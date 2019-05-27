Не осуждайте мужиков на самокатах

Как вижу на улице очередной самокат, доску, электрическое колесо, так сразу хватаюсь за несуществующий пистолет.

Мало того, что гонки на всех этих приспособлениях на большой скорости по тротуарам – опасны для нас, старорежимных пешеходов, но есть в этом и что-то другое, такое же скверное. Демонстрация инфантилизма и нарциссизма. Игра как будто бы взрослого человека в ребенка. И хочется сказать: ну ты чего, дядя? Ты чего как трехлетний – ножкой от асфальта отталкиваешься, ап, ап, и катишь куда-то. Иди лучше полком командуй.

Но когда эта быстрая ярость проходит, я начинаю сам себе возражать. Потому что весь этот неприятный, показной инфантилизм-нарциссизм – это признак того, что у нас все хорошо.

Раннее взросление, скорое принятие буквально двадцатилетними людьми вида и образа жизни старших – это свойство диких и страшных сообществ. Именно так жили в России двадцатых-тридцатых и девяностых годов прошлого века – не успели еще детский сад закончить, а уже начинали командовать полками, делить миллионы, закапывать друг друга в лесополосе. Теперь не то.

Теперь у нас, как с утра до ночи пишет ф-бук, полицейское государство и путинская тирания, – и, по странному совпадению, как раз в эти годы у нас расцвело то бесконечное детство, та наивная и беззаботная культура, что свойственна цивилизованным и очень спокойным мирам.

И как бы ни было эстетически отвратительно это вечно подростковое состояние – оно-то и доказывает, что нынешней России повезло, Россия двадцать первого века откосила от того ада, куда попала сто лет назад.

Я терпеть не могу самокаты. Но я понимаю, что они значат, – и я их терплю.

Источник: Блог Дмитрия Ольшанского