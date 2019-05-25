Российские офицеры платят миллионы за подлодки и самолеты

Взгляд
25 мая, суббота  |  Последнее обновление — 09:29  |  vz.ru
Разделы

Лукашенко уколол Россию казахской нефтяной иглой

Лукашенко устроил новый торг с Россией с целью выбить больше денег Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС
После многолетних поисков Александр Лукашенко наконец нашел альтернативу российской нефти. Оказалось, далеко ходить не надо было. Поделиться с белорусами своими природными богатствами готов еще один член ЕАЭС – Казахстан. Почему белорусский батька столько лет не замечал, что в стране Великой Степи тоже добывают нефть? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем к Путину приезжал черный друг Брежнева

Первый визит Сассу-Нгессо в Москву в качестве президента Конго состоялся в 1981 году - после переговоров с БрежневымФото: Василий Егоров, Эдуард Песов/Фотохроника ТАСС
В мире остался только один правящий лидер, который общался с Леонидом Брежневым, уже будучи главой государства – и на этой неделе он вернулся в Кремль. Конголезский президент Дени Сассу-Нгессо не первый раз приезжает к Путину, но за последние годы позиции России в Африке заметно укрепились, и интерес Конго к нашей стране еще больше возрос. Подробности...
Перейти а раздел…

Пропавшие дети напомнят о себе гигантской тенью

Пропавшие дети остаются серьезной проблемой для РоссииФото: facebook.com/lizaalertorg
«У каждого добровольца, который достаточно давно занимается поисками, есть свои травмирующие истории, которые тяжело вспоминать. Приходится с этим жить, это по чуть-чуть меняет людей, меняет характер», – заявил газете ВЗГЛЯД лидер отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев накануне всемирного Дня пропавших детей. Подробности...
Перейти а раздел…

Как глава МИД Испании строит карьеру на критике России

Жозеп Боррель повел себя по отношению к России крайне циничноФото: Javier Barbancho/Reuters
И. о. министра иностранных дел Испании заявил, что Россия якобы представляет угрозу для Европы. Его слова выглядят тем более парадоксально, что совсем недавно он поругался из-за России с госсекретарем США. Означает ли это, что Испания вдруг настроилась на конфронтацию с нашей страной – и какое отношение к этому заявлению имеют выборы в Европарламент? Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Российские офицеры платят миллионы за подлодки и самолеты

Никита Коваленко, политический обозреватель
Следственный комитет ввел довольно странную практику: судиться с российскими офицерами за нанесение материального ущерба и заводить на них уголовные дела. Порядок в армии – основа всего. Но методы вызывают вопросы. Подробности...

Тереза Мэй покинула театр абсурда

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Тереза Мэй уходит побежденной. Она не смогла решить поставленную перед собой задачу, и слезы на ее глазах во время заявления об отставке – свидетельство того, насколько серьезно она воспринимает свое поражение. Что будет дальше? Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

БДСМ на выпускном честнее советских школьных скреп

Сергей Мардан, публицист
Логика советского выпускного была надежной, как фундамент под Чернобыльской АЭС. Твой жизненный горизонт был ясен и чист, хотя и однообразен, как квартал пятиэтажек. Сейчас же 17-летний с опаской выглядывает из-за школьных ворот. Подробности...
Обсуждение: 102 комментария
    Перейти а раздел…

    Самые необычные находки при обысках у чиновников

    Какого зрелища лишил москвичей запрет гей-парада

    Обсуждение: 35 комментариев

    Как улучшилась жизнь в России за 10 лет

    Обсуждение: 8 комментариев
      Перейти а раздел…

      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
      Подробности...

      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
      Подробности...

