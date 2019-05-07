Экономике России для роста нужны другие деньги

По итогам 1 квартала 2019 года российская экономика выросла. На 0.8%.

Американская экономика тоже выросла. Но на 3.2%.

Кто кого догоняет?

Объём фондов прямых инвестиций, работающих в российской экономике, составляет около 1.5 триллиона рублей. Это 1.7% от финансовых активов страны. И это в 10 раз меньше, чем в США (17%).

Иными простыми словами: в США доступ к «длинным деньгам», чтобы создавать новые производства и модернизировать имеющиеся, в 10 раз проще, чем в России.

В России можно только взять оборотный капитал для работы действующего производства, но новое не создашь. Ибо денег нет.

То есть деньги есть, но они «низкорискованные» и «краткосрочные». То есть предназначены для торговли сделанным за рубежом ширпотребом и отечественными полезными ископаемыми на экспорт. Или доступ к ним имеют избранные.

Так решили российские собственники капитала, положившие свои накопления во вклады в банки, а не доверившие их инвестиционным фондам.

Если в 2013 году в России инвестиционные фонды совершили 218 сделок (т.е. 218 компаний получили деньги на воплощение в жизнь новых проектов, чаще всего - производственных) на сумму 2.6 млрд долларов США, то в 2018 году (данные доступны пока только за 9 месяцев, но они достаточно показательны) было совершено только 138 сделок на 0.5 млрд долларов США.

Мне довелось лично поучаствовать в 11 из таких сделок на общую сумму примерно 350 млн долларов США. Благодаря этим сделкам в России было создано около 2 тысяч рабочих мест. При помощи этих данных вы легко оцените, о каком торможении экономики идёт речь. И легко сможете понять, что за этими цифрами судьбы не сотен предпринимателей, но десятков тысяч семей работников самых разнообразных специальностей по всей России.

В 2013 году 85% сделок в сфере прямых инвестиций было связано с запуском новых компаний и выводом новых продуктов на рынок. В 2018 году - только 28%.

В деньгах это означает падение вложений в новые компании и продукты в 14.5 раз.

Если почитать таких либеральных «гуру», как бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко, то складывается впечатление, что всему виной отсутствие «правильных правоохранителей» и «независимых судов».

Не буду лукавить, я не считаю, что у нас всё в порядке в правоохранительной системе и особенно в судах. У нас довольно проблем в этой сфере.

Но ведь люди, у которых есть капитал (раньше их называли «капиталистами», но теперь это слово не в моде) и о которых идёт речь, хранят свой капитал в России. Суды, правоохранители и законы им в этом не препятствуют и их не пугают.

Они хранят их на банковских вкладах в российских банках, в переоборудованных в «огромные сейфы» московских квартирах, как полковник Захарченко, или в «шубохранилищах» на Рублёвке. Но они не вкладывают их в реальную экономику. Раз они не боятся их хранить в стране, но боятся вкладывать, значит, проблема не в судебной реформе. Или прежде всего не в ней, а в мотивации.

Так, объём вкладов физических лиц в четырёх крупнейших государственных банках с 2013 года вырос практически в 2 раза, а в крупнейшем частном банке - почти в 3 раза.

Эти деньги предназначены на краткосрочное низкорискованное кредитование, способное обеспечить экономике рост в 0.8% в год.

Эти деньги недоступны для долгосрочных и более рискованных инвестиций - но способных обеспечить российской экономике темпы роста, сопоставимые с американскими.

Конечно, хозяин - барин: собственники вправе решать, как им распоряжаться своими деньгами.

Хотят строить усадьбу в стиле «цыганского барокко» - их право. Хотят купить картин, в которых не разбираются, на миллиард, чтобы продать их потом в два раза дешевле - тоже их право. Не хотят вкладывать в новые проекты: «стартапы» и «гринфилды» - и это их право.

Когда при таком поведении хозяину, который барин, осознать риски и последствия своих поступков, целиком его право.

Проблема заключается в том, что складывается устойчивое ощущение, что отчёта в рисках такого поведения не отдают себе ни регулятор, ни сами «баре». «Барам» кажется, что это поведение низкорискованное. Что так они сохраняют деньги. А это не так.

Регулятору кажется, что так обеспечивается лучшая устойчивость банковской системы. И это тоже не так.

Деньги нужно заставлять работать. И банки, получившие вклады, это делают. Они дают их предприятиям на краткосрочные оборотные нужды - на поддержку имеющихся продаж. И дают потребителям в виде потребительских кредитов. Чтобы покупателям было, чем рассчитываться с продавцами.

