ей-богу, интеллигенция в плохом смысле (с ее-то связями, с ее-то возможностями и нравственным, прости Господи, ореолом) уже тысячу раз могла перевернуть все вокруг, но ее агрессивное простодушие, ее полное неумение думать, хитрить, ждать, лавировать, ее нахальство, ее хуцпа – дарят противнику шанс отыграться.

            Спасибо, милые, что вы дураки. Были бы вы умные – ой, что бы было.

            Источник: Блог Дмитрия Ольшанского


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