      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
          • Да

          • Нет

          • Не интересуюсь хоккеем

          Каким смартфоном вы пользуетесь?
          • Samsung

          • Apple

          • Huawei

          • Xiaomi

          • Другой

          • У меня нет смартфона

          Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?
          • Да, на любых условиях

          • Зависит от предлагаемых условий

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже работаю за границей

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:В МИД объяснили невозможность обмена Уилана на Бутину
            Трамп попросил проверить Украину на причастность к расследованию против негоПервый российский круизный лайнер спустили на водуРазмотавшийся трос повредил фюзеляж «Суперджета» при посадке в Ижевске«Главный сержант» Российской армии оказался призраком
            США начали строительство первой атомной подлодки нового поколенияАмериканские курсанты провели тест-драйв танка Т-64Депутат объяснил, откуда у него 29 квартир и 10 самолетовМилонов назвал ведущего НТВ «средневековым мракобесом»
            Американская журналистка назвала «абсурдной» игру сборной России по хоккеюЮрист Трампа начал расследовать вмешательство Украины в американские выборыГенсек НАТО заявил о принятии новой военной стратегии из-за РоссииОтсидевший за расправу над женой и тещей уфимец освободился и убил дочь

            Главная тема


            Пропавшие дети напомнят о себе гигантской тенью

            детская радость


            Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»

            дипломатические перепалки


            Захарова высмеяла сделанное Макфолом «разоблачение» Симоньян

            скандал дня


            Старшеклассник из Владивостока рассказал подробности скандальной вечеринки

            Видео

            партия Зеленского


            Во что превратят Украину либертарианцы

            архипелаг Чагос


            Британию и США унизили в Индийском океане

            уличные бои


            Сирийские боевики приняли самоубийственное решение

            торговая война


            Китай приготовил США редкоземельный удар

            викторина


            Каких животных навсегда потеряла Россия?

            Актер Коломойского


            Андрей Бабицкий: Либералам не стоит сравнивать Зеленского с Путиным

            Спецслужбы и общество


            Ирина Алкснис: Терроризму в России сломан хребет

            Жертвы психотренингов


            Сергей Худиев: Берегите мозг от взлома

            на ваш взгляд


            Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?


            Никита Коваленко

            Российские офицеры платят миллионы за подлодки и самолеты

            Никита Коваленко
            политический обозреватель
            		25 мая 2019, 09:15

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            На днях в СМИ появилась информация о том, что суд постановил взыскать в пользу министерства обороны 12 млн рублей с бывшего командира субмарины «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина и 5 млн рублей с бывшего командира дивизиона подводных лодок 105-й бригады кораблей охраны водного района Балтийского флота капитана I ранга запаса Игоря Мартемьянова. Сопин обвинялся по ст. 352 УК РФ в нарушении правил кораблевождения, а Мартемьянов – по ст. 293 в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба.

            Чем же так провинились моряки? Речь об инциденте, который не слишком активно освещался в прессе, однако наделал много шума внутри вооружённых сил. В 2016 году дизель-электрическая подводная лодка «Краснодар» (проект 636.3 «Варшавянка»), которая тогда временно находилась в составе Балтфлота (она строилась для Черноморского флота, однако первые два года проходила испытания, а её экипаж – обучение в БФ, неподалёку от места постройки) столкнулась во время учений с другим кораблём.

            Сначала предполагалось, что это была польская субмарина «Orzel», затем – что некий иностранный военный корабль, а впоследствии – что зарубежное гражданское судно. Авария произошла при всплытии, и второй её участник не получил практически никаких повреждений, а сам «Краснодар», как говорят моряки, «вернулся троллейбусом» – у него пострадали выдвижные устройства, то есть перископы, антенны и т.д.

            Инцидент, с одной стороны, некритичный – никто не пострадал и даже техника получила, говоря объективно, не самые серьёзные повреждения. После прохождения короткого ремонта подлодка вернулась на боевое дежурство, переправилась в Черноморский флот и успела отличиться у берегов Сирии.

            С другой стороны, авария стала поводом для проверки состояния и уровня подготовки всего Балтийского флота. В результате в отставку отправилось практически всё руководство БФ, включая командующего вице-адмирала Виктора Кравчука. «Краснодар» в связи с этим даже в шутку прозвали «убийцей адмиралов».