В результате надувается пузырь - перегревается потребительский рынок. Люди взяли кредиты, которые не могут вернуть, потому что не имеют достаточных доходов. А достаточных доходов они не имеют, потому что экономика растёт только на 0.8%, потому что нет инвестиций в новые предприятия.

Сокращение числа новых инвестиций - это сокращение числа новых компаний.

Сокращение числа новых компаний означает сокращение числа рабочих мест и замедление карьерного роста и роста доходов тех, у кого работа имеется.

В отсутствие инвестиций оборот денег в экономике замедляется и при том же количестве капитала создаётся меньшее количество продуктов. Цены растут, доходы нет - это и вызывает повышенный спрос на потребительские кредиты, предоставление которых компенсирует населению недополученную из-за отсутствия должных инвестиций заработную плату.

Только такая «компенсация» является долгом, который нужно отработать и отдать. Вот в чём проблема.

В результате такого поведения капиталистов система рано или поздно приходит к ситуации, ярко описанной лордом Кейнсом в «Трактате о денежной реформе». Правительство ставится в необходимость или искусственно поддерживать ценность неработающих на благо общества капиталов, затягивая долговую удавку на шее общества, либо проводить решительное обесценивание вкладов, чтобы заставить кредиторов активнее использовать свои капиталы и снизить бремя перекредитованных должников:

«Превращение делового человека в спекулянта - это удар капитализму, ибо оно разрушает то психологическое равновесие, благодаря которому возможно существование неравенства доходов. Дельца переносят лишь постольку, поскольку его доходы стоят в некотором соответствии с содеянным им для благосостояния общества».

Российские капиталисты из дельцов всё больше превращаются в спекулянтов. И это прискорбно не только для общества в целом, но и для самих капиталистов.

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Если не начать вкладывать деньги в производства, эти деньги просто сгорят. Собственники потеряют их не из-за национализаций и не из-за «злых козней правоохранителей», как их пытаются запугать отдельные псевдолиберальные писатели, стращающие без устали «высокими рисками российской экономики». Нет, отнюдь - эти капиталы сгорят в огне банковских банкротств, вызванных банкротствами должников, и в огне неизбежной в такой ситуации инфляции.

Сохранение собственных капиталов требует не участия в удушении собственной экономики путём закручивания вентиля доступных экономике внутренних инвестиций, а их вложения в деловые идеи и проекты.

Экономика развивается, когда капиталист с деньгами находит предпринимателя с ценной идеей, и предприниматель получает капитал на воплощение идеи в жизнь, а капиталист - работающее предприятие, способное давать доход на капитал.

А если их встреча не происходит? Предприниматель с ценной идеей, не найдя денег в России, уезжает туда, где инвесторы испытывают меньше фобий. А вот способность капитала «уехать» или «сбежать» в современном мире, как многие российские нувориши уже успели прочувствовать, сильно преувеличена.

Может ли государство как-то способствовать изменению поведения отечественных собственников капитала?

Первый и самый очевидный шаг - обременение пресловутой амнистии капиталов обязанностью амнистированного вложить средства в управление вкладывающего в России фонда прямых инвестиций или непосредственно в производство на определённый срок.

Второй шаг - освободить от НДФЛ доходы от вкладов в инвестиционные фонды в пределах, скажем, 9% годовых, при этом введя НДФЛ для доходов от банковских вкладов свыше 1.4 млн рублей (чтобы не затронуть трудовые сбережения рядовых граждан).

Думаю, это справедливо - поощрять тех, кто вкладывает деньги в развитие страны, а не тех, кто спекулирует на трудах других.

Интересным шагом могло бы стать перенимание такой меры администрации Трампа, как создание «территорий возможностей». Упрощённо говоря, в США выделены территории, где наблюдается отстающий экономический рост и недостаток новых рабочих мест. Если инвестор вкладывает заработанную от своего действующего дела прибыль в такой территории, то государство не взимает с вложенной суммы налог на прибыль, де-факто софинансируя вложение. Если компания отработала 7 лет, налог списывается, если нет - налог придётся уплатить. Инвестор может вкладывать средства самостоятельно или через специальные «фонды возможностей».

Важно, что льготы не предоставляются, если средства вкладываются в котируемые на бирже акции или в недвижимость. Американское государство обоснованно считает, что такие вложения низкорискованные, и их инвесторы совершат и без господдержки. Поддерживать нужно принятие повышенных рисков, ибо только преодоление повышенных рисков качественно изменяет экономику.

Такой подход и обеспечивает рост американской экономики в 4 раза быстрее, чем российской.

Может быть, и руководству нашей страны стоит задуматься о внедрении таких подходов?