            Фото: Adrian Wyld/The Canadian Press/PA Images/ТАСС

            А затем, как видим, дошла очередь и до непосредственных командиров. Казалось бы, что тут такого? Провинились и понесли наказание – всё правильно. Вон, ведь и адмиралов наказали, всем досталось. Да, конечно, ответственность за свои действия должна быть. Вот только способ избран очень странный – обращение следственных органов в суд, чтобы взыскать деньги за ремонт подводной лодки.

            Причём изначально следствие предъявляло вообще 33 млн рублей, это уже суд ограничился 17 млн. Сумма абсолютно дикая и неподъёмная для обычного офицера вооружённых сил. Да, кто-то возразит, что ведь, по информации СМИ, Денис Сопин свои 12 млн, вроде бы, каким-то образом выплатил. Вполне возможно, но в таком случае речь идёт об исключении, которое, как известно, лишь подтверждает правило. Ведь мы же не знаем, каким образом ему это удалось – продал он ради этого квартиру, набрал кредитов и долгов, или у него нашлись родственники, способные помочь найти такую сумму.

            Безусловно, какая-то часть суммы – личные накопления. Но денежное довольствие офицера сейчас хоть и выше, чем даже десяток лет назад, но всё же не столь велико, чтобы накопить такие деньги за 10-15 лет (примерно за столько времени можно дослужиться до капвторанга, что соответствует званию подполковика в других видах ВС).

            Фактически, это такая сумма, на накопление которой у офицера могут уйти вообще все годы службы. И пример второго командира – каперанга запаса Мартемьянова об этом красноречиво свидетельствует. Мужчина попытался оспорить сумму взыскания, объясняя, что имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, находится на пенсии, а также имеет статус инвалида третьей группы в связи с заболеваниями, которые приобрёл в период военной службы. То есть человеку просто неоткуда взять эти 5 млн рублей.

            К слову, в аналогичной ситуации не так давно мог оказаться и старший лейтенант Сергей Нефёдов – лётчик Морской авиации Балтийского флота, который в результате ошибки пилотирования разбил при посадке истребитель Су-27. Нефёдову тогда предъявили обвинения по статье 351 УК РФ за нарушение правил полётов военных летательных аппаратов, повлёкшее по неосторожности тяжкие последствия (не правда ли, схожая ситуация?). Правда, тогда речь шла, прежде всего, о двух годах лишения свободы условно, а не о возмещении ущерба в размере 27 млн рублей (хотя не исключено, что могло дойти и до этого).

            Автор этих строк вместе с газетой ВЗГЛЯД подробно разобрался ссылку сюда в этом деле и обсуждал ситуацию с ветеранами военной авиации и депутатами Госдумы. В итоге всё закончилось хорошо – в дело вмешался министр обороны Сергей Шойгу, наказание Нефёдову изменили – он отделался возмещением ущерба в размере должностного оклада и даже может возобновить лётную практику.

            Таким образом, как мы видим, практика предъявления судебных исков офицерам за ошибки уже стала превращаться в тенденцию (кстати, любопытно, что в обоих случаях фигурирует военное следственное управление СК по Балтийскому флоту, отличающееся, видимо, особым рвением). И ничего хорошего в этой тенденции нет. Проблема, во-первых, в несовершенстве законодательной базы в данной области, которая оставляет простор для разночтений, а также не учитывает всех обстоятельств, при которых мог быть нанесён ущерб имуществу. А во-вторых – в излишнем рвении следственных органов, которые в погоне за результатом возбуждают уголовные дела против офицеров в ситуациях, которые этого не требуют. Зачастую и вопреки протестам самого минобороны (в случае с Нефёдовым его командиры выступали против такого развития событий и пытались заступиться за лётчика).

            Тут стоит понимать, что речь в обоих случаях явно идёт об ошибке. Молодой недоученный лётчик не собирался ломать самолёт или лихачить на нём. Моряки также вряд ли сознательно шли на столкновение с другим кораблём на учениях. И дело не только в несовершенстве подготовки офицеров, а ещё и в том, что подобные ошибки вполне могут возникать в процессе обучения или военных манёвров. Часть вины за это лежит на вышестоящих командирах, часть на самих офицерах. И да, конечно, за это должно следовать наказание, чтобы в следующий раз подобные оплошности не допускались. Именно для этого в вооружённых силах существует широкий спектр взысканий – от лишения премии и выговора до объявления неполного служебного соответствия и увольнения в связи с невыполнением условий контракта. И именно такие инструменты и должны применяться в подобных случаях.

            Уголовное же преследование всё-таки стоило бы оставить для тех, кто сознательно, умышленно или целенаправленно совершает действия, которые могут нанести вред имуществу или самому минобороны. Что же касается военной техники, то неплохим выходом могло бы стать её страхование, которое позволило бы возмещать убытки в случае её повреждения. Аналогично тому, как большинство из нас страхует автомобиль.

            Иначе мы просто рискуем столкнуться с острейшим дефицитом офицеров. Перспектива из-за любой ошибки стать фигурантом уголовного дела, а потом всю жизнь расплачиваться за ремонт самолёта, танка или подводной лодки способна стать очень серьёзным демотивирующим фактором. А определённая нехватка высококвалифицированных офицеров существует и сейчас.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Тереза Мэй покинула театр абсурда

            Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
            Тереза Мэй уходит побежденной. Она не смогла решить поставленную перед собой задачу, и слезы на ее глазах во время заявления об отставке – свидетельство того, насколько серьезно она воспринимает свое поражение. Что будет дальше? Подробности...
            Обсуждение: 15 комментариев

            БДСМ на выпускном честнее советских школьных скреп

            Сергей Мардан, публицист
            Логика советского выпускного была надежной, как фундамент под Чернобыльской АЭС. Твой жизненный горизонт был ясен и чист, хотя и однообразен, как квартал пятиэтажек. Сейчас же 17-летний с опаской выглядывает из-за школьных ворот. Подробности...
            Обсуждение: 102 комментария

            Ковровые блокировки корпорации добра

            Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
            Свобода слова? Банковская тайна? Независимость прессы? Свобода предпринимательства и распространения технологий? Забудьте. Это все стоит не больше, чем щелчок пальцев правительства одной страны. И мы знаем эту страну. Подробности...
            Обсуждение: 28 комментариев

            Берегите мозг от взлома

            Сергей Худиев, публицист, богослов
            Психотренинги часто гораздо опаснее, чем хирургические операции. Тем не менее вполне адекватные люди ходят на них толпами, не задумываясь о последствиях. Это же так удобно – измениться, не делая для этого ничего. Но так не бывает. Подробности...
            Обсуждение: 56 комментариев

            Либералам не стоит сравнивать Зеленского с Путиным

            Андрей Бабицкий, журналист
            Сравнивать Путина и Зеленского – все равно что сравнивать мощный авиалайнер и игрушечную модель самолета. К тому же как тут не вспомнить другого кумира либералов и «антагониста» Путина – Михаила Саакашвили. Ну и где он теперь? Подробности...
            Обсуждение: 74 комментария

            Терроризму в России сломан хребет

            Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
            Сами того не заметив, мы оказались в новой реальности. Наше государство больше не скрывает свою работу по борьбе с терроризмом, напротив – активно о ней рассказывает. Это значит только одно: ситуация стала полностью подконтрольной. Подробности...
            Обсуждение: 19 комментариев

            Почему атака США на Huawei была ошибкой

            Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
            Война США против китайской компании Huawei может привести к концу глобализации. А значит, и к концу американского лидерства в мире, основанного как раз на этой глобализации. Подробности...
            Обсуждение: 24 комментария

            Главным собором Екатеринбурга останется Ельцин-Центр

            Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
            В течение минимального для социологии времени один и тот же город качнулся от одного доминирующего мнения к другому доминирующему мнению. Такое вообще бывало еще когда-нибудь в истории социологических замеров? Подробности...
            Обсуждение: 146 комментариев

            Голливуд заставил испанцев ощутить себя русскими

            Владимир Добрынин, журналист
            В Испании неожиданно обнаружили, что американский кинематограф выставляет в роли злодеев не только русских, но и другие европейские народы, в частности, испанцев. Страшно этому удивились, а что делать – не знают. Подробности...
            Обсуждение: 19 комментариев

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............